18:34 25 апреля

Лавров: "Минские соглашения не предполагают никаких миротворцев"

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём Парламентской ассамблеи Совета Европы Ламберто Заньером. Одна из основных тем разговора была посвящена вопросам урегулирования конфликта в Донбасса. В частности, обсуждалась тема безопасности работы миссии ОБСЕ. Одновременно с этим были выражены соболезнования родным и близким погибшего в результате взрыва в ЛНР представителя СММ ОБСЕ – гражданина США.

РИА Новости сообщает о том, что Ламберто Заньер затронул вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. Сергей Лавров на это заметил, что и США, и ЕС в очередной раз заявили о поддержке программы выполнения сторонами конфликта Минских соглашений, а в этих соглашениях нет пункта о введении на юго-восток Украины миротворческой миссии Организации Объединённых Наций.

Лавров: "Минские соглашения не предполагают никаких миротворцев"



Сергей Лавров:
В Минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идёт. В минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.


Ламберто Заньер при этом заявил, что обратился к сторонам конфликта в Донбассе с инициативой о необходимости разминирования зоны, примыкающей к линии разграничения с обеих сторон. На Украине, по каким-то причинам, встретили это предложение с недоверием, заявив, что «они-то разминируют, а вот противоположная сторона...» А вот о том, что украинские ДРГ и установили мину на пути следования автомобилей СММ ОБСЕ, в Киеве предпочитают умалчивать. Однако такие данные, как накануне сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, есть у разведки Луганской народной республики.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/welovelavrov
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Комментарии 25

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  1. SS68SS Сегодня, 15:01
    Дайте украм миротворческих люлей ну или принудьте их к миру каким-то другим способом и все встанет на свои места...
    SS68SS
    1. vasilev Сегодня, 15:29
      Скорее не миротворческих,а мироточеских-чтобы задницы замироточили. smile
      vasilev
      1. zloybond Сегодня, 18:00
        первый вопрос: Что в миссии ОБСЕ делал разведчик из США?
        второй вопрос: Зачем обсуждать (тратить время) на то что и так уже прописано? Выходит соглашаясь это обсуждать мы подвергли сомнению прописанное решение вопроса? Зачем давать повод к сомнению? При любом планировании встреч первым делом обсуждается программа. Если в программу пытаются вставить сомнительный вопрос встреча либо переносится, либо отменяется. А эта бла бла бла только дает повод и дальше разводить никчемный базар.
        zloybond
  2. МПК105 Сегодня, 15:01
    Знаем мы этих миротворцев...Такого мира натворят-мама не горюй...
    МПК105
    1. капрал Сегодня, 15:21
      Цитата: МПК105
      Знаем мы этих миротворцев..

      Прям таки знаете? И часто с ними встречались?
      капрал
      1. Pirogov Сегодня, 17:01
        Цитата: капрал
        Прям таки знаете? И часто с ними встречались?

        А Вы у сербов спросите .они вам популярно расскажут.
        Pirogov
    2. антивирус Сегодня, 15:32
      ети мирные творцы-- производная от мыслей чиновников , сторон подписанстов.
      Сколько пеней выставить Киеву за неисполнение Минска2? чем мерить? в единицах "отпускники опять " или" заявление МИДа"? что действеннее?
      антивирус
      1. МПК105 Сегодня, 15:37
        В отпускниках,оно,конечно,действеннее,но ОЧЕНЬ не хотелось бы...А к заявлениям МИДа,при всём уважении к его работе трудной,согласитесь,давно партнёры не прислушиваются... hi
        МПК105
    3. Pete Mitchell Сегодня, 15:41
      МПК утро доброе, девчонки страшные ночью не снились lol
      Согласен с МПК105, не фиг им там делать. В бывшей Югославии порядок был только в российском, немецком и испанском секторах. А в других аок чуствовала себя как хотела. С бандами ушлепков киевская "власть", прости Господи, справится не может, а эти в белых перчатках их как убеждать? Они отойдут в сторону и даже смотреть постесняются.
      Прав Лавров, нефиг am
      Pete Mitchell
      1. МПК105 Сегодня, 15:48
        Привет hi Неа,девчонки вообще не снились-агент Малдер снился,на аглицком про Скалли что-то рассказывал,как я понял. laughing Вот и мне сразу Югославия вспомнилась...А в Африке разве успешно они себя проявили...Нечего ими там делать...
        МПК105
  3. К-50 Сегодня, 15:22
    В Минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идёт.

