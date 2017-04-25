09:20 25 апреля

Доработка F-35 потребует не менее 1 млрд. долл. и года работы

Согласно информации РИА Новости , Счетная палата США в специально подготовленном докладе оценила финансовые потребности Пентагона более, чем в 1 млрд. долл., необходимых для завершения программы по разработке базовой версии истребителя F-35 .



Причиной новых вливаний являются неполадки с программным обеспечением Block 3F, которые также скажутся на смещении сроков проведения доводочных испытаний. Эксперты Счетной палаты полагают, что оценка военного ведомства США (532 млн. долл. дополнительных средств и 5 месяцев работы) является чрезмерно оптимистичной.


Проанализировав ход разработки F-35, в Счетной палате сделали заключение, что реализация программы займет не менее года, а объем требуемого дополнительного финансирования составит не менее 1,7 млрд. долл., из которых около 1,3 млрд. потребуются в 2018 бюджетном году.

F-35 постоянно сопровождают технические проблемы. Не раз заявлялось о конструктивных недостатках истребителя, например, о его малой маневренности и неполадках с программным обеспечением. На текущий момент на программу по созданию F-35 Lightning II корпорации Lockheed Martin было выделено около 1,5 трлн. долл.


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Комментарии 54

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  1. Умник Сегодня, 06:19
    Вот ето распил дак распил. Нашим чинушам только учиться

    Умник
    1. мармеладный Сегодня, 06:23
      опять.... negative почему вы в упор забываете разницу в том что по сути он у них УЖЕ летает и проходит как бы натурные испытания эксплуатации и этим все дальше и дальше уходит от нас,у которых всего лишь летающие лаборатории?!почему вы в упор не хотите видеть то что мировой печатный станок у них?!а значит плевать им на все?!почему вы всегда хотите закидать шапками?
      мармеладный
      1. Монос Сегодня, 06:35
        Цитата: мармеладный
        он у них УЖЕ летает

        Ан-2 тоже летает (до сих пор). И утюги летают, только не очень манёвренно и далеко.
        Цитата: мармеладный
        !почему вы в упор не хотите видеть то что мировой печатный станок у них?!а значит плевать им на все

        Для вас экономика - это только печатный станок? Тогда лучше не рассуждайте о ней.
        Монос
        1. Летунъ Сегодня, 07:09
          Урррьяя!!! Ни дня без статьи об F-35! Американцы тупые! Самолёты строить не умеють! Проект попил бабла! Мы фсех пабидим!!!111
          Летунъ
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:18
            Летунь - не фсех, а увзех! !! wassat Орфографию неверно орфогрофируете laughing
            Изгоняющий либероидов
            1. Cat Man Null Сегодня, 07:31
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              Орфографию неверно орфогрофируете

              - экзорцист, Вам ли говорить laughing :
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              Нужно прикротить все эти бессмысленные сокрощения ядерного потенциала страны...

              Цитата: Изгоняющий либероидов
              ...нефег включать заднюю...

              - и это только за сегодня wink
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              Вот такое обстрактное , но реальное положение дел...

              - это, кстати, тоже за сегодня
              - но про "положение дел" с Вашими отношениями с русским языком Вы сказали совершенно верно yes
              Cat Man Null
          2. Серый брат Сегодня, 07:31
            Цитата: Летунъ
            Ни дня без статьи об F-35!

            Нуачо они поводы дают?
            Или это "священная корова" которую можно только в сопло целовать?
            Серый брат
            1. samoletil18 Сегодня, 07:55
              Что касаемо самолета, то научный и технологический потенциал США позволяет его допилить. Что касаемо денег, то часть выделенных средств напрямую и косвенно вернется в бюджет в виде налогов и прочих отчислений. А радости по поводу проблем этого самолета, подобные исходящим с ВО, делают превращение Ф-35 в достойный продукт вопросом национальной гордости, т.е. рано или поздно доведут до ума.
              samoletil18
              1. Victor_B Сегодня, 08:01
                И это только в базовой комплектации!
                А ежели кожаный салон, стереосистма, подогрев сиденья, электроподъемник фонаря?
                Это же еще в 2 раза дороже!
                Victor_B
              2. Серый брат Сегодня, 08:25
                Цитата: samoletil18
                т вопросом национальной гордости,

