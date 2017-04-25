18:36 25 апреля

Разрушитель ушел, разрушения остались

Разрушитель ушел, разрушения остались


Говорят, что о мертвых – либо хорошо, либо ничего. Есть, правда, и другое мнение: либо хорошо, либо правду. Особенно, если речь идет о тех, кто взялся вершить судьбы стран и народов.

Наверное, нет совсем уж непогрешимых политиков. Но одно дело, когда речь идет о человеке, который объективно желает добра, который заботится о бедных слоях населения или даже отдает жизнь в борьбе, а совсем другое – когда человек приходит к власти заведомо с черными целями. Впрочем, конечно, ни один политик публично не признается в том, что хочет разрушить страну и довести народ до обнищания ради кучки толстосумов. Он будет говорить, что ляжет на рельсы, но не допустит, чтобы жизнь людей ухудшилась. А потом – вилять: мол, положил голову на рельсы народного референдума…


10 лет назад новость о смерти Бориса Ельцина была встречена народом без особых эмоций. Не тот у нас менталитет, чтобы радоваться такому событию, да и он уже был фактически не у дел. Но печалились по нему, разве что, отпетые либералы. Те самые, которые приветствовали его деятельностью по разрушению Советского Союза, аплодировали расстрелу российского парламента в октябре 1993 года и считали, что «Запад нам поможет».

К сожалению, спустя даже целое десятилетие Россия все еще ощущает на себе «проклятие девяностых». Разрушить великое легко. Восстанавливать – мучительно трудно. А слишком многое тогда, с развалом Советского Союза и социалистического лагеря в Восточной Европе, рухнуло.

Можно вспомнить распроданные по дешевке заводы; приватизацию, которая превратилась в прихватизацию, закрытые школы и больницы; детские сады, распроданные под офисы… Можно с болью вспомнить о том, сколько детей-сирот появилось в переходах. О том, как ветераны Великой Отечественной войны вынуждены были продавать свои ордена, чтобы выжить. О том, как на предприятиях, которые не закрылись, - много месяцев не платили зарплату. О том, что население вымирало по миллиону в год… А «новые русские» в малиновых пиджаках и с золотыми цепями толщиной в палец! Те, что хватались показной роскошью на фоне ограбленного народа… Все это – наша боль. И, ничего не поделаешь, теперь уже наша история.

Но одна из самых больших потерь в этом море горя – это резко упавший авторитет нашей страны в мире. Это – разрыв отношений с нашими друзьями и сомнительные «союзы» с ненадежными «партнерами». С теми, кто требовал только новых и новых уступок.

Последствия этого мы еще будем ощущать очень долго. Мы ощущаем их сегодня, когда Россию только ленивый не пытается «опустить в грязь». Когда на каждый наш самостоятельный шаг следует вой из-за рубежа. Когда так сложно делать их, эти самостоятельные шаги, и все-таки Россия их делает. С каждым шагом преодолевая боль, как та Русалочка из известной сказки Андерсена, захотевшая стать земной девушкой.

В России 23 апреля была десятая годовщина смерти Ельцина. В Сербии – более страшная годовщина, хоть и не круглая дата. 18 лет назад, в приснопамятном 1999 году, в ночь на 23 апреля, военщина НАТО нанесла варварский авиаудар по Телецентру в Белграде. Погибли шестнадцать сотрудников. Самое циничное – что в их гибели обвинили руководство страны и дирекцию Телецентра. Дескать, не эвакуировались. Не сбежали. Не бросили свои рабочие места. А нечего было доносить правду о бомбардировках до всего мира!

Увы. В гибели тех 16 человек, как и в смертях тысяч сербов, погибших от бомбежек, виновны не только каратели из НАТО. Виновен и человек, к которому сербы обращались с одной лишь просьбой: «Дайте оружие!» Тот самый, у которого в августе 1991 года нашелся танк для трибуны, а в октябре 1993 года – нашлось много танков для того, чтобы здание Верховного Совета, Белый дом, превратить в Черный дом.

Есть расхожее мнение, будто бы развал СССР «благодаря Ельцину» прошел мирным путем. Либералы часто ставят это в заслугу своему «вождю». Однако это – ложь. Даже в Москве была пролита кровь – 1 мая 1993 года на мирной демонстрации, 3-4 октября – у Останкино и у Дома Советов. Но Советский Союз - это не только Россия. Сторонники разрушителя «забывают» о кровавых конфликтах: грузино-абхазском, армяно-азербайджанском, приднестровско-молдавском и других, в числе которых ныне – и бойня на Донбассе. Это – тоже аукается развал СССР.

