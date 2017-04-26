Корабельные вертолеты Ka-52K и Ка-29 показали свою мощь Сегодня, 14:30 Корабельные ударные вертолеты Ка-52К и Ка-29 проводят учебные стрельбы недалеко от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". 2 Военная приемка: «Адмирал Кузнецов». Первый боевой выход». Часть 3 Трудные дети страны Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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