                Что-то какая-то дырявая у них гордость.
                Серый брат
            2. роман66 Сегодня, 09:18
              в сопло не надо, мы далеки от европейских ценностей
              роман66
          3. Muvka Сегодня, 08:40
            Цитата: Летунъ
            Урррьяя!!! Ни дня без статьи об F-35! Американцы тупые! Самолёты строить не умеють! Проект попил бабла! Мы фсех пабидим!!!111

            Т.е. проблем никаких и эта новость - фейк? Только ответьте. Чтобы если эта новость окажется не фейком, я больше не читал ваши лживые сообщения.
            Muvka
  2. Mystery12345 Сегодня, 06:20
    Ярд на програмное ? неплохо...совсем неплохо...продолжайте пилить.
    Mystery12345
    1. капрал Сегодня, 06:29
      Одна тысячная от уже освоенных. request
      Опять-же местным диванным стратегам есть повод кричать "уря" еще целый год. wassat

      Израильтяне приобретают самолеты со своей авионикой, у них, интересно, есть проблема с ПО ?
      капрал
    2. Kenneth Сегодня, 06:46
      ПО уже давно дороже железа
      Kenneth
      1. Серый брат Сегодня, 07:29
        Цитата: Kenneth
        ПО уже давно дороже железа

        Особенно если ПО дырявое - нужно целый штат программистов держать и им деньги платить чтобы они патчи ваяли до посинения.
        Дело толковое - можно будет каждый год по лярду списывать. wassat
        Серый брат
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47
      Ярд на програмное ? неплохо...совсем неплохо...продолжайте пилить.
      Эта
      гиря очень большая ...пилить да пилить ШУРЕ еще ой ой ой как долго...она же золотая. smile
      Тот же ЛЕХА
    4. uav80 Сегодня, 07:51
      Потому что ЛОХкидмартин...
      uav80
  3. filatik Сегодня, 06:27
    1,5 трн...Долларов....застрелитесь....Я представляю если бы эти деньги потратили у нас на благоустройство, дороги и медицину. Скорее всего за такие деньги и нас было бы не хуже чем в Европе
    filatik
    1. BlackMokona Сегодня, 06:39
      Это на всю программу в кучу тысяч самолётов и всё с ними связанное вплоть до списания.
      BlackMokona
      1. просто экспл Сегодня, 08:00
        это не на всю программу , это цифра что бы вешать лапшу налогоплательщикам .
        реально сумма будет в разы больше , может даже за десяток триллионов .
        я смею Вам напомнить что лет 10 назад вся программа оценивалась вместе с эксплуатацией за 30 лет в чуть более 300 млрд . через год стало уже 500 лярдов .
        а еще года 2-3 назад программа выросла до 1 трлн . а сейчас уже говорят про 1.5 трлн .
        как думаете какая сумму будет через 5 или 10 лет ?
        просто экспл
    2. Арон Заави Сегодня, 06:39
      Цитата: filatik
      1,5 трн...Долларов....застрелитесь....Я представляю если бы эти деньги потратили у нас на благоустройство, дороги и медицину. Скорее всего за такие деньги и нас было бы не хуже чем в Европе

      1.5трлн это сумма,которая будет потрачена на производство и эксплуатацию всех F-35 за 30 лет. Вы же участник форума"Военное обозрение",зачем же за журноламерами глупости повторять?
      Арон Заави
      1. Zaurbek Сегодня, 07:15
        за 30 лет или Ишак сдохнет или Визирь. Это примерно, как я удивился на работе, когда заставили написать план продаж на 7 лет вперед... wink я почесал затылок и ...написал.
        Zaurbek
    3. ДМ51 Сегодня, 07:41
      Цитата: filatik
      1,5 трн...Долларов....застрелитесь....Я представляю если бы эти деньги потратили у нас на благоустройство, дороги и медицину. Скорее всего за такие деньги и нас было бы не хуже чем в Европе

