Разрушитель ушел, разрушения остались
Говорят, что о мертвых – либо хорошо, либо ничего. Есть, правда, и другое мнение: либо хорошо, либо правду. Особенно, если речь идет о тех, кто взялся вершить судьбы стран и народов.
Наверное, нет совсем уж непогрешимых политиков. Но одно дело, когда речь идет о человеке, который объективно желает добра, который заботится о бедных слоях населения или даже отдает жизнь в борьбе, а совсем другое – когда человек приходит к власти заведомо с черными целями. Впрочем, конечно, ни один политик публично не признается в том, что хочет разрушить страну и довести народ до обнищания ради кучки толстосумов. Он будет говорить, что ляжет на рельсы, но не допустит, чтобы жизнь людей ухудшилась. А потом – вилять: мол, положил голову на рельсы народного референдума…
10 лет назад новость о смерти Бориса Ельцина была встречена народом без особых эмоций. Не тот у нас менталитет, чтобы радоваться такому событию, да и он уже был фактически не у дел. Но печалились по нему, разве что, отпетые либералы. Те самые, которые приветствовали его деятельностью по разрушению Советского Союза, аплодировали расстрелу российского парламента в октябре 1993 года и считали, что «Запад нам поможет».
К сожалению, спустя даже целое десятилетие Россия все еще ощущает на себе «проклятие девяностых». Разрушить великое легко. Восстанавливать – мучительно трудно. А слишком многое тогда, с развалом Советского Союза и социалистического лагеря в Восточной Европе, рухнуло.
Можно вспомнить распроданные по дешевке заводы; приватизацию, которая превратилась в прихватизацию, закрытые школы и больницы; детские сады, распроданные под офисы… Можно с болью вспомнить о том, сколько детей-сирот появилось в переходах. О том, как ветераны Великой Отечественной войны вынуждены были продавать свои ордена, чтобы выжить. О том, как на предприятиях, которые не закрылись, - много месяцев не платили зарплату. О том, что население вымирало по миллиону в год… А «новые русские» в малиновых пиджаках и с золотыми цепями толщиной в палец! Те, что хватались показной роскошью на фоне ограбленного народа… Все это – наша боль. И, ничего не поделаешь, теперь уже наша история.
Но одна из самых больших потерь в этом море горя – это резко упавший авторитет нашей страны в мире. Это – разрыв отношений с нашими друзьями и сомнительные «союзы» с ненадежными «партнерами». С теми, кто требовал только новых и новых уступок.
Последствия этого мы еще будем ощущать очень долго. Мы ощущаем их сегодня, когда Россию только ленивый не пытается «опустить в грязь». Когда на каждый наш самостоятельный шаг следует вой из-за рубежа. Когда так сложно делать их, эти самостоятельные шаги, и все-таки Россия их делает. С каждым шагом преодолевая боль, как та Русалочка из известной сказки Андерсена, захотевшая стать земной девушкой.
В России 23 апреля была десятая годовщина смерти Ельцина. В Сербии – более страшная годовщина, хоть и не круглая дата. 18 лет назад, в приснопамятном 1999 году, в ночь на 23 апреля, военщина НАТО нанесла варварский авиаудар по Телецентру в Белграде. Погибли шестнадцать сотрудников. Самое циничное – что в их гибели обвинили руководство страны и дирекцию Телецентра. Дескать, не эвакуировались. Не сбежали. Не бросили свои рабочие места. А нечего было доносить правду о бомбардировках до всего мира!
Увы. В гибели тех 16 человек, как и в смертях тысяч сербов, погибших от бомбежек, виновны не только каратели из НАТО. Виновен и человек, к которому сербы обращались с одной лишь просьбой: «Дайте оружие!» Тот самый, у которого в августе 1991 года нашелся танк для трибуны, а в октябре 1993 года – нашлось много танков для того, чтобы здание Верховного Совета, Белый дом, превратить в Черный дом.
Есть расхожее мнение, будто бы развал СССР «благодаря Ельцину» прошел мирным путем. Либералы часто ставят это в заслугу своему «вождю». Однако это – ложь. Даже в Москве была пролита кровь – 1 мая 1993 года на мирной демонстрации, 3-4 октября – у Останкино и у Дома Советов. Но Советский Союз - это не только Россия. Сторонники разрушителя «забывают» о кровавых конфликтах: грузино-абхазском, армяно-азербайджанском, приднестровско-молдавском и других, в числе которых ныне – и бойня на Донбассе. Это – тоже аукается развал СССР.
Сейчас противники всего советского активизировали вопрос о ликвидации Мавзолея В.И.Ленина. Другие возражают: мол, давайте для начала уберем «Ельцин-центр».
А может, не стоит его убирать, этот самый «Ельцин-центр»? Может быть, здание, на которое угроханы огромные бюджетные средства, нужно оставить? Хотя бы – для того, чтобы не множить число разрушений.
Только пусть этот «Ельцин-центр» говорит правду о том, чье имя носит. Пусть там будет зал с фотографиями павших у Дома Советов и макетом черного Дома. Пусть там же будут кадры из Абхазии, Приднестровья, Карабаха. Отдельный зал должен быть посвящен Югославии, которую разбомбили с попустительства Бориса Николаевича и его «семьи». Зал с вещественными доказательствами беспредела в России: с наркоманскими шприцами, спиртом «Роял» и прочими атрибутами 90-х. А в середине – пусть будут рельсы. Как символ либеральных обещаний.
Впрочем, самое главное – это преодолеть ельцинское наследие. Остановить либералов от экономики. Говорить с Западом не языком «Чего изволите?», а так, как сегодня говорят лучшие российские дипломаты. К счастью, сегодня та же Сирия дает нам возможность показать, что мы – еще Россия.
Но разрушения 90-х еще долго будут напоминать о себе. И самое главное, самое огромное и самое болезненное разрушение – это, конечно же, наше многонациональное государство. Могучее государство, при котором там, за океаном, не слишком-то смели наглеть.
Автор: Елена Громова
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