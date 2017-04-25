18:35 25 апреля

Борис Грызлов: Россия обеспечит ЛНР достаточными объёмами электроэнергии

В связи с решением украинских властей об отключении электропитания ЛНР (той части Луганского региона, который не контролируется Киевом), в России занимаются вопросами подключения республики к энергосистеме РФ. Об этом сообщает представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. Напомним, что прекращение подачи электроэнергии в ЛНР Киевом было объяснено тем, что Луганск накопил большую задолженность перед украинскими поставщиками. О том, каким образом Луганск вообще может погасить задолженность в условиях экономической блокады со стороны Украины, киевские власти предпочли не говорить.

Борис Грызлов: Россия обеспечит ЛНР достаточными объёмами электроэнергии


Бориса Грызлова цитирует «Интерфакс» :
В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки. Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на Контактной группе и ее экономической подгруппе. Но как из Минска или Луганска бороться с сознательными, политически мотивированными и абсолютно противоречащими минским соглашениям шагами, когда украинская сторона не готова воспринимать жителей Донбасса как равноправных граждан Украины?



Действительно, получается, что Киев, эксплуатируя заявления о готовности реинтеграции Донбасса, делает всё, чтобы отторгнуть эти территории как в экономическом, так и в политическом плане.

Грызлов: Всё больше и больше признаков того, что официальный Киев хочет реинтеграции Донбасса только на словах.

Ранее портал «Воронежские новости» сообщал о том, что энергетическая система ЛНР может быть частично переориентирована на энергосистему Воронежской и Ростовской областей. Эти области РФ с их генерацией способны обеспечивать необходимыми объёмами электроэнергии объекты ЛНР.

На данный момент недостатка в электроэнергии Луганская народная республика не испытывает. Интеграция с энергосистемами РФ в рамках оказания гуманитарной помощи идёт поэтапно.

Использованы фотографии: Informator.media
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Комментарии 34

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  1. Zibelew Сегодня, 14:35
    Киев все больше и больше интегрирует Донбасс в Россию.
    Zibelew
    1. Арон Заави Сегодня, 14:40
      Цитата: Zibelew
      Киев все больше и больше интегрирует Донбасс в Россию.

      Очень похоже.
      Арон Заави
      1. рич Сегодня, 15:20
        Новороссия - это ЛДНР плюс электрофикация!
        рич
        1. антивирус Сегодня, 17:15
          + Днепро -и Запориж. области
          антивирус
    2. Венд Сегодня, 15:17
      Цитата: Zibelew
      Киев все больше и больше интегрирует Донбасс в Россию.

      Действительно, других мыслей просто не возникает.
      Венд
    3. Маз Сегодня, 15:46
      51 процент украинцев в интерактивном опросе на укроТВ высказался против отключения ЛНР от электричества, это только утро прошло. Есть куда работать американцам на ридний неньке. И причем, ещё работать и работать... и Вольцманам есть из-за чего репу чесать
      Маз
    4. Alex_Rarog Сегодня, 17:14
      А теперь внимание вопрос! Как это отразится на самих хохлах) ведь нельхя просто так и обрезать провода оь электростанции какой бы она не была)
      Alex_Rarog
      1. антивирус Сегодня, 17:18
        проявили себя наши миротворцы, те кто тихо двигает зап гос границу на Запад.скоро так и ВинницЫ дойдем
        В "миротворец" их запишут? за это или другое?
        антивирус
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:37
    КИЕВ своими руками толкает ЛДНР в сторону РОССИИ...не могу понять логику кастрюлеголовых ,все что не делают получается ровным счетом наоборот.
    Тот же ЛЕХА
    1. commbatant Сегодня, 15:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      КИЕВ своими руками толкает ЛДНР в сторону РОССИИ...не могу понять логику кастрюлеголовых ,все что не делают получается ровным счетом наоборот.


      Да все логично, Украина думает, что "все прогрессивное человечество" не позволит РФ забрать себе Донбасс, поэтому они с улыбкой смотрят на потуги РФ помочь ЛДНР...опять же Украина еще на этом бюджетные деньги экономит....
      commbatant
      1. Венд Сегодня, 15:20
        Цитата: commbatant
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        КИЕВ своими руками толкает ЛДНР в сторону РОССИИ...не могу понять логику кастрюлеголовых ,все что не делают получается ровным счетом наоборот.

