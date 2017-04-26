Ракетная угроза и противоракетная защита КНДР



Дальность полета северокорейских ракет. Схема Stratfor



Одна из новейших МБР северокорейской разработки. Фото Nknews.org



Баллистическая ракета подводных лодок "Пуккыксон". Фото Nknews.org



Опытный образец подвижного грунтового комплекса "Пуккыксон-2" на испытаниях, февраль 2017 г. Фото ЦТАК



Ракеты С-125 - одно из самых мощных зенитных вооружений КНДР. Фото Imp-navigator.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://vz.ru/

https://theguardian.com/

http://globalsecutiry.org/

http://bmpd.livejournal.com/

http://imp-navigator.livejournal.com/

Корейский полуостров вновь привлекает внимание всего мира. Два соседних государства, на протяжении всей своей истории находящиеся в состоянии конфликта, вновь оказались на грани войны. Кроме того, ситуация дополнительно ухудшается из-за неоднозначных действий третьих стран, имеющих определенные интересы в регионе. В контексте продолжительного противостояния Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики особый интерес представляют вооружения последней, в первую очередь системы стратегического назначения и средства защиты от ударов противника.Ракетно-ядерная программа КНДР уже давно не является секретом. В течение нескольких последних десятилетий северокорейская промышленность, используя чужие наработки и собственные идеи, сумела создать значительное число ракетных комплексов разных классов и различного назначения. По последним данным, к настоящему времени Северная Корея успела создать несколько ракет с межконтинентальной дальностью полета. Поражение целей на меньших дальностях тоже уже не является чрезмерно сложной задачей.Пхеньян традиционно не раскрывает подробности своих ракетных программ, но часть данных все же публикуется, а прочие сведения становятся известны теми или иными способами. По известным данным, к настоящему времени на вооружении Корейской народной армии состоит несколько сухопутных комплексов с ракетами разного радиуса действия. Также были созданы баллистические ракеты подводных лодок. Используя это оружие, КНДР может контролировать достаточно крупные районы Дальнего Востока. Наличие подводных лодок с ракетами, в свою очередь, в теории позволяет держать на прицеле и другие регионы.По понятным причинам, все страны Азиатско-Тихоокеанского региона вынуждены изучать корейский ракетно-ядерный потенциал и делать соответствующие выводы. Кроме того, интерес к этой тематике проявляют аналитические организации и средства массовой информации всего мира. Не так давно одна из самых известных частных разведывательно-аналитических организаций опубликовала свою версию оценки ракетной мощи КНДР. Согласно выводам специалистов компании Stratfor, Северная Корея может угрожать большому числу государств как в Евразии, так и в Северной Америке.На вооружении КНДР состоят баллистические ракеты нескольких типов, но специалисты Stratfor приняли во внимание только четыре комплекса с разными характеристиками. Рассматривались ракеты средней дальности типов «Нодон-1» и «Нодон-2», а также межконтинентальные комплексы семейства «Тэпходон». По данным аналитиков, в арсеналах корейской армии имеется от 50 до 100 ракет семейства «Нодон». Общее количество изделий «Тэпходон-1» не превышает двух-трех десятков. Ракета второй модели этого семейства, как утверждается, пока не вышла из стадии испытаний.Опубликованная схема, отображающая зоны ответственности ракет и карту мира, наглядно показывает, куда могут долететь ракеты, запущенные с территории Северной Кореи. Несколько окружностей разного диаметра охватывают значительную часть Азии и Тихого океана. Более того, баллистические ракеты с максимальной дальностью стрельбы могут доставить боевую часть в район Ближнего Востока или в Восточную Европу.Наименьшими характеристиками среди рассмотренных образцов ракетного вооружения отличается комплекс «Нодон-1». По некоторым данным, эта система была создана путем глубокой модернизации существующих ракетных комплексов советской разработки. Увеличение размеров ракеты и прочие доработки привели к значительному росту характеристик. Ракета этого типа способна лететь на дистанцию до 1300 км и доставлять к цели моноблочную боевую часть массой, предположительно, 1 т.При запуске с территории КНДР «зона ответственности» ракеты «Нодон-1» полностью перекрывает всю Южную Корею. Также ракета может достичь Японии, восточных районов Китая и Монголии, а также дальневосточной части российской территории.