Борис Грызлов: Россия обеспечит ЛНР достаточными объёмами электроэнергии

В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки. Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на Контактной группе и ее экономической подгруппе. Но как из Минска или Луганска бороться с сознательными, политически мотивированными и абсолютно противоречащими минским соглашениям шагами, когда украинская сторона не готова воспринимать жителей Донбасса как равноправных граждан Украины?

В связи с решением украинских властей об отключении электропитания ЛНР (той части Луганского региона, который не контролируется Киевом), в России занимаются вопросами подключения республики к энергосистеме РФ. Об этом сообщает представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. Напомним, что прекращение подачи электроэнергии в ЛНР Киевом было объяснено тем, что Луганск накопил большую задолженность перед украинскими поставщиками. О том, каким образом Луганск вообще может погасить задолженность в условиях экономической блокады со стороны Украины, киевские власти предпочли не говорить.Бориса Грызлова цитирует «Интерфакс» Действительно, получается, что Киев, эксплуатируя заявления о готовности реинтеграции Донбасса, делает всё, чтобы отторгнуть эти территории как в экономическом, так и в политическом плане.Грызлов: Всё больше и больше признаков того, что официальный Киев хочет реинтеграции Донбасса только на словах.Ранее портал «Воронежские новости » сообщал о том, что энергетическая система ЛНР может быть частично переориентирована на энергосистему Воронежской и Ростовской областей. Эти области РФ с их генерацией способны обеспечивать необходимыми объёмами электроэнергии объекты ЛНР.На данный момент недостатка в электроэнергии Луганская народная республика не испытывает. Интеграция с энергосистемами РФ в рамках оказания гуманитарной помощи идёт поэтапно.