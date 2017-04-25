Ракета TOW и детонация боекомплекта поставили крест на сирийском Т-72 Сегодня, 16:00 Исламистам удалось подбить сирийский танк Т-72. Броня не выдержала удара из американского комплекса TOW и боекомплект сдетонировал. Погибло двое сирийских танкистов. 2 Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Тяжелый танк Pz Kpfw VI Ausf Н «Tiger» (Sd Танки СССР, перед войной Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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