14:18 25 апреля

Додон предложил дать возможность жителям ПМР войти в молдавский парламент

Президент Республики Молдова Игорь Додон, недавно сообщивший о готовности к тому, чтобы Молдавия стала наблюдателем в Евразийском экономическом союзе, высказался по вопросу так называемой реинтеграции Приднестровья. Напомним, что Додон почти сразу после вступления на пост президента отправился в Тирасполь, где провёл встречу с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

Сегодня, выступая в Кишинёве, Игорь Додон заявил, что реинтеграция Приднестровья может быть проведена к 2019-2020 годам. Из заявления Додона, которое приводят молдавские СМИ:
В Приднестровье находятся около 350 тысяч наших граждан. Я уверен, что мы можем на определенном этапе интегрировать их в страну, это может быть уже в 2019-2020 году. Но для этого в 2018 году им нужно дать возможность участвовать в политической жизни.


Додон предложил дать возможность жителям ПМР войти в молдавский парламент



По предложению Додона, от граждан, проживающих на левом берегу Днестра (ПМР), может быть создана фракция в молдавском парламенте. Президент Молдавии считает, что Приднестровье смогут представлять 5-6 депутатов на постоянной основе.

Нужно отметить, что ничего подобного молдавская верхушка не предлагала давно. Предыдущие главы Республики Молдова склонялись всё больше к воинственной риторике в отношении Приднестровья. Хватает таких и в нынешнем молдавском кабинете министров.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. revnagan Сегодня, 12:43
    5-6 депутатов...Это сколько ж голосов в процентном соотношении?И что они смогут решить для ПМР?Но отправив депутатов в парламент Молдовы,ПМР ем самым признает верховенство Кишинёва.Не думаю,что в Тирасполе этого не понимают.
    revnagan
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:51
      Но отправив депутатов в парламент Молдовы,ПМР ем самым признает верховенство Кишинёва

      Вы правы. Согласившись на это ПМР из пускай и не признанной республики превратится в придаток Молдовы. У населения возникнет вопрос - а зачем и для чего воевали, создавали свою армию и т.д.
      rotmistr60
      1. Андрей Скоковский Сегодня, 13:28
        Цитата: rotmistr60
        Но отправив депутатов в парламент Молдовы,ПМР ем самым признает верховенство Кишинёва

        Вы правы. Согласившись на это ПМР из пускай и не признанной республики превратится в придаток Молдовы. У населения возникнет вопрос - а зачем и для чего воевали, создавали свою армию и т.д.

        разве им предлагают распускать свою армию или свои органы власти?
        им предлагают начать объединение с остальной Молдавией
        если не будет как с ГДР, то с чем тут не соглашаться то?
        нормальная федерализация - реально сильный ход
        Андрей Скоковский
      2. volot-voin Сегодня, 13:32
        Цитата: rotmistr60
        Вы правы. Согласившись на это ПМР из пускай и не признанной республики превратится в придаток Молдовы. У населения возникнет вопрос - а зачем и для чего воевали, создавали свою армию и т.д.

        Додон делает то, что до него ни хотели делать прежние правители Молдовы, то чего не хочет делать Порошенко на Украине. Единственно возможный путь сохранения целостности государства - федерация. Он прекрасно понимает что оружием махать там бесполезно, ровно как и дуть щеки.
        volot-voin
    2. сибиралт Сегодня, 13:01
      Сильный ход! Есть нюансы, но они разрешимы. Когда хоть что-то движется в сторону от войны - большой плюс. Это хороший пример для Куева в отношении Донбасса.
      сибиралт
    3. Искандер Ш Сегодня, 13:05
      Цитата: revnagan
      И что они смогут решить для ПМР?


      После таких важных шагов ПМР сможет создать собственную фракцию в молдавском парламенте. У них будет собственный голос. ПМР уже нельзя будет просто игнорировать, они будут частью политического ландшафта Молдавии. Примерно так же хотят сделать с Донбассом.

      Очень сомневаюсь, что эта идея пройдет прорумынский парламент. Это же считай победа ПМР.
      Искандер Ш
    4. рич Сегодня, 13:11
      Скорей больше будет пользы если в парламент Приднестровья ввести 5-6 молдавских депутата, а саму Молдову сделать АР в составе Приднестровья
      рич
  2. ИмПерц Сегодня, 12:46
    У Додона получится, если он превратит Молдавию в конфедерацию с Приднестровьем.
    ИмПерц
    1. Scoun Сегодня, 12:50
      Цитата: ИмПерц
      У Додона получится, если он превратит Молдавию в конфедерацию с Приднестровьем.

      Да вообще сам диалог, это гораздо круче чем извечная конфронтация... люди жизнь прожить успевают.. а воз остаётся на месте..
      Нужно отметить, что ничего подобного молдавская верхушка не предлагала давно. Предыдущие главы Республики Молдова склонялись всё больше к воинственной риторике в отношении Приднестровья. Хватает таких и в нынешнем молдавском кабинете министров.

      Вот этих воинственных хомячков,надо в шинельку и в первые ряды.. пусть первыми покажут как родину "любить"..
      Scoun
  3. Masya Masya Сегодня, 12:47
    я так понимаю, с кнутом закончили, теперь пряник...
    Masya Masya
    1. aleks26 Сегодня, 13:38
      Цитата: Masya Masya
      я так понимаю, с кнутом закончили, теперь пряник...

      Не закончили с кнутами. Просто на этом не акцентируют внимание. Экономическое удавливание ПМР только наращивается. А про парламент, ну так это всего лишь очередное бла-бла-бла.
      aleks26
      1. Masya Masya Сегодня, 13:41
        [quoteПросто на этом не акцентируют внимание. [/quote]
        Просто, до поры до времени кнут за пазухой держат...
        Masya Masya
  4. птс-м Сегодня, 13:00
    Так сказать,новый помещик вывесил „вкусную морковку“,остается определиться ,какие ослы ещё голодны.
    птс-м
  5. garnik Сегодня, 13:10
    Мудрое решение.Он надеется что со временем все будет под контролем Кишинева. Чтобы полностью не потерять независимость.Приднестровью останется войти в конфедерацию с остальной Молдавией. В конце концов надо решать проблему.
    garnik
    1. aleks26 Сегодня, 13:40
      Цитата: garnik
      Приднестровью останется войти в конфедерацию с остальной Молдавией.

      О конфедерации никто там и слушать не хочет. И даже о федерации.
      aleks26
  6. aliis-M Сегодня, 13:15
    hi Нравится мне этот президент. Задницу никому не лижет, о стране своей думает, хочет сделать как можно лучше для страны, а не для дяденек из-за бугра
    aliis-M
  7. Jovanni Сегодня, 13:25
    Похоже первый молдавский президент, который думает головой а не задницей. Даже если и не прокатит (что скорее всего), это не тупые призывы гасить приднестровцев...
    Jovanni
  8. garnik Сегодня, 14:06
    Цитата: aleks26
    Цитата: garnik
    Приднестровью останется войти в конфедерацию с остальной Молдавией.

    О конфедерации никто там и слушать не хочет. И даже о федерации.

    Думаю поломается но согласится,в любом случае эти две республики будут единым целым.Только статус федерации или конфедерации немного продлят время слияния.Причина , нет общих границ с Россией.
    garnik
Картина дня