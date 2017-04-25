18:36 25 апреля

«Сатурн» разрабатывает для ВМФ перспективные газотурбинные двигатели

К 2025 году в России будет создано семейство новых морских двигателей и агрегатов, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).



Продуктовой стратегией ОДК предусмотрены мероприятия, которые позволят в период до 2020 г. обеспечить ВМФ РФ современными двигателями российского производства, а с учетом предлагаемых к реализации инициативных проектов создать до 2025 г. семейство перспективных морских газотурбинных двигателей и агрегатов,
говорится в сообщении.


Отмечается, что 3 опытно-конструкторские работы по данной тематике будут завершены к концу 2017-го на НПО "Сатурн" (Рыбинск).

«Реализуемые НПО "Сатурн" опытно-конструкторские работы выполняются в соответствии с реализуемой в Российской Федерации программой импортозамещения с целью разработки и освоения производства отечественных корабельных агрегатов, а также для замены находящихся в эксплуатации ранее установленных украинских ГТД на кораблях РФ», – рассказали в пресс-службе.

В компании сообщили также, что на НПО «Сатурн» в настоящее время проводится обновление производственных мощностей, «только создание сборочно-испытательного комплекса обошлось в 6,7 млрд. рублей».

До сегодняшнего дня одной из болевых точек российского кораблестроения остается изготовление силовых установок, подобных тем, что производит для военных кораблей украинское предприятие «Зоря-Машпроект» (Николаев). Этот разработчик и производитель газотурбинного оборудования является монополистом на постсоветском пространстве.

Использованы фотографии: НПО "Сатурн"
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Комментарии 53

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  1. Zibelew Сегодня, 16:20
    Эти газотурбинные установки которые мы покупали у Зоря Машпроект наверно самый высокотехнологичный,самый серьезный продукт который выпускает Украина.Как сильно хочется что бы получилось успешно и по возможности быстро их заменить на наши.А потом еще научиться их делать много что бы экспортировать их в Индию,и еще найдется куда.
    Zibelew
    1. cniza Сегодня, 16:22
      До сегодняшнего дня одной из болевых точек российского кораблестроения остается изготовление силовых установок, подобных тем, что производит для военных кораблей украинское предприятие «Зоря-Машпроект» (Николаев). Этот разработчик и производитель газотурбинного оборудования является монополистом на постсоветском пространстве.


      Теперь можно сказать - являлся.
      cniza
      1. МПК105 Сегодня, 16:25
        Ну,а что делать-надо навёрстывать,раз думали,что Украина всегда дружественна будет...А вон как оно всё меняется быстро в мире-сами,сами теперь... wink
        МПК105
        1. cniza Сегодня, 16:28
          Эх сколько производства было на Украине и все в труху скакунами опущено.
          cniza
          1. Alex777 Сегодня, 17:02
            Зато когда помиримся они нас очень любить будут... laughing
            Alex777
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:20
              Цитата: Alex777
              Зато когда помиримся они нас очень любить будут... laughing

              Ага , точно .
              У меня сестрёнка Маша ,
              Очень я её люблю
              Ну а если будет нужно
              То я сам её побью
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:30
                Цитата: Alex777
                Зато когда помиримся они нас очень любить будут... laughing


                В очередной раз простим , но выпорем по полной.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:35
                  Вить , у меня есть пряжка царской армии , которая с двуглавым орлом . Как думаешь - подойдёт ?
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 17:50
                    Цитата: bouncyhunter
                    Вить , у меня есть пряжка царской армии , которая с двуглавым орлом . Как думаешь - подойдёт ?


                    Не плохой вариант , но я бы розгами с рассолом.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 17:57
                      Цитата: cniza
                      Не плохой вариант , но я бы розгами с рассолом.

                      Записываю в ежедневник - замочить в рассоле две дюжины шпицрутенов . Или маловато будет ? what
                      bouncyhunter
                    2. ВохаАхов Сегодня, 18:00
                      А я бы клизму двухведерную каждому с чесноком и хреном, на скиной основе.
                      ВохаАхов
                    3. Юрий из Волгограда Сегодня, 18:00
                      Сами отдали рынок, вроде как во вред, а по факту в пользу.
                      Соответственно риторический вопрос, Це зрада, или перемога?
                      Глупенькие.
                      Юрий из Волгограда
                2. 30 вис Сегодня, 18:17
                  Всех то прощать не стоит ...Уникальные экземпляры есть ..Перевоспитанию не подлежат .
                  30 вис
        2. vovanpain Сегодня, 17:01
          Цитата: МПК105
          вон как оно всё меняется быстро в мире-сами,сами теперь...

