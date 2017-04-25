Индия может остаться без танков собственной разработки
Минобороны Индии предложило Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development) внести изменения в конструкцию танка Arjun Mk-2, поскольку в базовом варианте он неприемлем для армии, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com
В тоже время в DRDO указывают, что внесение изменений, которых требует военное ведомство, может задержать крупносерийное производство на 7 лет – именно столько времени потребуется, чтобы создать на основе Arjun Mk-2 новую боевую машину массой до 50 т.
Танк Arjun Mk-2 был представлен организацией DRDO в 2011 году и является глубоко модернизированной версией танка Arjun Mk-1, на разработку которого у Индии ушло 37 лет. Несмотря на ряд инновационных решений, примененных в танке Arjun Mk-2, Минобороны Индии не планирует заказывать крупносерийную сборку этой боевой машины.
Новейший индийский танк оказался слишком массивным. Масса почти в 68 т делает его одним из самых тяжелых в мире (при этом бронезащита машины сравнительно слаба) и ограничивает возможности в авиатранспортировке. Кроме того, реки или болотистая местность становятся для Arjun Mk-2 почти непреодолимым препятствием – большинство мостов в Индии попросту не выдержат столь массивной боевой машины.
Изначально планировалось, что Минобороны закупит до 2000 новых танков отечественного производства, но заказ ограничился 124 единицами (по другим данным, государственный заказ составил 118 танков). Помимо большой массы, танк Arjun Mk-2 имеет еще один недостаток – его цена в полтора раза выше российского Т-90, который Минобороны Индии выбрало в качестве основного боевого танка.
Сегодня на вооружении индийской армии состоит около 3700 танков, большинство из которых – советские и российские Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Если новая версия танка, которую в DRDO разрабатывают на базе Arjun Mk-2, также не удовлетворит военных, Индии придется опять искать поставщика новых боевых машин.
Напоминаем, что ранее о проблемах танка Arjun Mk-2 на "ВО" уже сообщалось, материал можно посмотреть тут
В тоже время в DRDO указывают, что внесение изменений, которых требует военное ведомство, может задержать крупносерийное производство на 7 лет – именно столько времени потребуется, чтобы создать на основе Arjun Mk-2 новую боевую машину массой до 50 т.
Танк Arjun Mk-2 был представлен организацией DRDO в 2011 году и является глубоко модернизированной версией танка Arjun Mk-1, на разработку которого у Индии ушло 37 лет. Несмотря на ряд инновационных решений, примененных в танке Arjun Mk-2, Минобороны Индии не планирует заказывать крупносерийную сборку этой боевой машины.
Новейший индийский танк оказался слишком массивным. Масса почти в 68 т делает его одним из самых тяжелых в мире (при этом бронезащита машины сравнительно слаба) и ограничивает возможности в авиатранспортировке. Кроме того, реки или болотистая местность становятся для Arjun Mk-2 почти непреодолимым препятствием – большинство мостов в Индии попросту не выдержат столь массивной боевой машины.
Изначально планировалось, что Минобороны закупит до 2000 новых танков отечественного производства, но заказ ограничился 124 единицами (по другим данным, государственный заказ составил 118 танков). Помимо большой массы, танк Arjun Mk-2 имеет еще один недостаток – его цена в полтора раза выше российского Т-90, который Минобороны Индии выбрало в качестве основного боевого танка.
Сегодня на вооружении индийской армии состоит около 3700 танков, большинство из которых – советские и российские Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Если новая версия танка, которую в DRDO разрабатывают на базе Arjun Mk-2, также не удовлетворит военных, Индии придется опять искать поставщика новых боевых машин.
Напоминаем, что ранее о проблемах танка Arjun Mk-2 на "ВО" уже сообщалось, материал можно посмотреть тут
Использованы фотографии: military-today.com
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