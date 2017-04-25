В Сирии начали использовать «противодроновые пушки»
Как сообщает « Вестник Мордовии », проблемой для правительственной армии Сирии стали беспилотники небольшого размера, применяемые противостоящими Дамаску силами. На текущий момент квадрокоптеры ведут разведку и могут наносить удары небольшими бомбами. В целях противодействия неприятельским БЛА сирийцы приступили к разработке системы РЭБ, призванной выводить беспилотники из строя.
В интернет-пространство выложена фотография "электронной пушки", созданной специалистами группы электронной борьбы Нацобороны. Она смонтирована на обычный гражданский пикап. Точность наведения обеспечивается белорусским коллиматорным прицелом. Поражающий эффект достигается за счет генерируемого устройством потока радиопомех.
На днях рассматриваемое оборудование применялось в северной Хаме. Уже удалось достичь поставленных перед ней задач, уничтожив с помощью «электронной пушки» вражеских дронов.
Отметим, что сирийский опыт создания оборудования для борьбы с БЛА отличается оригинальностью. "Противодроновое ружье" RAYSUN MD1 (Тайвань):
" Гроза-Р " (Белоруссия):
В интернет-пространство выложена фотография "электронной пушки", созданной специалистами группы электронной борьбы Нацобороны. Она смонтирована на обычный гражданский пикап. Точность наведения обеспечивается белорусским коллиматорным прицелом. Поражающий эффект достигается за счет генерируемого устройством потока радиопомех.
На днях рассматриваемое оборудование применялось в северной Хаме. Уже удалось достичь поставленных перед ней задач, уничтожив с помощью «электронной пушки» вражеских дронов.
Отметим, что сирийский опыт создания оборудования для борьбы с БЛА отличается оригинальностью. "Противодроновое ружье" RAYSUN MD1 (Тайвань):
" Гроза-Р " (Белоруссия):