Восстановленный в Крыму комплекс «Утёс» выполнил ракетные пуски по морской мишени
Восстановивший в конце прошлого года боевую готовность дивизион стационарного берегового ракетного комплекса «Утес» ракетно-артиллерийского соединения ЧФ выполнил в Крыму практические стрельбы, передает Интерфакс-АВН сообщение своего источника.
По его словам, «боевой расчет выполнил подготовку пусковой установки к стрельбе, подъем из подземного укрытия, вывод в позиционное положение, пуск крылатой ракеты по морской мишени».
О том, что дивизион шахтного берегового ракетного комплекса «Утес» в Крыму восстановил боевую готовность, агентству стало известно в ноябре 2016-го.
По договору от 1996 года о разделе Черноморского флота комплекс отошел украинской стороне и был фактически заброшен.
Справка агентства: «Береговой ракетный комплекс "Утес" с противокорабельной крылатой ракетой П-35 "Прогресс" разработан в реутовском НПО машиностроения. По данным открытых источников, дальность полета ракеты комплекса "Утес" – 450 км».
По его словам, «боевой расчет выполнил подготовку пусковой установки к стрельбе, подъем из подземного укрытия, вывод в позиционное положение, пуск крылатой ракеты по морской мишени».
О том, что дивизион шахтного берегового ракетного комплекса «Утес» в Крыму восстановил боевую готовность, агентству стало известно в ноябре 2016-го.
По договору от 1996 года о разделе Черноморского флота комплекс отошел украинской стороне и был фактически заброшен.
Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе может быть развернут ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования,сказал тогда собеседник.
Справка агентства: «Береговой ракетный комплекс "Утес" с противокорабельной крылатой ракетой П-35 "Прогресс" разработан в реутовском НПО машиностроения. По данным открытых источников, дальность полета ракеты комплекса "Утес" – 450 км».
Использованы фотографии: Владимир Пасякин/РГ
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