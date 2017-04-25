США намерены на две трети сократить помощь Киеву

Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше.

На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий.

Нам нужно усиливать украинскую армию настолько, насколько мы можем, предоставлять лучшие возможности, чтобы сражаться с пророссийскими формированиями (в Донбассе), у которых есть мощное вооружение.