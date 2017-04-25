«Адмирал Григорович» выполнил стрельбы в Средиземном море

В соответствии с планом боевой подготовки в восточной части Средиземного моря экипаж фрегата отработал алгоритм ведения боя одиночным кораблем с надводными кораблями противника. В ходе учения была выполнена артиллерийская стрельба по надводной мишени,

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» провел учение в восточной части Средиземного моря с выполнением артиллерийских стрельб, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ЧФ.говорится в релизе.Также в рамках учения корабль провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.Кроме того, «экипаж "Адмирала Григоровича" успешно обнаружил плавающую морскую мину, уклонился от нее и уничтожил огнем автоматической корабельной артустановки АК-630, входящей в состав средств самообороны корабля», рассказали в пресс-службе.Напомним, фрегат выполняет задачи в Средиземноморье в составе постоянного соединения ВМФ РФ. В середине апреля «Адмирал Григорович» пополнил запасы в пункте базирования ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.