          Вот именно сами,сегодня стенд испытаний ГТУ открыли,Путин ленточку перерезал. hi
          vovanpain
          1. Zibelew Сегодня, 17:26
            Цитата: vovanpain
            Вот именно сами,сегодня стенд испытаний ГТУ открыли

            Фото сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ на базе рыбинского предприятия НПО "Сатурн". Россия лучше свои производства будет развивать.
            Zibelew
            1. vovanpain Сегодня, 18:12
              Цитата: Zibelew
              Фото сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ на базе рыбинского предприятия НПО "Сатурн". Ро

              Тагир приветствую hi Видел,каждый день и как строился видел,я же сам с "Сатурна"и 4 опытных ГТУ уже есть,через год и новый литейный корпус подтянется,старой уже трудновато справлятся. hi
              vovanpain
        3. Монархист Сегодня, 17:43
          Это ещё во времена Ленина надумали: из селян делать пролетариат. В результате имеем попу
          Монархист
        4. Монархист Сегодня, 17:43
          Это ещё во времена Ленина надумали: из селян делать пролетариат. В результате имеем попу
          Монархист
    2. ИванИванов Сегодня, 16:37
      С одной стороны, отлично, плюс, с другой каждый раз после таких статей материться хочется! нафига ломали страну в угоду политическим проходимцам, надож было так свой потенциал, созданный энтузиазмом миллионов, прокакать в руки непонятных обормотов.
      ИванИванов
      1. Pirogov Сегодня, 16:50
        Цитата: ИванИванов
        С одной стороны, отлично, плюс, с другой каждый раз после таких статей материться хочется! нафига ломали страну в угоду политическим проходимцам, надож было так свой потенциал, созданный энтузиазмом миллионов, прокакать в руки непонятных обормотов.

        А мы с Вами где были когда ,страну ломали ?.............
        Pirogov
        1. Владимирец Сегодня, 17:17
          Цитата: Pirogov
          А мы с Вами где были когда ,страну ломали ?....

          Подавляющее большинство, повинуясь стадному инстинкту, хлопало в ладоши и признавалось американцам в любви. По крайней мере, в 1991-м у ГКЧП защитников не нашлось, в том числе и в армии. yes
          Владимирец
          1. Pirogov Сегодня, 17:57
            Цитата: Владимирец
            Подавляющее большинство, повинуясь стадному инстинкту, хлопало в ладоши и признавалось американцам в любви. По крайней мере, в 1991-м у ГКЧП защитников не нашлось, в том числе и в армии. yes

            Вот и я о том, все про.сра.ли страну ,просто кто то в большей ,а кто то в меньшей степени.
            Pirogov
          2. Alexey RA Сегодня, 18:00
            Цитата: Владимирец
            По крайней мере, в 1991-м у ГКЧП защитников не нашлось, в том числе и в армии.

            Армия, судя по воспоминаниям, на всех уровнях ждала приказа. Чёткого и ясного письменного приказа.
            Потому что лезть под пули за Меченого и его приближённых без приказа желающих уже не было. Спасибо Вильнюсу, когда Михаил Сергеевич сначала послал армейцев наводить порядок, а потом сдулся перед "общественным мнением Запада" и заявил, что он никого не посылал и ничего об этом не знает.
            Вот и сидели армейцы. А то пошли бы они наводить порядок, а потом их же и под суд отдали бы - за самовольные действия. За Меченым бы не заржавело.
            Alexey RA
            1. Владимирец Сегодня, 18:03
              Цитата: Alexey RA
              А то пошли бы они наводить порядок, а потом их же и под суд отдали бы - за самовольные действия.

              Да это всё понятно, просто сейчас очень легко навешать всех собак на одного "товарища", сколько таких "товарищей" было в верхах, а сколько в низах? Правильно камрад написал:
              Цитата: Pirogov
              все про.сра.ли страну ,просто кто то в большей ,а кто то в меньшей степени.
              Владимирец
        2. ПАМ Сегодня, 17:24
          А мы с Вами где были когда ,страну ломали ?.............

          В школу ходили!
          ПАМ
          1. Pirogov Сегодня, 17:55
            Цитата: ПАМ
            В школу ходили!

            Я имел ввиду более старшее поколение.
            Pirogov
        3. Alexey RA Сегодня, 17:41
          Цитата: Pirogov
          А мы с Вами где были когда ,страну ломали ?

