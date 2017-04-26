Венесуэльский «майдан» и крах нефтесоциализма выгодны… русским

«Я хочу, чтобы страна стала лучше. Большинство моих родственников уехало из страны. Я хочу, чтобы они вернулись».



«Я не боюсь, потому что нас большинство, мы можем победить».



«Я не хочу, чтобы моя дочь умерла из-за того что я не смогу найти лекарств. Это меня пугает больше всего».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru