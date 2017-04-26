Венесуэльский «майдан» и крах нефтесоциализма выгодны… русским
В Каракасе продолжается масштабная акция протеста, организованная политической оппозицией. В стране разгулялась инфляция, существует дефицит товаров первой необходимости и действует «чёрный рынок». Американские конгрессмены уверены, что из этого кризиса пользу извлекут… русские.
Похоже, нефтяной социализм в Венесуэле приказал долго жить. Участники акции протеста, организованной венесуэльской оппозицией, перекрыли движение на крупной транспортной развязке в Каракасе. Тысячи человек находятся на участке шоссе им. Франсиско Фахардо в восточной части, сообщает ТАСС со ссылкой на «El Nacional».
Тактика мирного перекрытия магистралей — новый виток противостояния официального Каракаса и политической оппозиции. О вооружённом противостоянии речь не идёт: протест исключительно мирный. Иные протестующие играют на музыкальных инструментах и поют песни.
Как напоминает российское агентство, в Венесуэле налицо обострение политического кризиса. Среди факторов, обусловивших кризис, следует выделить решения Верховного суда, касающиеся дополнительных полномочий Николаса Мадуро, и запрет видному оппозиционеру Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение пятнадцати лет.
Акции протеста в южноамериканской стране идут с начала апреля. Ранее отмечались столкновения противников действующего правительства с полицией. Есть пострадавшие и задержанные. По сведениям «Блока демократического единства», только 20 апреля, за один день, на манифестациях пострадало более двухсот двадцати человек. Руководитель НПО «Венесуэльский уголовный форум» Гонсало Имиоб сообщает, что с начала апреля задержано около 1,3 тысячи человек.
Есть и погибшие. ТАСС указывает, что количество погибших в ходе протестов в Венесуэле с начала апреля составило не менее двенадцати человек. Также сообщается, что 8 человек лишились жизни после очередных протестов при попытке ограбления булочной. Это случилось в ночь на 21 апреля.
Телеканал «Euronews» приводит слова Лилиан Тинтори, жены одного из задержанных венесуэльскими правоохранителями политиков: «Мы заявляем, что живем при диктатуре, что нет свободы, не действуют законы! Мы хотим демократии, требуем освобождения политзаключённых, срочно организовать гуманитарный канал, чтобы избежать нехватки продовольствия и лекарств».
Жена другого политзаключённого, Митзи Каприлес, сказала корреспонденту, что протестующие не покинут улицы: «Правительство должно знать, мы не покинем улицы».
Правительство отвечает участникам акций стягиванием в районы протестов дополнительных сил полиции и национальной гвардии. Однако протесты лишь усиливаются. Вот ещё несколько высказываний протестующих:
Канал «RT» отмечает, что ещё одной из причин нарастания протестов с конца марта стало решение Верховного суда Венесуэлы. Согласно этому решению, парламент должен был лишиться законодательной власти за «принятие недействительных решений». Яблоком раздора явился отказ парламентариев признать недействительным избрание депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 г. по причине подозрений в фальсификациях.
На такое решение последовала негативная реакция как венесуэльской оппозиции, так и международного сообщества. Обеспокоенность действиями Каракаса выразил верховный комиссар ООН по правам человека, а постоянный совет Организации американских государств в принятой резолюции заявил о нарушении конституционного порядка в Венесуэле. Правительства ряда государств (Аргентины, Бразилии, Чили, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Парагвая, Перу, Уругвая, Колумбии) призвали Венесуэлу назначить внеочередные выборы с целью разрешения политического кризиса.
Что касается самой Венесуэлы, то Луиса Ортега, генеральный прокурор страны, осудила ограничение полномочий парламента. По её словам, этот шаг подрывает конституционный порядок.
Итог: Верховный суд отозвал решение и вернул законодательную власть Национальной ассамблее. Но новое решение не остановило протесты оппозиции.
Напомним, правительство резко обнищавшей Венесуэлы по старой доброй традиции возлагает вину за кризис… на Вашингтон. Однако такие обвинения выглядят смехотворными и притянутыми за уши. Причина краха местной разновидности социализма ясна: государство погубила недальновидная экономическая стратегия, построенная на нефтеторговле. Нефть подешевела, и социализм тотчас скончался.
Экономика страны во многом напоминает слабую экономику России с той разницей, что она ещё сильнее зависит от цен на «чёрное золото». Торговля углеводородами даёт государству до 90% экспортных доходов. Около 50% бюджетных доходов даёт эта же нефть.
«Конечно, американцам было бы выгодно падение правительства Венесуэлы: Белый дом явно недолюбливает этот режим, — сказал каналу «RT» профессор СПбГУ Виктор Хейфец. — Но экономические проблемы Венесуэлы породил не Вашингтон. Неумелое управление государственным сектором экономики было не так заметно на фоне высоких цен на нефть. Но стоило им упасть, как все проблемы вышли на поверхность. Сегодня ситуация в Венесуэле воспринимается гражданами как невыносимая: хотя люди не умирают от голода, им надоело часами стоять в очередях».
На фоне других стран региона катастрофа особенно заметна: к примеру, соседняя Колумбия почти полностью удовлетворяет собственные потребности в сельхозпродукции, а ещё занимает 3-е место в мире по производству кофе.
Венесуэльский «майдан» коренным образом отличается от украинского именно экономической подоплекой. Уровень инфляции после падения цен на нефть достиг 700%, приводит данные «Утро.ру» . Товарищ Мадуро не смог провести реформы в кризисной ситуации и зарекомендовать себя настоящим лидером. «Собственно, — пишет обозреватель Д. Кунгуров, — основания для экономического провала заложил ещё Чавес, отказавшийся от попытки создать в стране «капитализм с человеческим лицом» и объявивший о строительстве социализма ХХI века. Новая форма социализма имела мало общего с советской системой и не отвергала частную собственность. При этом ещё при Чавесе была проведена национализация таких стратегических отраслей, как телекоммуникации, металлургическая и сырьевая промышленность. Но власти Венесуэлы не просчитывали экономику страны в международном экономическом пространстве».
По прогнозам МВФ, в 2017 году Венесуэлу ожидает страшная инфляция: более 750%. Но самое страшное случится в следующем году: рост цен разгонится до уровня свыше 2000%. Реальный уровень безработицы возрастёт к тому времени до 28%.
Интересно, добавим, что американские политики усмотрели в грядущем крахе Венесуэлы выгоду для… Москвы.
Венесуэльский «дефолт» может привести к тому, что нефтяная инфраструктура страны перейдёт под российский контроль. Так считают некоторые американские законодатели. Об этом рассказывается в газете «Morning Star» со ссылкой на информацию «Уолл-Стрит Джорнэл».
Дефолт Венесуэлы может позволить российскому правительству контролировать нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы в США.
История проста: 49,9% компании «Citgo», «дочки» государственной нефтяной компании «Petróleos de Venezuela SA» (PdVSA), предложено в качестве залога по российскому кредиту, который Каракас отдать не в состоянии (из-за чего «Роснефть» находится в трудном положении).
В письме двух членов Палаты представителей, датированном 6 апреля, говорится о займе в размере 1,5 млрд. долларов, который российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» предоставил компании PdVSA в ноябре 2016 г. В качестве залога венесуэльская энергетическая компания разместила залог в виде 49,9% акций «Citgo Petroleum Corp.».
«Citgo» — не только дочерняя компания PdVSA, но и крупнейший иностранный владелец мощностей НПЗ в США, уточняют конгрессмены в письме. Компания имеет три нефтеперерабатывающих завода в США и целую сеть терминалов и трубопроводов, работающих в 24 американских штатах!
Дефолт Венесуэлы по кредиту «Роснефти» позволит «русским получить больший контроль над нефтяными и газовыми ценами во всём мире, что будет препятствовать энергетической безопасности США и подрывать более широкие геополитические усилия США», — считают конгрессмены Джефф Дункан и Альбио Сирес. Об этом они сообщили в письме министру финансов США.
Что касается российских экспертов, то они видят риск для «Роснефти» при вероятной смене правительства в Венесуэле.
По мнению Татьяны Русаковой, кандидата политических наук, эксперта «Центра изучения кризисного общества», «Роснефть» рискует своими контрактами при приходе к власти оппозиции. «Есть вероятность пересмотра контрактов. Например, в Аргентине новый президент Маурисио Макри объявлял о пересмотре соглашений, заключённых в энергетической сфере с Россией и Китаем. До сих пор идут переговоры», — цитирует эксперта «Утро.ру» .
С другой стороны, добавим, Москва могла бы пойти по пути пересмотра контрактов с более жёсткими условиями и будущей выгодой для себя. Новой власти в Каракасе не с руки будет торговаться с теми, кто предлагает кредиты и инвестиции. Правда, сотрудничать с новой властью могут пожелать и американцы. Очевидно, конгрессмены из США как раз это и имеют в виду. В такой ситуации «Роснефть» может оказаться в проигрыше.
