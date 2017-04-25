Восстановленный в Крыму комплекс «Утёс» выполнил ракетные пуски по морской мишени

Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе может быть развернут ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования,

Восстановивший в конце прошлого года боевую готовность дивизион стационарного берегового ракетного комплекса «Утес» ракетно-артиллерийского соединения ЧФ выполнил в Крыму практические стрельбы, передает Интерфакс-АВН сообщение своего источника.По его словам, «боевой расчет выполнил подготовку пусковой установки к стрельбе, подъем из подземного укрытия, вывод в позиционное положение, пуск крылатой ракеты по морской мишени».О том, что дивизион шахтного берегового ракетного комплекса «Утес» в Крыму восстановил боевую готовность, агентству стало известно в ноябре 2016-го.По договору от 1996 года о разделе Черноморского флота комплекс отошел украинской стороне и был фактически заброшен.сказал тогда собеседник.Справка агентства: