ВМС Италии передан шестой фрегат класса FREMM
Как сообщает интернет-портал ЦАМТО , компания Fincantieri передала 20 апреля на предприятии в Муджиано (Специя) ВМС Италии новый многоцелевой фрегат класса FREMM «Луиджи Риццо» (Luigi Rizzo, F-595).
«Луиджи Риццо» является шестым по счету кораблем в серии FREMM ВМС Италии и вторым представителем проекта, выполненным в многоцелевой версии. Закладка киля прошла 6 сентября 2013 года, спуск на воду произошел 19 декабря 2015 года.
FREMM представляет собой крупнейшую европейскую программу по строительству многоцелевых фрегатов, которая была запущена в 2002 году Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). ВМС Италии заказали в общей сложности 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной). Строительство осуществляет компания «Оридзонте системи навали», собственниками которой выступают «Финкантьери» (51%) и «Леонардо» (49%). Стоимость фрегата составляет 764 млн. евро. Закрытие сделки предусматривается после 2020 года.
Ожидается, что корабли FREMM заменят в составе итальянского флота построенные в 1970-е гг. фрегаты класса «Лупо», которые уже выведены из боевого состава, и «Маэстраль», срок эксплуатации которых истекает. Новые фрегаты планируется использовать для патрулирования территориальных вод, защиты от всех видов угроз – воздушных, надводных, подводных, наземных, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством. Они призваны стать основой итальянских ВМС на следующие десятилетия.
Строительство головного фрегата, (F-590) «Карло Бергамини», в многоцелевой версии началось на верфи «Рива Тригосо» в феврале 2008 года. 29 мая 2013 года фрегат был передан ВМС Италии. Следующие четыре фрегата были построены в противолодочной версии. Второй корабль серии, (F-591) «Вирджинио Фазан», итальянский флот получил 19 декабря 2013 года, третий, (F-592) «Карло Марготтини», – 27 февраля 2014 года, четвертый, (F-593) «Карабиньере», – 28 апреля 2015 года, пятый, (F-594) «Альпино», – 30 сентября 2016 года. В стадии постройки находятся седьмой и восьмой корабли серии.
Фрегат «Луиджи Риццо» представляет собой корабль длиной 144 м, шириной 19,7 м и полным водоизмещением около 6700 т. Силовая установка типа CODLAG, включающая газовую турбину AVIO-GE LM2500 G4 мощностью 32 МВт, позволяет кораблю развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность плавания фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – около 200 человек.
Луиджи Риццо (8 октября 1887 г., Милаццо - 27 июня 1951 года, Рим) – итальянский адмирал . В основном известен за его выдающуюся службу во время Первой мировой войны, в частности благодаря его роли в потоплении австро-венгерского линкора SMS Szent István («Святой Иштван», первый король Венгрии) в июне 1918 года.
«Луиджи Риццо» является шестым по счету кораблем в серии FREMM ВМС Италии и вторым представителем проекта, выполненным в многоцелевой версии. Закладка киля прошла 6 сентября 2013 года, спуск на воду произошел 19 декабря 2015 года.
FREMM представляет собой крупнейшую европейскую программу по строительству многоцелевых фрегатов, которая была запущена в 2002 году Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). ВМС Италии заказали в общей сложности 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной). Строительство осуществляет компания «Оридзонте системи навали», собственниками которой выступают «Финкантьери» (51%) и «Леонардо» (49%). Стоимость фрегата составляет 764 млн. евро. Закрытие сделки предусматривается после 2020 года.
Ожидается, что корабли FREMM заменят в составе итальянского флота построенные в 1970-е гг. фрегаты класса «Лупо», которые уже выведены из боевого состава, и «Маэстраль», срок эксплуатации которых истекает. Новые фрегаты планируется использовать для патрулирования территориальных вод, защиты от всех видов угроз – воздушных, надводных, подводных, наземных, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством. Они призваны стать основой итальянских ВМС на следующие десятилетия.
Строительство головного фрегата, (F-590) «Карло Бергамини», в многоцелевой версии началось на верфи «Рива Тригосо» в феврале 2008 года. 29 мая 2013 года фрегат был передан ВМС Италии. Следующие четыре фрегата были построены в противолодочной версии. Второй корабль серии, (F-591) «Вирджинио Фазан», итальянский флот получил 19 декабря 2013 года, третий, (F-592) «Карло Марготтини», – 27 февраля 2014 года, четвертый, (F-593) «Карабиньере», – 28 апреля 2015 года, пятый, (F-594) «Альпино», – 30 сентября 2016 года. В стадии постройки находятся седьмой и восьмой корабли серии.
Фрегат «Луиджи Риццо» представляет собой корабль длиной 144 м, шириной 19,7 м и полным водоизмещением около 6700 т. Силовая установка типа CODLAG, включающая газовую турбину AVIO-GE LM2500 G4 мощностью 32 МВт, позволяет кораблю развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность плавания фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – около 200 человек.
Луиджи Риццо (8 октября 1887 г., Милаццо - 27 июня 1951 года, Рим) – итальянский адмирал . В основном известен за его выдающуюся службу во время Первой мировой войны, в частности благодаря его роли в потоплении австро-венгерского линкора SMS Szent István («Святой Иштван», первый король Венгрии) в июне 1918 года.
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