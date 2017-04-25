В КНДР прошло масштабное артиллерийское учение
Артиллерийские подразделения северокорейской армии провели в районе порта Вонсан крупнейшее учение, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
Согласно сообщению агентства, таким образом в КНДР отметили 85-ю годовщину со дня образования армии. По данным источников издания, на учении присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.
Официально министерство обороны страны эту информацию пока не подтвердило.
Между тем главы делегаций США, Японии и Южной Кореи на встрече в Токио договорились усилить давление на КНДР. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Северной Кореи Джозеф Юн заявил, что Пхеньян пока не готов к диалогу.
Напомним, напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в связи с ожиданием, что в честь годовщины создания Корейской Народной армии, которая отмечается сегодня, Пхеньян может провести очередное ракетное или ядерное испытание.
Согласно сообщению агентства, таким образом в КНДР отметили 85-ю годовщину со дня образования армии. По данным источников издания, на учении присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.
Официально министерство обороны страны эту информацию пока не подтвердило.
Между тем главы делегаций США, Японии и Южной Кореи на встрече в Токио договорились усилить давление на КНДР. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Северной Кореи Джозеф Юн заявил, что Пхеньян пока не готов к диалогу.
Напомним, напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в связи с ожиданием, что в честь годовщины создания Корейской Народной армии, которая отмечается сегодня, Пхеньян может провести очередное ракетное или ядерное испытание.
Использованы фотографии: РИА Новости . Илья Питалев
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