      У нас бы от этих денег до народа дошло бы в лучшем случае 150 миллиона... рублей laughing
      А если про F-35,то я много раз говорил,что наше счастье,что Локхид и США так агрессивно продвигают свой самолёт - им это аукнется,когда начнётся настоящая заварушка,например с нами,не дай Бог конечно
      ДМ51
    4. jonhr Сегодня, 08:33
      у вас это не США должны выделять. США должны выделять у них. а у вас вы
      jonhr
  4. soroKING Сегодня, 06:27
    арифмометр "Феликс" им в помощь wassat
    soroKING
    1. samoletil18 Сегодня, 08:01
      Цитата: soroKING
      арифмометр "Феликс" им в помощь wassat

      Не дай Бог! Этот девайс супернадежен, и сделает ф-35 супенадежным. sad
      samoletil18
  5. Satum Сегодня, 06:29
    Проще новый сделать smile .Не самолёт а летающий каламбур smile
    Satum
    1. Kenneth Сегодня, 06:48
      Зато на сотни сделанных самолетов ни одной потери. Отличный самолет
      Kenneth
      1. Muvka Сегодня, 08:43
        А что, они участвуют в боевых действиях? Или может активно летают? Насколько я помню у них с простыми перелетами проблема. В туман взлететь не могут... И кстати, на сотни сделанных Су-30, 34, 35 - тоже ни одной катастрофы. И это при том, что самолеты давно на вооружении и активно используются, даже в боевых действиях, в отличии от F-35. Я не беру в расчет произведенные в Индии Су-30.
        Muvka
  6. Gnufus Сегодня, 06:29
    Цитата: мармеладный
    опять.... negative почему вы в упор забываете разницу в том что по сути он у них УЖЕ летает и проходит как бы натурные испытания эксплуатации и этим все дальше и дальше уходит от нас,у которых всего лишь летающие лаборатории?!почему вы в упор не хотите видеть то что мировой печатный станок у них?!а значит плевать им на все?!почему вы всегда хотите закидать шапками?

    А так проще, так сказать для успокоения. Распил у них в крови, очень хорошо описано в сатирическом романе Позолоченый век, в соавторстве Марка Твена и Чарлзом Дадли. Кто не читал, прочитайте, в нынешних реалиях ничуть не изменилось, лоббирование, взятки и т.п. Досадно что они могут себе это позволить и допилят ведь, хоть через 1, 3, 5 лет..
    Gnufus
  7. soroKING Сегодня, 06:34
    Цитата: Satum
    Проще новый сделать smile .Не самолёт а летающий каламбур smile

    израильтяне нахваливают bully
    soroKING
    1. Orionvit Сегодня, 07:44
      Так тебе израильтяне и признали, что их тупо обули, пардон, развели на бабки. Остаётся только нахваливать, чем они упорно и занимаются.
      Orionvit
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:36
    Фигня, Трамп прикажет, за пару месяцев и за сотню миллионов долларов доведут до ума, раз он сумел Лох Кид заставить снизить цену на сей пепелац. am Честно говоря, так сказать на любителя, но не нравится мне его вид, но это мое личное мнение.
    Изгоняющий либероидов
    1. Pete Mitchell Сегодня, 06:58
      А Вы не думаете, что давление trumpа на Lockheed это обоюдная игра на публику? Публику надо успокоить и держать в радости, а мы продолжим...
      Pete Mitchell
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:20
        Один шут, цену то Лох Кид пообещали снизить, значит, Трямпь этот раунд выиграл!
        Изгоняющий либероидов
      2. просто экспл Сегодня, 08:01
        но цена за единицу упала или нет ?
        или Вы будете упирать на то что лох кид скинули цену на единицу но возьмут свое в модернизации ?
        просто экспл
  9. Titsen Сегодня, 06:37
    Цитата: капрал
    Израильтяне приобретают самолеты со своей авионикой, у них, интересно, есть проблема с ПО ?


