18:33 25 апреля

Британия освещает заход эсминца Daring "на задний двор Путина"

Британское Daily Express выходит с материалом о том, как корабль британского королевского флота вошёл «на задний двор Путина». Именно под таким заголовком опубликована заметка, в которой говорится о вхождении в акваторию Чёрного моря эсминца типа Daring. Автор заметки пишет, что решение о «патрулировании Чёрного моря» командование ВМС Британии было принято после заявлений главкома ВМФ РФ о способности российского флота взять под контроль ситуацию на любом участке мирового океана.

Британия освещает заход эсминца Daring "на задний двор Путина"


Ранее эсминец британских ВМС занимался сопровождением торговых судов на Ближнем Востоке. Теперь некоторое время он проведёт в Стамбуле, после чего начнёт «патрулирование» черноморской акватории.


Эсминцы типа Daring строятся на верфях с 2003 года. Водоизмещение военного корабля – 7,5 тыс. тонн, длина – 152,2 м, осадка – 7,4 м, скорость полного хода – 29 узлов. Дальность плавания (предельная) – около 7 тыс. миль, автономность – 45 суток. Экипаж – до 235 человек.

Вооружение эсминцев типа Daring представлено 114-мм Mark 8 BAE Systems, зенитными установками 2×20-мм Mark 15 Phalanx CIWS и 2×30-мм Oerlikon KCB, а также ЗРК PAAMS с ракетами Aster. Корабль имеет авиакрыло в составе одного вертолёта.

Подробности о британских эсминцах "Дэринг" читайте на нашем сайте в статье "Драконы на службе Её Величества" .

Использованы фотографии: seawavesmagazine
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Комментарии 90

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  1. МПК105 Сегодня, 15:54
    Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...
    МПК105
    1. _Ugene_ Сегодня, 15:56
      Да вроде с британией не воюем, зачем его топить то?
      _Ugene_
      1. Комментарий был удален.
      2. cniza Сегодня, 16:07
        Цитата: МПК105
        Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...


        Что все пропало и нас победили ? "Утес" здесь каким боком , что больше средств мы там не имеем? , а самое главное если он ничего не будет нарушать , зачем его трогать.
        cniza
        1. Pirogov Сегодня, 16:43
          Цитата: cniza
          Что все пропало и нас победили ? "Утес" здесь каким боком , что больше средств мы там не имеем? , а самое главное если он ничего не будет нарушать , зачем его трогать.

          Вот именно ,пусть рыжие островитяне потешатся ,но поднять СУ пусть полетает над ним ,нужно обязательно ,обос.равшиеся американцы были ,будут и саксы.
          Pirogov
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:28
            Да всё просто , коллеги ! Daring переводится как "смелый , дерзнувший , отважившийся" . Вот его и отправили для подтверждения имени - как вы яхту назовёте , так она и поплывёт .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:39
              Да пусть этот дерзкий тусуется , только не лезет куда ему не надо , иначе нос прищимут.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:47
                Вить , так если всунет свой нос куда не просят - за ноздри и об забор !
                bouncyhunter
        2. антивирус Сегодня, 17:21
          у них наверно висят картины с трафальгарским сражением и Нельсоном портреты, как их то топить?
          А Пальмертон защитит?
          антивирус
      3. PValery53 Сегодня, 16:38
        Да не "его", а "её", Британию.
        PValery53
      4. Макаров Сегодня, 17:06
        а с кем воюете?
        Макаров
        1. _Ugene_ Сегодня, 17:31
          с дураками (и дорогами)
          _Ugene_
      5. doubovitski Сегодня, 17:59
        Цитата: _Ugene_
        Да вроде с британией не воюем, зачем его топить то?

        А идиотам с номерами всё равно.
        doubovitski
    2. с-т Petrov Сегодня, 15:58
      Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть


      приветствую hi средств поражения у нас в Черном море хватает. не надо ерничать.

