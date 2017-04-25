«Сатурн» разрабатывает для ВМФ перспективные газотурбинные двигатели

Продуктовой стратегией ОДК предусмотрены мероприятия, которые позволят в период до 2020 г. обеспечить ВМФ РФ современными двигателями российского производства, а с учетом предлагаемых к реализации инициативных проектов создать до 2025 г. семейство перспективных морских газотурбинных двигателей и агрегатов,

К 2025 году в России будет создано семейство новых морских двигателей и агрегатов, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).говорится в сообщении.Отмечается, что 3 опытно-конструкторские работы по данной тематике будут завершены к концу 2017-го на НПО "Сатурн" (Рыбинск).«Реализуемые НПО "Сатурн" опытно-конструкторские работы выполняются в соответствии с реализуемой в Российской Федерации программой импортозамещения с целью разработки и освоения производства отечественных корабельных агрегатов, а также для замены находящихся в эксплуатации ранее установленных украинских ГТД на кораблях РФ», – рассказали в пресс-службе.В компании сообщили также, что на НПО «Сатурн» в настоящее время проводится обновление производственных мощностей, «только создание сборочно-испытательного комплекса обошлось в 6,7 млрд. рублей».До сегодняшнего дня одной из болевых точек российского кораблестроения остается изготовление силовых установок, подобных тем, что производит для военных кораблей украинское предприятие «Зоря-Машпроект» (Николаев). Этот разработчик и производитель газотурбинного оборудования является монополистом на постсоветском пространстве.