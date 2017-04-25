В РФ разрабатывается противоспутниковая система РЭБ

В соответствии с указаниями руководства страны мы проводим исследования по решению задачи противодействия средствам космического базирования. Это касается возможностей радиоэлектронного подавления некоторых средств локационной разведки, оптико-электронной разведки и средств связи космического базирования, а также непосредственного функционального поражения тех элементов, которые развернуты на орбите,

Концерн «Алмаз-Антей» получил от российского руководства задание на разработку нового комплекса радиоэлектронной борьбы, способного противостоять, в том числе спутникам потенциального противника, передает РИА Новости сообщение генерального конструктора компании Павла Созинова.сказал Созинов в интервью журналу «Национальная оборона».Издание отмечает, что в последние годы российские вооруженные силы активно снабжаются новыми комплексами РЭБ. К 2020 году укомплектованность подразделений РЭБ современными системами должна составить не менее 70 %. Недавно новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд» поступили на Северный флот. А немногим ранее стало известно о разработке в интересах ВДВ РФ многофункциональных комплексов РЭБ, десантируемых парашютным способом.