      надо будет - весь мир в труху. но потом

      с-т Petrov
      1. Диана Ильина Сегодня, 16:05
        с-т Petrov Сегодня, 15:58 ↑
        приветствую hi средств поражения у нас в Черном море хватает. не надо ерничать.
        Да г-ну МПК105 лишь бы пукнуть в лужу и желательно погромче и главное против России...! Вы хоть один его положительный комментарий видели?! Этот из разряда "леликусёпропало" и "путинвсехслил", кроме грязи и навоза от него ничего путнего не дождешься.
        Диана Ильина
        1. МПК105 Сегодня, 16:13
          Добрый вечер,уважаемая.У Вас что-то случилось?Столько неприкрытой боли,злобы,раздражения и желчи...Будьте добрее,мадам,мир не виноват,что Вам плохо.Все Ваши комментарии пронизаны щемящей ненавистью,мне правда,очень Вас жаль,но я не причина Ваших бед,поверьте...
          МПК105
          1. doubovitski Сегодня, 18:06
            Цитата: МПК105
            Добрый вечер,уважаемая.У Вас что-то случилось?Столько неприкрытой боли,злобы,раздражения и желчи...Будьте добрее,мадам,мир не виноват,что Вам плохо.Все Ваши комментарии пронизаны щемящей ненавистью,мне правда,очень Вас жаль,но я не причина Ваших бед,поверьте...

            Если ты пропитан насквозь- сходи, выполощись. И повесься высушиться. Не поможет- застрелись.
            doubovitski
        2. vovanpain Сегодня, 16:13
          Цитата: Диана Ильина
          Да г-ну МПК105 лишь бы пукнуть в лужу и желательно погромче и главное против России...

          Звезда Военного Обозрения love Несравненная Диана love love love Вы простите уж Алексея,просто ну плохое настроение у него сегодня yes Против России то он как раз и не писал никогда. yes Мы его на поруки возьмем drinks drinks вот так вот,он хороший,он исправится. yes Несравненная Диана с уважением к вам. love love love
          vovanpain
          1. Диана Ильина Сегодня, 16:20
            Владимир love , мое почтение! hi Я понимаю, настроение плохое, не с той ноги встал, голова болит, но зачем же так уж мрачно?! Его почитать, так нам всем надо в гроб ложиться и ждать второго пришествия или конца света... laughing Ну зашел какой то вшивый английский корабль, ну растрезвонила английская пресса об этой колоссальной перемоге английского флота над Путиным, а дальше то что?! Ну как зашел так и уйдет, зачем панику поднимать и кричать, что "усёпропало"?!
            Еще раз с уважением! love love love
            Диана Ильина
            1. vovanpain Сегодня, 16:26
              Цитата: Диана Ильина
              Его почитать, так нам всем надо в гроб ложиться и ждать второго пришествия или конца света.

              Вот только не это,какие гробы,надо жить yes У Леши просто своеобразный юмор,но он все таки придерживается реализма,по пустому уря не орет,прочитал он что старенький "Утес" испытали,вот и расстроился,но не знал что в Крыму стоят помоему 3 комплекса "Бастион"(Могу ошибаться,по памяти пишу,поправьте коллеги). love love
              vovanpain
              1. МПК105 Сегодня, 16:33
                Не надо ничего про меня писать никому-что за детский сад,Володь.Нравлюсь,не нравлюсь кому,хороший,не хороший-мне это не интересно,а тебе зачем?Что там написываешь всё про меня-люди сами выводы обо мне пусть делают,а не с твоих слов.
                МПК105
                1. НасРать Сегодня, 16:37
                  Цитата: МПК105
                  Не надо ничего про меня писать никому-что за детский сад,Володь.Нравлюсь,не нравлюсь кому,хороший,не хороший-мне это не интересно,а тебе зачем?Что там написываешь всё про меня-люди сами выводы обо мне пусть делают,а не с твоих слов.


