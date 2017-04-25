14:20 25 апреля

США намерены на две трети сократить помощь Киеву

Согласно информации РИА Новости , США планируют уменьшить финансовую помощь Украине в 2018 году на 69 процентов. Первоначально предполагалось выделить более 570 млн. долл., но в итоге данная сумма была сокращена до 177 млн.

США намерены на две трети сократить помощь Киеву


Развивающиеся страны в целом получат гораздо меньше помощи со стороны Вашингтона.


Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше.

— пояснила ранее заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Урезается помощь США Киеву в получении новых кредитных гарантий. В ответ украинский министр финансов Александр Данилюк заявил, что его страна ожидает в первую очередь поддержку Вашингтона в других областях:

На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий.


Поставки военного оборудования и техники поддерживают американские военные.

Нам нужно усиливать украинскую армию настолько, насколько мы можем, предоставлять лучшие возможности, чтобы сражаться с пророссийскими формированиями (в Донбассе), у которых есть мощное вооружение.

— заявил командующий силами США в Европе генерал Кертис Скапарротти.

На данный момент официально военная помощь со стороны США заключается в поставках обмундирования и «нелетального» оборудования. В конце 2016 года Сенат решил её расширить, включив в оборонный бюджет на 2017 год статью о выделении Украине 350 млн. долл. Однако в марте текущего года комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса предложил сократить эти расходы до 150 млн. долл. При этом впервые в проекте фигурирует летальное оружие. Запрет наложен только на переносные зенитно-ракетные комплексы.


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Комментарии 27

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  1. Терский Сегодня, 11:05
    Опять зрада? Или закономерное продолжение их череды? Т.е, урезается помощь "голодающим" блогерам и чиновникам страны 404. Если сиё пройдет чрез конгресс США то значит скоро будем удивляться изменениям в риторике и активности целых слоёв медиасферы в/на Уркаине,
    Терский
    1. cniza Сегодня, 11:07
      Цитата: Терский
      Опять зрада....



      Такое впечатление , что они решили , что то замутить... , но скакунам это не понравится.
      cniza
      1. Терский Сегодня, 11:14
        Цитата: cniza
        Такое впечатление , что они решили , что то замутить...

        Мутят они уже на протяжении четверти века, что по новости то бюджетные предложения администрации США - это ещё не решения США. Они должны пройти через конгресс, где по дороге с ними может случиться всякое. yes
        Терский
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:11
      Да просто уничтожают страну и все...
      вместе со скакуасами и тех нормальных, которые там еще оставались...
      Скептик-Самоучка
      1. Венд Сегодня, 11:15
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Да просто уничтожают страну и все...
        вместе со скакуасами и тех нормальных, которые там еще оставались...

        Ну не просто, а с прибылью для себя. Они деньги выделяют Украине, на эти деньги покупают ненужное в США вооружение, а потом с Украины сумму с процентами возьмут. Хорошо придумали стервецы.
        Венд
      2. GRF Сегодня, 11:27
        Не успев начать уже обрезание делают)

        Интересно что раньше произойдет:
        Кастрация, ампутация или хиракизация?
        GRF
    3. nizhegorodec Сегодня, 11:15
      Цитата: Терский
      Опять зрада?

      вряд ли, ну не будут помогать прямо, так помогут косвенно, через бывших наших братьев по соцлагерю (Польши, Болгарии, Румынии) поставками старого советского вооружения и боеприпасов. Вон уже на ВО была информация об отправке очередного эшелона с САУ из "братской" Болгарии в неизвестном направлении.
      nizhegorodec
      1. Mystery12345 Сегодня, 11:37
        США намерены на две трети сократить помощь Киеву
        пАдонки ! поимели "девушку" и бросили? негодяи... laughing
        Mystery12345
  2. Вальцманюга Сегодня, 11:10
    Урезать Пете пайку
    И отодрать нагайкой . am
    Вальцманюга
    1. nizhegorodec Сегодня, 11:16
      Цитата: Вальцманюга
      Урезать Пете пайку

