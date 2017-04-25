Лавров: "Минские соглашения не предполагают никаких миротворцев"

В Минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идёт. В минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём Парламентской ассамблеи Совета Европы Ламберто Заньером. Одна из основных тем разговора была посвящена вопросам урегулирования конфликта в Донбасса. В частности, обсуждалась тема безопасности работы миссии ОБСЕ. Одновременно с этим были выражены соболезнования родным и близким погибшего в результате взрыва в ЛНР представителя СММ ОБСЕ – гражданина США. РИА Новости сообщает о том, что Ламберто Заньер затронул вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. Сергей Лавров на это заметил, что и США, и ЕС в очередной раз заявили о поддержке программы выполнения сторонами конфликта Минских соглашений, а в этих соглашениях нет пункта о введении на юго-восток Украины миротворческой миссии Организации Объединённых Наций.Сергей Лавров:Ламберто Заньер при этом заявил, что обратился к сторонам конфликта в Донбассе с инициативой о необходимости разминирования зоны, примыкающей к линии разграничения с обеих сторон. На Украине, по каким-то причинам, встретили это предложение с недоверием, заявив, что «они-то разминируют, а вот противоположная сторона...» А вот о том, что украинские ДРГ и установили мину на пути следования автомобилей СММ ОБСЕ, в Киеве предпочитают умалчивать. Однако такие данные, как накануне сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, есть у разведки Луганской народной республики.