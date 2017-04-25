14:21 25 апреля

ЛНР: В районе подрыва машины ОБСЕ обнаружена ДРГ противника

Народная милиция вступила в понедельник в бой с украинскими диверсантами в районе места подрыва машины СММ ОБСЕ, противник отступил на подконтрольную Киеву территорию, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружено укрытие для наблюдения украинских диверсантов.




Вчера (в понедельник), по полученным оперативным данным и сообщениям местных жителей, в районе населенного пункта Сокольники Славяносербского района республики, вблизи линии боевого соприкосновения, была выявлена ДРГ противника,
— заявил Марочко.

По его словам, разведгруппа ЛНР обнаружила диверсантов в 22.00 24 апреля в одном из заброшенных домов.

После отказа диверсантов от сдачи оружия начался бой. Одновременно с территории, подконтрольной ВСУ, противник стал поддерживать прорыв диверсионно-разведывательной группы интенсивным огнем из автоматического гранатомета станкового (АГС-17) и крупнокалиберного стрелкового оружия,
— уточнил Марочко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что под огневым прикрытием противнику удалось скрыться в направлении населенного пункта Крымское, подконтрольного Киеву.

В ходе боестолкновения никто из военнослужащих НМ ЛНР не пострадал. По данным наших разведчиков, достоверно известно по крайней мере об одном раненном диверсанте,
— рассказал Марочко. Он подчеркнул, что в настоящее время на место боестолкновения выехала оперативная группа для проведения следственных мероприятий.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ЛНР ОБСЕ
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Комментарии 17

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  1. Вальцманюга Сегодня, 11:27
    Закопать рядом .
    Вальцманюга
    1. Юрий из Волгограда Сегодня, 11:31
      Зачем закапывать, такие висеть должны.
      Юрий из Волгограда
      1. cniza Сегодня, 13:56
        Как то много вопросов и нестыковок , сложно все там завязано и когда уже придет время решать эту проблему.
        cniza
  2. Mystery12345 Сегодня, 11:27
    ДРГ сидела в районе подрыва и ждала? как то складно...
    Mystery12345
    1. рич Сегодня, 11:35
      Подрыв международных наблюдателей был хорошо спланированной акцией диверсантов украинских вооруженных сил


      сегодня, в ходе работы по инженерной разведке местности в районе, где был подорван автомобиль ОБСЕ, саперами обнаружен наблюдательный пост ДРГ вооруженных сил Украины, так называемая «лежка», с которой диверсанты выслеживали и осуществили подрыв сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. На пункте наблюдения украинской ДРГ обнаружены вещественные доказательства, а на пути отхода диверсантов снята растяжка с использованием гранаты РГД-5, которую они установили.во время осмотра дороги, по которой перемещалась машина ОБСЕ, саперами с использованием средств инженерной разведки были обнаружены еще две (противотанковые) мины ТМ-62, которые по счастливой случайности не детонировали 23 апреля», — рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
      рич
    2. Вальцманюга Сегодня, 11:38
      Там этих ДРГ как навоза , а тяга бандервы ко всему европейскому , всем известна .
      Вальцманюга
    3. g1washntwn Сегодня, 12:08
      Зачищала улики от себя оставшиеся.
      g1washntwn
  3. VadimSt Сегодня, 11:30
    К чему такие гонки? Выявили, предложили сдаться, под прикрытием ушли... Могли сообщить и неком другом контексте, а то, как-кто "притянуто за уши"!
    Уже молчу, как в предыдущих сообщениях, после осмотра места "лежки", установили состав группы: три человека (можно) и старшего группы майора...(?).
    VadimSt
    1. Mystery12345 Сегодня, 11:39
      Цитата: VadimSt
      как-кто "притянуто за уши"!

      а я за шо? yes
      Mystery12345
    2. рич Сегодня, 11:43
      А вот официальное сообщение пресслужбы президента Украины:
      Окупанти збираються зняти постановочне відео про "відхід українських диверсантів" в районі населеного пункту Сокільники, який розташований в дефіле Сіверського Дінця неподалік від місця, де на міні підірвався патруль ОБСЄ. Про це повідомила прес-служба Міноборони України. Як відзначили в штабі, ця інсценівка - спроба гібридної російської армії покласти провину за підрив автомобіля місії ОБСЄ, загибель і поранення спостерігачів, на сили АТО.
      ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили при прямій підтримці РФ деякі райони Донецької і Луганської областей. Обидві структури створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують поповнення найманцями, кадровими офіцерами, інструкторами, а також важку бойову техніку, зброю, боєприпаси і пальне. У лютому 2017 року Кремль визнав "документи", які видають терористи ДНР і ЛНР.
      рич
      1. VadimSt Сегодня, 11:50
        Вполне могла сработать ДРГ и вполне возможно, что мина наша - все тропинки и дороги постами и дозорами не перекроешь, тем более рокадные.
        Выявили, то какой на хрен "сдавайтесь",- в свете случившегося факта? Если наша, то не хрен "по полю шляться без дела", это не тыл и не прифронтовая зона, а боевые порядки - через речку фашисты.
        VadimSt
  4. Общество Память Сегодня, 11:35
    так спецом укропы и взорвали, чтоб показать, какие дикие сепары - миссию обсе взрывают) ЛНР-овцы совсем дурачки что ли, взрывать на своей территории миссию обсе, в таком незавидном для ЛНР положении...
    Общество Память
    1. Mystery12345 Сегодня, 11:41
      Цитата: Общество Память
      так спецом укропы и взорвали, чтоб показать, какие дикие сепары - миссию обсе взрывают) ЛНР-овцы совсем дурачки что ли, взрывать на своей территории миссию обсе, в таком незавидном для ЛНР положении...

      а укропы,видимо совсем "укуреные"...даже с места операции не ушли...туман...
      Mystery12345
      1. Общество Память Сегодня, 11:46
        а что, есть сомнения относительно их душевного здоровья? декоммунизация все-таки..
        Общество Память
      2. serkhan Сегодня, 12:27
        а укропы,видимо совсем "укуреные"...даже с места операции не ушли...туман...

        есть ли смысл гадать как двигается дрг, может решили опровергнуть поговорку "...в одну воронку..".
        serkhan
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:39
    Странно. Обнаружили, предложили сдаться. после отказа завязался бой и диверсанты ушли. А не проще - обнаружили, уничтожили. Раненых допросили.
    VadimSt, пока читал, потом писал, ваш комментарий не был виден. Поэтому накладка.
    rotmistr60
  6. Serg81 Сегодня, 13:49
    Жаль, что выпустили
    Serg81
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