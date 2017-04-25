ЛНР: В районе подрыва машины ОБСЕ обнаружена ДРГ противника

Вчера (в понедельник), по полученным оперативным данным и сообщениям местных жителей, в районе населенного пункта Сокольники Славяносербского района республики, вблизи линии боевого соприкосновения, была выявлена ДРГ противника,

После отказа диверсантов от сдачи оружия начался бой. Одновременно с территории, подконтрольной ВСУ, противник стал поддерживать прорыв диверсионно-разведывательной группы интенсивным огнем из автоматического гранатомета станкового (АГС-17) и крупнокалиберного стрелкового оружия,

В ходе боестолкновения никто из военнослужащих НМ ЛНР не пострадал. По данным наших разведчиков, достоверно известно по крайней мере об одном раненном диверсанте,