                  Слова не юноши, а мужа! good
                  НасРать
                2. vovanpain Сегодня, 16:55
                  Цитата: МПК105
                  люди сами выводы обо мне пусть делают,а не с твоих слов

                  Это естественно,прошу прощения если обидел,в личку отпишу попозже без обид. drinks hi
                  vovanpain
            2. Макаров Сегодня, 17:05
              "вшивый корабль"? Дай Бог России построить хоть нечто похожее на этот "вшивый корабль"...
              Я так понял Вы статью не читали или не поняли. В ней говорится что ПОСЛЕ того как главком МВФ РФ сказал, что его водчина способна взять под контроль ситуацию в любой точке мирового океана Британия решила напомнить на каком уровне находится современное положение вещей в мире в плане военно-морских сил...и положение вещей таково, что дядя в красивой фуражке немножечко соврал...а Путин это для привлечения внимания британской общественности к статье...не более того...
              Макаров
              1. nadezhiva Сегодня, 17:42
                Цитата: Макаров
                Я так понял Вы статью не читали или не поняли. В ней говорится что ПОСЛЕ того как главком МВФ РФ сказал, что его водчина способна взять под контроль ситуацию в любой точке мирового океана Британия решила напомнить на каком уровне находится современное положение вещей в мире в плане военно-морских сил..
                Пффффф.... сколько пыли. Щас насмешу. Новость 3-х месячной давности:
                корабль ВМС Великобритании направляется в Черное море: эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины.

                На борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" на Украине.

                "Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", - заявил изданию министр обороны Майкл Фэллон.

                Как отмечала газета Sunday Mail в своем материале, озаглавленном "Корабль Ее Величества - охотник за Путиным", такой поход предпринимается впервые со времен холодной войны. Этот шаг стал самым серьезным с того момента, как Тереза Мэй заявила о том, что "Британия и США должны противостоять президенту Владимиру Путину", пишет издание.
                Если честно, порой поражаюсь, сколько внимания/почести оказывается аглицким изданиям при перепечатке в российском сегменте. Ну, написали. Зашёл. Прогулялся. Вышел (не позднее 21-го дня). И ЧТО?
                nadezhiva
              2. Комментарий был удален.
              3. Монос Сегодня, 18:06
                Цитата: Макаров
                Британия решила напомнить на каком уровне находится современное положение вещей в мире в плане военно-морских сил

                И на каком же ? 1 × 114-мм Mark 8 Mod. 1; 2 × 20-мм Mark 15 Phalanx CIWS,
                2 × 30-мм ЗАУ Oerlikon KCB; ЗРК PAAMS (УВП Sylver: 48 ЗУР «Астер-15» или «Астер-30») и... и.... и.... и усё. Ударного вооружения нет, а основная задача - координировать ПВО морской группировки. То есть сам по себе он никому не интересен. Это истинный уровень Королевских ВМС? Ну тогда я спокоен. smile
                Монос
          2. doubovitski Сегодня, 18:07
            Цитата: vovanpain
            Цитата: Диана Ильина
            Да г-ну МПК105 лишь бы пукнуть в лужу и желательно погромче и главное против России...

            Звезда Военного Обозрения love Несравненная Диана love love love Вы простите уж Алексея,просто ну плохое настроение у него сегодня yes Против России то он как раз и не писал никогда. yes Мы его на поруки возьмем drinks drinks вот так вот,он хороший,он исправится. yes Несравненная Диана с уважением к вам. love love love

            Зам это нужно морду бить. Долго и преимущественно- сапогами.
            doubovitski
      2. Макаров Сегодня, 16:58
        например каких?
        Макаров
    3. Pete Mitchell Сегодня, 15:59
      Нет уважаемый МПК вы точно не выспались. Россия ведь не с кем не воюет, зачем сразу топить, в качестве учебной мишени тоже сойдет, поиграть немножко..
      Pete Mitchell
      1. МПК105 Сегодня, 16:03
        Да не,мужики-тут буквально только-что про утес,раздражен немного,а тут как раз этот корабль...Прорвало...Это я от той темы не отошёл ещё-детский сад-да мы,да у нас,он хоть и старый...Не обращайте внимания-всем рад. hi
        МПК105
        1. cniza Сегодня, 16:10
          Мы все бываем нервные , будь здоров.
          cniza
    4. Scoun Сегодня, 16:01
      Цитата: МПК105
      Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?

