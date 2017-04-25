18:38 25 апреля

В РФ разрабатывается противоспутниковая система РЭБ

Концерн «Алмаз-Антей» получил от российского руководства задание на разработку нового комплекса радиоэлектронной борьбы, способного противостоять, в том числе спутникам потенциального противника, передает РИА Новости сообщение генерального конструктора компании Павла Созинова.

В РФ разрабатывается противоспутниковая система РЭБ


В соответствии с указаниями руководства страны мы проводим исследования по решению задачи противодействия средствам космического базирования. Это касается возможностей радиоэлектронного подавления некоторых средств локационной разведки, оптико-электронной разведки и средств связи космического базирования, а также непосредственного функционального поражения тех элементов, которые развернуты на орбите,
сказал Созинов в интервью журналу «Национальная оборона».


Издание отмечает, что в последние годы российские вооруженные силы активно снабжаются новыми комплексами РЭБ. К 2020 году укомплектованность подразделений РЭБ современными системами должна составить не менее 70 %. Недавно новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд» поступили на Северный флот. А немногим ранее стало известно о разработке в интересах ВДВ РФ многофункциональных комплексов РЭБ, десантируемых парашютным способом.

Использованы фотографии: Игорь Филонов/РГ
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Комментарии 16

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  1. soroKING Сегодня, 15:04
    " спутникам потенциального противника "
    украинских спутников wassat
    soroKING
    1. cniza Сегодня, 15:43
      А что у них уже появились спутники ?
      cniza
      1. opus Сегодня, 16:55
        Цитата: cniza
        А что у них уже появились спутники ?

        Січ-1,Работал до 14 декабря 2001 года
        Січ-2,,Работал до декабря 2012 года
        Других спутников, которые хотя бы теоретически могли снимать поверхность Земли, у Украины нет. Проще говоря - ничего нет.


        Спутниковая группировка «АМОС» ...это для ТВ, и не украинская она
        opus
  2. Кокос Сегодня, 15:07
    Не надо печатать такие статьи...британцев инфаркт хватит wink ...они только что визжали что наши РЭБ могут потопить матрасный флот..а теперь еще и космос и спутники...кто то в британии на памперсах заработает миллионы bully
    Кокос
    1. Alex_Rarog Сегодня, 17:06
      Да там журналисты в сговоре с праизводителями)))
      Alex_Rarog
  3. Vita VKO Сегодня, 15:08
    Концерн «Алмаз-Антей» получил
    Странно, а раньше этой проблемой занимался КРЭТ. Неужели не справился?
    Vita VKO
    1. НасРать Сегодня, 15:17
      В ближний космос может надо закинуть "игрушку" какую...
      НасРать
    2. sir_obs Сегодня, 15:36
      Комплексы будут на головные части с500 устанавливать
      sir_obs
      1. просто экспл Сегодня, 16:21
        это предположение или факт ?
        просто экспл
      2. Andvigor Сегодня, 16:26
        Возможно, антенну и генератор надо за ионосферу выпихнуть, однако!
        Andvigor
  4. кедр Сегодня, 15:18
    Цитата: Vita VKO
    Концерн «Алмаз-Антей» получил
    Странно, а раньше этой проблемой занимался КРЭТ. Неужели не справился?


    Надо полагать, одна голова -хорошо, а две - лучше.
    кедр
    1. капрал Сегодня, 15:24
      Цитата: кедр
      одна голова -хорошо, а две - лучше.

      Больше бюджетных денег сожрут.
      капрал
    2. Pirogov Сегодня, 16:59
      Цитата: кедр
      Надо полагать, одна голова -хорошо, а две - лучше.

      Хорошо если так ,но моё мнение у «Алмаз-Антей» хорошее лобби.
      Pirogov
  5. Shuttle Сегодня, 16:27
    А ведь прикольная идея - слепить спутники с земли.
    Shuttle
    1. opus Сегодня, 17:04
      Цитата: Shuttle
      А ведь прикольная идея - слепить спутники с земли.

      возможность «ослепления» оптических датчиков наземным лазером или лазером воздушного базирования


      Спутники РЛ разведки "слепить" с земли, только манипулируя (воздействуя) на "авроральные области".
      Северное полушарие можно прикрыть.
      Но это нужен "русский HAARP" на основе принципов искусственной модификации околоземной среды.
      Впрочем "А-А" специализируется на РЛС.
      opus
  6. Оператор Сегодня, 17:17
    Последняя фишка в средствах радиоэлектронной борьбы с датчиками в широком электомагнитном спектре, начиная с сантиметровых радиоволн и кончая оптическим диапазоном - параболический генератор элетромагнитного импульса, основанный на катодной эмиссии электронов на внутренней поверхности параболического рефлектора под действием луча лазера, обегающего эту поверхность


    Разрабатывается в рамках проекта ПАК ФА в качестве бортового средства самообороны от зенитных ракет и ракет "воздух-воздух" с полуактивными и активными ГСН.
    Оператор
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