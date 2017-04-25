18:39 25 апреля

«Адмирал Григорович» выполнил стрельбы в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» провел учение в восточной части Средиземного моря с выполнением артиллерийских стрельб, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ЧФ.



В соответствии с планом боевой подготовки в восточной части Средиземного моря экипаж фрегата отработал алгоритм ведения боя одиночным кораблем с надводными кораблями противника. В ходе учения была выполнена артиллерийская стрельба по надводной мишени,
говорится в релизе.


Также в рамках учения корабль провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.

Кроме того, «экипаж "Адмирала Григоровича" успешно обнаружил плавающую морскую мину, уклонился от нее и уничтожил огнем автоматической корабельной артустановки АК-630, входящей в состав средств самообороны корабля», рассказали в пресс-службе.

Напомним, фрегат выполняет задачи в Средиземноморье в составе постоянного соединения ВМФ РФ. В середине апреля «Адмирал Григорович» пополнил запасы в пункте базирования ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 3

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  1. Pirogov Сегодня, 16:56
    Ему бы туда пару помощников ,а то команда Григоровича,не знает отдыха уже практически год.
    Pirogov
    1. KGB WATCH YOU Сегодня, 17:59
      Эссен уже в пути.
      KGB WATCH YOU
      1. maxim947 Сегодня, 18:27
        Там и Макаров на выходе, а вообще конечно затянулся проект
        maxim947
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