Похоже, нефтяной социализм в Венесуэле приказал долго жить. Участники акции протеста, организованной венесуэльской оппозицией, перекрыли движение на крупной транспортной развязке в Каракасе. Тысячи человек находятся на участке шоссе им. Франсиско Фахардо в восточной части, сообщает ТАСС со ссылкой на «El Nacional».
Тактика мирного перекрытия магистралей — новый виток противостояния официального Каракаса и политической оппозиции. О вооружённом противостоянии речь не идёт: протест исключительно мирный. Иные протестующие играют на музыкальных инструментах и поют песни.
Как напоминает российское агентство, в Венесуэле налицо обострение политического кризиса. Среди факторов, обусловивших кризис, следует выделить решения Верховного суда, касающиеся дополнительных полномочий Николаса Мадуро, и запрет видному оппозиционеру Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение пятнадцати лет.
Акции протеста в южноамериканской стране идут с начала апреля. Ранее отмечались столкновения противников действующего правительства с полицией. Есть пострадавшие и задержанные. По сведениям «Блока демократического единства», только 20 апреля, за один день, на манифестациях пострадало более двухсот двадцати человек. Руководитель НПО «Венесуэльский уголовный форум» Гонсало Имиоб сообщает, что с начала апреля задержано около 1,3 тысячи человек.
Есть и погибшие. ТАСС указывает, что количество погибших в ходе протестов в Венесуэле с начала апреля составило не менее двенадцати человек. Также сообщается, что 8 человек лишились жизни после очередных протестов при попытке ограбления булочной. Это случилось в ночь на 21 апреля.
Телеканал «Euronews» приводит слова Лилиан Тинтори, жены одного из задержанных венесуэльскими правоохранителями политиков: «Мы заявляем, что живем при диктатуре, что нет свободы, не действуют законы! Мы хотим демократии, требуем освобождения политзаключённых, срочно организовать гуманитарный канал, чтобы избежать нехватки продовольствия и лекарств».
Жена другого политзаключённого, Митзи Каприлес, сказала корреспонденту, что протестующие не покинут улицы: «Правительство должно знать, мы не покинем улицы».
Правительство отвечает участникам акций стягиванием в районы протестов дополнительных сил полиции и национальной гвардии. Однако протесты лишь усиливаются. Вот ещё несколько высказываний протестующих:
«Я хочу, чтобы страна стала лучше. Большинство моих родственников уехало из страны. Я хочу, чтобы они вернулись».
«Я не боюсь, потому что нас большинство, мы можем победить».
«Я не хочу, чтобы моя дочь умерла из-за того что я не смогу найти лекарств. Это меня пугает больше всего».
«Я не боюсь, потому что нас большинство, мы можем победить».
«Я не хочу, чтобы моя дочь умерла из-за того что я не смогу найти лекарств. Это меня пугает больше всего».
Канал «RT» отмечает, что ещё одной из причин нарастания протестов с конца марта стало решение Верховного суда Венесуэлы. Согласно этому решению, парламент должен был лишиться законодательной власти за «принятие недействительных решений». Яблоком раздора явился отказ парламентариев признать недействительным избрание депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 г. по причине подозрений в фальсификациях.
На такое решение последовала негативная реакция как венесуэльской оппозиции, так и международного сообщества. Обеспокоенность действиями Каракаса выразил верховный комиссар ООН по правам человека, а постоянный совет Организации американских государств в принятой резолюции заявил о нарушении конституционного порядка в Венесуэле. Правительства ряда государств (Аргентины, Бразилии, Чили, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Парагвая, Перу, Уругвая, Колумбии) призвали Венесуэлу назначить внеочередные выборы с целью разрешения политического кризиса.
Что касается самой Венесуэлы, то Луиса Ортега, генеральный прокурор страны, осудила ограничение полномочий парламента. По её словам, этот шаг подрывает конституционный порядок.
Итог: Верховный суд отозвал решение и вернул законодательную власть Национальной ассамблее. Но новое решение не остановило протесты оппозиции.
Напомним, правительство резко обнищавшей Венесуэлы по старой доброй традиции возлагает вину за кризис… на Вашингтон. Однако такие обвинения выглядят смехотворными и притянутыми за уши. Причина краха местной разновидности социализма ясна: государство погубила недальновидная экономическая стратегия, построенная на нефтеторговле. Нефть подешевела, и социализм тотчас скончался.
Экономика страны во многом напоминает слабую экономику России с той разницей, что она ещё сильнее зависит от цен на «чёрное золото». Торговля углеводородами даёт государству до 90% экспортных доходов. Около 50% бюджетных доходов даёт эта же нефть.