Сейчас противники всего советского активизировали вопрос о ликвидации Мавзолея В.И.Ленина. Другие возражают: мол, давайте для начала уберем «Ельцин-центр».

А может, не стоит его убирать, этот самый «Ельцин-центр»? Может быть, здание, на которое угроханы огромные бюджетные средства, нужно оставить? Хотя бы – для того, чтобы не множить число разрушений.

Только пусть этот «Ельцин-центр» говорит правду о том, чье имя носит. Пусть там будет зал с фотографиями павших у Дома Советов и макетом черного Дома. Пусть там же будут кадры из Абхазии, Приднестровья, Карабаха. Отдельный зал должен быть посвящен Югославии, которую разбомбили с попустительства Бориса Николаевича и его «семьи». Зал с вещественными доказательствами беспредела в России: с наркоманскими шприцами, спиртом «Роял» и прочими атрибутами 90-х. А в середине – пусть будут рельсы. Как символ либеральных обещаний.

Впрочем, самое главное – это преодолеть ельцинское наследие. Остановить либералов от экономики. Говорить с Западом не языком «Чего изволите?», а так, как сегодня говорят лучшие российские дипломаты. К счастью, сегодня та же Сирия дает нам возможность показать, что мы – еще Россия.

Но разрушения 90-х еще долго будут напоминать о себе. И самое главное, самое огромное и самое болезненное разрушение – это, конечно же, наше многонациональное государство. Могучее государство, при котором там, за океаном, не слишком-то смели наглеть.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 63

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  1. Ихрек Сегодня, 15:12
    Да уж натворил делов. Просто он личные интересы поставил выше государственных.
    Ихрек
    1. Венд Сегодня, 15:30
      Цитата: Ихрек
      Да уж натворил делов. Просто он личные интересы поставил выше государственных.

      Да нет, ничего он не поставил. Он вообще ничего сделать не смог, так же как и Порошенко сейчас. Осталось только заливать бессилие и позор, чем он и занимался. Единственное, что ему удалось сделать, это запретить отпустить цены на энергоносители и ввести Путина в президенты, вместо Немцова. Те кто сейчас ругает Путина, подумайте, что бы сейчас осталось от России и от вас, если бы не это. Нищие без страны, которую бы растащили и разорвали на куски. Ельцын опозорился так, что отмыть его уже невозможно, так что продолжают его опускать устроив Ельцин-центр, рассадник русофобии.
      Венд
      1. Ихрек Сегодня, 15:35
        Цитата: Венд
        Да нет, ничего он не поставил.

        Хотя я Вам плюсанул, тем не менее я должен поспорить. Беловежские соглашения он подписал, чтобы убрать с дороги Горбачёва и стать единоличным правителем России. СССР он уничтожил и при этом о России тоже он думал далеко не в первую очередь. Он предал страну за которую отдали жизни многие миллионы Советских людей, у ещё больших людей отнял Родину.
        Ихрек
        1. Венд Сегодня, 16:16
          Цитата: Ихрек
          Цитата: Венд
          Да нет, ничего он не поставил.

          Хотя я Вам плюсанул, тем не менее я должен поспорить. Беловежские соглашения он подписал, чтобы убрать с дороги Горбачёва и стать единоличным правителем России. СССР он уничтожил и при этом о России тоже он думал далеко не в первую очередь. Он предал страну за которую отдали жизни многие миллионы Советских людей, у ещё больших людей отнял Родину.

