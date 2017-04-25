09:21 25 апреля

В Пентагоне отметили профессионализм российских лётчиков во время полётов у Аляски

Экипажи стратегических бомбардировщиков ВКС России во время полетов у берегов Аляски действовали профессионально и безопасно, передает РИА Новости сообщение представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

В Пентагоне отметили профессионализм российских лётчиков во время полётов у Аляски


В течение четырех дней была серия трех полетов бомбардировщиков возле Аляски. Они (полеты) проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства Соединенных Штатов,
сказал на брифинге представитель военного ведомства в ответ на просьбу журналистов прокомментировать полеты ВКС.


Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о том, что российские самолеты Ту-95МС провели ряд полетов в районе Аляски с целью патрулирования воздушного пространства.

Как ранее отметили в Белом доме, подобные полеты не являются необычными: ВВС США также патрулирует международное пространство, и это не выходит за рамки межнациональных договоренностей.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 25

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  1. cniza Сегодня, 08:22
    Экипажи стратегических бомбардировщиков ВКС России во время полетов у берегов Аляски действовали профессионально и безопасно, передает РИА Новости сообщение представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.


    Что это с ними ? , поняли что выглядят смешно , когда истерят.
    cniza
    1. vorobey Сегодня, 08:26
      Цитата: cniza
      Экипажи стратегических бомбардировщиков ВКС России во время полетов у берегов Аляски действовали профессионально и безопасно, передает РИА Новости сообщение представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

      Что это с ними ? , поняли что выглядят смешно , когда истерят.


      Да не... наши че то не доработали... laughing доброго дня всем hi
      vorobey
    2. kirgiz58 Сегодня, 08:31
      Цитата: cniza
      действовали профессионально и безопасно

      Ну если бы наши и на Ту-95 умудрялись "обгонять и подрезать" истребители вероятных партнеров, это был бы смех над их ВВС. laughing
      kirgiz58
      1. vorobey Сегодня, 08:39
        Цитата: kirgiz58
        Цитата: cniza
        действовали профессионально и безопасно

        Ну если бы наши и на Ту-95 умудрялись "обгонять и подрезать" истребители вероятных партнеров, это был бы смех над их ВВС. laughing


        а тут все нормально... включил левый поворотник, убедился в безопасности маневра. перестроился . приветливо помахал всей пятерней а средним пальцем и полетел дальше.. laughing
        vorobey
        1. Смог Сегодня, 08:51
          Цитата: vorobey
          включил левый поворотник, убедился в безопасности маневра. перестроился

          Самое главное что бы не через сплошную...... lol
          Смог
    3. askort154 Сегодня, 08:49
      cniza Что это с ними ? , поняли что выглядят смешно , когда истерят.

      Видимо дошло, что не гоже "исключительным" уподобляться шведо-поляко-прибалтам. fool
      askort154
    4. сибиралт Сегодня, 08:54
      "В пентагоне отметили профессионализм советских летчиков". Интересно, а по сколько наливали? laughing
      сибиралт
  2. bouncyhunter Сегодня, 08:23
    Экипажи стратегических бомбардировщиков ВКС России во время полетов у берегов Аляски действовали профессионально и безопасно, передает РИА Новости сообщение представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

    Значит , ни один матрасный хенерал не обделался . Плохо ...
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 08:32
      Неужели наши не доработали ? тогда плохо , пусть повторяют пока не завопят.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:41
        Вот и я о том же . Не исключаю что всё же кто-то припустил жидким в труселя , но не признаётся , дабы не потерять лицо . А коллеги морщатся от вони , но делают вид что ничего не произошло , ибо сами испытывают те же позывы в корме . lol
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 08:55
          Цитата: bouncyhunter
          Не исключаю что всё же кто-то припустил жидким в труселя

          Паша! hi drinks А давай им на сайт фотку новодворской скинем. Нет, ну а че, война то гибридная... laughing
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:05
            Привет , Костик ! soldier drinks
            Цитата: Смог
            А давай им на сайт фотку новодворской скинем. Нет, ну а че, война то гибридная...

            Я знал , что Торквемада по сравнению с нами - мелкий пачкун . good drinks Была бы Валерия Ильинична жива , я бы предложил её туда забросить . yes Кстати , она родилась в моём родном городе . wink
            bouncyhunter
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:38
      Паша hi им уже нечем обделыватся! lol Они полностью изошли на фикальные массы lol
      Изгоняющий либероидов
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:13
        Это что , как в анекдоте ?
        - Сосед , дай чего пожрать , а то нечем тебе под двери гадить ...
        laughing
        bouncyhunter
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:25
    В 5 раз уже гоняют дальнобойщиков возле АЛЯСКИ...хотелось бы в пятидесятый....надо изучить до мельчаших подробностей возможности противовоздушной обороны США у этих берегов...
    хотя ТУшкам совсем не обязательно приближаться к АЛЯСКЕ ...современные ракеты воздух -земля вполне могут достать и с нашей территории....короче развлекаемся.
    Тот же ЛЕХА
    1. bober1982 Сегодня, 08:36
      Дальняя Авиация никогда не была дальнобойщиками(это шофёрский жаргон),всю жизнь были дальниками.
      bober1982
  4. Coronel76 Сегодня, 08:28
    Усыпляют бдительность, заговариваю зубы, заверяют в дружбе все как обычно, и оглянуться не успеем как всадят нож в спину. Не верьте им США нация паразитов!
    Coronel76
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:31
    В Пентагоне отметили профессионализм российских лётчиков во время полётов у Аляски

    С приходом Трампа и в Пентагоне началось не понятное брожение и не стыковки. То российские летчики действуют не профессионально (как было постоянно при черненьком), то профессионально. Так вы определитесь там за океаном - что вас больше беспокоит, а то ваши шестерки (та же Канада) уже и обижаться начинают.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 08:38
      Трамп в твитере ничего не написал - значит наши работали профессионально. laughing
      cniza
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:36
    Только заднюю потом не включайте, типа Русские вообще сплошь и рядом авиахулиганы, а уж в воздухе такое творят! !! lol При поворотах в полете ее включают поворотники, стопоки на многих самолетах не работают, летают по встречке с включенными мигалками. ... lol
    Изгоняющий либероидов
  7. Мур Сегодня, 08:39
    В Пентагоне отметили ...

    Нам так важно их мнение?
    Мур
  8. МВГ Сегодня, 08:42
    А нам нужны их оценки-заигрывания?
    Мы и без них знаем, что наши летуны профессионалы высокого класса.
    МВГ
  9. Шукшин Сегодня, 08:52
    наши летчики смущенно "Ну спасибо, конечно, мы и не такое можем, если что".
    Шукшин
  10. Шукшин Сегодня, 08:55
    Подводников хвалили, летчиков похвалили, какой род войск следующий?
    Шукшин
  11. san4es Сегодня, 08:57
    Есть чего опасаться

    Вооружение и ТТХ:
    san4es
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