Комплекс «Нодон-2» является прямым развитием предыдущей системы и имеет некоторые характерные отличия. За счет переработки тех или иных элементов ракеты дальность стрельбы удалось довести до 1500 км. В контексте практического применения это позволило заметно расширить зону ответственности комплексов. Теперь в область возможного удара попадают более крупные территории соседних государств. Примечательно, что Республика Корея и Япония, имеющие сложные отношения с КНДР, полностью оказываются в зоне ответственности ее ракет.Следующий объект внимания аналитиков из Stratfor – ракета средней дальности «Тэпходон-1», также известная под названием «Хвасон-1». Эта ракета построена по двухступенчатой схеме и отличается от предыдущих северокорейских разработок повышенными характеристиками дальности. При стартовой массе менее 22 т такое изделие способно доставить 750-кг боевую часть на расстояние до 2 тыс. км. Известно, что ракеты «Тэпходон-1» / «Хвасон-1» уже были приняты на вооружение и выпускаются серийно. На дежурстве, по разным данным, находится не более трех десятков изделий.В окружность диаметром 2 тысячи километров с центром на территории Северной Кореи попадают значительные районы Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Дополнительные 500 км дальности полета позволяют значительно увеличить зону ответственности ракет. Так, на севере в нее теперь попадает российский Сахалин, западные участки перекрывают почти половину Китая и большую часть Монголии, а на юге удается «достать» даже Тайвань. В безопасности оказывается только Малайский архипелаг в целом и Филиппины в частности.Четвертая ракета, изученная зарубежными аналитиками, – «Тэпходон-2» или «Хвасон-2». Это двухступенчатая ракета с жидкостными двигателями, соответствующая основным требованиям к вооружениям межконтинентального класса. Дальность полета «Хвасон-2» составляет от 4000 до 8000 км. По другим данным, максимальная дальность стрельбы – только 6500-6700 км. Ракета несет боевую часть массой до 1 т.Специфика полета по баллистической траектории привела к тому, что зоны ответственности ракет «Тэпходон-1» и «Тэпходон-2» не перекрываются. Первое изделие семейство может доставить боезаряд на 2 тыс. км, тогда как второе не может выполнить схожую задачу лишь на вдвое больших дальностях. Таким образом, при применении ракет семейств «Нодон» и «Тэпходон» / «Хвасон» объекты вероятного противника на дальностях от 2000 до 4000 км остаются в относительной безопасности. В эту зону попадают значительная часть российских Дальнего Востока и Сибири, западные районы Монголии и Китая, Индокитай, север Малайского архипелага и крупный район Тихого океана.В то же время при максимальной дальности стрельбы до 8000 км северокорейские ракеты «Тэпходон-2» представляют угрозу для более удаленных регионов, что должно вызывать соответствующее беспокойство третьих стран. В теории «Хвасон-2» может достичь всей европейской части России. Также потенциальные цели ракет могут располагаться в Восточной и Центральной Европе, вплоть до Германии, Великобритании и Греции. Зона действия ракет перекрывает весь Ближний Восток, в том числе Аравийский полуостров и незначительную часть Египта. Также ракеты способны долететь до Индии, южной части Малайского архипелага, Новой Гвинеи и большей части Австралии. Учитывая позицию Пхеньяна, следует отметить, что «Тэпходон-2» также может атаковать Гренландию, Аляску, Гавайские острова, заметную часть Канады и небольшой район тихоокеанского побережья США.Следует учитывать, что специалисты Stratfor рассмотрели только четыре ракетных комплекса наземного базирования, тогда как КНДР располагает несколькими другими системами, в том числе устанавливаемыми на подводных лодках. Последние, имея характерные преимущества, вполне способны увеличить зону ответственности стратегических вооружений с понятными последствиями для вероятного противника. Также можно принять во внимание последние достижения северокорейской промышленности. На недавнем параде в столице были показаны несколько новых ракетных комплексов. Точные их характеристики не оглашались, но характерные черты показанных образцов позволяют говорить о создании образцов с достаточно широкими возможностями.Опубликованные данные позволяют сделать разные выводы. Главный из них заключается в том, что Северная Корея имеет принципиальную возможность нанесения ракетного удара – в том числе с применением специальных боезарядов – по объектам различных стран. Прежде всего, подобным рискам подвергаются Южная Корея и Япония, имеющие, мягко говоря, натянутые отношения с Пхеньяном. Самые совершенные ракеты, в свою очередь, позволяют КНДР атаковать даже некоторые районы Соединенных Штатов, считающихся главным врагом.