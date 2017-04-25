18:36 25 апреля

Восстановленный в Крыму комплекс «Утёс» выполнил ракетные пуски по морской мишени

Восстановивший в конце прошлого года боевую готовность дивизион стационарного берегового ракетного комплекса «Утес» ракетно-артиллерийского соединения ЧФ выполнил в Крыму практические стрельбы, передает Интерфакс-АВН сообщение своего источника.



По его словам, «боевой расчет выполнил подготовку пусковой установки к стрельбе, подъем из подземного укрытия, вывод в позиционное положение, пуск крылатой ракеты по морской мишени».


О том, что дивизион шахтного берегового ракетного комплекса «Утес» в Крыму восстановил боевую готовность, агентству стало известно в ноябре 2016-го.

По договору от 1996 года о разделе Черноморского флота комплекс отошел украинской стороне и был фактически заброшен.

Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе может быть развернут ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования,
сказал тогда собеседник.

Справка агентства: «Береговой ракетный комплекс "Утес" с противокорабельной крылатой ракетой П-35 "Прогресс" разработан в реутовском НПО машиностроения. По данным открытых источников, дальность полета ракеты комплекса "Утес" – 450 км».

Использованы фотографии: Владимир Пасякин/РГ
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Комментарии 45

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  1. МПК105 Сегодня, 15:17
    Аглицкий Корабль новейший и современнейший встречать готовятся реликтовым комплексом...?
    МПК105
    1. НасРать Сегодня, 15:19
      Цитата: МПК105
      Аглицкий Корабль встречать готовятся...?

      Похоже встретили...
      НасРать
      1. cniza Сегодня, 15:38
        Цитата: МПК105
        Аглицкий Корабль новейший и современнейший встречать готовятся реликтовым комплексом...?


        "Старый конь борозды не портит" , а если серьезно , там есть чем подстраховать...
        cniza
        1. Zibelew Сегодня, 15:46
          Цитата: cniza
          "Старый конь борозды не портит"

          Он в нее ложится и спит fellow

          А так, конечно Крым это огромный ударный кулак всего Причерноморья. Со времен СССР там сделана прекрасная военная инфраструктура. Всё что находится в Черном море и его окрестностях находится под полным крымским колпаком. Конечно, там много надо восстановить и создать новое, но через 5-7 лет Крым превратиться в один из самых мощных военные бастионов мира, который полностью накроет всё юго-западное направление.
          Zibelew
        2. Баракуда Сегодня, 15:56
          "но и глубже не пашет" , как то все вторую часть забывают. winked
          Баракуда
          1. kapitan92 Сегодня, 16:15
            Цитата: Баракуда
            "но и глубже не пашет" , как то все вторую часть забывают. winked

            Что верно, то верно!
            Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе может быть развернут ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования,

            Какой смысл был в "возрождении", в в доп. затратах, если в дальнейшем будут развертывать "Бастион" шахтного базирования.Сразу это нельзя было сделать?
            Комплекс старый, ракета снята с вооружения .
            Для своего времени, П-35 и её модификации были эффективным и опасным оружием,
            тем не менее, ракета имела ряд недостатков, главным из которых была большая высота маршевого участка полёта, что облегчало обнаружение ракеты радарами противника.
            Насколько она эффективна на сегодняйший день в противостоянии с "Иджис"?
            kapitan92
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:05
              Привет , Слава ! hi Верные вопросы поднимаешь . yes
              bouncyhunter
            2. Alexey RA Сегодня, 18:36
              Цитата: kapitan92
              Какой смысл был в "возрождении", в в доп. затратах, если в дальнейшем будут развертывать "Бастион" шахтного базирования.Сразу это нельзя было сделать?

