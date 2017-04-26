Спасти Сивку-Бурку

В доме Хромовых беда начала хозяйничать 18 июня 1941 года. Упал с дерева младший сынишка, пятилетний Васёк. Играл с ребятишками в прятки, забрался повыше, чтобы не нашли. Но не удержался, сорвался и погиб.Мама и отец плакали. А старший сын, восьмилетний Алёшка, не верил, что Василька больше нет. Всё казалось – братишка сейчас очнётся и улыбнётся. Ждал Алёшка этого, да не дождался.Приходили в дом Хромовых соседи, помогали, кто чем мог. И кто-то из них, покачав головой, сказал: «Дети погибают перед большой бедой…» Через несколько дней началась Великая Отечественная война. Отец вскоре ушёл на фронт, а вот беда дом не покинула. Через некоторое время пришла похоронка. И мать, уже сломленная потерей сынишки, окончательно слегла. Осенью Алёшка остался совсем один.Враг продвигался всё дальше. В Тербунском районе поговаривали, что фашистов не удержать, займут наши сёла. Несколько раз учителя предупреждали Алёшку, что осенью ему предстоит поездка в Добринку, если не приедет за ним тётя, отцова сестра (она жила в другой области).Мальчишка уезжать из дома не хотел. Он управлялся по хозяйству, стряпал нехитрый обед (хорошо, в подполе были овощи), убирал, стирал. После смерти брата и родителей дом казался ему единственным другом. Алёшка хотел защитить этого друга от фашистов. Поэтому пришёл в военкомат и попросился на фронт. Первый раз пришёл, второй, третий, четвёртый. На пятый парнишке сказали: «Бороться за победу можно по-разному. Поддержи колхоз – видишь, рук не хватает, мужчины на фронте! А работа стоит. В коровниках помощь нужна, в амбарах, конюшнях, на машинно-тракторной станции. Школьники постарше каждый день трудятся, и ты не отставай!»Крепко призадумался Алёшка. Выходило, воевать надо не только на фронте. Любое дело – помощь нашим солдатам, что сражаются с врагом. Ведь болит у них душа за дела мирные, недоделанные. За семьи свои, дома, хозяйство. Подумал так Алёшка и отправился к своему соседу деду Толе, трактористу.Трактор «Универсал -2» появился в Тербунах за несколько лет до войны. Вообще, эту модель начали выпускать в 1934 году сначала в Ленинграде, а затем во Владимире. Совсем не похожий на своих современных братьев, «Универсал» имел 22 лошадиные силы и развивал скорость до 8-ми километров в час.В Тербунском крае появление чуда техники было большим и радостным событием, ведь тракторы пришли на смену лошадям.Алёшка много раз видел «Универсал» - отец хоть и работал зоотехником, хорошо разбирался в механике и его иногда приглашали, если тракторы капризничали. Случалось, брал он с собой и Алёшку. Мальчишка старательно протирал машины промасленной тряпкой и представлял, что моет Сивку-Бурку. Особенно хорошо он знал одну машину, умел отличать её от других.Теперь отца не было в живых, на дворе стояла поздняя осень, земля начала промерзать и железный Сивка-Бурка томился в ожидании дела (многие тракторы уехали в другие колхозы). Вот и спросил Алёшка деда Толю, можно ли как-то помочь железному коню? Дед подумал и ответил:- Помочь-то надо, тут ты прав. Видел помещение, в котором трактор стоит? Хоть и крепкое, но временем кое-где изрешечено. Небольшие дырки, а всё же зимой снега нанесёт, машина ржаветь начнёт. Вот и помоги. Возьми деревяшки из моей поленницы, молоток и гвозди тоже дам. Увидел щель – прибивай. Большое спасибо тебе колхоз по весне скажет.Каждый день Алёшка ходил к Сивке-Бурке – дырок-то насчитал много. Правда, поначалу мальчишка не очень дружил с молотком и частенько отбивал себе пальцы. Но каждый день, чувствуя после работы тянущую боль в руках, радовался: всё теплее стоять железному коню, а значит, всё легче ему будет весной выйти в поле.Но до весны было ещё далеко, а фашисты подходили всё ближе. Иногда слышались взрывы, в небе появлялись самолёты. В селе говорили, что врагов удержать пока невозможно, слишком большая сила наступает.Алёшка не верил в это. Фашисты уже отняли жизнь у отца, умерли мама и брат – сколько же можно твориться злу? Но вот настал день, когда дед Толя, встретив мальчика у своего порога, коротко сказал: «Пошли! Поживее!» И Алёшка понял: правда! Придут проклятые фашисты, приведёт с собой беда своих подруг.Они пришли в колхоз, где уже собралось много селян. Люди сновали туда-сюда, мычали коровы. Кто-то уводил лошадей. «Закопать, закопать трактор!» - слышалось вокруг. Сердце Алёшки словно сжало холодной рукой. Закопать Сивку-Бурку? Похоронить заживо? Но тут же подумал: правильно! Не похоронить, а схоронить. Разница на письме в две буквы, а на деле – большая. Пусть схоронится, спрячется под землёй «Универсал», пусть не узнает чужих рук, не послужит фашистам своими двадцатью двумя силами. Только вот дно у ямы получится неровное.Поднимать потом будет неудобно. И Алёшка дёрнул за рукав деда Толю и сказал:- Надо бы настил в яме сделать. Можно хоть мой сарай разобрать.По-взрослому сказал восьмилетний мальчишка. И его послушали.Не однажды, а дважды занимали фашисты Тербунский край. Первый раз, в 1941-м году – на неделю, второй, в 1943-м, – на полгода. Но Сивка-Бурка врагам не достался. Его успели закопать, успели и настил соорудить. Сарай Алёшкин разбирать не пришлось, нашлись доски.После первой оккупации Алёшка хотел откопать трактор, но понимал: рано, война ещё идёт. А в 1942-м году мальчишку отправили в детский дом имени Горького, что был в селе Павловка Добринского района. Здесь он и встретил Победу.В 1946-м году в детский дом приехала комиссия из Воронежской школы военно-музыкантских воспитанников Советской Армии. Посмотрели ребят, проверили музыкальный слух – и забрали с собой только двоих. Один из них был Витя Бахметьев, будущий директор липецкой школы искусств №3. А другой – Алёша Хромов, будущий работник сцены Воронежского театра кукол.Алексея Алексеевича уже нет в живых. Семью он не создал, поэтому мне не удалось отыскать его фотографию. Но есть снимки трактора - того самого, поднятого из-под земли. Подняли его тербунцы в 1970-м году, накануне 25-летия Победы. Подняли, собрали. И заведующий мастерскими предприятия «Сельхозтехника» Митрофан Феофанович Карпов и инженер-дефектовщик Пётр Иванович Королёв предложили поставить трактор как памятник труженикам машинно-тракторной станции (МТС).Стоит сейчас трактор на постаменте. И напоминает нам о том, что не жалели себя ради Победы не только бойцы, но и те, кто трудился в тылу. Не только взрослые, но и дети.