      wassat
      Пока ещё ни кто не написал что топить будем... да кстати а что кроме "Утёсов" в Крыму у нас больше ничего нету?
      Или этот шушпанцер сродни полноценной АУГ? wassat
      Цитата: МПК105
      Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...

      Честно, я не понял что делать. Я так понимаю что в акваторию Ч. Моря зашел эсминец.. это что к нам северный пушной пришёл? Это если объективно смотреть и я не увидел что кто-то его уже топит или пророчит участь "Кука" what
      Мне кажется всем глубоко пофиг на шипенье старой, вечногадящей плешивой британки.
      Scoun
      1. Серый брат Сегодня, 16:10
        Цитата: Scoun
        зашел эсминец..

        Это зародыш эсминца, чтобы он эсминцем стал ему надо вооружения досыпать.
        Серый брат
    5. vovanpain Сегодня, 16:04
      Цитата: МПК105
      Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё..

      Леша почитай мой же комментарий в предыдущей новости,есть чем его ухайдохать и без "Утеса" и Уря орать не надо,но и ныть не стоит.Сейчас то его топить зачем и стоит ли?Пускай в фанфары подуют,но это не значит что за ним не наблюдают. negative
      vovanpain
    6. shans2 Сегодня, 16:09
      ты не задолбался еще ныть и про какой-то ура-патриотизм пищать?
      выглядишь как полный...
      shans2
    7. AVA77 Сегодня, 16:10
      А
      Цитата: МПК105
      Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...

      А почему его нельзя потопить?Он из пенопласта? А понял ,го...но не тонет tongue
      AVA77
    8. Topotun Сегодня, 16:20
      Зачем "Утесом"? Из стареньких есть "Рубеж", "Бастион" уже современнее. Да из старенького есть "Москит" вполне себе ракета. "Яхонты", "Ониксы" господи да их там столько....
      Topotun
    9. лаврентий павлович Сегодня, 16:27
      А почему бы и "Утесом" не встретить английское корыто, как только зайдет в зону поражения. Для объективности нужно в армии послужить и не в стройбате.
      лаврентий павлович
      1. Topotun Сегодня, 16:32
        Мжно и "Утесом", если попадет мало никому не будет.

        /Ряд пусков был проведен по мишеням: недостроенному лидеру эскадренных миноносцев "Киев" проекта 48 и танкеру "Низами". Одной ракеты, причем с инертной боевой частью (без взрывчатого вещества), оказалось достаточно для потопления лидера водоизмещением 2500 т. Ракета попала в левую скулу, вскрыла палубу, как консервную банку, по длине около 50 м, далее ракета разрушилась, а ее двигатель пробил днище, и через 3 минуты лидер затонул.
        /
        http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/p35/p35
        .shtml
        Topotun
    10. Быков. Сегодня, 16:42
      Цитата: МПК105
      Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...

      Не ссымневайся.
      К тому же, если объективно смотреть, то можно в Крымы и другие ПКР комплексы увидеть.
      Да не такой уж и новый этот эсминец.
      Быков.
    11. kos 75 Сегодня, 16:43
      Цитата: МПК105
      Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...

