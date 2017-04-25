Курды сообщили о серьёзных потерях боевиков под Раккой
Представители «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили на пресс-конференции о нанесении «тяжелых ударов» по формированиям группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе наступления на город Ракка, передает РИА Новости сообщение курдского агентства Firat.
Представители SDF рассказали, что в ходе наступления было освобождено 13 деревень и уничтожено 311 террористов, еще 8 были взяты в плен.
Сами курды потеряли убитыми 30 человек, 37 бойцов были ранены.
Напомним, наступление на Ракку в SDF называют 4-м этапом операции «Гнев Евфрата». Активные боевые действия в рамках этого этапа были начаты 11 апреля.
Основу SDF составляют курдские отряды. Операция по освобождению Ракки идет при поддержке американской авиации и спецназа.
Представители SDF рассказали, что в ходе наступления было освобождено 13 деревень и уничтожено 311 террористов, еще 8 были взяты в плен.
Сами курды потеряли убитыми 30 человек, 37 бойцов были ранены.
Мы нанесли тяжелые удары по противнику и причинили им серьезные потери. Северная часть долины Аль-Джалаб очищена от бандитов,сказал пресс-секретарь SDF Джихан Шейх Эхмед.
Напомним, наступление на Ракку в SDF называют 4-м этапом операции «Гнев Евфрата». Активные боевые действия в рамках этого этапа были начаты 11 апреля.
Основу SDF составляют курдские отряды. Операция по освобождению Ракки идет при поддержке американской авиации и спецназа.
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