Ее поклонником был сам Гитлер. Ольга Чехова – государственная актриса Рейха и советская разведчица?

26 (13) апреля 1897 года, 120 лет назад, родилась Ольга Чехова – знаменитая русская актриса и … государственная актриса Третьего Рейха. Удивительная жизнь этой талантливой женщины до сих пор остается предметом спора историков. Еще бы, ведь Ольга Чехова много лет вращалась в самых верхах нацистской политической и военной элиты, была лично знакома не только с многочисленными фельдмаршалами и министрами Третьего Рейха, но и с самим Адольфом Гитлером. Именно это обстоятельство, а также чудесное избавление Ольги Чеховой от последующих преследований и неизбежного, как казалось, лагерного срока в Советском Союзе и породило широко распространенный взгляд на актрису как на одну из самых секретных и ценных сотрудниц советской внешней разведки.Ольга Чехова родилась в немецкой семье. Ее дед Леонард Книппер, прусский подданный, работал инженером-технологом на Кокманском винокуренном заводе (ныне это территория Удмуртии). Он женился на Анне Ивановне Зальца (1850-1919) – известной камерной певице. Отец, Константин Леонардович Книппер (1866-1924), работал инженером в сфере железнодорожного строительства. В его семье было три ребенка – дочери Ада и Ольга и сын Лев. Ольга родилась в Александрополе Эриванской губернии (ныне г. Гюмри, Армения). Когда она подросла, то стала сильно интересоваться театром. В отличие от многих других семей, где не приветствовали такие увлечения отпрысков, родители Ольгу поддержали. Они отправили ее в Москву, где жила родная сестра Константина Книппера Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (1868-1959), пошедшая по стопам матери и ставшая известной драматической актрисой. Ольга Книппер-Чехова была женой Антона Павловича Чехова.- Антон Павлович Чехов и Ольга Книппер-ЧеховаПод влиянием тети Ольга Книппер поступила в студию при Художественном театре. Однако очень быстро девушка переключила внимание с учебы в студии на молодого племянника Антона Павловича Чехова Михаила Чехова – в то время очень перспективного актера. Она вышла замуж за Михаила Чехова и через полтора года в семье молодоженов родилась дочь Ада (впоследствии она тоже стала известной актрисой). Но брак влюбленных долго не продлился – спустя два года после рождения дочери Ольга Чехова и Михаил Чехов развелись. Ольга продолжала выступать в качестве актрисы. В 1920 году, в очень сложное для страны и ее граждан время, Ольга, как и многие другие представители интеллигенции, предпочла эмигрировать. Она уехала в Германию. Именно в эмиграции и раскрылся всецело актерский талант этой удивительной женщины. Уже в 1921 г. она дебютировала в немецком фильме «Замок Фогелед», а в 1929 г. сама выступила в качестве режиссера, сняв фильм «Шут своей любви». Главную роль в нем, кстати, сыграл ее первый муж Михаил Чехов, который к этому времени тоже успел эмигрировать из России в Германию.- Михаил Чехов, первый муж Ольги ЧеховойКрасивая и талантливая актриса немецко-российского происхождения получила в Германии общенациональную известность. Ее стали приглашать «в свет», предоставили гражданство Германии. Прекрасно чувствовала себя Ольга Чехова и после прихода к власти в 1933 г. Национал-социалистской рабочей партии Германии. Ключевые фигуры нацистской политической и военной элиты были поклонниками ее таланта, что обеспечило Ольге Чеховой безбедную жизнь и определенное влияние. В 1936 году Ольга Чехова вышла замуж за бельгийца Марселя Робинса – достаточно крупного промышленника, но и второй брак не стал счастливым. Через два года Робинс и Чехова расстались. После этого Ольга полностью сосредоточила свое внимание на сценической деятельности, став одной из самых известных киноактрис эпохи Третьего Рейха.В Германии Ольга Чехова провела всю войну. 27 апреля 1945 г. советская военная администрация задержала Ольгу Чехову. Актриса была арестована и доставлена специальным авиарейсом в Москву. В столице СССР Ольга Чехова пробыла всего два месяца. Казалось, любимую актрису Гитлера и других руководителей Рейха должно ждать как минимум долгое заключение в лагерях – лет десять, не меньше. Но советские власти по какой-то причине оказались необыкновенно гуманны в отношении Ольги Чеховой. Уже через два месяца ее отпустили, мало того – отправили на самолете назад в Берлин. Собственно, эти два месяца в Москве и были единственным «наказанием» Ольги Чеховой за связь с германским руководством.Впоследствии история необычайного везения русско-немецкой актрисы стала причиной появления всевозможных слухов о причастности Ольги Чеховой к работе в советской внешней разведке. Вспомнили даже то, что в 1923 г., когда Ольга Чехова уже жила в Германии, ее навестила Лариса Рейснер – «валькирия Русской революции», побывавшая в Германии под видом корреспондента «Красной звезды» и «Известий». Якобы этот визит и мог стать началом долго «романа» актрисы с советской внешней разведкой. Так это или нет, сегодня никто уже не скажет. В любом случае, не исключено, что попытки выйти на контакт с Чеховой предпринимались уже в 1920-х и, тем более, в 1930-х гг., когда актриса вошла в круг наиболее известных и востребованных деятелей германской эстрады. Ведь Чехова лично общалась с нацистскими руководителями, существуют фотографии, где Ольга сидит рядом с самим фюрером.О том, что Ольга Чехова была причастна к сотрудничеству с советской разведкой, впоследствии вспоминал генерал Павел Судоплатов, оставивший очень интересные мемуары. Поиск новых агентов в Германии стал особенно актуальным после того, как в результате репрессий 1937 г. был нанесен серьезный удар по оперативному и агентурному составу советской разведки. В Германии находился целый ряд лиц, заинтересовавших советскую разведку возможностями своего выхода на нацистскую элиту. Это были, например, князь Януш Радзивилл и актриса Ольга Чехова. Судоплатов утверждает, что в контакты советской разведки Чехова добавилась в 1940 году – на основе доверительных отношений. Актриса заинтересовала советских разведчиков тем, что имела прямой выход на рейхсмаршала Германа Геринга – главнокомандующего люфтваффе и одного из ближайших сподручных Гитлера. Геринг был хорошо известен как человек, стремившийся показать свою причастность к миру искусства, любитель «хорошей жизни», поэтому не было ничего удивительного в том, что он дружил с представителями германской богемной среды. Позже значимость Ольги Чеховой для разведки повысилась еще больше. Это произошло потому, что актриса сблизилась с Евой Браун – многолетней любовницей фюрера.Уже потом распространились слухи, что Адольф Гитлер был давним, еще с 1920-х годов, и горячим поклонником таланта Чеховой. Якобы даже Еву Браун он подобрал себе в любовницы по отдаленному сходству с предметом обожания. Как бы там ни было, но известно, что именно покровительство Гитлера позволяло Ольге Чеховой легко отказывать самым пикантным предложениям со стороны высших военных чинов германской армии и органов безопасности. И они не решались причинить актрисе вред, поскольку знали о том расположении, которое она смогла завоевать у Гитлера. Фюрер не зря даровал Ольге Чеховой, актрисе с немецким происхождением и русской фамилией, высокое звание «Государственной актрисы Третьего Рейха». Это свидетельствовало о глубоком расположении к этой женщине, ее красоте и актерскому таланту.Конечно, Ольга Чехова использовала симпатии фюрера в своих интересах. Гитлер отправлял ей подарки на каждое Рождество, а она, в свою очередь, просила Адольфа посодействовать, если дело касалось каких-то близких знакомых. Известно, что несколько актеров еврейского происхождения были спасены от преследований благодаря личной просьбе Ольги Чеховой и последующему снисхождению Гитлера.Близость к Гитлеру позволила Чеховой получила доступ к самой достоверной информации о всесильном лидере Третьего Рейха. Разумеется, о точных военных планах Чехова вряд ли была осведомлена, но в условиях войны имела особую значимость любая информация и «приватного» характера – например, о состоянии здоровья Адольфа Гитлера, о перестановках и «раскладах» в нацистском руководстве. Все эти сведения Чехова могла получать в личных беседах с Евой Браун и из наблюдений за окружением фюрера. Информация о состоянии дел в Берлине передавалась кураторам и затем поступала в Москву. Генерал Павел Судоплатов вспоминал, что советская разведка якобы пыталась даже задействовать Ольгу Чехову в подготовке покушения на Адольфа Гитлера. Но затем сам Сталин якобы от планов устранения фюрера отказался, поскольку опасался, что в случае убийства Гитлера его преемники заключат мир с Великобританией и США – и тогда нацистский режим удержится у власти. Такая возможность действительно существовала, поскольку, как помним, британские власти многие годы вели секретные переговоры с отдельными представителями нацистской военно-политической элиты – от Гесса до Канариса.