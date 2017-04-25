Додон предложил дать возможность жителям ПМР войти в молдавский парламент

В Приднестровье находятся около 350 тысяч наших граждан. Я уверен, что мы можем на определенном этапе интегрировать их в страну, это может быть уже в 2019-2020 году. Но для этого в 2018 году им нужно дать возможность участвовать в политической жизни.

Президент Республики Молдова Игорь Додон, недавно сообщивший о готовности к тому, чтобы Молдавия стала наблюдателем в Евразийском экономическом союзе, высказался по вопросу так называемой реинтеграции Приднестровья. Напомним, что Додон почти сразу после вступления на пост президента отправился в Тирасполь, где провёл встречу с президентом ПМР Вадимом Красносельским.Сегодня, выступая в Кишинёве, Игорь Додон заявил, что реинтеграция Приднестровья может быть проведена к 2019-2020 годам. Из заявления Додона, которое приводят молдавские СМИ:По предложению Додона, от граждан, проживающих на левом берегу Днестра (ПМР), может быть создана фракция в молдавском парламенте. Президент Молдавии считает, что Приднестровье смогут представлять 5-6 депутатов на постоянной основе.Нужно отметить, что ничего подобного молдавская верхушка не предлагала давно. Предыдущие главы Республики Молдова склонялись всё больше к воинственной риторике в отношении Приднестровья. Хватает таких и в нынешнем молдавском кабинете министров.