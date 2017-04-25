14:21 25 апреля

Вашингтон довел до Москвы свои опасения по поводу афганской проблемы

Соединенные Штаты довели до России свои опасения в связи с появившимися сообщениями о поддержке Москвой талибов в Афганистане, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Марка Тонера.

Вашингтон довел до Москвы свои опасения по поводу афганской проблемы


Военное руководство США очень серьезно подходит к оценке ситуации в Афганистане. И я могу вас заверить, что мы довели наши опасения до российского правительства,
сказал Тонер.


В то же время он не стал «вдаваться в подробности частных дипломатических обсуждений с РФ».

Ранее командующий войсками США в Афганистане не стал опровергать информацию о помощи России движению «Талибан» (запрещено в РФ).

Российский МИД назвал такие обвинения «абсурдными и бездоказательными». «Заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, цель которой – оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане», – сказал глава департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В самом «Талибане» также опровергают сообщения о получении военной помощи из России.

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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Комментарии 23

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  1. Серый брат Сегодня, 12:31
    Опять "достоверная информация" из фейсбуков и твиторов.
    Серый брат
    1. Владимир 38 Сегодня, 12:40
      А в целом не плохая идея! Так сказать ответка из прошлого)
      Владимир 38
      1. Серый брат Сегодня, 12:42
        Цитата: Владимир 38
        А в целом не плохая идея!

        Если закусимся с США по серьёзному то, возможно, и будет реализована.
        Серый брат
        1. Владимир 38 Сегодня, 12:46
          Мне кажется серьезнее только открытая война, по этому хороший ход. Выкуривать нужно полосатых от всюду их же методами)
          Цитата: Серый брат
          Если закусимся с США по серьёзному то, возможно, и будет реализована.
          Владимир 38
          1. Серый брат Сегодня, 12:51
            Цитата: Владимир 38
            хороший ход

            Мутные они ребята, хоть и утверждают что они нам не враги, лучше без особой нужды с ними не связываться.
            Они, кроме нас, ещё и к китайцам удочку закидывают.
            Серый брат
        2. рич Сегодня, 12:56
          Вашингтон довел до Москвы свои опасения по поводу афганской проблемы

          Чего, американцы не дают вам талибы траву собирать? И еще иголовцев в Афган не пускают? Вот гады какие! Все международные нормы нарушают! Действительно целая проблема
          рич
        3. birs Сегодня, 14:09
          Москвэ и талибан - друзя на век!
          birs
      2. Zoldat_A Сегодня, 12:51
        Цитата: Владимир 38
        А в целом не плохая идея! Так сказать ответка из прошлого)

        Здрасте - ПопаНовыйГод! Кормили-кормили штатники бармалеев - выкормили наконец-то! Детки вышли из-под контроля и стали кормильцу пендали вешать. Теперь растерявшийся кормилец ищет, кого бы виноватым сделать.
        Мне б с тем Тонером поговорить - я б рубашку задрал, дырки в шкуре показал бы ему оставленные их, АМЕРИКАНСКИМИ выкормышами, объяснил бы, кто кого и зачем поддерживает... Рассказал бы Тонеру, как 2,5 месяца в госпитале только одной мыслью жил - обратно вернуться, чтобы душить их... В этих дырках вся Америка виновна и Тонер в частности... Это Америке до лампочки, с какой мерзотой вязаться - лишь бы свои мутные интересы поддержать...
        Маэстро Лжи Геббельс - ребёнок с дудочкой рядом с сегодняшней Америкой...
        Zoldat_A
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:32
    Вашингтон довел до Москвы свои опасения по поводу афганской проблемы


    Ага ...а МОСКВА довела ВАШИНГТОН до истерики.

    Вообщем опять банальное словоблудие ...хе хе какие ваши доказательства.