              Смысл был в том, что на момент принятия решения срочно нужны были любые ПКР. Весной 2014 никто не знал, как всё обернётся в будущем, а новых береговых ПКРК было раз-два и обчёлся (ЕМНИП, в Крым сдёрнули ПКРК с Каспия).
              И тут внезапно оказалось, что предыдущие хозяева умудрились очень хорошо законсервировать второй дивизион. Так хорошо, что в строй его удалось ввести уже в сентябре 2014.
              ПМСМ, по мере насыщения БРАВ мобильными комплексами "сотку" либо опять законсервируют, либо сделают музей. Ибо в наше время для сохранения боеспособности стационарного ПКРК нужно прятать его ракеты и КП в ШПУ не хуже, чем у МБР (а то и лучше). Потому как ассортимент средств поражения для работы по неподвижным целям намного шире, чем по подвижным - и среди них есть и обычные бетонобойные УАБ, и специализированные пенетраторы.
              Alexey RA
          2. Чёрный Полковник Сегодня, 16:34
            Чтобы был хороший урожай не обязательно глубоко пахать.
            Чёрный Полковник
    2. hirurg Сегодня, 15:21
      Да всех подряд. Хлебом-солью, так сказать.
      hirurg
      1. Teberii Сегодня, 15:31
        Так и надо пусть только в гости зайдут,сразу будут знать чьи тут тапочки.
        Teberii
    3. Искандер Ш Сегодня, 15:36
      Цитата: МПК105
      встречать готовятся реликтовым комплексом



      А чем нужно встречать голой *опой? К тому же по морю ходят не только аглицкие корабли, у Украины есть корабли на ходу.
      Искандер Ш
      1. МПК105 Сегодня, 15:39
        Ну,разве что гордый и могучий флот незалежной встречать им.Тогда да... recourse
        МПК105
        1. Искандер Ш Сегодня, 15:48
          Цитата: МПК105
          Ну,разве что гордый



          А турки, болгары, румыны все они имеют выход в Черное море. Сидеть и орать "прос*али все полимеры", мало помогает обороне.
          Искандер Ш
    4. vovanpain Сегодня, 15:39
      Цитата: МПК105
      Аглицкий Корабль новейший и современнейший встречать готовятся реликтовым комплексом...?

      Леша читаем внимательно
      В дальнейшем на его базе может быть развернут ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования,

      Сейчас передвижные "Бастион" в Крыму развернуты.Ну а старичок и послужит еще. wink hi
      vovanpain
      1. hirurg Сегодня, 15:44
        --современнейший встречать готовятся реликтовым комплексом...?
        Может пока и реликтовый. Но сдается мне, что станет универсальный.
        hirurg
    5. shans2 Сегодня, 15:48
      Какая разница, если его "Красухой" сначала ослепить?
      shans2
    6. рич Сегодня, 15:48
      МПК105 : Аглицкий Корабль новейший и современнейший встречать готовятся реликтовым комплексом...?

      Когда ты поздно вечером вышел на берег моря погулять, а тебе навстречу идет пьяный агрессивный Аглицкий Корабль - лучше у тебя в кармане будет старенький «Утёс», чем газовый балончик
      рич
      1. МПК105 Сегодня, 15:50
        Тоже верно...Привет,Дим hi
        МПК105
        1. рич Сегодня, 16:59
          Привет, Леш. Уважаю. Не стал спорить с некомпетентным салагой. Как говорится: -"Матрос ребенка не обидет" Отделался нейтральным : - "Тоже верно..." hi Я конечно понимаю, что для таких как ты морских волков утес годится только на то что-бы им сваи в порту забивать. Как на ваших кораблях говорится: - "Кто ракеты не пускал - тот полжизни потерял" drinks
          рич
    7. Тень тьмы Сегодня, 16:14
      Аглицкий Корабль новейший и современнейший встречать готовятся реликтовым комплексом...?

