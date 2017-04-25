В Пентагоне отметили профессионализм российских лётчиков во время полётов у Аляски
Экипажи стратегических бомбардировщиков ВКС России во время полетов у берегов Аляски действовали профессионально и безопасно, передает РИА Новости сообщение представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о том, что российские самолеты Ту-95МС провели ряд полетов в районе Аляски с целью патрулирования воздушного пространства.
Как ранее отметили в Белом доме, подобные полеты не являются необычными: ВВС США также патрулирует международное пространство, и это не выходит за рамки межнациональных договоренностей.
В течение четырех дней была серия трех полетов бомбардировщиков возле Аляски. Они (полеты) проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства Соединенных Штатов,сказал на брифинге представитель военного ведомства в ответ на просьбу журналистов прокомментировать полеты ВКС.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о том, что российские самолеты Ту-95МС провели ряд полетов в районе Аляски с целью патрулирования воздушного пространства.
Как ранее отметили в Белом доме, подобные полеты не являются необычными: ВВС США также патрулирует международное пространство, и это не выходит за рамки межнациональных договоренностей.
Использованы фотографии: РИА Новости
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти