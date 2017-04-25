14:17 25 апреля

ВМС Южной Кореи проведут учение с американским авианосцем в конце недели

Южнокорейский флот проведет совместное учение с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» в конце недели, после окончания американо-японских морских маневров, передает РИА Новости сообщение агентства «Киодо», ссылающегося на военное ведомство РК.

ВМС Южной Кореи проведут учение с американским авианосцем в конце недели


Напомним, в воскресенье к совместному учению с авианосной группой ВМС США, движущейся к Корейскому полуострову, приступили японские эсминцы «Асигара» и «Самидарэ».


Сообщается также, что американская атомная подлодка «Мичиган» в маневрах участия не принимает – она зашла в порт Пусан. АПЛ способна размещать на своем борту до 154 крылатых ракет «Томагавк».



В авианосную группу ВМС США кроме «Карла Винсона» входят два ракетных эсминца класса «Арли Берк» и ракетный крейсер типа «Тикондерога». Согласно первоначальным планам, корабли должны были направиться с визитом в Австралию. Однако 9 апреля Пентагон изменил решение и направил корабельную группировку к берегам Корейского полуострова.

Использованы фотографии: US Navy
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Комментарии 17

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  1. Olegater Сегодня, 10:50
    Исходя из этой информации к Корейскому полуострову движется морская группировка японии и сша. Получается сша и япония будут пулять петардами по Северной Корее на расстоянии, а южанам придется расхлебывать наземную составляющую и нести человеческие потери.Хорошо устроились япония и сша. Что будет в случае если запущенные петарды попадут не туда куда нужно, ну допустим в Китай?
    Olegater
    1. Серый брат Сегодня, 10:58
      Цитата: Olegater
      попадут не туда куда нужно, ну допустим в Китай?

      Или попадут в один из реакторов (или не в один), достанется обеим Кореям по любому, но роза ветров там такова что основная часть осадков полетит в сторону Японии, китайцев и нас особо не зацепит.
      Ну а японцам не привыкать.
      Серый брат
      1. Olegater Сегодня, 11:01
        Вот именно японцам не привыкать. Вот я удивляюсь как можно жить на островах по которым прошлись радиацией не один раз, при чем бомбой, катастрофой. Да даже после первого раза там жить не безопасно. Какие же эти японцы живучие!!!!!!!!!!!!
        Olegater
        1. Серый брат Сегодня, 11:15
          Цитата: Olegater
          Вот я удивляюсь как можно жить на островах по которым прошлись радиацией не один раз, при чем бомбой, катастрофой.

          Думаю их правительство не сильно беспокоится по этому поводу - их и так слишком много, 180 млн. населения - не шутки, в одном только Токио то ли 36, то ли 38 миллионов на головах друг у друга сидят.
          Те у кого есть бабло будут жить в чистой зоне, а у кого нету будут в грязной годзилл выращивать.
          Серый брат
          1. yehat Сегодня, 11:44
            180 - это вы загнули.
            yehat
            1. Серый брат Сегодня, 11:58
              Цитата: yehat
              180 - это вы загнули.

              Да, запамятовал - 127 тоже не мало для островного государства.
              Серый брат
              1. yehat Сегодня, 12:01
                +-50 млн какие мелочи laughing
                127 млн - не мало, но если посмотреть, на какой территории они живут, то неожиданно окажется, что вполне нормально. Просто многие из них в Токио мотаются и вот там тесно бывает. Но в последнее время в Японии с теснотой много проблем решено.
                yehat
                1. Серый брат Сегодня, 12:03
                  Цитата: yehat
                  Но в последнее время в Японии с теснотой много проблем решено.

                  Да я знаю - если их штабелем складывать, то они меньше места занимают.
                  Серый брат
      2. НасРать Сегодня, 11:03
        Цитата: Серый брат

        достанется обеим Кореям по любому, но роза ветров там такова что основная часть осадков полетит в сторону Японии, китайцев и нас особо не зацепит.
        Ну а японцам не привыкать.


        Тогда и переживать не за что! пущай стреляють ... wassat
        НасРать
        1. Серый брат Сегодня, 11:11
          Цитата: НасРать
          Тогда и переживать не за что! пущай стреляють ...

          Не, ну "особо не зацепит" это не значит что вообще ничего не достанется и хорошего в этом мало.
          Серый брат
  2. игорка357 Сегодня, 10:53
    Вот и вся политика "Нам можно учения у ваших границ,а вам даже на своей территории запрещаем"..политика америкашек!Что Ын,что Трамп конечно упыри,но тут невольно встанешь на сторону Ына!
    игорка357
  3. Вальцманюга Сегодня, 10:54
    Радиация если что , накроет Китай и Россию , а оно нам надо ?
    Вальцманюга
  4. Medvezhya lapa nad Ki Сегодня, 11:26
    Возникает один вопрос: если матрасники такие сильные и умные, то, какого лешего прут туда, где их ждут? Или это просто очередная глупость?
    Medvezhya lapa nad Ki
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:55
      Или это просто очередная глупость?

      Это новые американские понты, причем при нанесении удара затронут и Россию и Китай. И, что дальше?
      rotmistr60
  5. Medvezhya lapa nad Ki Сегодня, 11:27
    Цитата: Вальцманюга
    Радиация если что , накроет Китай и Россию , а оно нам надо ?

    Вот вам, с неправильным триколором, мож, и не надо.
    Medvezhya lapa nad Ki
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:57
      Поясните свою мысль. При чем тут "неправильный триколор" и ситуация в р-не КНДР?
      rotmistr60
  6. Medvezhya lapa nad Ki Сегодня, 11:31
    Цитата: Серый брат
    Цитата: Olegater
    можно жить на островах.

    на головах друг у друга сидят.
    Те у кого есть бабло будут жить в чистой зоне, а у кого нету будут в грязной годзилл выращивать.

    Несчастные рептилии для фастфуда. А головы надо освежить/освежевать - нужное выделить.
    Medvezhya lapa nad Ki
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