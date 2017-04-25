Вашингтон довел до Москвы свои опасения по поводу афганской проблемы

Военное руководство США очень серьезно подходит к оценке ситуации в Афганистане. И я могу вас заверить, что мы довели наши опасения до российского правительства,

Соединенные Штаты довели до России свои опасения в связи с появившимися сообщениями о поддержке Москвой талибов в Афганистане, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Марка Тонера.сказал Тонер.В то же время он не стал «вдаваться в подробности частных дипломатических обсуждений с РФ».Ранее командующий войсками США в Афганистане не стал опровергать информацию о помощи России движению «Талибан» (запрещено в РФ).Российский МИД назвал такие обвинения «абсурдными и бездоказательными». «Заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, цель которой – оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане», – сказал глава департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.В самом «Талибане» также опровергают сообщения о получении военной помощи из России.