ВМС Южной Кореи проведут учение с американским авианосцем в конце недели
Южнокорейский флот проведет совместное учение с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» в конце недели, после окончания американо-японских морских маневров, передает РИА Новости сообщение агентства «Киодо», ссылающегося на военное ведомство РК.
Напомним, в воскресенье к совместному учению с авианосной группой ВМС США, движущейся к Корейскому полуострову, приступили японские эсминцы «Асигара» и «Самидарэ».
Сообщается также, что американская атомная подлодка «Мичиган» в маневрах участия не принимает – она зашла в порт Пусан. АПЛ способна размещать на своем борту до 154 крылатых ракет «Томагавк».
В авианосную группу ВМС США кроме «Карла Винсона» входят два ракетных эсминца класса «Арли Берк» и ракетный крейсер типа «Тикондерога». Согласно первоначальным планам, корабли должны были направиться с визитом в Австралию. Однако 9 апреля Пентагон изменил решение и направил корабельную группировку к берегам Корейского полуострова.
Напомним, в воскресенье к совместному учению с авианосной группой ВМС США, движущейся к Корейскому полуострову, приступили японские эсминцы «Асигара» и «Самидарэ».
Сообщается также, что американская атомная подлодка «Мичиган» в маневрах участия не принимает – она зашла в порт Пусан. АПЛ способна размещать на своем борту до 154 крылатых ракет «Томагавк».
В авианосную группу ВМС США кроме «Карла Винсона» входят два ракетных эсминца класса «Арли Берк» и ракетный крейсер типа «Тикондерога». Согласно первоначальным планам, корабли должны были направиться с визитом в Австралию. Однако 9 апреля Пентагон изменил решение и направил корабельную группировку к берегам Корейского полуострова.
Использованы фотографии: US Navy
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