        Да все логично, Украина думает, что "все прогрессивное человечество" не позволит РФ забрать себе Донбасс, поэтому они с улыбкой смотрят на потуги РФ помочь ЛДНР...опять же Украина еще на этом бюджетные деньги экономит....

        Возможно, а есть и другой вариант. Кредиты надо отдавать, отдавать нечего. Если потихоньку интегрировать Украину обратно в Россия, частями, а западенщину в ЕС и распустить правительство, то взять будет не с кого. Фантастический сценарий, но со свидомыми возможно все.
        Венд
        1. commbatant Сегодня, 16:19
          Венд

          Возможно, а есть и другой вариант. Кредиты надо отдавать, отдавать нечего. Если потихоньку интегрировать Украину обратно в Россия, частями, а западенщину в ЕС и распустить правительство, то взять будет не с кого.

          Там хоть Правительство, хоть Президента разгони, обязательства, как были так и останутся (как минимум межгосударственные).
          Кроме того, в отличии от нас, "ампириалисты" дают кредиты под гарантии выполнения обязательства, что мешало товарищу Яцынику под гарантии отдать землю, "Южмаш", АЭС, Одесский и Мариупольский порт принадлежащие государству?
          Поэтому новый Майдан граждан Украины не спасет, новое Правительство, которое они не выберут обречены отвечать по обязательствам, помимо залога земли например там Украине начислют штрафы и пени, за просрочку обязательств. Определенно не позавидуешь новому Президенту и Премьеру Украины, а глава МИД Украины будет "жить" в США и ЕС, умоляя об отсрочке уплаты по кредитам (а-ля РФ 90-х).....
          commbatant
      2. Роман 11 Сегодня, 15:36
        Цитата: commbatant
        Украина еще на этом бюджетные деньги экономит....

        Не экономит, а перераспределяет на войну.
        Роман 11
        1. Topotun Сегодня, 16:38
          А может просто им начинает не хватать своей электроэнергии? Сколько ТЭЦ уже установлено, плюс отсановки энегроблоков на АЭС. Вот и прикрываются войной с сепаратистами...
          Topotun
      3. Machete Сегодня, 16:26
        Прогрессивное человечество не должно было и Крым отдать. Но отдало. Теперь молчат почти.
        Machete
  3. сорок восьмой Сегодня, 14:43
    Им выгодно заморозить конфликт навечно, чтобы вечно же на нем и спекулировать. Удобно во всех бедах винить Россию.
    Как впрочем и у нас стало удобно пугать майданом по поводу и без.
    сорок восьмой
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:48
      Как впрочем и у нас стало удобно пугать майданом по поводу и без.


      поводов пугать майданом нет. майдан это классно. сносить в стране власть - классно.

      с-т Petrov
      1. Pete Mitchell Сегодня, 16:02
        Сама..., и взгляд у нее продажный
        Pete Mitchell
        1. Paranoid50 Сегодня, 16:50
          Цитата: Pete Mitchell
          и взгляд у нее продажный

          Дык,мемуары старой гейши. yes
          Paranoid50
  4. 31rus4 Сегодня, 14:45
    Уважаемые,сколько было пиара при назначении данного чиновника ,на пост по переговорам с Украиной и что?Энеро линия давно проведена в республики ,так зачем эти заявления.
    31rus4
  5. vasilev Сегодня, 14:47
    Я так понимаю никаких новых линий передач проводить не надо,там уже всё готово для этого.
    vasilev
  6. мичман Сегодня, 14:52
    Вот еще бы реинтегрировать Одессу и Харьков. Все подчиненные моему ГУ МРП СССР предприятия погибли (а там было их 12). Это все благодаря меченому а Алкашу. Десятки тысяч спецов потеряли работу. Честь имею.
    мичман
  7. Лесник Сегодня, 14:52
    Во! Нашел на краях рунета
    Лесник
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:01
      Во! Нашел на краях рунета


      надеюсь никогда такого больше не произойдет. это я о такой блажи думал до всей этой котовасии. Думал что русский и украинец - братья. И удивлялся анекдотам и мудрости народной в поговорках.

      упаси Бог от таких соседей по стране. Лучше добавьте еще один Кавказ - там хоть без соплей и левых улыбок и все понятно.

