14:17 25 апреля

В Сирии начали использовать «противодроновые пушки»

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Как сообщает « Вестник Мордовии », проблемой для правительственной армии Сирии стали беспилотники небольшого размера, применяемые противостоящими Дамаску силами. На текущий момент квадрокоптеры ведут разведку и могут наносить удары небольшими бомбами. В целях противодействия неприятельским БЛА сирийцы приступили к разработке системы РЭБ, призванной выводить беспилотники из строя.

В Сирии начали использовать «противодроновые пушки»


В интернет-пространство выложена фотография "электронной пушки", созданной специалистами группы электронной борьбы Нацобороны. Она смонтирована на обычный гражданский пикап. Точность наведения обеспечивается белорусским коллиматорным прицелом. Поражающий эффект достигается за счет генерируемого устройством потока радиопомех.


На днях рассматриваемое оборудование применялось в северной Хаме. Уже удалось достичь поставленных перед ней задач, уничтожив с помощью «электронной пушки» вражеских дронов.



Отметим, что сирийский опыт создания оборудования для борьбы с БЛА отличается оригинальностью. "Противодроновое ружье" RAYSUN MD1 (Тайвань):



" Гроза-Р " (Белоруссия):



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Комментарии 13
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  1. игорка357 Сегодня, 10:55 Новый
    А как оно стреляет,так.."пииу..пииу..пииуу".. laughing ?
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    игорка357
    1. Ин100грамм Сегодня, 12:22 Новый
      Цитата: игорка357
      А как оно стреляет,так.."пииу..пииу..пииуу"..

      Если Вы не видите чего то, то это не означает того, что этого нет. Не уместные шуточки у Вас negative
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      Ин100грамм
    2. Shuttle Сегодня, 14:13 Новый
      Цитата: игорка357
      А как оно стреляет,так.."пииу..пииу..пииуу".. laughing ?

      Скорее как "трым-тр-р-рым-трым". Электромагнитный импульс, как-никак.
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      Shuttle
  2. Стройбат запаса Сегодня, 11:03 Новый
    Да уж... Будущее долбится в двери со страшной силой. Электронные противодроновые пушки, ружья...
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    Стройбат запаса
  3. ALLxANDr Сегодня, 11:05 Новый
    Это всё не то... такие РЭБ-аппараты должны быть автоматическими, установленные на возвышении или мачте, с постоянным мониторингом местности. Только взлетел коптер - гарантированно сгорел. Сейчас квадрокоптеры полупрофессиональные и профессиональные аппараты для видеосъёмки, а дальше пойдут профессиональные аппараты разведки - экранированные. Их этим не возьмёшь.
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    ALLxANDr
    1. Santa Bear Сегодня, 11:26 Новый
      Идея мощной глушилки с мачтойи мощным излучателем неплохая. Но. Мачту особо не потаскаешь,а стационарный объект уязвим для диверсий и минометных обстрелов боевиков. Для защиты военных объектов вроде авиабазы - вполне, а для войск на передовой где они могут столкнуться с дронами-камикадзе на мой взгляд предпочтительно иметь мобильные переносные системы против дронов.
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      Santa Bear
    2. yuriy55 Сегодня, 11:27 Новый
      Цитата: ALLxANDr
      Их этим не возьмёшь.
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      Обмотай алюминиевой фольгой мобильник и засунь в микроволновку... Посмотри, что останется работать...
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      yuriy55
    3. NKVD Сегодня, 12:26 Новый
      Такие аппараты используют GPS и Glonas. Нужно всего лишь заглушить сигнал спутников и квадрокоптер выйдет из под контроля оператора.
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      NKVD
  4. An64 Сегодня, 11:23 Новый
    Ну, молодцы, что скажешь! А не проще сбить дрон из снайперской винтовки?
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    An64
    1. К0щей Сегодня, 11:32 Новый
      вы наверное крутой снайпер, если способны сбить цель, которую мотает ветер на высоте метров так двухсот-четырехсот. уважуха. сколько таких спецов на 100 человек личного состава?)
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      К0щей
  5. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 11:24 Новый
    Ну вот уже началось применения принципиально нового воружения , не зря говорят война двигатель прогресса
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    Спайков Джавелин Тоувич
  6. танк66 Сегодня, 11:56 Новый
    Надо поднять черновики проф.Павлова.Бить слабым током ласточек,ворон и попугаев и кормить только в воздухе с летающих кормушек. И капец всем бпла...
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    танк66
  7. Tatarin83 Сегодня, 12:26 Новый
    Я вот не могу понять, почему до сих пор никто не догадался обратиться с подобной просьбой к производителям этих дронов, к тем же DJI. Они спокойно могут сделать доработку софта и железа, или какой-нибудь универсальный пульт, который отправляет всех дронов этого производителя на точку взлета или принудительно сажает. Речь конечно про простые коммерческие квадрики.
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    Tatarin83
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