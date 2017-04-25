14:16 25 апреля

В КНДР прошло масштабное артиллерийское учение

Артиллерийские подразделения северокорейской армии провели в районе порта Вонсан крупнейшее учение, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».

В КНДР прошло масштабное артиллерийское учение


Согласно сообщению агентства, таким образом в КНДР отметили 85-ю годовщину со дня образования армии. По данным источников издания, на учении присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.


Официально министерство обороны страны эту информацию пока не подтвердило.

Между тем главы делегаций США, Японии и Южной Кореи на встрече в Токио договорились усилить давление на КНДР. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Северной Кореи Джозеф Юн заявил, что Пхеньян пока не готов к диалогу.

Напомним, напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в связи с ожиданием, что в честь годовщины создания Корейской Народной армии, которая отмечается сегодня, Пхеньян может провести очередное ракетное или ядерное испытание.

Использованы фотографии: РИА Новости . Илья Питалев
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Комментарии 33

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  1. Вальцманюга Сегодня, 11:14
    Корейцы воевать умеют , а если им еще и помогать , то матрасня будет иметь бледный вид .
    Вальцманюга
    1. НасРать Сегодня, 11:20
      Цитата: Вальцманюга
      Корейцы воевать умеют , а если им еще и помогать , то матрасня будет иметь бледный вид .

      Ну если воевать умеют, то и помогать не надо. wassat
      НасРать
      1. Ростовчанин Сегодня, 11:22
        Кто то недавно тут на сайте уверял, что КНДР учения не проводит.
        Ростовчанин
        1. Александр романов Сегодня, 13:20
          Цитата: Ростовчанин
          Кто то недавно тут на сайте уверял, что КНДР учения не проводит.

          Я уверял и сейчас говорю,что всё это командно штабное фуфло. Видео с учений можно?
          Александр романов
          1. Arzoo Сегодня, 14:05
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Ростовчанин
            Кто то недавно тут на сайте уверял, что КНДР учения не проводит.

            Я уверял и сейчас говорю,что всё это командно штабное фуфло. Видео с учений можно?

            Романов, тебе Моссад жалование за март выплатил?
            Arzoo
      2. Комментарий был удален.
      3. Вальцманюга Сегодня, 11:26
        Цитата: НасРать
        то и помогать не надо

        Надо Федя надо ... laughing
        Вальцманюга
    2. Rimon Сегодня, 11:31
      Поезжай на своём боевом диване,помоги.
      Rimon
      1. Mystery12345 Сегодня, 11:36
        Цитата: Rimon
        Поезжай на своём боевом диване,помоги.

        да мы,Ираку лучше поможем...)))))
        Mystery12345
        1. Александр романов Сегодня, 13:20
          Цитата: Mystery12345
          да мы,Ираку лучше поможем...)))))

          Иди помогаи,в путь дорогу тебе помахаю
          Александр романов
      2. Вальцманюга Сегодня, 11:42
        Наши там рядом , ты держи подгузники сухими .
        Вальцманюга
        1. Rimon Сегодня, 11:49
          Ты уже свои намочил,что ли?
          Rimon
          1. Mystery12345 Сегодня, 11:52
            В КНДР прошло масштабное артиллерийское учение
            а хде месье Романов? он намедни ,исходился тут, что в Корее,учения не проводились никогда,и ваапче,неграмотные Фсе ... laughing
            Mystery12345
            1. НасРать Сегодня, 12:04
              Цитата: Mystery12345
              В КНДР прошло масштабное артиллерийское учение
              а хде месье Романов? он намедни ,исходился тут, что в Корее,учения не проводились никогда,и ваапче,неграмотные Фсе ... laughing


              В окно смотрит - за учениями артиллеристов наблюдает....корейских...
              НасРать
          2. Вальцманюга Сегодня, 12:04
            Цитата: Rimon
            намочил,что ли?

            Откуда такой , нездоровый интерес ?
            Вальцманюга
    3. Александр романов Сегодня, 13:19
      Цитата: Вальцманюга
      Корейцы воевать умеют

      Правда ? И кого они когда либо победили?
      Александр романов
      1. Вальцманюга Сегодня, 13:31
        Цитата: Александр романов
        И кого они когда либо победили

        Я разве говорил , про победили ? Хотя у матрасни и поинтересуйся , они там огребали нехило .
        Вальцманюга
      2. Arzoo Сегодня, 14:05
        Матрасов же победили во время корейской войны. Не без помощи нас и КНР правда.
        Arzoo
  2. san4es Сегодня, 11:22
    ..."США, Япония, Юж.Корея договорились усилить давление на КНДР."
    request А х..-ли толку? Всякое действие "имеет" противодействие.
    ...Особенно со стороны этого парня:
    san4es
    1. Rimon Сегодня, 11:32
      От же ж порося.А рядовых северокорейцев от ветра шатает.
      Rimon
      1. Mystery12345 Сегодня, 11:34
        Цитата: Rimon
        От же ж порося.А рядовых северокорейцев от ветра шатает.

