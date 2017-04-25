Китай готовит к спуску на воду строящийся авианосец проекта Type 001A
Китайские судостроители вывели из сухого дока на верфи в Даляне строящийся авианосец проекта Type 001A, первый корабль такого класса, спроектированный в Китае. Как сообщает Defense News, в настоящее время ведется подготовка корабля к церемонии спуска на воду, которая, как ожидается, состоится до конца текущей недели, передает "Nplus1" .
Вывод авианосца проекта Type 001A из сухого дока состоялся 23 апреля 2017 года и был приурочен к 68-й годовщине со дня основания Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. К этому моменту на корабль уже установили и покрасили «остров» (основная надстройка с мостиком и центром управления полетами). Кроме того, покрашен был и корпус авианосца.
Type 001A является первым авианосцем, полностью спроектированным и строящимся в Китае. Сегодня страна располагает одним авианосцем — «Ляонином». Его приняли на вооружение в 2012 году. Это купленный у Украины, отремонтированный, достроенный и обновленный советский авианесущий крейсер «Варяг» проекта 1143.6 «Кречет». Сейчас корабль проходит различные испытания в составе ВМС Китая.
Новый китайский авианосец спроектирован, очевидно, на базе советского проекта 1143.6. Его документацию китайская сторона, предположительно, получила при покупке «Варяга» у Украины. Тем не менее, внешние отличия от исходного проекта есть. В частности, на новом корабле «остров» удлинен и выполнен более высоким.
В остальном корабль нового проекта, вероятно, будет аналогичен «Ляонину». Водоизмещение последнего составляет 59,5 тысячи тонн при длине 304 метра и ширине 75 метров. Корабль может развивать скорость до 29 узлов, а дальность его хода составляет около восьми тысяч миль. Авиагруппа корабля полностью пока не сформирована.
Вывод авианосца проекта Type 001A из сухого дока состоялся 23 апреля 2017 года и был приурочен к 68-й годовщине со дня основания Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. К этому моменту на корабль уже установили и покрасили «остров» (основная надстройка с мостиком и центром управления полетами). Кроме того, покрашен был и корпус авианосца.
Type 001A является первым авианосцем, полностью спроектированным и строящимся в Китае. Сегодня страна располагает одним авианосцем — «Ляонином». Его приняли на вооружение в 2012 году. Это купленный у Украины, отремонтированный, достроенный и обновленный советский авианесущий крейсер «Варяг» проекта 1143.6 «Кречет». Сейчас корабль проходит различные испытания в составе ВМС Китая.
Новый китайский авианосец спроектирован, очевидно, на базе советского проекта 1143.6. Его документацию китайская сторона, предположительно, получила при покупке «Варяга» у Украины. Тем не менее, внешние отличия от исходного проекта есть. В частности, на новом корабле «остров» удлинен и выполнен более высоким.
В остальном корабль нового проекта, вероятно, будет аналогичен «Ляонину». Водоизмещение последнего составляет 59,5 тысячи тонн при длине 304 метра и ширине 75 метров. Корабль может развивать скорость до 29 узлов, а дальность его хода составляет около восьми тысяч миль. Авиагруппа корабля полностью пока не сформирована.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›авианосец проекта Type 001A
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