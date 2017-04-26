17:41 26 апреля

Корабельные вертолеты Ka-52K и Ка-29 показали свою мощь

Корабельные ударные вертолеты Ка-52К и Ка-29 проводят учебные стрельбы недалеко от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".




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Комментарии 2

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  1. Валентин Ыч Сегодня, 16:42
    Жаль, что у нас только один Кузя авианесущий..
    Валентин Ыч
  2. Владимирец Сегодня, 17:32
    Видео хорошее, но стрельба НУРСами для Ка-29 ещё как то выглядит ничего, то с Ка-52К, как из "Арматы" с аркебузы. request
    Владимирец
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