          Есть такое, но он шел убирать человека, который разрушал СССР, уничтожал, все что было построено. А когда убрал Горбачева, понял, что ничего он не может. А это очень сильный удар по самолюбию человека. Я не думаю, что это было его единоличное решение, нажали со всех сторон Ельцин и с дулся. Желающих отхватить кусак своей вотчины было много. Некоторые и сейчас сидят в тех же креслах и считают себя правыми. Я бы не говорил отнял, профукал или что-то в этом роде. У меня вообще на протяжении его руководства складывалось впечатление, что от позора ему уже стало все равно, он не управлял страной, а хотелось. Думал я сейчас... а вот не вышло и человек просто опустилсяя. Предал, ну если малодушие можно приравнять к предательству, то да.
          Венд
      2. Квагер Сегодня, 16:38
        Путин сделал ничтожно мало из того многого, что мог за все это время.
        Квагер
        1. Fei_Wong Сегодня, 17:13
          Немцов сделал бы больше?
          Fei_Wong
          1. Квагер Сегодня, 17:15
            При чем здесь Немцов? Он президент?
            Квагер
            1. Fei_Wong Сегодня, 17:20
              А он бы им мог стать, если бы Ельцин не протащил Путина.
              Fei_Wong
            2. А1845 Сегодня, 17:49
              Цитата: Квагер
              При чем здесь Немцов? Он президент?

              Немцов был в правительстве с Чубайсом
              устроили дефолт и озолотились на 100 лет вперёд
              А1845
        2. Венд Сегодня, 17:27
          Цитата: Квагер
          Путин сделал ничтожно мало из того многого, что мог за все это время.

          Да что вы? Ельцин пытался в России, Порошенко на Украине, Трамп в США. Президент пока не заменит аппарат хотя бы на 60 % пустышка. Сейчас Путину удалось заменить администрацию примерно на 60 %, но сколько еще сидят на местах ставленников 90-х. Времена Сталина прошли, просто так не посадишь. Вот и копают спецы. Мало коррупционных дел, хотелось бы больше и решений жестких, но Россия большая, а Путин один. Есть еще метод Ивана Грозного, но если у президента появится подразделение на манер опричников, да тут такая визготня начнется.
          Венд
    2. GradusHuK Сегодня, 17:12
      Дело его живет и посмеивается над Россией. hi
      GradusHuK
      1. А1845 Сегодня, 17:50
        ЕБН правил не выходя из штопора
        а дела ворочали Дьяченко с Березовским
        А1845
  2. Владимирец Сегодня, 15:17
    "Есть, правда, и другое мнение: либо хорошо, либо правду."

    Вообще то это мнение первоисточника изречения, Хилона, "о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды".
    Владимирец
    1. Reptiloid Сегодня, 16:03
      Ельциноидам не интересна правда. ИНТЕРЕСНО присоединиться к ""демокративеским преобразованиям"" и легализовать награбленое!!!!!! в ельцинцентре он является ""светочем демократии""------наглая ложь!!!!!
      СПАСИБО, за статью, Елена!!!!Больше говорить об этом, не забывать!!!!
      Reptiloid
  3. К0щей Сегодня, 15:23
    Чубайса бы еще убрать... он вроде последний из его команды...
    К0щей
    1. NikolaiN Сегодня, 15:38
      Да, этот самый гов.... непотопляемый в общем, все время на плаву...
      NikolaiN
    2. Bastinda Сегодня, 15:54
      Путин, тоже был в команде Ельцина...
      И ЕлцинЦентр с его ведома строили.
      Но вообще он Россию уже 17 лет "восстанавливает"
      Bastinda
      1. К0щей Сегодня, 16:42
        Bastinda, ага. но как раз при нем начали убирать ставленников ельцина. и именно при нем мы перестали глядеть в рот сша. а так да, он из команды ельцина. по сути ельцин сделал два хороших дела: не поддержал войну против югославии и назначил путина и.о.
        ну и представляю как бы восстанавливал Россию какой-нибудь гайдар или зюганов. да, мы тут в шоколаде не катаемся, но по сравнению с 90-ми (для тех кто не застал или жил в москве) у нас сейчас на порядки все лучше. как показатель: армию сейчас уважают, а в 90-ые военный - это в разы хуже офисного менеджера по продажам компов.
        К0щей
        1. Bastinda Сегодня, 17:05
          Начали убирать, заменяя на своих, таких же вороватых, но лояльных.
          Гитлер востановил экономику Германии за 6 - 7 лет.
          Сталин восстановил экономику СССР за 11 лет.
          Китай в 2000 где был? "Китайская поделка"
          А мы 17 лет уже все восстанавливаем....
          И когда в коррупции замешаны министры, (Сердюков, Улюкаев, и.т.д) что то не так, идет.
          Bastinda
          1. bober1982 Сегодня, 17:27
            Гитлер восстановил экономику Германии за 6-7 лет.
            Гитлер был мелкой бесноватой сошкой,товарищ,ему помогли восстановить Германию.
            bober1982
          2. К0щей Сегодня, 17:31
            да, сталин многое сделал, его достижения велики. но готовы ли вы лечь в могилу, а семью услать строить какой-нибудь завод, маша лопатами 12 часов в день. вы видно забыли какими методами он поднимал страну? я лучше буду 30 лет ползти, как черепаха, чем за 10 лет сдохну и я и половина моих родных. или вам очень нравится, когда народ совершает очередной подвиг, рвя жилы и харкая кровью?
            К0щей
            1. Bastinda Сегодня, 17:37
              Я не предлагаю, ни Сталина, ни Гитлера (у меня их нет), я имею в виду результат. А вот результатов пока видно очень мало. Рогозин на батуте еще не распрыгался...
              Bastinda
              1. К0щей Сегодня, 17:41
                как я вижу результат: беру период 10 лет до 2000; потом 10 лет после и сравниваю. если вы к концу 90-ых еще не были в возрасте хотя 16 лет, то да - вы можете и не заметить очевидных для других изменений. а уж если жили в более менее благополучных столицах - тем более. ниже у меня есть коммент с небольшим перечнем достижений ельцина - сравните с тем, что есть сейчас.
                К0щей
              2. Б.Т.В. Сегодня, 17:45
                Цитата: Bastinda
                Я не предлагаю, ни Сталина, ни Гитлера (у меня их нет), я имею в виду результат. А вот результатов пока видно очень мало. Рогозин на батуте еще не распрыгался...