          Вероятно, где-то тут:
          Alexey RA
        4. 30 вис Сегодня, 18:22
          Во время так называемого путча , искренне радовался с большинством Севастопольцев , что уж ЭТИ не дрожащей рукой сметут горбачёвых и прочую махру ! Народ дисциплинированный, ждали народного лидера! Поведёт за собой ! Плюс партийная дисциплина .. А у Этих руки дрожали .. В лидеры народные вылез Ельцин .. Получается профукали мы , Эх !
          30 вис
    3. 23424636 Сегодня, 17:13
      здесь просто саботаж на уровне кремля не будем не хотим не можем .Уровень технической грамотности министров команды димы айфона просто непросматривается отсюда космические сроки и уступки по планам ввода .В нищие нулевые приехал в одно рудоуправление показали муфту сцепления двигателя Пилстик Чехия. .сказали делают только в машпроекте в николаеве . Да вешь оказалась непростая но с 3 попытки сделали аналог дешевле николаевских и работающий. Просто в России нормо час станочника токаря на станке ДИП 250 -от 1500 рублей в украине 200 грн или 420 рублей.. .Поэтому здесь все в разы дешевле и дает торгашам шанс рубить бабло на разнице издержек. Поэтому есть рекламный климовский завод под дорогим питером и поставки за нал запорожских двигателей для вертолетов.Россия пьяна нефте доходами и не видет земли .Пора приземлятся и якориться .Впереди тяжелые испытания .
      23424636
      1. Stena Сегодня, 17:44
        Цитата: 23424636
        нормо час станочника токаря на станке ДИП 250 -от 1500 рублей

        При таком нормо часе его зар. плата при 172 часах в мес. составит 258 тыс. руб. Это какой то элитный трехрукий станочник? В МО зарплата составляет от 20-50 тыс.руб. Стоимость н-ч. можете посчитать сами. Хотя обычно не повременка, а сделка.
        Цитата: 23424636
        есть рекламный климовский завод под дорогим питером и поставки за нал запорожских двигателей для вертолетов.

        Климовский завод не только под Питером. Для гражданки - пока закупаем движки. Но зато перспективы - радужнейшие!
        Stena
        1. 23424636 Сегодня, 18:02
          это оценка стоимости изделия которое включает все накладные расходы. а зарплата станочника это критерий для ценообразования .в машиностроении со Сталинских времен.
          23424636
    4. RASKAT Сегодня, 17:23
      Этой новости вторит новость.
      Ростех ввел в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ на базе рыбинского предприятия НПО «Сатурн», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.
      Развитие российской базы морского газотурбостроения реализуется в рамках программы импортозамещения. Одна из важнейших задач проекта — создать испытательную базу для проведения всех видов тестирования корабельных агрегатов с имитацией реальных условий эксплуатации. Кроме этого сборочно-испытательный комплекс будет служить реализации опытно-конструкторских работ, технологического перевооружения и подготовки производства корабельных ГТА. Сметная стоимость строительства — более 6,7 млрд рублей.
      Основу сборочно-испытательного комплекса составляют два стенда: первый — мощностью до 15 МВт, второй — до 40 МВт. При этом возможно проводить испытания как всей энергетической установки, так и ее составных частей. К примеру, дизель-газотурбинный агрегат включает в себя дизельный двигатель, газотурбинный двигатель, корабельный редуктор, локальные системы управления. Одной из особенностей уникального комплекса является максимальная автоматизация рабочих процессов, в частности, система сбора измерительной информации.
      В данный момент на новом объекте стартовали предъявительские испытания агрегата М35Р-1, который применяется в составе крупнейшего в мире корабля на воздушной подушке в качестве привода ходового воздушного винта. Агрегат включает в себя двигатель М70ФРУ-2, редуктор, соединяющие их трансмиссии, систему управления). Особенность М70ФРУ-2 — увеличенные показатели эффективности и межремонтного ресурса по сравнению с применяемыми ранее аналогами. И агрегат, и двигатель являются разработкой НПО «Сатурн».
      Отличная новость как по мне. Конструктора так держать. good

      Это предъявительские испытания агрегата М35Р-1. Это ГТУ для наших фрегатов.
      Путин дал старт производству двигателей для кораблей ВМФ РФ
      RASKAT
      1. Stena Сегодня, 17:50
        Цитата: RASKAT
        Основу сборочно-испытательного комплекса составляют два стенда: первый — мощностью до 15 МВт, второй — до 40 МВт.