      А на этих смотришь как на братьев - а они на тебя как на мо*каляку

      Пусть идут своей незалежной дорогой - совершенствуют свою селюковую мову и выкладывают из стогов сена самый большой тризуб

      с-т Petrov
    2. Роман 11 Сегодня, 15:40
      Цитата: Лесник
      Во!

      Может тогда весь мир? Пущай сами себя кормят, нахлебники-дармоеды.
      Роман 11
  8. zivXP Сегодня, 15:27
    Вот ведь дураки, а могли бы денег зарабатывать на поставках эл.энергии. :)
    zivXP
  9. Екатерина II Сегодня, 16:02
    О том, каким образом Луганск вообще может погасить задолженность в условиях экономической блокады со стороны Украины, киевские власти предпочли не говорить.

    почему же?
    Механизм был до национализации(через Ахметовскую энергетическую компанию)
    Впрочем все равно не платили. За энергию собирают местные власти, естественно Украине ничего не перечисляли. Отключить отдельных абонентов невозможно было долгое время. Построили обходную линию и отключили за долги(они накопились большие)
    В общем не платили-отключили. Если рассуждать в рамках Минска то гражданам Украины отключили свет(украинская компания) за неуплату. Если реально-то не подконтрольной территории отключили свет, так как не платили.
    Судя по направлению перетока эл-энергии из РФ(направление Украина) то можно увидеть что поставки туда возросли (подключены Районы), при том что сама Украина закупает немного электричества для технологического перемещения(наследие СССР+была потребность). Плюс увеличение экспорта э-энергии Украиной говорит о освободившейся энергии+увеличение производства(то есть потребность в импорте из РФ нет)
    Значит Районы подключены к РФ давно(потребление направления Украина-возрастало)
    Главный вопрос-кто платить будет за банкет? 2 варианта
    1-"Гуманитарные поставки"- потребители Районов платят местным, но РФ не платят. Долг могут "записать" на Украину(подобно газовому)
    2-Оплата поступает(потребители платят-и перечисляется РФ за поставки)Вопрос в цене.
    На деле Украина уже и не могла поставлять долго бесплатно энергию. Из за долгов пришлось бы закрыть все.
    Там еще вода есть...
    Екатерина II
    1. УВБ Сегодня, 17:03
      Цитата: Екатерина II
      Впрочем все равно не платили

      Всё что вы написали полный бред, нет времени подробно ответить, одно только замечу, что до недавнего времени действовала негласная договорённость- уголь в обмен на электроэнергию, по крайней мере касаемо Луганской ТЭС.
      УВБ
    2. nadezhiva Сегодня, 17:19
      Я одна была уверена, что Украина получала толику электроэнергии от России? По внутрироссийским ценам. А "продавать" пыталась республикам по внутриукраинским. Нет, кэш имеет место быть. Но тут ведь харя была готова треснуть. Нет? Не так? Отключили, ну ..... кто-то с возу, кому-то легче. Мало того, что хохлы дурят нас с транзитом, потирая потные ладошки?
      nadezhiva
  10. Runoway Сегодня, 16:17
    В ожидании повышения тарифов на электроэнергию.........
    Runoway
  11. PValery53 Сегодня, 16:40
    Ну что, каклы, сами напросились на уход Донбасса?
    PValery53
  12. hohol95 Сегодня, 16:44
    А нас ОН ГОТОВ обеспечить .... Что я по счётчику нажегаю, что по ОБЩЕДОМОВОМУ в 1,5 раза...
    hohol95
  13. 23424636 Сегодня, 17:47
    не знаю уровень профессионализма Грызлова ,но удивляюсь идиотизму авторов этой статьи .- В Донецкой республике две станции Старобешевская и Зуевская 2 -2800 мегавватт мощности не заполнены. луганскую республику вполне могут покрыть. Почему этот прокол выглядит как гуманитарная помощь на совести тех кто не может поменять уголь на киловаты .Кроме этого в луганской республике сохранилась база -электростанция Штеровская ,которая была остановлена тупыми донецкими фокусниками из Донбассэнерго но водохранилище и труба с частичным зданием сохранилось .поэтому необходимо форсировать работы по восстановлению этой необходимой республике станции.
    23424636
  14. Волька Сегодня, 18:08
    и процесс все более становится окончательно необратимым...
    Волька
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