      есть варшавянки и по моему у этих эсминцев с пло не все так хорошо как с зрк
      kos 75
    12. Комментарий был удален.
    13. Комментарий был удален.
      1. sgazeev Сегодня, 17:15
        Цитата: sgazeev
        Цитата: МПК105
        Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...

        sgazeev
    14. bk316 Сегодня, 17:29
      Это вот его вы "Утёсом" топить собралис

      Зачем утесом?
      16 вулканов
      8 уранов
      24 москита
      6 малахитов
      4 термита
      44 калибра -нк
      4 A-215
      4 УМС-73
      ЭТО В ОДНОМ ЗАЛПЕ И БЕЗ АВИАЦИИ И БЕРЕГОВЫХ СИСТЕМ
      Хватит? Или это такая вундервафля что ей все нипочем?
      Это я к тому что Вы уважаемый в своей желчи по поводу РФ вот вот захлебнетесь - осторожнее.

      А в действительности уж где где, а в Черном Море мы затопим и АУГ , если она будет иметь глупость туда зайти.
      bk316
      1. doubovitski Сегодня, 18:14
        Цитата: bk316
        Это вот его вы "Утёсом" топить собралис

        Зачем утесом?
        16 вулканов
        8 уранов
        24 москита
        6 малахитов
        4 термита
        44 калибра -нк
        4 A-215
        4 УМС-73
        ЭТО В ОДНОМ ЗАЛПЕ И БЕЗ АВИАЦИИ И БЕРЕГОВЫХ СИСТЕМ
        Хватит? Или это такая вундервафля что ей все нипочем?
        Это я к тому что Вы уважаемый в своей желчи по поводу РФ вот вот захлебнетесь - осторожнее.
        А в действительности уж где где, а в Черном Море мы затопим и АУГ , если она будет иметь глупость туда зайти.

        Не зайдёт. Монтрё не разрешает. И один из гарантов этой Монтрё- Россия.
        doubovitski
    15. bmv04636 Сегодня, 17:39
      Береговой ракетный комплекс (БРК) «Утес» в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму поразил крылатой ракетой морскую мишень на дистанции около 170 километров, сообщили во вторник в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает РИА Новости.

      Боеготовность дивизиона БРК «Утес» шахтного базирования, размещенного в крымских горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря, была восстановлена в конце 2016 года. Ранее БРК находился в составе ВС Украины и не эксплуатировался.

      «Сегодня в рамках зачетных тактических учений отдельной береговой ракетной бригады «Утес» с побережья Крымского полуострова выполнил пуск крылатой ракеты по морской мишени. Спустя несколько минут крылатая ракета П-35 успешно поразила корабельный щит, дрейфующий в море на дистанции около 170 километров», — сказал представитель ЧФ.
      bmv04636
  2. Злой 55 Сегодня, 15:59
    Пора уже кораблики НАТы классифицировать в единицах для уничтожения.. типа 1 "Дэринг"-2 Калибра, 1 "Нимитц"-8 Калибров, 1 ФРЕММ-3 Калибра..тогда всё будет чётко и ясно..И, как говорят "друзья" из НАТы, сразу покажем и озабоченность, и пути решения проблемы.
    Злой 55
    1. котэ119 Сегодня, 16:17
      у вас калибров хватит?
      котэ119
      1. nadezhiva Сегодня, 17:49
        Цитата: котэ119
        у вас калибров хватит?
        А зачем? Давно ведь подсчитали, что чисто экономически, в случае агрессии со стороны Великобритании, её проще (быстрее/дешевле) смыть. Не самая большая территория. Волна пойдёт хорошо.
        nadezhiva
      2. doubovitski Сегодня, 18:16
        Цитата: котэ119
        у вас калибров хватит?

        Хватит. Делаем в три смены без праздников и выходных.
        doubovitski
  3. роман66 Сегодня, 16:00
    то есть. из оружия нападения у него только пушка? боюсь боюсь....
    роман66
    1. Серый брат Сегодня, 16:06
      Цитата: роман66
      то есть. из оружия нападения у него только пушка? боюсь боюсь....

      У него РЛС хорошая, с разведывательными целями прибыл явно.
      Будет работа для "Мурманска".
      Серый брат
    2. Fei_Wong Сегодня, 16:17
      Ты ещё вертолёт забыл.
      Fei_Wong
  4. Комментарий был удален.
  5. Холуай Сегодня, 16:10
    Полагаю что Резиденция Путина в Сочи очень уязвима...Поэтому Корабли США и Великобритании там пасутся координирую видимо свои действия с агентурой...А так им Чёрное море вообще не интересно, и Крым им на фиг не сдался...

    В Сочи большое побережье и Схроны ССО США а возможно и Великобритании,Турции,Франции уже давно подготовлены в горах...Бойцам Дельты осталось туда в Качестве Туристов только заехать...

    Хочу ошибиться, но это вряд ли...
    Холуай
    1. cniza Сегодня, 16:13
      Цитата: Холуай
      Полагаю что Резиденция Путина в Сочи очень уязвима......


      Это Вы батенька откуда полагаете ? очень интересно...
      cniza
      1. Холуай Сегодня, 16:28
        Из Анализа ...
        Холуай
        1. cniza Сегодня, 16:32
          Цитата: Холуай
          Из Анализа ...


          А кто такой Анализ ? Вы его пишите с большой буквы?
          cniza
      2. Громобой Сегодня, 16:49
        Цитата: Холуай
        В Сочи большое побережье и Схроны ССО США а возможно и Великобритании,Турции,Франции уже давно подготовлены в горах...Бойцам Дельты осталось туда в Качестве Туристов только заехать...

        Во время сочинской олимпиады нашим спецслужбам удалось сорвать операцию ЦРУ:
        под видом массажистов американской команды в Сочи проникли их диверсанты.Глубокой ночью они выбрались из олимпийской деревни и полностью экипировались в одном из ближайших схронов...
        Однако,сотрудница наших Органов,внедрённая в гостиничный комплекс под видом горничной сумела заблокировать их главаря,график операции оказался сорван и всё пошло не так.
        Экипированные агенты как дураки до утра простояли в лесу ожидая дальнейших инструкций,пока их не спугнули стайки пробудившихся отдыхающих,а уж когда их местный егерь приметил,то принял за браконьеров и агентам пришлось применить весь арсенал своих навыков,чтобы оторваться от преследования.Так и гнал наш "Kuzmich" супостатов до канадской границы. yes
        Американский бобслеист Джонни Куинн взломал дверь в душевой после того, как ее заклинило.
        «Я использовал свой «бобслейный»(читай црушный) удар, чтобы выбраться из душевой», — написал американец в своем Twitter.

        Громобой
    2. kapitan92 Сегодня, 16:23
      Цитата: Холуай
      Схроны ССО США а возможно и Великобритании,Турции,Франции уже давно подготовлены в горах..

      Про схроны в горах можно поподробнее? laughing
      kapitan92
      1. Холуай Сегодня, 16:27
        Если бы не ваша идиотская улыбка смайликом,то отвел бы на вопрос... hi
        Холуай
        1. kapitan92 Сегодня, 16:30
          Цитата: Холуай
          Если бы не ваша идиотская улыбка смайликом,то отвел бы на вопрос... hi

          Не надо, тов. холуай, не надо! Не напрягайтесь! А то опять какую нибудь глупость напишите. hi
          kapitan92
          1. Холуай Сегодня, 16:35
            Глупость это то,что такие ка вы в чудеса верят...Как огромное побережье с заброшенными участками можно проконтролировать? Особенно в 90-е...не говоря про 50-е когда даже в Базе в Крыму возможно линкор Новороссийск потопили...
            Холуай
            1. cniza Сегодня, 16:48
              Сударь , у Вас каша в голове , надо все читать и изучать внимательно , а не по диагонали.
              cniza
              1. Холуай Сегодня, 17:09
                Вы не ответили на вопрос: Как проконтролировать побережье? Хочу верить в то,что настоящие Генералы поумней вас...
                Холуай
  6. Сергей-8848 Сегодня, 16:10
    Эсминец вполне приличный. Как зашёл в Чёрное море, так и выйдет. Зачем уподобляться журналистским пляскам, коллеги? Одни говорят, что ЧФ держит под прицелом весь мировой океан, другие заверяют, что нюхают что-то там под Путиным. Обычное зарабатывание денег у писак (в последнее время - даже не писаки, а скороговоряки какие-то и быстростукалки в Твиттере). Пулитцер застрелил бы любого, кто претендует на премию его имени.
    Сергей-8848
  7. yehat Сегодня, 16:13
    вот кто у нас уря-патриот главный
    после заявлений главкома ВМФ РФ о способности российского флота взять под контроль ситуацию на любом участке мирового океана

