14:17 25 апреля

Как Россия сделала то, чего от неё не ждали

В этом выпуске рассказываем о том, как Россия нагло обманула ожидания международных экспертов, выведя на финальную стадию реализации мега-проект, которого «быть не должно». Как продолжает насаждать наземные станции Глонасс по всему миру, придумала заменитель крови и костей, как её школьницы делают научные открытия и о многом другом.




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