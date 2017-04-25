18:34 25 апреля

Ракета TOW и детонация боекомплекта поставили крест на сирийском Т-72

Исламистам удалось подбить сирийский танк Т-72. Броня не выдержала удара из американского комплекса TOW и боекомплект сдетонировал. Погибло двое сирийских танкистов.




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Комментарии 7

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  1. Мар.Тира Сегодня, 16:05
    Автор выложивший этот ролик на ВО поди с штанишки от радости.....?На Ютубе же мало?Вдруг кто не увидит мощь американского оружия,и ржавые корыта России.
    Мар.Тира
  2. pupsik Сегодня, 16:46
    Почитать бы аналитику от танковых специалистов по поводу состояния современных танков России и соперников.
    Че то уже поднадоело смотреть почти каждый день на горящие 72-ки. А в России их как свиней не резанных. Так же и будут полыхать случись какой конфликт. Танк то уже устарел морально до невозможности.
    pupsik
    1. Скоробей Сегодня, 17:39
      Были бы у сирийцев абрамсы или леопарды - смотрели бы на горящие абрамсы и леопарды. С этой точки зрения все танки сейчас устарели, и наши и не наши. Война такая.
      Скоробей
  3. Mike2388 Сегодня, 17:44
    Да не в устаревании дело. Танк стоит на открытой местности, экипаж курит бамбук. Никакого прикрытия, никакого страха. Боевики как на полигоне стреляют. Это видео просто демонстрирует "да, необходимо опасаться ПТ средств, т.к. броня может не защитить". Это не большое открытие.
    Mike2388
  4. J.A.Henckels Сегодня, 17:50
    Цитата: Мар.Тира
    Автор выложивший этот ролик на ВО поди с штанишки от радости.....?На Ютубе же мало?Вдруг кто не увидит мощь американского оружия,и ржавые корыта России.


    Вообще то, судя по названию сайта (Военное обозрение), он для того и предназначен, что бы освещать различные ВОЕННЫЕ события и новости, в том числе и такие, как уничтожение весьма престарелого Т-72 (которые, кстати до сих пор во всю находятся на вооружении РФ) НЕ МЕНЕЕ старениким амриканским ПТРК Тоу (принятие на вооружение 1970 год - уж пораньше семьдесятдвойки). Или кое-кто считает, что ВО должен быть заполнен исключительно пропагандистской шелухой?
    J.A.Henckels
  5. Trouble Сегодня, 17:52
    И что? Абрамсы не хуже рвутся. А вот
    Trouble
  6. bionik Сегодня, 18:24
    Какая же все таки большая бандура этот tow ,то ли дело наши ( компактность и т.д.) .
    bionik
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