                Ну так : " ломать, не строить".
                Б.Т.В.
          3. А1845 Сегодня, 17:52
            Цитата: Bastinda
            Гитлер востановил экономику Германии за 6 - 7 лет

            Гитлер и ЕБН брали деньги примерно из тех же источников, только результат разный..
            А1845
    3. vadsonen Сегодня, 17:43
      Чубайса бы еще убрать... он вроде последний из его команды...

      Чубайс последний, говорите? А у кормёжной миски его кто держит?
      vadsonen
      1. К0щей Сегодня, 17:51
        вопрос из разряда: "перестал ли ты бить свою мать?". я вот не знаю, кто его держит у кормежки. но точно знаю, что никто не хочет возвращения времени, когда любого, при желании, можно было расстрелять без всяких доказательств. доказательства могли найти и потом... при нужде. хотя некоторые ностальгируют, таких надо бы регулярно тыкать ту кучу трупов, что образовалась при таких методах.
        К0щей
  4. iouris Сегодня, 15:24
    Да кто он такой: мыслитель, теоретик, организатор (чего)? Сыграл отведённую ему роль.
    iouris
    1. А1845 Сегодня, 17:56
      Цитата: iouris
      организатор (чего)?

      все знают, чего
      теперь, в основном, живем наследием СССР - Тушки, Сушки, Петя, Кузя..
      А1845
  5. Alikos Сегодня, 15:26
    Долой Ельцманцентр! Символ уничтожения страны
    Alikos
    1. vadsonen Сегодня, 17:44
      Лучше переоборудовать в отхожее место.
      vadsonen
  6. garx Сегодня, 15:42
    Да бог с ним с Ельциным он ушел а жизнь продолжается, нужно сделать выводы и дальше строить СВОЙ мир!
    garx
  7. мичман Сегодня, 15:44
    Уважаемая Елена, мне с Алкашом пришлось один раз встретиться по работе. Он был Первым Секретарем ГК КПСС Москвы. Я руководитель 6 ГУ МРП СССР. Подчиненное мне предприятие МПО "Темп" выпускало телевизоры помимо ВиВСТ. Был выпуск 40 комплектов телевизоров "Темп" 3 поколения. Из за непоставки во время кинескопов из Воронежа задерживался выпуск телевизоров на месяц. Госплан СССР дал добро на корректировку плана, но надо было подписать согласие в КГ КПСС. Директор МПО "Темп" Кирсанов В. побоялся идти в ГК партии. Пришлось выручать, поехал на Старую площадь. Секретарь доложил Алкашу, что приехал Руководитель ГУ МРП СССР. Алкаш сразу принял меня, я объяснил ситуацию. Он подписал, немного поговорили о работе Объединенгия. Он ничего о МПО "Темп" не знал. Глаза у него были какие то безумные. Примерно такие как на фото Вашей статьи. Впечатление у меня было отвратительное после общения с ним. Видимо, Кирсанов В. Знал это и уговорил меня съездить в ГК Партии. Все же авторитетно, Руководитель ГУ. А Это Правительство. Это не то как я общался по работе с Зайковым Л., Романовым Г. Вот такая жизнь была. Честь имею.
    мичман
  8. Ихрек Сегодня, 15:53
    Чем строить этот "Алкаш-центр"лучше лишний раз построили бы какое нибудь производство от которого был-бы толк людям. Такое ощущение как будто денег не куда девать. А может так было проще деньги украсть...не знаю.
    Ихрек
  9. Солидарист Сегодня, 16:17

