Чернобыль. Бунт и его последствия

История моего знакомства с этим человеком могла бы лечь с основу киносценария. Коллега на прежней работе рассказывала о том, что у них во дворе живет местная знаменитость – Толик. Отставной военный, патриот России, и, к сожалению, любитель "заложить за воротник".Однако, при всем том, что к водке Толик относился с трепетом, даже в самых своих тяжелых состояниях, он не терял лицо – чувствовалась в нем военная выправка и благородство. К тому же Толик феноменальный рассказчик. И если уж начинает о чем-то рассказывать, то к нему стекается вся округа. Из этих историй соседи узнали, что Толик – офицер, прошел Афган, Чернобыль и вроде даже успел побывать в Чечне.Я, естественно, отправилась в гости к герою, предварительно выбрав его «трезвый день». Коллега его предупредила, что придёт журналист, поэтому Анатолий подготовился: надел лучший свой костюм и бейсболку. Таким он себя видел.В доме был беспорядок. Бессонов извинился и объяснил, что от него недавно ушла жена – устала от очередного запоя. Но дело это известное, почти рядовое, так что как только он протрезвеет и извинится, она вернётся.Пока Анатолий готовил кофе, вложил мне в руки два тяжелых фотоальбома. Я села их листать. На черно-белых карточках было поле, какая-то спорт-площадка какой-то части, какие-то бетонные заборы. Вот я пишу «какие-то», а на самом деле все они мне казались знакомыми. У меня иногда случается дежавю, поэтому и на сей раз я не встрепенулась – листала, рассматривала увиденные когда-то где-то агитплакаты, молодых офицеров, пока не обнаружила на фото мужчину, как две капли похожего на нашего соседа. Следующее фото произвело во мне полный переворот. На нём был мой отец. Длинный, худой, с теми самыми оспинами на лице, которые я помнила в глубоком детстве.- Анатолий, кто это? – спросила я.- Санёк Ломакин, - улыбнулся он. – Товарищ мой. Служили вместе. Потом судьба развела.- Это мой отец. Я – Ломакина, - произнесла я. – Мы раньше жили в поселке Сарата Одесской области. Эти фотографии, видимо, оттуда?Толик присел. Поднос с кофе плюхнулся на диван.- Да ладно! – сдвинул он на затылок бейсболку и засмеялся, заросший щетиной кадык побежал вверх - вниз, вверх – вниз. – Не может быть!- Может! У нас дома есть фотографии из этой серии. Только вас я там, наверное, не узнаю. Вы сильно изменились.Мы листали альбом и дальше уже было все понятно: и военная часть пгт Сарата, и стрельбище, на которое мы бегали в детстве, и те самые военные парады, которые тогда казались нам самым большим праздником. Сотового телефона у моего отца тогда не было, но я пообещала организовать старым товарищам встречу.В 90-х, когда ситуация в стране накалилась, отец понял, что рано или поздно ему придется принять присягу на верность новому государству – независимой Украине. А все родные его были тут, в Ростовской области. История, когда брат может пойти на брата, уже тогда довольно легко просчитывалась. Поэтому мы переехали в Россию.Анатолий Бессонов в то время уже тоже служил здесь, но связь они тогда уже не поддерживали. Время развело и расстояние. И вдруг такой сюрприз!… До главного – воспоминаний о Чернобыле, за которыми я пришла, мы добрались только через час.Анатолий Бессонов в своих рассказах был предельно честен. Иногда мне даже становилось неловко от такой правды. Но оценивать ее может только тот, кто был там.- Люди умирали, как мухи. Я сам видел, как замертво падают наши ребята, поэтому был готов ко всему, - рассказывал мне Анатолий Бессонов. – После каждого радиоактивного облака домой уезжали эшелоны с «грузом 200». Об этом тогда нельзя было говорить… В 1986 году я уже служил в Ростове и наш полк отправили в Чернобыль в первых числах мая. Лагерь наш был расположен в Белоруссии, а болотах Гомельской области. И когда мы только приехали, первое, что нам выдали – тапочки белого цвета. Мы восприняли это как символ – шутили на эту тему много. Хотя зря шутили. Эти тапки и правда для многих стали последними.