      Возможно это такой стёб: мол для вашего новейшего корабля нам даже старого "утёса" не жалко!
      P.S. Американцы, вон, свой старый корабль два дня самыми современными боеприпасами курочили, а потопить смогли лишь старой торпедой...!
      Тень тьмы
    8. Topotun Сегодня, 16:24
      Даже если он выполнит функции своего рода ложных целей нагружая средства ПВО противника и то хлеб. А в Крыму кроме П35 и других модификаций полно.
      Topotun
      1. Topotun Сегодня, 16:26
        А если таки попадет -
        /Последующие летные испытания с 4-го квартала 1962 года были более успешными. Ряд пусков был проведен по мишеням: недостроенному лидеру эскадренных миноносцев "Киев" проекта 48 и танкеру "Низами". Одной ракеты, причем с инертной боевой частью (без взрывчатого вещества), оказалось достаточно для потопления лидера водоизмещением 2500 т. Ракета попала в левую скулу, вскрыла палубу, как консервную банку, по длине около 50 м, далее ракета разрушилась, а ее двигатель пробил днище, и через 3 минуты лидер затонул.
        http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/p35/p35
        .shtml
        Topotun
    9. Андрей Остроушко Сегодня, 18:25
      Аглицкий Корабль новейший и современнейший встречать готовятся реликтовым комплексом...?
      Реликтовый ? Вы посмотрите на его характеристики. В США бомбардировщики В-52 никто не называет реликтовый, хотя они начали изготовляться еще при жизни Сталина.
      Андрей Остроушко
  2. роман66 Сегодня, 15:21
    а что было "морской мишенью"? дональд кук несчастный?
    роман66
  3. WildOwl Сегодня, 15:34
    Хорошая новость. Жив старичок, Еще постреляет.
    WildOwl
  4. san4es Сегодня, 15:35
    ...До-Российская разруха:

    ...печальное зрелище:
    san4es
    1. Владимир Постников Сегодня, 16:08
      Цитата: san4es
      ...До-Российская разруха:

      ...печальное зрелище:

      Кильдин?
      Владимир Постников
      1. san4es Сегодня, 16:28
        ...Не. Вот о.Кильдин в Баренцевом
        san4es
        1. Владимир Постников Сегодня, 16:48
          Цитата: san4es
          ...Не. Вот о.Кильдин в Баренцевом

          По пейзажу на первом фото явно не Крым. Процентов пять, что Рыбачий. Но поскольку ракета сохранилась, а не сдана в цветмет, то я и предположил, что это именно Кильдин (с Рыбачьего пропойщики уже давно бы вывезли на автомобиле). Ракета на какой-то подставке, а не на штатной тележке, значит учебный экспонат. 95%, что Кильдин.
          Владимир Постников
          1. san4es Сегодня, 16:51
            Лады yes . Я уточнил повнимательнее. Sorry hi
            san4es
  5. KIBL Сегодня, 15:37
    Аглицкий Корабль новейший и современнейший встречать готовятся реликтовым комплексом..

    Реликт не реликт но стрелять то он умеет,или доведут до ума,что нибудь подкрутят,подчиняться,улучшат и усугубят.
    KIBL
  6. Злой 55 Сегодня, 15:37
    Очередная англо-французская эскадра вполне может нарваться на русский "Утёс"..И результаты будут такими же, как и 160 лет назад..
    Злой 55
  7. Pete Mitchell Сегодня, 15:44
    А где же любимя игрушка российских летчиков USS Donald Cook? Парни с Утеса тоже поиграть хотят angry
    Pete Mitchell
  8. Роман 11 Сегодня, 15:53
    Это он в "Одиночном плавании" фигурирует? Охота продолжение фильма посмотреть и обязательно с этим комплексом. Кстати нарезку композиции можно снять у берегов Сирии, там сейчас пол флота, + прикрутить видео с Кузнецова. А сюжетов, хоть отбавляй - от пиратов, до операции в Сирии (а-ля Афганский излом).
    Роман 11
  9. bankirchik34 Сегодня, 15:56
    450 км, нормально, хоть и старичок, но думаю въеб-вмазать еще сумеет)
    bankirchik34
  10. синоби Сегодня, 16:36
    Хитро!Типа,вы нас не бойтесь,у нас тут ничего страшго нет.Старьё одно.Только вот п-35 может по земле работать и тащить спец бч в 20 килотонн мощности.НАТО может и не напугается,но задумается.Укровоояки точно.
    синоби
  11. КАРПУХА 74 Сегодня, 17:00
    Точно! "Одиночное плавание"! А я-то вспоминал, где эту красоту видел.
    КАРПУХА 74
  12. Монархист Сегодня, 17:03
    Цитата: kapitan92
    Цитата: Баракуда
    "но и глубже не пашет" , как то все вторую часть забывают. winked

    Что верно, то верно!
    Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе может быть развернут ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования,

    Какой смысл был в "возрождении", в в доп. затратах, если в дальнейшем будут развертывать "Бастион" шахтного базирования.Сразу это нельзя было сделать?
    Комплекс старый, ракета снята с вооружения .
    Для своего времени, П-35 и её модификации были эффективным и опасным оружием,
    тем не менее, ракета имела ряд недостатков, главным из которых была большая высота маршевого участка полёта, что облегчало обнаружение ракеты радарами противника.
    Насколько она эффективна на сегодняйший день в противостоянии с "Иджис"?