    зачем он это сказал? у нас флот с трудом набирает контингент у Сирии постоять, а он такое несет
    yehat
    1. sir_obs Сегодня, 16:18
      Чтобы стать главкомом, ему пришлось с лейтенантов начинать, а не диваном задницу полировать, адмирал за свои слова отвечает, а вот несут пургу в основном здесь люди не обремененные знаниями и практикой службы.
      sir_obs
      1. yehat Сегодня, 17:24
        и как же ответить за такой базар?
        даже США с их кучей ударных флотов есть места, где путь заказан.
        А у нас флот намного меньше! Вот пусть главком надувает резиновую лодку, раз такой бравый, и контролит везде. А что? Пацан сказал, пацан сделал, как-то так за базар отвечают.
        yehat
  8. Altona Сегодня, 16:14
    Цитата: МПК105
    Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...

    -------------------------
    Каким "Утёсом"? "Бастионом"! belay belay
    Altona
    1. МПК105 Сегодня, 16:46
      Да тут тема недавно была.15,15 Вот и раздражён так-сказать,немного,от комментариев. hi
      МПК105
  9. синоби Сегодня, 16:15
    Бриты решили пошпионить.Будут шарахатся вдоль границы,изучать спектры излучений систем наведения береговых батарей.Рутина.Будет наглеть,пуганут как Кука.
    синоби
  10. Machete Сегодня, 16:23
    Убогие бритты раздувают бред всякий. А на этот несчастный эсминец никто и внимания не обращает. Его просто держат под прицелом ракет.
    Это натовцы высылают эскадру с помпой на один корабль.
    Machete
  11. 1536 Сегодня, 16:43
    Эта посудина случайно ядерное оружие не несет? Возможно, Британия наметила нанести ядерный удар по нашей территории, как сказал вчера член английского правительства? Скажут, что это была инициатива капитана корабля, что тогда будем делать? Английским боевым кораблям в Черном море делать нечего. Пусть убирается восвояси этот "пиратский бриг".
    1536
    1. Meliodous Сегодня, 18:20
      А на чем он это оружие понесет? Дэринги изначально недовооруженные. Их основная задача - ПВО, поэтому есть крутые радары и зрк. А вот ударных возможностей нет от слова совсем(вернее могут появиться в мобилизационном варианте - там гарпуны заложены).
      Meliodous
  12. roskot Сегодня, 16:47
    А что делают с тем кто по на задний двор без спроса лезет. Ой, не завидую я ему. Плохо кончит.
    roskot
  13. Altona Сегодня, 16:48
    Цитата: МПК105
    Да тут тема недавно была.15,15 Вот и раздражён так-сказать,немного,от комментариев.