        интересно на вас глянуть...
        Mystery12345
        1. Rimon Сегодня, 11:50
          А причём тут я?Просто такой разительный контраст редко увидишь.
          Rimon
          1. Mystery12345 Сегодня, 12:00
            Цитата: Rimon
            А причём тут я?Просто такой разительный контраст редко увидишь.

            а Израиль-не страна контрастов?
            Mystery12345
            1. Mystery12345 Сегодня, 12:08
              ладно...специально для вас...пляжи Северной Кореи..измождённые люди,жрут собак: не нашли "жЫрных"? так это говорит,о здоровой нации,а не о "гамбургерном поколении"...
              Mystery12345
              1. Rimon Сегодня, 13:56
                Я вам скажу почему так уверенно говорю - мой племянник работает в фирме,очень тесно работающей с Самсунгом и ездит в РК каждые пару месяцев.Так вот он там не раз разговаривал с корейскими инженерами,а среди них были те которые Лично знали перебежчиков.Так что моя инфа о положении в КНДР не из прессы.Какой-бы то ни было.Да,такого голода,который был в конце 90-х сегодня нет,но в общем и целом для людей,привыкших к нормальной в нашем понимании жизни,в том числе и россиян,жизнь среднего северокорейца,особенно в провинции - мрак и ужас.Они просто с детства живут такой жизнью.В тюрьме ведь тоже как-то живут.
                Rimon
                1. Arzoo Сегодня, 14:07
                  У Вас не актуальная информация. Голода там нет уже давно, а сейчас с продовольствием вообще никаких проблем нет. Питаются нормально.
                  Arzoo
            2. Rimon Сегодня, 13:49
              Ну ТАКОГО контраста точно нет.
              Rimon
      2. Вальцманюга Сегодня, 11:50
        Цитата: Rimon
        А рядовых северокорейцев от ветра шатает

        Лучше расскажи нам , про рядовых ливийцев , кто их ушатал ?
        Вальцманюга
        1. Rimon Сегодня, 12:01
          А что ливийцы?Они себе вполне нормально выглядят,а не скелеты как средние северокорейцы.
          Rimon
          1. Вальцманюга Сегодня, 12:09
            Цитата: Rimon
            не скелеты как средние северокорейцы

            Просто корейцы выглядят опрятнее , чем грушевидные и рыхлые сионисты , не завидуй .
            Вальцманюга
            1. Александр романов Сегодня, 13:22
              Цитата: Вальцманюга
              Просто корейцы выглядят опрятнее

              Смотрю на жирную шлёмку Кима и думаю,ну какое же оно ****
              Александр романов
              1. Вальцманюга Сегодня, 13:34
                Цитата: Александр романов
                Смотрю на жирную шлёмку Кима

                Может свою предъявишь ?
                Вальцманюга
          2. Mystery12345 Сегодня, 12:47
            Цитата: Rimon
            А что ливийцы?Они себе вполне нормально выглядят,а не скелеты как средние северокорейцы.

            чем отличаются?
            Mystery12345
  3. sergo1914 Сегодня, 12:04
    На лекции Маликова В. Г. в Бауманке слышали такую историю. Товарищ Василий Георгиевич был советником по артиллерии в Китае. На день рождения Мао вызывают к Самому. Товарищ Мао говорит. а сделай ты мне, Вася, подарок на день рождения. Хочу по Тайваню пострелять, а пушки туда не достреливают. После пары чашек ароматного чая Василий Георгиевич сдался. Есть, говорит, способ. Нужно энергетику выстрела увеличить. Как? - интересуется Товарищ Мао. Нужно выстрел нагреть. В общем после еще пары чашек ароматного чая вызывают артдивизион. Он разворачивается на береговой линии. Тут к артиллеристам выходит САМ. Что такое даже для современных китайцев Мао - думаю, объяснять не надо. А уж тогда... И вот этот небожитель говорит - Орлы, хотите меня с днем рождения поздравить? Орлы, ясен пень, от одного появления уже в состоянии грогги, а тут ПОЗДРАВИТЬ... Короче, прямо на берегу разложили жаровни и начали греть гильзы с зарядом. ВГ утверждал, что при этом никто не убился. Горячей гильзой полным подогретым зарядом стали фигачить по Тайваню. Дальше береговой линии выстрелить все равно не получилось. Но пляж тайваньский изрыли капитально. Сказать, что Тайвань обделался - не сказать ничего. Решили, что началась десантная операция. На острове - шухер, бардак и паника . И за всем этим в соответствующую оптику наблюдают Кормчий и ВГ. Кто получил большее удовольствие - неизвестно. Хотя известно - артиллеристы. Там такой дождь на погоны упал. Ну и ВГ лично из рук...
    Вот это были учения.
    sergo1914
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