Арест Ольги Чеховой в апреле 1945 года и ее отправка в Москву были больше для проформы. Павел Судоплатов писал об этом периоде в жизни известной актрисы, что Чехова жила в столице на конспиративной квартире «органов». С ней встретился лично Берия, который передал ее затем Абакумову, ставшему новым министром государственной безопасности. Во время двухмесячного пребывания в Москве Ольга Чехова была допрошена высшими лицами советских спецслужб о том, как жила и вела себя нацистская политическая элита. Поскольку Чехова была осведомлена в большей степени об особенностях и нюансах культурной жизни в нацистском Берлине.В первую очередь, руководителей советских спецслужб интересовали «расклады» в нацистской элите по вопросу о культурной политике, особенно соперничество между Йозефом Геббельсом и Германом Герингом – двумя политическими тяжеловесами, претендовавшими на контроль над культурной политикой страны. Также советских контрразведчиков очень интересовало таинственное исчезновение Мартина Бормана во время взятия Берлина и возможные догадки относительно его судьбы. Интересовались у Чеховой и личным впечатлением о Гитлере, Геринге и Геббельсе как о людях. Судя по всему, эту информацию советское руководство потом рассчитывало использовать во время судов над нацистскими военными преступниками.По словам Судоплатова, Чехова поддерживала личную переписку с министром государственной безопасности Абакумовым до 1951 года, т.е. фактически до самого ареста этого видного деятеля спецслужб. Тем не менее, помимо воспоминаний Павла Судоплатова, а также мемуаров Серго Берия – сына Лаврентия Павловича Берия, и еще нескольких источников, документального подтверждения сотрудничества Ольги Чеховой с советской внешней разведкой не наблюдается. Но западные средства массовой информации уже тогда начали утверждать, что известная германская актриса не просто так живой вырвалась из Москвы весной победного 1945 года. Ольгу Чехову почти открыто обвиняли в сотрудничестве с советской разведкой. Но она продолжала карьеру актрисы и в политическую жизнь старалась не вмешиваться.Кстати, она уже в 1949 году перебралась из советской оккупационной зоны в Восточном Берлине в Западный Берлин, где обстановка была более свободной. Чехова продолжала реализовывать себя в качестве театральной актрисы, но в 1949 году, после переезда в Западный Берлин, начала усиленно сниматься в фильмах. В 1950 г. из Западного Берлина Ольга Чехова переехала в Мюнхен – тот самый город, где зарождалось нацистское движение. За двадцать пять лет она сыграла в 22 фильмах, большая часть из которых была снята в 1950-е годы. В 1952 г. Ольга Чехова опубликовала собственные воспоминания – «Я ничего не замалчиваю!». Вторая часть воспоминаний, «Мои часы идут иначе», вышла уже в 1973 году. Стремясь обеспечить дополнительные источники к существованию, Ольга Чехова в 1955 г. открыла в Мюнхене фирму «Косметика Ольги Чеховой». Позже ее филиалы появились в Западном Берлине и Милане.28 января 1966 г. в семье Ольги Чеховой произошло несчастье. В аэропорту города Бремен при попытке зайти на второй круг потерпел крушение самолет, на борту которого находилась Ада Чехова (1916-1966) – дочь Ольги Константиновны Чеховой. Она тоже была актрисой, как и мать, но преимущественно театральной. У Ады Чеховой, которую по документам тоже звали Ольгой, осталось двое детей – Вера и Миша. Их воспитывала бабушка, благо ей удалось пережить дочь на пятнадцать лет.Долгая и интересная жизнь Ольги Чеховой закончилась 9 марта 1980 года. В возрасте 82 лет известная актриса скончалась от рака мозга и нашла вечный приют на кладбище Оберменцинг в Мюнхене. Большая часть жизни Ольги Чеховой, с 22 до 82 лет, прошла в Германии. Но, тем не менее, актриса продолжала искренне любить свою родную страну Россию. Она продолжала переписываться с вернувшимся в 1922 г. в Советский Союз своим родным братом Львом Книппером (1898-1974) – композитором, тоже талантливым человеком и тоже пользовавшимся покровительством «сильного человека» - Иосифа Сталина. Лев Книппер стал лауреатом Сталинской премии СССР, репрессии обошли его стороной, хотя в молодости Книппер воевал в составе армии генерала барона Врангеля и вместе с ней эвакуировался, но затем вернулся в Советский Союз. Утверждают, что Лев Книппер тоже был агентом НКВД, и именно через него Ольга Чехова держала связь с «центром» - Лубянкой.История Ольги Чеховой сегодня читается как увлекательный детектив, в котором есть место и шпионским страстям, и большому искусству, и любви, и дружбе с самыми знаменитыми людьми ХХ века. Но была ли Ольга Константиновна действительно советской разведчицей – вопрос, единственно верный ответ на который вряд ли получится найти. Да и стоит ли?