Доработка F-35 потребует не менее 1 млрд. долл. и года работы
Согласно информации РИА Новости , Счетная палата США в специально подготовленном докладе оценила финансовые потребности Пентагона более, чем в 1 млрд. долл., необходимых для завершения программы по разработке базовой версии истребителя F-35 .
Причиной новых вливаний являются неполадки с программным обеспечением Block 3F, которые также скажутся на смещении сроков проведения доводочных испытаний. Эксперты Счетной палаты полагают, что оценка военного ведомства США (532 млн. долл. дополнительных средств и 5 месяцев работы) является чрезмерно оптимистичной.
Проанализировав ход разработки F-35, в Счетной палате сделали заключение, что реализация программы займет не менее года, а объем требуемого дополнительного финансирования составит не менее 1,7 млрд. долл., из которых около 1,3 млрд. потребуются в 2018 бюджетном году.
F-35 постоянно сопровождают технические проблемы. Не раз заявлялось о конструктивных недостатках истребителя, например, о его малой маневренности и неполадках с программным обеспечением. На текущий момент на программу по созданию F-35 Lightning II корпорации Lockheed Martin было выделено около 1,5 трлн. долл.
Причиной новых вливаний являются неполадки с программным обеспечением Block 3F, которые также скажутся на смещении сроков проведения доводочных испытаний. Эксперты Счетной палаты полагают, что оценка военного ведомства США (532 млн. долл. дополнительных средств и 5 месяцев работы) является чрезмерно оптимистичной.
Проанализировав ход разработки F-35, в Счетной палате сделали заключение, что реализация программы займет не менее года, а объем требуемого дополнительного финансирования составит не менее 1,7 млрд. долл., из которых около 1,3 млрд. потребуются в 2018 бюджетном году.
F-35 постоянно сопровождают технические проблемы. Не раз заявлялось о конструктивных недостатках истребителя, например, о его малой маневренности и неполадках с программным обеспечением. На текущий момент на программу по созданию F-35 Lightning II корпорации Lockheed Martin было выделено около 1,5 трлн. долл.
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