    -----------------------
    Только что сам посмотрел, думал речь идет о пулемете, а оказывается о ракетном комплексе береговой обороны.
    Altona
  14. Sasha_Sar Сегодня, 16:49
    Парни пока вы решите топить его или не топить, а если топить то чем?! Он согласно конвенции Монтрё через 21 день покинет Черное море, а ему на смену придет другой и что снова все сначала, потопим не потопим?! fellow
    Sasha_Sar
  15. iouris Сегодня, 16:56
    Бабе Лизе уже не долго осталось, поэтому от неё можно ждать чего угодно. Отсутствие осязаемого ответа рассматривается как слабость. У англичан тоже должен быть "задний двор".
    iouris
  16. Макаров Сегодня, 16:57
    первоклассный эсминец...думаю малое количество ракет на его борту связанно с малым количеством потенциальных целей потенциального противника, а его возможность модернизации с установкой доп отсеков для наступательного вооружения отличная находка при условии распространенности единых стандартов НАТО по всему шарику...я так понимаю методов борьбы против него с воздуха и суши нет?
    Макаров
    1. Meliodous Сегодня, 18:24
      А почему методов борьбы то нет? Также как и с любым прочим кораблем. Тем более до момента довооружения пустить КР в ответ он не сможет, а довооружиться можно и не успеть.
      Meliodous
  17. opus Сегодня, 17:08
    Цитата: Автор
    Корабль имеет авиакрыло в составе одного вертолёта.

    what
    крыло — это сравнительно крупное авиационное формирование, как правило, состоит из трёх эскадрилий, несколько крыльев образуют группу (около 10 эскадрилий). Каждая эскадрилья содержит около 20 самолётов.
    3*20= ну примерно 60 ЛА и должен иметь деринг
    opus
    1. Макаров Сегодня, 17:16
      может для красного словца так сказать, а может и "мини" БПЛА там как раз в таком количестве имеется...кто ж знает)
      Макаров
      1. opus Сегодня, 17:40
        Цитата: Макаров
        может для красного словца

        Для красного- мб.
        Нет у него "крыла" мини БПЛА( да и БПЛА нет)
        Мне больше версия yehat понравилась

        Цитата: yehat
        что корабль имеет авиакрыло ОТ вертолета

        wink
        opus
    2. yehat Сегодня, 17:29
      автор хотел сказать, что корабль имеет авиакрыло ОТ вертолета laughing
      yehat
  18. К-50 Сегодня, 17:09
    решение о «патрулировании Чёрного моря» командование ВМС Британии было принято после заявлений главкома ВМФ РФ о способности российского флота взять под контроль ситуацию на любом участке мирового океана.

    Это типа они нас подразнить захотели? belay
    Детский сад какой-то!!! laughing
    К-50
  19. ПАМ Сегодня, 17:11
    А кто этот эсминец обосрал вон по радарной надстройке черно-коричневый след? :)
    ПАМ
    1. cniza Сегодня, 17:16
      Это море , оно никого не щадит.
      cniza
  20. Alekspel Сегодня, 17:23
    Цитата: МПК105
    Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...

    Ты про пулемёт что ль лишенец? Да есть чем его потопить. Не волнуйся. И надо бы спровоцировать и потопить, вот это будет ответ трамповидным на их урякалки.
    Alekspel
  21. Монархист Сегодня, 17:28
    Цитата: МПК105
    Это вот его вы "Утёсом" топить собрались,уряпатриоты?Объективно на вещи надо смотреть,а не как дети малые-уря,уря,палкой самолёт сшибём,камень кинем-пароход потопим.Ну уря,чё...

    Что Вы переживаете' как зашёл англичанин так и уйдет:Конвенция Монро не даст ему засиживаться. Ежели "англичанка начнет бузить" так её найдется чем"угомонить". Кроме"утёса"там и "Бастион" ставят,а ЧФ Вы забыли? Там тоже есть чем"угомонить" буянов
    Монархист
  22. Монархист Сегодня, 17:35
    Цитата: синоби
    Бриты решили пошпионить.Будут шарахатся вдоль границы,изучать спектры излучений систем наведения береговых батарей.Рутина.Будет наглеть,пуганут как Кука.

    Точно также и мы можем у их остров"прогуляться" и заодно присматривать излучения
    Монархист
  23. Stinger Сегодня, 17:51
    Британия вошла в Черное море через задний проход.
    Stinger
  24. Волька Сегодня, 17:55
    как всегда не с добром к нам собрались анлийски морские псы, видать щупать собрались
    Волька
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