    Вопрос как называется на засыпку,а ответа я не вижу
    Монархист
    1. Topotun Сегодня, 17:49
      Да бросьте Вы, никто не будет пытаться использовать ОДНУ ПУ по одной цели. Стрельба по целям - комплекс мероприятий, сюда будет входить и РЭБ РЛС, и подстраховка П35 (идущих в первой волне) более современными средствами. Даи и высота полета минимальная ракеты 400 м (при дольности 120 км вроде или на полную при внешнем целеуказании). Так что старичок вполне может поработать, тем более запас ракет есть. Смысл их просто утилизировать?
      Topotun
    2. Владимир Постников Сегодня, 18:02
      Цитата: Монархист
      Вопрос как называется на засыпку,а ответа я не вижу

      А какой Вы ответ хотите услышать? Попробуйте размышлять.
      Вот зачем сегодня нужен стационарный комплекс? Как бы и не нужен. Мобильные "Бастионы" и так неплохо смотрятся.
      С другой стороны, а что делать с ракетами П-35, которые должны быть на хранении? Разбирать на металлолом?
      А на чем будут тренироваться расчеты ПВО надводных кораблей? Если покупать новую ракету-мишень, то цена ее будет многократно превышать стоимость металлов в ракете П-35.
      Вот и будут тренировать расчеты ПВО. Одной пусковой установки будет достаточно (содержать ее дешевле, чем боевой корабль). Вторую даже восстанавливать не будут. И в Бастион конвертировать вряд ли будут (разве что со временем, когда П-35 закончатся).
      П-35 надо побыстрее использовать (начиная с ламповых), пока еще живы люди, которые знают эти ракеты. Натаскивать на них молодежь уже не имеет никакого смысла.
      Мое мнение убедительно?
      Владимир Постников
  13. commbatant Сегодня, 17:57
    В дальнейшем на его базе может быть развернут ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования

    Таки мне кто-нибудь, объяснит зачем мы строим стационарные ПКРК, если в 90-х порезали стационарные ПУ береговых артиллерийских батарей?
    commbatant
  14. Волька Сегодня, 18:03
    и это радует...
    Волька
  15. Suharik.inline Сегодня, 18:21
    Цитата: kapitan92
    Цитата: Баракуда
    "но и глубже не пашет" , как то все вторую часть забывают. winked

    Для своего времени, П-35 и её модификации были эффективным и опасным оружием,
    тем не менее, ракета имела ряд недостатков, главным из которых была большая высота маршевого участка полёта, что облегчало обнаружение ракеты радарами противника.
    Насколько она эффективна на сегодняйший день в противостоянии с "Иджис"?


    Может на это и расчет? Пока данная ракета хорошо засвеченая радарами и отслеживаемая всеми системами отвликает внимание что то что имеет более малую заметность для радара движеться с другой стороны.
    Suharik.inline
  16. domnich Сегодня, 18:28
    Году в 80-м шел с пляжа, решил путь сократить и, не заходя в Балаклаву, выйти через сопку на ялтинское шоссе (я там недалеко проживал в то время – возле «Шайбы»). У тропинки на земле валялась полустертая табличка «Проход запрещен», я и не обратил внимания. Выше уже нарвался на «Стой, кто идет!» Хорошо, в кармане удостоверение личности оказалось, да и в Балаклаве меня в общем-то знали. Короче, идентифицировали меня и пропустили, до шоссе действительно оказалось не так далеко. А что же я увидел? А ничего… Я только сейчас понимаю, в каких местах прогулялся 35 лет назад.
    domnich
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