В целом, количественные и качественные показатели северокорейской ракетной группировки выглядят неоднозначно. В силу понятных причин страна не может создать по-настоящему многочисленные группировки ракет, способные на равных противостоять войскам ведущих стран мира. В то же время, даже полученные результаты являются поводом для беспокойства. Уже несколько десятков ракет средней дальности, оснащенных специальными боевыми частями, оказываются серьезной угрозой для ближайших стран. Готовность применения такого оружия, способного нанести серьезный урон ближайшим недружественным государствам, может стать хорошим инструментом сдерживания.Известно, что вероятные противники Северной Кореи имеют весьма ограниченные возможности в деле противоракетной обороны. Используя самые новые зенитные системы, в первую очередь зарубежной разработки, они способны перехватывать оперативно-тактические ракеты, и также, вероятно, некоторые ракеты малой дальности. Таким образом, ПРО государств региона вряд ли может считаться развитой и соответствующей имеющимся угрозам. В то же время, подобные проблемы характерны и для Корейской народной армии.Несколько дней назад южнокорейский Институт проблем Дальнего Востока при университете провинции Кёнсан-Намдо опубликовал «Доклад о ядерной и ракетной программах Севера». Как ясно из названия, целью этой работы было изучение текущего состояния дел в приоритетных проектах КНДР. Из разных источников авторы доклада сумели получить важные данные о некоторых северокорейских проектах и сделать определенные выводы.Как сообщается, в последние годы армия и промышленность Северной Кореи занимались строительством противоракетной обороны Пхеньяна и ключевых военных объектов страны. Учитывая опыт Корейской войны начала пятидесятых годов, была создана целая сеть разнообразных объектов, необходимых для слежения за обстановкой и обнаружения угроз с последующим принятием соответствующих мер. Для защиты важнейших объектов предлагается использование развитой сети зенитных ракетных комплексов разных типов.По данным Института проблем Дальнего Востока, в системе ПРО КНДР используется 179 ракет «земля-воздух» SA-2 (советские С-75) и 38 изделий SA-5 (С-200). Также могут использоваться системы SA-3 (С-125). Наличие комплексов трех типов позволяет создать эшелонированную противовоздушную оборону, способную обеспечить защиту района диаметром до 300 км.Тем не менее, наличие такой системы противовоздушной и противоракетной обороны, как считают южнокорейские специалисты, не позволит эффективно решить имеющиеся задачи. Состоящие на вооружении ракеты были созданы советской промышленностью полвека назад, и за это время успели растерять свой потенциал. Как следствие, в настоящее время по своим характеристикам они заметно уступают более новым комплексам зарубежного производства, таким как американская система Patriot, в том числе старых модификаций.Для повышения потенциала имеющихся зенитных комплексов принимаются определенные меры. По данным южнокорейских аналитиков, промышленность Северной Кореи предпринимает попытки создания мобильных версий существующих комплексов. Имеющиеся ракеты и наземные технические средства переводятся на самоходные шасси, вследствие чего боевая эффективность должна в определенной мере повышаться. Также известно о создании некоторых новых комплексов, таких как система KN-06. По разным данным, она может атаковать авиационную технику на дистанциях до 150 км и имеет некоторый потенциал для борьбы с баллистическими целями. Следует отметить, что какие-либо сведения о создании полноценных противоракетных систем новых типов отсутствуют.Согласно последним докладам и публикациям зарубежных аналитиков, Корейская Народно-Демократическая Республика отличается достаточно высоким ракетным потенциалом, позволяющим нанести самый серьезный ущерб вероятному противнику в лице недружественных стран своего региона. Дополнительным фактором, положительно сказывающимся на общем потенциале Корейской народной армии, является наличие ядерных боевых частей, совместимых с рядом имеющихся ракет. В то же время, количественные и качественные показатели этого потенциала весьма ограничены. Кроме того, имеются серьезные проблемы с защитой собственной территории от ракетных и авиационных ударов противника.С учетом имеющихся факторов и особенностей текущей ситуации КНДР можно признать достаточно серьезным противником, в случае начала полномасштабного конфликта способным доставить врагу множество проблем. Вероятный противник, располагающий более мощными вооруженными силами, возможно, сможет без особого труда преодолеть северокорейскую оборону и одержать победу, но сначала ему придется подвергнуться весьма ощутимым ударам, в том числе и ядерным. Такие особенности гипотетического конфликта могут стать одним из немногих факторов, способных сохранить мир в регионе и исключить полномасштабную войну с участием нескольких стран.