В Пентагоне отметили профессионализм российских лётчиков во время полётов у Аляски

В течение четырех дней была серия трех полетов бомбардировщиков возле Аляски. Они (полеты) проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства Соединенных Штатов,

Экипажи стратегических бомбардировщиков ВКС России во время полетов у берегов Аляски действовали профессионально и безопасно, передает РИА Новости сообщение представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.сказал на брифинге представитель военного ведомства в ответ на просьбу журналистов прокомментировать полеты ВКС.Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о том, что российские самолеты Ту-95МС провели ряд полетов в районе Аляски с целью патрулирования воздушного пространства.Как ранее отметили в Белом доме, подобные полеты не являются необычными: ВВС США также патрулирует международное пространство, и это не выходит за рамки межнациональных договоренностей.