    Все эти инсинуации ГОСДЕПА США как под копирку повторятся по любому поводу...пора бы нашему МИДУ такую же стандартную отписку придумать...а не пошли бы вы на три буквы в известное место.
    Тот же ЛЕХА
  3. Грэг Миллер Сегодня, 12:35
    Никогда в жизни российские власти не будут поддерживать тех, кто с оружием в руках воюет против США... В противном случае, так и на очередные санкции нарваться можно, а это самое страшное для правящей в России олигархии...
    Грэг Миллер
    1. shans2 Сегодня, 12:41
      Крымнаш, а ты... в пролёте, хехе
      shans2
    2. Zoldat_A Сегодня, 12:59
      Цитата: Грэг Миллер
      Никогда в жизни российские власти не будут поддерживать тех, кто с оружием в руках воюет против США... В противном случае, так и на очередные санкции нарваться можно, а это самое страшное для правящей в России олигархии...

      Это кто и где у нас санкций испугался? Тот, который в поле или на заводе пашет - ему санкции по фигу. Абрамович как покупал дома в Лондоне - нак и покупает. Газпром (национальное достояние - хаха 3 раза) как качал газ, так и качает. Норникель как здоровьем шахтёров зарабатывал деньги для хозяина - так и зарабатывает. Кого у нас те санкции напугали? Основное предназначение санкций - почесать самолюбие Украины да Западу щёки понадувать от собственной важности.
      Чушь какая! Санкций мы ВДРУГ испугались, а особенно олигархи... negative
      Zoldat_A
  4. ИмПерц Сегодня, 12:39
    Талибы пообещали непрозрачность границ и резкое снижение производства опия.
    Почему бы и нет?
    ИмПерц
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:43
      Талибы пообещали непрозрачность границ и резкое снижение производства опия.
      Почему бы и нет?

      А как американцы оккупировали АФГАНИСТАН производство опиатов возросло в несколько раз...соответственно вся эта гадость большим потоком хлынула в РОССИЮ и ЕВРОПУ...сколько горя принесло все это нашему народу.
      Тот же ЛЕХА
      1. рич Сегодня, 13:05
        Талибан - это в двух словах самооборона пуштунских племен Афганистана против моджахедов, с целью создания "истинно исламского" государства
        Оно направлено против правительства Бурхануддина Раббани а так-же против иностранной интервенции и всех военно-политических группировок афганских моджахедов, непрерывно боровшихся за власть после ухода в 1989 г. из Афганистана советских войск.
        "Талибан" свое название получило от слова "талиб" – учащийся духовного учебного заведения, поскольку ядром движения стали бывшие учащиеся медресе, оставшихся сиротами во время афганской войны
        рич
    2. Zoldat_A Сегодня, 13:03
      Цитата: ИмПерц
      Талибы пообещали непрозрачность границ и резкое снижение производства опия.

      При талибах, до 2001-го, производство опия если и не было в ноль свёрнуто, то, по крайней мере, упало во многие разы. Потому что они за опий стреляли. А при американцах, после 2001-го, производство опия выросло в 14 раз (цифры общедоступны). Пожалуй, насчёт наркоты - хоть и единственный, но жирный плюс талибам...
      Zoldat_A
  5. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:41
    Забористый кокс там у них.
    Лёня Пантелеев
    1. Zoldat_A Сегодня, 13:05
      Цитата: Лёня Пантелеев
      Забористый кокс там у них.

      В Афгане кокса нет!!!! Всё есть, любая дурь - а кокса нет. Континенты, уважаемый, перепутали немного....
      Zoldat_A
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 13:40
        Я про госдеп.
        Лёня Пантелеев
        1. Zoldat_A Сегодня, 14:00
          Цитата: Лёня Пантелеев
          Я про госдеп.

          Звиняюсь - недопонял... hi А в Госдепе даже не кокс. С кокса до такого не додумаешься. Это либо грибы, либо какая-то откровенная химия типа ЛСД. Причём в СТРАШНЫХ количествах...
          Zoldat_A
  6. Шукшин Сегодня, 12:41
    Вашингтон опасается, что в Афганистане могут завянуть все посевы опиумного мака.
    Шукшин
  7. Югра Сегодня, 12:46
    Мы же не упали до уровня матрасни,поддерживающей даиш...
    Югра
  8. Masya Masya Сегодня, 12:51
    если обращать внимание на все опасения и озабоченности сша, работать не когда будет...
    Masya Masya
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