… Было еще обмундирование. Самое простое, армейское, и лопаты. Лопаты для того, чтобы копать. Закапывать радиацию.Закапывать то, что не видно, и что носится в воздухе. По сути - бесполезная и очень муторная работа.- Копали с раннего утра до позднего вечера. Выходило около двенадцати часов в день. Потом шли в баню. Надеялись смыть с себя радиацию. А баня была при той самой АЭС. Делай выводы. Потом надевали чистое, отдыхали и снова копали. И так по кругу. Бессмысленность своей работы мы поняли после того, как радиоактивная пыль поднялась в воздух, полетела по полям и легла на ту землю, которую мы только что перекопали. То, что мы ей дышим, уже никто не брал во внимание, - вспоминал Бессонов. – Радиация приходила волнами. И ее приходы мы видели по деревьям – они желтели прямо у нас на глазах. Несколько часов и живое зеленое дерево превращалось в умирающее. Примерно то же самое происходило с нашими товарищами…Такая ситуация растянулась на два месяца - обстановка в полку накалилась до предела. Никто не хотел просто так умирать. А тут еще сверху спустили приказ, из которого следовало, что вместо сорока пяти дней военные должны пробыть в Чернобыле полгода. И не просто пробыть – заниматься тем же, чем и раньше – копать.- У всех нас были семьи. И когда мы провожали очередные трупы домой, каждый понимал, что он может быть следующим. В полку поднялся бунт. Мы требовали скоординировать действия. Решить что-то, чтобы мы делали реальную – полезную работу, а не «копать - не копать». Приехала комиссия. Выделили 27 зачинщиков бунта. Я был среди них, - вспоминает Анатолий. – И послали нас, как особенно активных, на настоящую работу – в эпицентр взрыва. Ликвидировать последствия.Работа там и верно была другой – Бессонов и его товарищи перевозили плиты для строительства саркофага. Делали несколько ходок в день – пятнадцать, семнадцать плит привозили. В тот год жара была невыносимой. Столбик термометра ниже сорока градусов не опускался. Как в такую жару дышать в респираторах? Люди не выдерживали, срывали респираторы, снимали защитные костюмы, в которых плавилось тело. Все понимали, но иначе просто не могли.Домой Анатолий Бессонов вернулся уже больным человеком. На руках и ногах вздулась кожа. Врачи качали головами и говорили, что Толик не жилец. Но соседи шутили, что он «вымыл» свою радиацию, обезвредил ее главным русским противоядием.В середине апреля 2006 года, когда мы встретились, чернобылец рассказывал, что из тех 27 бунтарей в живых осталось только двое. Анатолий был инвалидом второй группы, получал лекарства и хорошую пенсию. На нее жил, на нее же и пил. О будущем не задумывался.Однако, у этой истории есть продолжение. Причем довольно неожиданное.Сегодня Анатолий Бессонов, к счастью, жив. И не только жив, но и довольно неплохо себя чувствует. Семья его восстановилась и Толик почти бросил пить. Говорю почти, потому что главные российский праздники никто не отменял. И всё-таки Толик поправился, подтянулся и выглядит даже лучше, чем раньше. Жена счастлива. Жизнь вошла в добротную колею.Толик привел в порядок свой дом, купил жене хорошую машину. Квартиру в Ростове, в которой они жили раньше, сдали, а сам Бессонов с женой перебрались в домик в деревне. Наведываются в город редко и говорят, что эта суетная жизнь уже не для них. О том, что Толик прошел Крым и Рим, он не жалеет. Не жалеет в этой истории себя, а страну нашу, которой он отдал свою молодость и здоровье - да.- Иной раз оглянешься и думаешь – зачем все это было? Афган, Чернобыль, Чечня? Кому все это было нужно? Мне повезло – выкарабкался. А многих ребят давно нет. Ради чего умирали? – рассуждал Бессонов. – Не знаю я. Не знаю...