    Ельцин приня Россию с талонами на еду, а оставил с мобильной связью и интернетом!
    Как бы клеветники - враги Свободы - не старались омрачить светлую память Ледовласого Вождя, его заслуги перед Россией никогда не будут забыты благодарными потомками!
    В конце президентства Бориса Николаевича Россия имела:
    1. Доминирующее положение в СНГ.
    2. В целом благосклонное отношение мирового сообщества.
    3. НАТО достаточно далеко от границ.
    Промежуточный итог царствования Путина I Гладколикого:
    1. СНГ фактически нет, даже ничтожная Украина открыто в лицо Путину совершая акты мочеиспускания под речитатив последнего о дорогих украинских партнерах, дружбе и братских народах.
    2. Против России настроен весь мир, Россия отошла в общество "петушиной обоймы" Сирии, Ирана и КНДР. Даже Картофельный Фюрер перестал быть Последним_Диктатором_Европы.
    3. НАТО почти во всем СЭВ. Теперь даже Китай свои ядреные ракеты поближе к нам передвинул.
    4. Доступа на мировые рынки нет, экономика построена на продаже сырья и полуфабрикатов, доходы от которой оседают в офшорах Её Величества Королевы.
    5. Привлекательной идеологии на экспорт тоже нет, скрепы, духовитость и заборность никому не нужны.
    6. Государство сдирает с простого люда налоги в три шкуры, законодательно освобождая "избранных" от их уплаты, недовольных тройным налогом дальнобойщиков бьет дубинками и винтит "Росгвардия"
    7. Пока ФСБ ловит школьников за репосты в социальных сетях, джихадисты из Средней Азии взрывают себя в метро и нападают на полицейских, все это под речи Путина Великого о том, что эмигранты из солнечных точкистонов - это наше конкурентное преимущество.
    Солидарист
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:39
      его заслуги перед Россией никогда не будут забыты благодарными потомками!


      Да уж эту клоунаду потомки не забудут ...хе хе.



      Тот же ЛЕХА
      1. GrandAdmiral Сегодня, 17:20
        Чё они так ржут?
        Ельцин Клинтона за ж..пу ущипнул?
        GrandAdmiral
    2. Karabin Сегодня, 16:44
      Как бы клеветники - враги Свободы - не старались омрачить светлую память Ледовласого Вождя,

      Вот это номер! Впервые на (арене) ВО живой защитник ЕБНа! При этом кроет,почем зря, верного продолжателя дела Ельцина, заслуженного либерала ЭРЭФ Путина ВВ. Да здравствует мегасрач - запутены vs ельциноид!
      Karabin
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:56
        Да здравствует мегасрач - запутены vs ельциноид!


        Чудны твои дела ГОСПОДЬ БОГ what
        Действительно случилось чудо...
        Тот же ЛЕХА
    3. stalkerwalker Сегодня, 16:44
      Цитата: Солидарист
      . Доминирующее положение в СНГ.

      Это когда племена джунглей Бразилии только экскрементами не кидались в нашу сторону?
      Цитата: Солидарист
      целом благосклонное отношение мирового сообщества.

      Т.е. с интересом посматривали на распадающуюся страну под руководством семибанкирщины?
      Цитата: Солидарист
      НАТО достаточно далеко от границ.

      Достаточно КАК далеко?
      ВАС что, из обоймы выкинули?
      stalkerwalker
    4. Б.Т.В. Сегодня, 16:47
      Этот " шедевр"- Ваше " творчество"?! В противном случае, не мешало бы, автора указывать.
      Б.Т.В.
    5. К0щей Сегодня, 16:54
      да? я вот в 400км от москвы жил, помню очереди за хлебом (часика так на 2) и молоком (тут быстрее - оно раньше кончалось), помню деноминацию, когда государство списало с себя долги населению обесценив их деньги в ноль, помню разваливавшуюся армию, глядя на которую ржал весь мир, и помню, как наша полит элита прогибалась под запад. там еще несколько сот пунктов с аналогичным прогрессом. ну и превращение СССР в СНГ только по скудоумию можно считать "достижением".
      ЗЫ "сотовая связь" в 2000, кстати, была только в москве и питере, кое-где. велики деяния вашего вождя.
      К0щей
      1. Станислав Сегодня, 17:53
        Цитата: К0щей
        "сотовая связь" в 2000, кстати, была только в москве и питере, кое-где
        Зачем сочинять, если не знаете? Хотя, конечно, дело не в сотовой связи.
        Станислав
        1. К0щей Сегодня, 18:00
          не знаю/сочиняю чего? 2001 год (как раз в инст поступил), Тула, сотовый телефон предмет роскоши, впервые пощупал, когда брат привез из питера. вы жили в более доходных областях? поздравляю.
          К0щей
      2. Bastinda Сегодня, 17:55
        Во многом с Вами согласен, сам в этих очередях стоял. И деноминацию, и остальные пакости помню. Но сейчас это все только на поверхности благополучно, стоит посмотреть чуть глубже - то же болото, если не хуже.
        Промышленность - разрушение продолжено.
        Космос - без комментарий.
        Количество "друзей" - приумножено.
        Да за молоком и колбасой очередей нет.
        Bastinda
        1. К0щей Сегодня, 18:20
          знаете, не экономист я, сужу просто, оглядываясь на своих родных и знакомых. не нужно горбатиться по 16 часов на двух работах чтобы хотя бы семья нормально питалась/одевалась - не нужно. в армию сейчас народ идет по желанию, а не под мигалками в наручниках - идет по желанию. страна может себя обеспечивать необходимыми товарами - может.
          а вот про друзей я вам скажу так: у России никогда не было ни друзей, ни союзников. и никогда не будет, пока она хоть что-то из себя представляет. об этом еще Александр III говорил (вот был достойный правитель). пока была разруха 90-ых друзей у нас было, как грязи. и какой, позвольте спросить, был результат этой дружбы? нато в восточной европе или поддержка террористов в чечне, а потом и укрывательство их? вот уж плюсы от друзей.
          К0щей
    6. elenagromova Сегодня, 17:02
      Принял Россию с мощной промышленностью, оставил с распроданными заводами и ограбленным населением.
      Принял армию, которой боялись США - оставил ослабленную, которую так еще полностью и не восстановили.
      А мобильная связь - это уж точно не ельцинская заслуга.
      elenagromova
      1. А1845 Сегодня, 18:00
        Цитата: elenagromova
        А мобильная связь - это уж точно не ельцинская заслуга.

        NMT-450 привезли и поставили и стали деньги собирать как с папуасов
        в чем заслуга?
        А1845
  10. АА17 Сегодня, 16:31
    Имеем два исторических события: 1917г (власть у большевиков, лидер - Ленин) и 1991г. (власть у либералов, лидер - Ельцин). Исходные данные - государства (империи) разрушены (Царская Россия и СССР). Во втором случае осталась промышленная база(наука, ИТР, квалифицированные рабочие кадры и т.д.). Результаты каждый может сравнить.
    Выскажу собственное мнение о власти либералов словами одного комментатора с другого форума : "..Либерализм - психическое заболевание, проявляющееся в неприятии объективной реальности..."
    АА17
  11. ПоручикТетеринъ Сегодня, 16:42
    Неоднонозначная статья. С одной стороны, негатив девяностых имел место быть, а с другой стороны, в происходившем есть немалая доля вины людей, которые которые из коммунистов и комсомольцев оперативно превратились в демократов и либералов. Межнациональные конфликты не Ельцин разжигал, а бывшие партийные чины местных коммунистических партий. Отдельное "спасибо" за 90-е еще нужно сказать и советской партийной системе, которая вместо ответственных управленцев выращивала безпринципных интриганов, не умевших видеть дальше собственного носа.
    ПоручикТетеринъ
  12. volodya Сегодня, 16:44
    Статье большой плюс,а алкаш- центр убрать!
    volodya
  13. Karabin Сегодня, 16:51
    Виновен и человек, к которому сербы обращались с одной лишь просьбой: «Дайте оружие!»