      да обрезать его по самые гланды, чего мелочиться?
      nizhegorodec
      1. Вальцманюга Сегодня, 11:18
        Гланды нужны его за них вешать будут .
        Вальцманюга
  3. RealTor Сегодня, 11:25
    неоднозначная такая цифра - 69 )))
    RealTor
    1. Mystery12345 Сегодня, 11:37
      Цитата: RealTor
      неоднозначная такая цифра - 69 )))

      однозначная ! и будет она,для "внутреннего пользования"... lol
      Mystery12345
  4. volodya Сегодня, 11:33
    Всех задолбали попрошайки! Мечта укропатриота - выгнать всех русских из Украины и уехать на заработки в Россию!
    volodya
  5. изя топ Сегодня, 11:35
    да вы ЧЁ,янкесы,оборзели?!забыли,что протоукрам ВСЕ ДОЛЖНЫ?!вы обязаны просыпаться с мыслью-а что сегодня я сделаю для украины am
    изя топ
  6. роман66 Сегодня, 11:35
    наверное, все же премога : вкраина окрепла экономически и в подачках не нуждается, а то все " зрада зрада!"
    роман66
  7. AlexTires Сегодня, 11:35
    Кремль купил Вашингтон, и теперь вместо печенюшек на Украину будут поставляться сухари....
    AlexTires
  8. Доктор Бармалей Сегодня, 11:38
    США намерены на две трети сократить помощь Киеву

    Доктор Бармалей
  9. Altona Сегодня, 11:40

    Отовсюду на Петю сыплются удары.
    Altona
    1. Mystery12345 Сегодня, 11:43
      Цитата: Altona
      Отовсюду на Петю сыплются удары.

      пьяному-не больно...
      Mystery12345
    2. Комментарий был удален.
  10. вован 80 Сегодня, 11:43
    кинуть бендеровца , что дома побывать....... парни, кидайте хохлов. пусть знают кто папа, а кто шлюха.
    ,
    ,
    вован 80
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:46
    Цитата: Терский
    Опять зрада? Или закономерное продолжение их череды?

    Тут уже просматривается явная закономерность. Киеву остается только строить хорошую мину при плохой игре. Зрада наступает полная. Но к этому Киев шел сам с 2014 года ни кого не желая слушать и думая. что на одной ненависти к России просуществует за чужой счет еще много, много лет.
    rotmistr60
  12. Макаров Сегодня, 12:01
    Классика жанра: "- За нами следят уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться, Мы рады встретить в этой тревожной обстановке преданного борца. Я надеюсь с Вашей помощью спасти отца русской демократии. Я дам вам парабеллум". (с)
    Макаров
  13. Югра Сегодня, 12:48
    Неужели?Начинают,наконец,понимать,кто у власти в киеве?
    Югра
  14. komrad buh Сегодня, 13:02
    Все? Проект "Укропия" заканчивается?
    komrad buh
  15. Zomanus Сегодня, 13:12
    Посмотрим, сколько еще чиновников сейчас напишет "по собственному".
    Ну а так, да просто проект стал стоить слишком дорого, вот и пора его закрывать.
    Zomanus
  16. Jovanni Сегодня, 13:29
    США намерены на две трети сократить помощь Киеву

    Ну дык и вперед! Сокращайте, чего долго чухаться...
    Jovanni
  17. vch Сегодня, 13:29
    Если матрасники начнут поставлять летальное оружие, то у наших сразу появиться возможность абсолютно легально и открыто поставлять в Новороссию самые современные образцы..... Вот только народу поляжет.......Ведь майданутые не успокоятся. Петя понимает, что у него единственная возможность хоть как то удержаться в кресле - это вести боевые действия. Мир для него практически мгновенная политическая (а может и физическая) смерть.
    vch
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