«Конечно, американцам было бы выгодно падение правительства Венесуэлы: Белый дом явно недолюбливает этот режим, — сказал каналу «RT» профессор СПбГУ Виктор Хейфец. — Но экономические проблемы Венесуэлы породил не Вашингтон. Неумелое управление государственным сектором экономики было не так заметно на фоне высоких цен на нефть. Но стоило им упасть, как все проблемы вышли на поверхность. Сегодня ситуация в Венесуэле воспринимается гражданами как невыносимая: хотя люди не умирают от голода, им надоело часами стоять в очередях».
На фоне других стран региона катастрофа особенно заметна: к примеру, соседняя Колумбия почти полностью удовлетворяет собственные потребности в сельхозпродукции, а ещё занимает 3-е место в мире по производству кофе.
Венесуэльский «майдан» коренным образом отличается от украинского именно экономической подоплекой. Уровень инфляции после падения цен на нефть достиг 700%, приводит данные «Утро.ру» . Товарищ Мадуро не смог провести реформы в кризисной ситуации и зарекомендовать себя настоящим лидером. «Собственно, — пишет обозреватель Д. Кунгуров, — основания для экономического провала заложил ещё Чавес, отказавшийся от попытки создать в стране «капитализм с человеческим лицом» и объявивший о строительстве социализма ХХI века. Новая форма социализма имела мало общего с советской системой и не отвергала частную собственность. При этом ещё при Чавесе была проведена национализация таких стратегических отраслей, как телекоммуникации, металлургическая и сырьевая промышленность. Но власти Венесуэлы не просчитывали экономику страны в международном экономическом пространстве».
По прогнозам МВФ, в 2017 году Венесуэлу ожидает страшная инфляция: более 750%. Но самое страшное случится в следующем году: рост цен разгонится до уровня свыше 2000%. Реальный уровень безработицы возрастёт к тому времени до 28%.
Интересно, добавим, что американские политики усмотрели в грядущем крахе Венесуэлы выгоду для… Москвы.
Венесуэльский «дефолт» может привести к тому, что нефтяная инфраструктура страны перейдёт под российский контроль. Так считают некоторые американские законодатели. Об этом рассказывается в газете «Morning Star» со ссылкой на информацию «Уолл-Стрит Джорнэл».
Дефолт Венесуэлы может позволить российскому правительству контролировать нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы в США.
История проста: 49,9% компании «Citgo», «дочки» государственной нефтяной компании «Petróleos de Venezuela SA» (PdVSA), предложено в качестве залога по российскому кредиту, который Каракас отдать не в состоянии (из-за чего «Роснефть» находится в трудном положении).
В письме двух членов Палаты представителей, датированном 6 апреля, говорится о займе в размере 1,5 млрд. долларов, который российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» предоставил компании PdVSA в ноябре 2016 г. В качестве залога венесуэльская энергетическая компания разместила залог в виде 49,9% акций «Citgo Petroleum Corp.».
«Citgo» — не только дочерняя компания PdVSA, но и крупнейший иностранный владелец мощностей НПЗ в США, уточняют конгрессмены в письме. Компания имеет три нефтеперерабатывающих завода в США и целую сеть терминалов и трубопроводов, работающих в 24 американских штатах!
Дефолт Венесуэлы по кредиту «Роснефти» позволит «русским получить больший контроль над нефтяными и газовыми ценами во всём мире, что будет препятствовать энергетической безопасности США и подрывать более широкие геополитические усилия США», — считают конгрессмены Джефф Дункан и Альбио Сирес. Об этом они сообщили в письме министру финансов США.
Что касается российских экспертов, то они видят риск для «Роснефти» при вероятной смене правительства в Венесуэле.
По мнению Татьяны Русаковой, кандидата политических наук, эксперта «Центра изучения кризисного общества», «Роснефть» рискует своими контрактами при приходе к власти оппозиции. «Есть вероятность пересмотра контрактов. Например, в Аргентине новый президент Маурисио Макри объявлял о пересмотре соглашений, заключённых в энергетической сфере с Россией и Китаем. До сих пор идут переговоры», — цитирует эксперта «Утро.ру» .
С другой стороны, добавим, Москва могла бы пойти по пути пересмотра контрактов с более жёсткими условиями и будущей выгодой для себя. Новой власти в Каракасе не с руки будет торговаться с теми, кто предлагает кредиты и инвестиции. Правда, сотрудничать с новой властью могут пожелать и американцы. Очевидно, конгрессмены из США как раз это и имеют в виду. В такой ситуации «Роснефть» может оказаться в проигрыше.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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