    Наши ДРУЗЬЯ в шапчёнках врядли скажут правду...
    Titsen
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:40
    Доработка F-35 потребует не менее 1 млрд. долл. и года работы
    Если честно.Уже в голове не укладывается что там в нём копаются так долго? Или думали будет этот гробик фаршированный под завязку воевать против старых су 27 и миг 29.А тут нате.Вот и пытаются "за уши" этот самолёт хоть до какого уровня подтянуть.Придумывают всякие отмазки.
    Наблюдатель2014
    1. Комментарий был удален.
    2. GRF Сегодня, 09:20
      На его базе видать сразу шестое поколение реализовать хотят...
      GRF
  11. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:01
    Зачем ему высокая манёвренность, когда есть дальнобойные ракеты на борту и радар?
    Лёня Пантелеев
    1. Zaurbek Сегодня, 07:12
      маневренность вообще не нужна истребителю, забудьте winked
      Zaurbek
    2. Fil743 Сегодня, 07:13
      а она (высокая маневренность) порадобится как только сей пепелац включит свой радар и засветится как новогодняя елка.
      Fil743
      1. Zaurbek Сегодня, 07:18
        или когда запущенные ракеты ВВ средней дальности не попадут в цель( в силу помех, перегрузок и тд) и пара Сухих 35С подпйдет на дальность действия ракет ВВ Р-73 и 30мм пушки...
        Zaurbek
    3. Арон Заави Сегодня, 07:27
      Цитата: Лёня Пантелеев
      Зачем ему высокая манёвренность, когда есть дальнобойные ракеты на борту и радар?

      Летчики утверждают,что по маневренности он не уступает F-16.
      Арон Заави
      1. jonhr Сегодня, 08:29
        целевой угол атаки для ф-35 примерно 55 градусов. у раптора чуть более 60. в то время как на ф-16 30 градусов. так что получается он превосходит ф-16 по маневренности. ну жду тонну шапок на мою голову wassat
        jonhr
    4. chebman Сегодня, 07:33
      Значит пушку с F35 тоже можно снять? Э-э, тогда пролоббируйте выделение пары миллиардов для разработки заглушки на ее место.
      chebman
      1. Арон Заави Сегодня, 08:25
        Цитата: chebman
        Значит пушку с F35 тоже можно снять? Э-э, тогда пролоббируйте выделение пары миллиардов для разработки заглушки на ее место.

        Ее и так можно снять. request Вы про самолет что нибудь читали? Пушка на F-35 cтавится в подвесном модуле.
        Арон Заави
  12. Zaurbek Сегодня, 07:11
    Дело не в распиле. Судя по всему Ф-35 действительно дорог. С одной стороны они отчитываются, что стоимость все время снижается (уже ниже 100млн, а упадет еще до 80 млн) , а стоимость раскидали по разным статьям. Трампу показывают нужные цифры, армии самолет и его производство, промышленности нормальную рентабельность.
    Zaurbek
    1. AID.S Сегодня, 07:24
      Цитата: Zaurbek
      Дело не в распиле. Судя по всему Ф-35 действительно дорог.

      Нашему российскому мозгу такое не понять никогда! laughing
      AID.S
    2. просто экспл Сегодня, 08:03
      прикол с Фу-35 в том что его цена не включает в себя двигатель , на него идет отдельный контракт .
      и сделано это специально что бы цена была менее психологической черты в 100 млн .
      про двигатель мало кто знает потому и не кипишуют . а кто знает охреневает , как это еще автомобили с движками продают . а не покупают их отдельно .
      просто экспл
  13. chebman Сегодня, 07:35
    Золотой батон)
    chebman
  14. jonhr Сегодня, 08:24
    неделю назад был только триллион laughing и скромно умалчивается что это вся программа будет стоить триллион. то есть деньги не выделены , а будут выделятся. а , что касаемо маневренности ф-35 то 9G уже многое говорит тем кто понимает в этом вопросе
    jonhr
  15. KIBL Сегодня, 08:49
    А чё!?Они этих лярдов нарисуют ещё не хилую тучу!Хлопок есть,краска есть,станок есть вот только мозгов нема чтобы этот тазик довести до ума.
    KIBL
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