        ГТА для кораблей первого ранга пока не осилили, похоже. Там вроде порядка 70 000 л.с. (это я про эсминцы (правда они - паротурбины, вроде) на Балтике и БПК).
        Спасибо за новость!
        Stena
    5. 23424636 Сегодня, 17:34
      эти технологии которые сохранила Россия для себя в месте где много плывунов и зыбучих песков..Леность и расслабленность привели к тому что проектируемые СевБюро суда были зависимы от непредсказуемых киевских клоунов. Петр ! после Полтавской битвы уничтожил монастырь Братский под Киевом место ,где собиралась неприязнь к русским.и записал ,-что черкесы (украинцы) шаткие .Шаткие это ненадежные. . Что делать.? Найти жи -да Ванникова 2 и дать ему право ванникова 1 обеспечить оборону страны.
      23424636
    6. opus Сегодня, 17:51
      Цитата: Zibelew
      продукт который выпускает Украина

      Моторсич забыли
      АИ-25 серии 2Е
      АИ-25ТЛ, АИ-25ТЛК
      АИ-25ТЛШ
      АИ-222-25Ф
      АИ-222
      Д-436-148
      Д-436T1
      Д-436TП
      Д-18Т серии 3
      Д-36 серий 1, 2А, 3А
      Д-36 серии 4А
      МС400
      Д-27
      МС-500В
      TB3-117BMA-CБM1B 4E серии
      ТВ3-117ВМA-СБМ1В
      ТВ3-117ВМA
      ТВ3-117ВМA серии 02
      ТВ3-117ВМ
      ТВ3-117ВМ серии 02
      ВК-2500-03
      Д-136/Д-136 серии 1
      Д-136-2
      АИ-450М и его модификации
      ВР-442
      ВР-17МС
      ТВЗ-117ВМА-СБМ1
      МС-14
      opus
  2. А1845 Сегодня, 16:20
    Вся надежда на вас, "Сатурн"! good
    А1845
  3. Andvigor Сегодня, 16:23
    Цитата: Zibelew
    Эти газотурбинные установки которые мы покупали у Зоря Машпроект наверно самый высокотехнологичный,самый серьезный продукт который выпускает Украина.Как сильно хочется что бы получилось успешно и по возможности быстро их заменить на наши.А потом еще научиться их делать много что бы экспортировать их в Индию,и еще найдется куда.

    Надо!!! Всё получится!
    Andvigor
  4. Роман 11 Сегодня, 16:28
    Заря пока монополист, но и мы на месте не стоим. Время меняется.

    Кстати, до сих пор любопытно видеть коммунистические лозунги - "высокие технологии сборки...." в капиталистическую эпоху. Интересно, у Лукхид Мартин тоже самое?
    Роман 11
    1. cniza Сегодня, 16:37
      Да похоже мы стартанули:

      http://ren.tv/novosti/2017-04-25/putin-dal-start-
      proizvodstvu-korabelnyh-gazoturbinnyh-dvigateley
      cniza
    2. Серый брат Сегодня, 16:38
      Цитата: Роман 11
      у Лукхид Мартин тоже самое?

      У них таких традиций нету.
      Серый брат
    3. НасРать Сегодня, 16:43
      Цитата: Роман 11

      Кстати, до сих пор любопытно видеть коммунистические лозунги - "высокие технологии сборки...." в капиталистическую эпоху.

      А у нас капитализм? А я думал у нас олигархат...
      НасРать
      1. Роман 11 Сегодня, 17:47
        Цитата: НасРать
        А у нас капитализм? А я думал у нас олигархат...

        У нас смесь бульдога с носорогом laughing

        От того и лозунги чудны.
        Роман 11
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 16:30
    Такой пирог хохлы проcралли! Осталось ещё их спецов перетянуть в Россию, чтобы мозги не пропадали понапрасну, да и их опыт не помешает нашему производству. В добрый путь!
    Чёрный Полковник
    1. А1845 Сегодня, 17:46
      думали, что мы чемпионы по проср..? wink
      ан нет, вот кто впереди планеты всей laughing
      А1845
  6. тополь на киев Сегодня, 16:44
    Пока ничего,кроме покупки китайских двигателей не получилось. А китайские все бракованные пришли.
    Вот почему не переманиваем специалистов,почему не проблем достать тех документацию??
    тополь на киев
    1. Stena Сегодня, 17:52
      Цитата: тополь на киев
      Вот почему не переманиваем специалистов,почему не проблем достать тех документацию??

