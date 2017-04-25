США намерены на две трети сократить помощь Киеву
Согласно информации РИА Новости , США планируют уменьшить финансовую помощь Украине в 2018 году на 69 процентов. Первоначально предполагалось выделить более 570 млн. долл., но в итоге данная сумма была сокращена до 177 млн.
Развивающиеся страны в целом получат гораздо меньше помощи со стороны Вашингтона.
— пояснила ранее заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.
Урезается помощь США Киеву в получении новых кредитных гарантий. В ответ украинский министр финансов Александр Данилюк заявил, что его страна ожидает в первую очередь поддержку Вашингтона в других областях:
Поставки военного оборудования и техники поддерживают американские военные.
— заявил командующий силами США в Европе генерал Кертис Скапарротти.
На данный момент официально военная помощь со стороны США заключается в поставках обмундирования и «нелетального» оборудования. В конце 2016 года Сенат решил её расширить, включив в оборонный бюджет на 2017 год статью о выделении Украине 350 млн. долл. Однако в марте текущего года комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса предложил сократить эти расходы до 150 млн. долл. При этом впервые в проекте фигурирует летальное оружие. Запрет наложен только на переносные зенитно-ракетные комплексы.
Развивающиеся страны в целом получат гораздо меньше помощи со стороны Вашингтона.
Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше.
— пояснила ранее заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.
Урезается помощь США Киеву в получении новых кредитных гарантий. В ответ украинский министр финансов Александр Данилюк заявил, что его страна ожидает в первую очередь поддержку Вашингтона в других областях:
На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий.
Поставки военного оборудования и техники поддерживают американские военные.
Нам нужно усиливать украинскую армию настолько, насколько мы можем, предоставлять лучшие возможности, чтобы сражаться с пророссийскими формированиями (в Донбассе), у которых есть мощное вооружение.
— заявил командующий силами США в Европе генерал Кертис Скапарротти.
На данный момент официально военная помощь со стороны США заключается в поставках обмундирования и «нелетального» оборудования. В конце 2016 года Сенат решил её расширить, включив в оборонный бюджет на 2017 год статью о выделении Украине 350 млн. долл. Однако в марте текущего года комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса предложил сократить эти расходы до 150 млн. долл. При этом впервые в проекте фигурирует летальное оружие. Запрет наложен только на переносные зенитно-ракетные комплексы.
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