    Прошло время и русские Новороссии тоже ждали признания от преемника того, который когда то, влез на танк. Однако получили: "это внутреннее дело украинцев" и "альтернативы минскому формату нет".
    Karabin
    1. Станислав Сегодня, 18:22
      Цитата: Karabin
      русские Новороссии тоже ждали признания от преемника того, который когда то, влез на танк. Однако получили: "это внутреннее дело украинцев"
      Если бы не "преемник того", а например, Ходорковский, Немцов, да мало ли вокруг "хороших" людей в кандидатах было, русские Новороссии уже зиговать бы в нацбатах учились, подрывали себя в российских городах, чтобы бандеровцы семью не замучили, а кто не стал бы - тех закопали бы уже. А у нас была бы похожая ситуация на всём Северном Кавказе, в Поволжье, на Алтае и т.д. Хорошо, что история не терпит сослагательного наклонения.
      Станислав
  14. Karabin Сегодня, 16:57
    А может, не стоит его убирать, этот самый «Ельцин-центр»?

    Конечно нет. Куда же наши нелибералы-патриоты цветы положат?
    Не к мавзолею же?
    Karabin
    1. elenagromova Сегодня, 17:34
      Если "ЕБН-центр" станет правдивым музеем ельцинизма - то впору класть цветы в память о миллионах людей...
      elenagromova
      1. Karabin Сегодня, 17:52
        Цитата: elenagromova
        Если "ЕБН-центр" станет

        Вот именно что "если". А пока это место паломничества благодарных преемников. Кто бы они были, если б не ЕБН.
        Karabin
  15. Галеон Сегодня, 17:02
    Не встречал еще на сайте статей Елены Громовой, которые бы оставили равнодушным или вызвали желание опровержения высказанных мыслей. Молодец, Елена, спасибо! Пускай ельцин-центр пока стоит, но мы выражаем к нему свое отношение. Согласен и с тем, что для памяти покойника лучше было бы, чтоб никакого центра не было, чем то прибежище д.рьма, которое существует сейчас.
    Галеон
    1. Karabin Сегодня, 17:59
      Цитата: Галеон
      но мы выражаем к нему свое отношение.

      Чем? Тем , что из наших налогов его построили и содержат?
      Karabin
  16. антивирус Сегодня, 17:29
    который заботится о бедных слоях населения или даже отдает жизнь в борьбе, а совсем другое – когда человек приходит к власти заведомо с черными целями.
    Я считаю- он хотел добра стране и не знал его.

    ..с наркоманскими шприцами, спиртом «Роял» и прочими атрибутами 90-х

    .... и водкой"Белый Орел"
    антивирус
    1. Дуйсенбай Сбанкулов Сегодня, 17:48
      Да, ебн так сломал мозги тысячам россиянам, что это неисправимо лет на 200...
      Дуйсенбай Сбанкулов
  17. German Titov Сегодня, 17:59
    Цитата: Галеон
    А «новые русские» в малиновых пиджаках и с золотыми цепями толщиной в палец! Те, что хватались показной роскошью на фоне ограбленного народа…

    "Очепятка", а с остальным согласен и поддерживаю. Елена Громова - автор, которых интересно читать. Её статьи -всегда повод для рассуждения.
    German Titov
  18. komrad buh Сегодня, 18:00
    А не плохо бы поставить Сталин-Центр и сравнить, куда больше народу пойдет, вот тогда и будет видно ху из ху
    komrad buh
  19. Ричард.Искандер Сегодня, 18:18
    Разрушитель ушёл, а преемник продолжает дело разрушителя вот уже 17 лет. Сталин за 10 лет провёл в стране индустриализацию, после войны через 16 лет запустили человека в космос, а что наши Вованы и Димоны сделали? Везде куда ни глянь деградация, оптимизация , падение, и да мы стали "великой сырьевой державой", охренеть. Может нафиг послать таких руководителей у которых детишки за границей, и финансы и виллы с яхтами, может они не наша элита, а засланные казачки?
    Ричард.Искандер
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