      Уже куча народу приехала. Просто не кричат об этом.
      Stena
  7. Роман 11 Сегодня, 16:55
    "Тогда мы и приняли решение: не будем делать что-то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину", — подчеркнул Путин.

    Вице-премьер подчеркнул, что отрасль была создана в рекордные сроки — фактически за два с половиной года от момента принятия решения. "Это будут самые различные агрегаты, разноразмерные, в том числе для кораблей на воздушной подушке", — добавил Рогозин.

    "Никогда мы этого не делали. Они (украинская сторона) думали, что они нас поставили в угол, и мы не сможем закончить строительство фрегатов, но мы это сделали", — заявил Д.Рогозин.

    https://ria.ru/defense_safety/20170425/1493084837
    .html
    Роман 11
  8. Мар.Тира Сегодня, 17:33
    Цитата: Владимирец
    Цитата: Pirogov
    А мы с Вами где были когда ,страну ломали ?....

    Подавляющее большинство, повинуясь стадному инстинкту, хлопало в ладоши и признавалось американцам в любви. По крайней мере, в 1991-м у ГКЧП защитников не нашлось, в том числе и в армии. yes

    Не надо на всех грязь лить.Народ живёт своей жизнью,как жил и тогда,народ голосовал за сохранение.Кто-то его послушал?..Всё повторяется.Не дай бог конечно начнут опять делить власть ,пойдёте на баррикады?Сомневаюсь.Нам нечего терять кроме жизни,а им есть.Необходимость переходить на свои движки уже давно висела Домокловым мечом.Вот сейчас он и ударил.Причём и на гражданском транспорте.Разводили шашни.с ЕС,с бывшими братками,вот они и ответили.
    Мар.Тира
  9. Монархист Сегодня, 17:50
    "К. 2025 в России будет создано семейство новых морских двигателей и агрегатов",,,а сейчас сидим в ....
    Монархист
  10. Волька Сегодня, 18:14
    не бывает безвыходных ситуаций, есть только зависть и лень, дайте время все будет...
    Волька
  11. Влад5307 Сегодня, 18:26
    До сегодняшнего дня одной из болевых точек российского кораблестроения остается изготовление силовых установок, подобных тем, что производит для военных кораблей украинское предприятие «Зоря-Машпроект» (Николаев). Этот разработчик и производитель газотурбинного оборудования является монополистом на постсоветском пространстве.

    Зная об этом за 15 лет даже не почесались создать производство у себя, сегодня не пришлось бы начинать почти с нуля! Вот узость мышления эффективных менеджеров и таким доверяют предприятия оборонки! hi
    Влад5307
  12. Екатерина II Сегодня, 18:29
    а вот по данным
    SIPRI: При Порошенко Украина продала России военной продукции больше, чем при Януковиче
    Россия оказалась крупнейшим партнером Украины в военной сфере.
    Об этом свидетельствует исследование, которое ежегодно проводит авторитетная международная организация - Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).
    По последним данным SIPRI, которые есть в распоряжении "Вестей", в прошлом году Украина экспортировала в РФ продукции военного назначения на сумму $169 млн.
    Всего за год объемы поставок в Россию выросли на 72% и оказались выше, чем во времена президентства Виктора Януковича.
    Скорее всего не может быть всего 169 млн при Януковиче. Либо методика подсчета странная.
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 всего
    РФ импортировала из Украины -- 86 129 150 98 169 млн дол.
    В общем с турбинами сложнее. Их нельзя продать из за украинских санкций(предприятие числиться государственным) А вот частнику можно
    ПАО «Мотор Сич» отгрузило в РФ в январе 2017 г. - 16, а в феврале – 36 турбовальных двигателей типа ТВ3-117 на общую сумму более 32 млн. долл. В марте экспортировано аналогичных двигателей еще на 26,5 млн. долл., что соответствует примерно 44 единицам.
    МС еще и отремонтировали двигатели ан 124 (МО РФ) в 2016 и даже не отрицает(СБУ в курсе)
    Думаю насчет Зори-тоже бы могли использовать(или используют) прокладки. Но корабельные ГТУ это не мелочь тырить..
    Пока ЗМ занимается не только ГТУ но и многочисленными газовыми агрегатами для газовых компаний.
    Екатерина II
  13. mlad Сегодня, 18:31
    Вот когда фрегат с Сатурновскими движками начнет рассекать водные просторы, тогда и надо бить дифферамбы. Сейчас надо надеяться что это не за горами.
    mlad
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