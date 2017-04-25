18:36 25 апреля

Китай готовит к спуску на воду строящийся авианосец проекта Type 001A

Китайские судостроители вывели из сухого дока на верфи в Даляне строящийся авианосец проекта Type 001A, первый корабль такого класса, спроектированный в Китае. Как сообщает Defense News, в настоящее время ведется подготовка корабля к церемонии спуска на воду, которая, как ожидается, состоится до конца текущей недели, передает "Nplus1" .

Вывод авианосца проекта Type 001A из сухого дока состоялся 23 апреля 2017 года и был приурочен к 68-й годовщине со дня основания Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. К этому моменту на корабль уже установили и покрасили «остров» (основная надстройка с мостиком и центром управления полетами). Кроме того, покрашен был и корпус авианосца.




Type 001A является первым авианосцем, полностью спроектированным и строящимся в Китае. Сегодня страна располагает одним авианосцем — «Ляонином». Его приняли на вооружение в 2012 году. Это купленный у Украины, отремонтированный, достроенный и обновленный советский авианесущий крейсер «Варяг» проекта 1143.6 «Кречет». Сейчас корабль проходит различные испытания в составе ВМС Китая.

Новый китайский авианосец спроектирован, очевидно, на базе советского проекта 1143.6. Его документацию китайская сторона, предположительно, получила при покупке «Варяга» у Украины. Тем не менее, внешние отличия от исходного проекта есть. В частности, на новом корабле «остров» удлинен и выполнен более высоким.

В остальном корабль нового проекта, вероятно, будет аналогичен «Ляонину». Водоизмещение последнего составляет 59,5 тысячи тонн при длине 304 метра и ширине 75 метров. Корабль может развивать скорость до 29 узлов, а дальность его хода составляет около восьми тысяч миль. Авиагруппа корабля полностью пока не сформирована.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›авианосец проекта Type 001A
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Комментарии 35

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  1. ser-pov Сегодня, 14:44
    [/quote]первый корабль такого класса, спроектированный в Китае[quote]

    Кого-то он мне напоминает...
    ser-pov
    1. ser-pov Сегодня, 14:46
      Китайцы наверно жалеют, что таких больших 3-д принтеров не бывает... А то бы как размахнулись... good
      ser-pov
      1. yehat Сегодня, 14:53
        построить 3d принтер водоизмещением в 58к тонн
        да, это сильно laughing
        yehat
        1. Zibelew Сегодня, 15:05
          Фото китайского авианосца Тип 001А.
          Zibelew
    2. vovanpain Сегодня, 14:51
      Цитата: ser-pov
      Кого-то он мне напоминает..

      Да кого бы он не напоминал,но Китай вот готовит и делает,а мы только спорим нужен,не нужен,будем не будем.По хорошему завидую Китаю.
      vovanpain
      1. НасРать Сегодня, 15:01
        Цитата: vovanpain

        Да кого бы он не напоминал,но Китай вот готовит и делает,а мы только спорим нужен,не нужен,будем не будем.По хорошему завидую Китаю.


        В Китае есть идея! И этой идеи, сделать Китай великой страной, они одержимы ... и руководящий состав, и простые граждане. (есть перекосы, не без этого)
        В нашей стране одна одержимость - бабло, как у граждан, так и у руководящего состава.
        Результат виден не вооружённым глазом.

        НасРать
        1. Искандер Ш Сегодня, 15:40
          Цитата: НасРать
          Результат виден не вооружённым глазом.



          Что Россия и её армия представляла в 90-ые и что сейчас.
          Искандер Ш
          1. Pirogov Сегодня, 17:05
            Цитата: Искандер Ш
            Что Россия и её армия представляла в 90-ые и что сейчас.

            Армию конечно укрепили не плохо ,но и о народе можно иногда вспоминать !
            Pirogov
        2. болот Сегодня, 15:40
          Цитата: НасРать
          В Китае есть идея!

          Чем то население же занимать то надо,или стены строить с каналами или авианосцы.У безработных могут иной раз деструктивные идеи возникнуть.
          Как говорил мой командир -Ты бойцов работой загружай иначе-Солдат без работы -преступник.Висельников и самострелов не было да и жестокой дедовщины.
          болот
        3. Atlant-1164 Сегодня, 16:56
          так будет честнее.
          Atlant-1164
          1. Atlant-1164 Сегодня, 16:57
            ПРИВАТИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО, ЗАНЯТОЕ ХИЩНИЧЕСКИМ "ВЫЖИМАНИЕМ СОКОВ" ИЗ СТРАНЫ, - ПОЛНОСТЬЮ ОТОРВАНО ОТ НАРОДА И СУЩЕСТВУЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАДИ САМОГО СЕБЯ И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ОСНОВНОЙ ДОЛИ ПРИБЫЛЕЙ РОССИИ В ЗАПАДНЫЕ БАНКИ!
            сегодня нам предлагают только одну идею.давайте сплотимся все вместе, для того ,,что-бы только защитить , то что они украли у нас..
            иначе силы зла,отберут у них наворованное..тогда нам ,будет еще хуже
            Atlant-1164
            1. Искандер Ш Сегодня, 17:59
              Красненький, ты чаво раскричался, прими валерьяночки и успокойся ваш поезд ушел.
              Искандер Ш
              1. Atlant-1164 Сегодня, 18:12
                приголубленный ты наш,это я шепотом.. и никогда не говори никогда.
                Atlant-1164
                1. Искандер Ш Сегодня, 18:25
                  Цитата: Atlant-1164
                  приголубленный ты наш


                  Это Вы меня с Зюгановым спутали. laughing

                  Цитата: Atlant-1164
                  никогда не говори никогда.



