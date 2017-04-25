14:22 25 апреля

Индия может остаться без танков собственной разработки

Минобороны Индии предложило Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development) внести изменения в конструкцию танка Arjun Mk-2, поскольку в базовом варианте он неприемлем для армии, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com

В тоже время в DRDO указывают, что внесение изменений, которых требует военное ведомство, может задержать крупносерийное производство на 7 лет – именно столько времени потребуется, чтобы создать на основе Arjun Mk-2 новую боевую машину массой до 50 т.

Индия может остаться без танков собственной разработки



Танк Arjun Mk-2 был представлен организацией DRDO в 2011 году и является глубоко модернизированной версией танка Arjun Mk-1, на разработку которого у Индии ушло 37 лет. Несмотря на ряд инновационных решений, примененных в танке Arjun Mk-2, Минобороны Индии не планирует заказывать крупносерийную сборку этой боевой машины.

Новейший индийский танк оказался слишком массивным. Масса почти в 68 т делает его одним из самых тяжелых в мире (при этом бронезащита машины сравнительно слаба) и ограничивает возможности в авиатранспортировке. Кроме того, реки или болотистая местность становятся для Arjun Mk-2 почти непреодолимым препятствием – большинство мостов в Индии попросту не выдержат столь массивной боевой машины.

Изначально планировалось, что Минобороны закупит до 2000 новых танков отечественного производства, но заказ ограничился 124 единицами (по другим данным, государственный заказ составил 118 танков). Помимо большой массы, танк Arjun Mk-2 имеет еще один недостаток – его цена в полтора раза выше российского Т-90, который Минобороны Индии выбрало в качестве основного боевого танка.
Сегодня на вооружении индийской армии состоит около 3700 танков, большинство из которых – советские и российские Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Если новая версия танка, которую в DRDO разрабатывают на базе Arjun Mk-2, также не удовлетворит военных, Индии придется опять искать поставщика новых боевых машин.

Напоминаем, что ранее о проблемах танка Arjun Mk-2 на "ВО" уже сообщалось, материал можно посмотреть тут


Использованы фотографии: military-today.com
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Комментарии 24

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  1. Mystery12345 Сегодня, 12:12
    """внести изменения в конструкцию танка Arjun Mk-2, поскольку в базовом варианте он неприемлем для армии,"""гирлянды-не помогли...
    Mystery12345
    1. jjj Сегодня, 12:16
      Похоже индусы доизобретались. Придется раскошеливаться на закупки
      jjj
      1. НасРать Сегодня, 12:20
        В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны.


        Так, не надо танки в качестве такси использовать...
        НасРать
    2. сибиралт Сегодня, 12:19
      Ну и хорошо! Жириновскому будет проще сапоги помыть в их океане. laughing
      сибиралт
    3. RASKAT Сегодня, 12:30
      Индийский танкопром сдувается. В прочем вполне ожидаемо. Не имея собственного двигателя, собственной пушки и боеприпасов и т д, большой натяжкой было ты называть этот танк Собственной разработкой Индии.
      Напомню что Индией ведется так же подобные манипуляции и в ВМФ. Когда часть кораблей строим мы а часть на их них верфях, а в перспективе передача лицензии на ряд узлов и агрегатов. Что то мне подсказывает что и тут стоит ожидать подобного результата. Ну и самолетом 5-го поколения то же.
      RASKAT
      1. KOMA Сегодня, 14:13
        Одна из самых больших проблем в танкостроении это собственное производство высококачественной брони. Индусы пытаются решать её с помощью украшений, гирлянд и прочих нарисованных глаз и написанных мантр, видимо пока не решили.
        KOMA
  2. рич Сегодня, 12:15
    Индия может остаться без танков отечественной разработки

    Может, если их в карты проиграет wassat
    А если серьезно, у Индии в запасе по крайней мере еще 9 лет, так что ванговать пока слишком рано, да и неблагодарное это занятие
    рич
  3. soroKING Сегодня, 12:17
    фиг ли танки?...у них слонов полно wassat
    soroKING
  4. GRF Сегодня, 12:26
    Пенопласт мог бы им помочь с весом...

    Иль закупка российских бронеплит )
    GRF
  5. LostCoast Сегодня, 12:27
    А чего там индийского?Пушка немецкая,СУО испанской фирмы "ENOSA",силовой блок немецкий дизель MTU-838 КА 501 c КПП фирмы RENK.Гусеницы и ведущие колёса,а также приводы поворота башни и наведения орудия - Леопард-2. Кстати,всё это добро поставлялось с условием только внутреннего использования,никакого экспорта
    LostCoast
    1. LostCoast Сегодня, 12:37
      Кстати,товарищи.Обратите внимание,что имея опыт эксплуатации Т-72 и Т-90 индусы жалуются на низкую проходимость Арджуна в 68 тонн.А его ширина гусли и длинна опорной поверхности-лео2. Косвенно они подтверждают мои догадки о низкой тактической и оперативной подвижности обвешанных донельзя лео-2А5-А6.В сравнении с Т-90 конечно-же.
      LostCoast
      1. aliis-M Сегодня, 13:26
        ну лео А5-6 на пять тонн всё-же легче, чем индусский чупакабра, но и он по сути уже перегружен, в сравнении с а4. Вопрос остаётся открытым no
        P.S. думается что таки подвижность похуже, в сравнении с нашими Т-90А, Т-72Б3, но можно ли говорить о
        низкой тактической и оперативной подвижности
        как о таковой, уже немного другой вопрос
        aliis-M
  6. Altona Сегодня, 12:32
    Цитата: Mystery12345
    """внести изменения в конструкцию танка Arjun Mk-2, поскольку в базовом варианте он неприемлем для армии,"""гирлянды-не помогли...

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    Ну так ничо, гламурненко. laughing
    Altona
    1. LostCoast Сегодня, 12:39
      Первый собранный Т-72М
      LostCoast
      1. семург Сегодня, 12:48
        Цитата: LostCoast
        Первый собранный Т-72М

        Может денех дать кому нужно и протолкнуть армату с лицензионной сборкой в Индии. А то часто местные юзеры с рос.флагом пишут что индийские генералы очень взятки любят , и все идёт через подкуп.
        семург
    2. aliis-M Сегодня, 13:32
      что они с военной техникой делают, Господи. Понимаю традиции там и тому подобное, но военная техника на парадах должна выражать мощь армии, вызывать чувство гордости у соотечественников и проявление уважения у прочих. А здесь что? Цирк Шапито на выезде... negative
      aliis-M
  7. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:45
    Это вам не на слонах ездить!
    Лёня Пантелеев
  8. _Ugene_ Сегодня, 12:48
    Похоже Т-90 останется основным танком Индии ещё долго
    _Ugene_
  9. Alexey RA Сегодня, 12:50
    М-да... неужто через 45 лет после начала разработки своего ОБТ индусы таки решили "закопать стюардессу"? Что ж они до полувекового юбилея не дотянули-то... smile
    Alexey RA
    1. LostCoast Сегодня, 12:52
      Арджун заждался и туркокаганатский АЛТАЙ.
      LostCoast
  10. К0щей Сегодня, 12:53
    все думают, что они крутые и штампуют собственные танки вслед за Россией, Зап Европой, США и Китаем. но вменяемые по ттх и, самое главное, по цене результаты практически ни у кого не получаются. все время перекос, иногда на обе стороны: либо дорого, либо ттх так себе, либо и то, и другое - тут индусы прямо-таки зажгли)
    К0щей
  11. kos 75 Сегодня, 12:57
    ему бы еще плуг с зади приделать,вообще бы в сельском хозяйстве был не заменим.
    kos 75
  12. Zaurbek Сегодня, 13:14
    Это уникальный случай, когда самим сделать дороже и хуже, чем купить...Лучше снять фильм индийский на эту тему с песнями и любовью...
    Zaurbek
  13. k_ply Сегодня, 13:30
    Вот прям кровь из носа индусам охота сохранить паритет с Китаем и Пакистаном по танкам (Т-72 списать, а свой Арджун купить). Раз уж доктрина оборонная, и если нет охоты ещё закупать Т-90МС, то лучше бы купили побольше ПТРК Корнет и насытили ими пехоту. Один тип танков на вооружении всяко лучше 2-х или 3-х.
    k_ply
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