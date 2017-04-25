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Курды сообщили о серьёзных потерях боевиков под Раккой

Представители «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили на пресс-конференции о нанесении «тяжелых ударов» по формированиям группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе наступления на город Ракка, передает РИА Новости сообщение курдского агентства Firat.

Курды сообщили о серьёзных потерях боевиков под Раккой


Представители SDF рассказали, что в ходе наступления было освобождено 13 деревень и уничтожено 311 террористов, еще 8 были взяты в плен.


Сами курды потеряли убитыми 30 человек, 37 бойцов были ранены.

Мы нанесли тяжелые удары по противнику и причинили им серьезные потери. Северная часть долины Аль-Джалаб очищена от бандитов,
сказал пресс-секретарь SDF Джихан Шейх Эхмед.

Напомним, наступление на Ракку в SDF называют 4-м этапом операции «Гнев Евфрата». Активные боевые действия в рамках этого этапа были начаты 11 апреля.

Основу SDF составляют курдские отряды. Операция по освобождению Ракки идет при поддержке американской авиации и спецназа.
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Комментарии 7
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  1. bouncyhunter
    bouncyhunter     Сегодня, 08:56
    Бармалеи продолжают отгребать люлей , это радует . Интересно , какова реакция Эрдогана ...
    1. Изгоняющий либероидов
      Изгоняющий либероидов     Сегодня, 09:06
      Паша hi Приветствую good !Эрдогад долго молчать не будет, сильные курды это смерть его амбициям! А он пост султан с учетом изменений в конституции, тем более восстановят, от имени народа, смертную казнь, и султан себя покажет ему главное будет лидеров курдских формирований унечтожеть, и ставить курдов между собой no
      1. cniza
        cniza     Сегодня, 09:12
        Очень много не понятного , кто против кого и с кем , только США руки потирают.
  2. Шукшин
    Шукшин     Сегодня, 08:57
    Пентагон спешит с опровержениями, "США, в ходе боев с курдами, не потеряли не одного игиловца".
    1. Изгоняющий либероидов
      Изгоняющий либероидов     Сегодня, 09:08
      Шукшин -во время боев двух террорестических групперовок не один террорист не постродал! wassat
  3. silberwolf88
    silberwolf88     Сегодня, 08:57
    Курды конечно войны с детства ... жизнь такая ... постоянная борьба за свободу ... НО в данном случае больше пиара ... потери сторон при боевых действиях каждодневны ... больше или меньше это смотря что брать за точку отсчёта и как считать ... все так поступают
  4. Копчёный
    Копчёный     Сегодня, 09:12
    Ну победят они их и что? Будут теракты, один игиловец-смертник и десятки убитых гражданских.