    Куеву надо просто перестать стрелять по мирным городам Донбасса и всё, перестать провоцировать противостояние с Народными республиками.
    Другое дело, что укрохунте это не выгодно.
    Во-первых, не будет возможности кричать о российском вторжении.
    Второе, не будет возможности что-то украсть из бюджета и положить в свой карман.
    Третье, не чем будет покрывать своё позорное и провальное правление.
    Наконец, всем будет видна их вина за развал страны и с последующей "люстрацией" и конфискацией всего "нажитого непосильным трудом".
    Я по крайней мере ещё надеюсь, что украинцы ( не хохлы и бандеровцы, а нормальные) наведут у себя порядок и призовут укрохунту к ответу за развязанную гражданскую войну, развал и обнищание промышленности, за убийства, пропаганду фашизма, нацизма и прочие преступления.
    "Награда" должна найти своих "героев"!!! am
    К-50
  4. lapsha Сегодня, 15:35
    России выгодно продолжение конфликта. yes
    lapsha
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:53
      России выгодно продолжение конфликта.


      Белорусам выгодно присоединится к РФ
      с-т Petrov
    2. ty60 Сегодня, 16:02
      Интересно-чем выгоден конфликт России?
      ty60
      1. lapsha Сегодня, 16:35
        В случае потери Донбасса, Украина обеспечит себе присутствие НАТО. wink
        lapsha
        1. Вальцманюга Сегодня, 17:02
          А в случае , не потери , не обеспечит ? А ничего что там нато , уже и так присутствует ? А будешь подпрыгивать , то и к вам припрутся .
          Вальцманюга
          1. lapsha Сегодня, 17:43
            Поддержание вялотекущей войны Россией удерживает Украину от вступления в НАТО. Тут и забрать нельзя и подарить жаба душит. lol
            lapsha
            1. Вальцманюга Сегодня, 18:28
              Их отпустили с миром , но если они сидя на халявной трубе , больше ничего умного не придумали как Крым матрасне заложить , однако всему есть предел .
              Вальцманюга
            2. Cook Сегодня, 18:29
              Крыма вполне для этого достаточно.
              Cook
  5. ZAVal Сегодня, 15:50
    Петя Порошенко уже два года бредит "миротворцами" на Донбассе. Введение миротворцев для него это способ не выполнять "Минск - 2" и остаться "белым и пушистым", после потребовать от "миротворцев" передачи контроля над границей и не мешать "Украинскому правосудию над сепаратистами". Все занавес ...
    Если Петя хочет видеть миротворцев - то только миротворцев ОДКБ осуществляющих принуждение Киева к миру.
    ZAVal
  6. Altona Сегодня, 15:58
    Чтобы не растекаться мыслью по древу. Суть слов Лаврова. lol
    Altona
  7. Altona Сегодня, 16:00
    Цитата: lapsha
    России выгодно продолжение конфликта.

    -----------------------
    Россия не Израиль. Это у них там бардак по границам.
    Altona
  8. Злой 55 Сегодня, 16:05
    Петеньке в сортир гранату и будет в УКРАЛине праздник..
    Злой 55
  9. samarin1969 Сегодня, 17:28
    А это начало давления на РФ. ...Теперь на на КПП Донбасса появятся любители украинской водки из какой-нибудь, Хорватии, Болгарии или Польши...."Чистокровных" натовцев вряд ли пошлют в этот замес.
    samarin1969
  10. German Titov Сегодня, 17:47
    Цитата: samarin1969
    А это начало давления на РФ. ...Теперь на на КПП Донбасса появятся любители украинской водки из какой-нибудь, Хорватии, Болгарии или Польши...."Чистокровных" натовцев вряд ли пошлют в этот замес.

    Таки да. Донбасс он и при "Овоще" -НАТО "цурался". На российских миротворцев "наши партнеры" не согласятся. Другие "миротворцы" слегка могут "огрести". Вот суд ДНР признал себя правопреемником УССР, - как одного из государств ООН. Какая-то "вялотекущая шиза".
    German Titov
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