                  Красные так разворотили Россию, что ещё не скоро у неё возможности появится ставить на себе бесчеловечные эксперименты.
                  Искандер Ш
    3. Комментарий был удален.
    4. А1845 Сегодня, 16:16
      Можно поспорить - коптить не будет!
      А1845
  2. Altona Сегодня, 14:50
    В частности, на новом корабле «остров» удлинен и выполнен более высоким.
    -------------------------------
    Правильно, рынок надо возить с собой.
    Altona
    1. yehat Сегодня, 14:53
      я читал обратную информацию - островок урезан по длинне
      yehat
  3. МПК105 Сегодня, 14:54
    "Type 001A является первым авианосцем, полностью спроектированным и строящимся в Китае."Так то да...Разве что,слово "полностью",всё-таки,не совсем уместно в этом предложении smile А так что-молодцы...
    МПК105
  4. Altona Сегодня, 14:56
    Цитата: yehat
    я читал обратную информацию - островок урезан по длинне

    ------------------
    Я что прочитал, то и прокомментировал, даже процитировал...
    Altona
  5. Atlant-1164 Сегодня, 15:01
    Цитата: ser-pov
    Кого-то он мне напоминает...

    МРК Буян-М ??.
    Atlant-1164
  6. donavi49 Сегодня, 15:22
    Вот актуальная фотка. Воду пустили еще 23 числа. Так что он уже на воде wink . На днях будет вывод торжественный.
    donavi49
  7. ShM05 Сегодня, 15:55
    Под такими новостями как всегда очень мало комментариев, урапатриотам нечего сказать, мы заложили малый ракетный корабль и будем строить два года , а Китай за два года авианосец построил, приходится только завидовать таким темпам, печально
    ShM05
    1. А1845 Сегодня, 16:17
      Обижаете, еще тральщик с самым длинным в мире корпусом. sad
      А1845
      1. Алексей 2016 Сегодня, 16:35
        А еще,...а ещё....А мы всем фигу покажем)))))
        Алексей 2016
    2. Atlant-1164 Сегодня, 16:23
      Цитата: ShM05
      мы заложили малый ракетный корабль и будем строить два года

      ну почему же..мы еше построим авианосец Шторм. воскресим экраноплан Лунь. мы еше и еше.и вообще-у нас всех липа липее.!!! повезло китайцам с Рогозиным..которому попиликать и хлеба не давай. писал уже ..молча стиснув зубы делать тупо делать свою работу. а не пи..еть что ты напереваешься сделать.
      Atlant-1164
  8. mvg Сегодня, 16:28
    На сколько уже "запиленная тема", на столько же ёмкие комментарии... Зачем этот "вброс" ненужной информации? Пониамаю "спи...и" (купили) техдоки на "Нимитц" и построили его аналог, раз уж "Буш" такой дорогой, вот это была бы инфа.. Ну или тип 055 показали бы во всей красе.. А так, косточку собакам кинули.. при чем без мяса.
    mvg
    1. donavi49 Сегодня, 17:02
      Ну 055 - будет в районе 18-19 года.
      Пока только 052D ударным темпом строят. В Январе приняли Сининг, а уже в в мае принимают Урумчи (6).
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 17:03
        Одновременно с этим вытолкнули Нанкин (9 эсминец) на первые ходовые.
        donavi49
        1. donavi49 Сегодня, 17:04
          А вот еще партия на подходе, рядом еще и 055.
          donavi49
  9. tomket Сегодня, 16:30
    Да а что тут комментировать? Китай и "Варяг" отремонтировал, и новый построил, у нас же только и могут вопить про то что "Кузя" ,это вам не авианосейц !Это авианесущий КРЕЙСЕР!!!!!И все это безумно дорого!!!! И вообще орудие агрессии!!!
    tomket
  10. Topotun Сегодня, 16:34
    Ну что говорить - молодцы. Свой авианосец. Нагрузка на экономику ого-го, но тянут. Правда ощущение что - готовятся и торопятся. Успеть хотят. И это напрягает малость.....
    Topotun
  11. commbatant Сегодня, 17:48
    Хорошо, что у Ына нет авианосца....
    commbatant
    1. donavi49 Сегодня, 17:57
      А он ему не поможет. Плюс самолетов на него у него тоже нет, кроме Ан-2.
      donavi49
      1. commbatant Сегодня, 18:01
        превратить в вертолетоносец, у Ына около 200 Ми-4 и Ми-2, подвесит реактивные торпеды и вперед к Фукусиме, пока АУГ США где-то шарятся...
        commbatant
  12. Ричард.Искандер Сегодня, 18:07
    Китай готовится к войне, как сухопутной, так и морской. По суше у Китая одна дорога, это Сибирь. Официальная концепция Китая, к 2055 году Китай должен присоединить территории Дальнего востока и Сибири.
    Ричард.Искандер
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