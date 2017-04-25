18:37 25 апреля

Росгвардия примет на вооружение детектор опасных веществ

Национальная гвардия России планирует до конца текущего года принять на вооружение прибор, одновременно реагирующий на радиацию и на отравляющие вещества, передает РИА Новости сообщение начальника отдела радиационной, химической и биологической защиты силового ведомства полковника Сергея Богданова.

Росгвардия примет на вооружение детектор опасных веществ


Сейчас мы с предприятием ведем работы, чтобы создать один прибор, который будет реагировать и на радиоактивные вещества, и на отравляющие, и на химическо-опасные вещества, и подавать сигнал как о химическом заражении, так и о радиоактивном заражении… Прибор может поступить на вооружение в конце этого года или в начале следующего,
сказал Богданов журналистам.


Полковник отметил, что проект находится на завершающей стадии.

Он сообщил также, что «этот прибор пока что носит название "Эдельвейс", так предложила компания-разработчик, но это рабочее название». Впоследствии название прибора будет наверняка изменено.

Кроме того, по словам Богданова, ведомство планирует работы по использованию беспилотников «для ведения традиционной химической разведки».

Использованы фотографии: РИА Новости . Саид Царнаев
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Комментарии 33

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 16:46
    Полезеный думаю дивайс особенно если носимый.
    Alex_Rarog
    1. cniza Сегодня, 16:49
      Цитата: Alex_Rarog
      Полезеный думаю дивайс особенно если носимый.


      Интересно он персональный или ?
      cniza
      1. oleg-gr Сегодня, 17:11
        Любопытно, когда изобретут прибор, реагирующий на глупцов? Очень хотелось бы знать. Или кастрюлеголовые на Окраине от такого прибора и спасались?
        oleg-gr
        1. cniza Сегодня, 17:21
          Человеческая глупость неизмерима , это Божий промысел.
          cniza
      2. рич Сегодня, 17:13
        Новое - это хорошо забытое старое
        Я тут книжку про Ивана Грозного читал. Так вот у него тоже был такой персональный дивайс - свой собственный детектор опасных веществ. Правда он был не носимый, а самоходный. Называлось это чудо техники - немчин Яков, он завсегда у Грозного пищу перед едой пробывал. hi
        рич
        1. KelWin Сегодня, 18:17
          Ну отведал бы Яков чайку с полонием, и чем бы это помогло?)
          KelWin
          1. рич Сегодня, 18:22
            Якову ничем, а чайханщика бы "замочили в сортире", как любил выражаться Иван Грозный. Ну и естественно у царя появился бы детектор опасных веществ следующего поколения -немчин Яков-2 hi
            рич
      3. bouncyhunter Сегодня, 17:16
        Цитата: cniza
        Интересно он персональный или ?

        Вряд ли ... Скорее всего будет использоваться из машины обеспечения , возможно наличие выносного модуля .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:22
          Я тоже так думаю , ну может еще с беспилотника.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:45
            Вить , думаю что мобильная версия не заставит себя ждать .
            bouncyhunter
        2. рич Сегодня, 17:31
          Привет, Паша. У нас теперь похоже каждое ведомство свои собственные приборы создает, а у семи нянек как говориться, четырнадцать тит...тьфу - дитя без глаза
          Национальная гвардия России планирует до конца текущего года принять на вооружение прибор, одновременно реагирующий на радиацию и на отравляющие вещества, передает РИА Новости сообщение начальника отдела радиационной, химической и биологической защиты силового ведомства полковника Сергея Богданова.

          Есть же у армейцев отличный одноразовый прибор-снаряд - выстреливают из обычной пушки на определенную территорию, он падает раскрывается и какое-то время, видимо пока питание не сядет, мониторит радиационную, химическую и биологическую обстановку. Сам по себе стоит копейки. Недавно про него не ВО читал
          рич
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:42
            Моё почтение , Дима ! hi
            Цитата: рич
            У нас теперь похоже каждое ведомство свои собственные приборы создает, а у семи нянек как говориться, четырнадцать тит...тьфу - дитя без глаза

            Что это тут за неуставные "четырнадцать тит ... тьфу" ??? Даже если ты скажешь "грудь" - сиськи от этого лучше не станут ! am
            Будем посмотреть что это за прибор и с кем его едят ...
            bouncyhunter
        3. болот Сегодня, 17:36
          Цитата: bouncyhunter
          Вряд ли ... Скорее всего будет использоваться из машины обеспечения , возможно наличие выносного модуля .

          Да переносное может быть даже индивидуальным.
          Что там простейший дозиметр да и компрессор анализатор с катриджами.
          болот
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:44
            Цитата: болот
            Что там простейший дозиметр да и компрессор анализатор с катриджами.

            Солдату в походе и иголка тяжела ... Надеюсь на компактность и малую массу ...
            bouncyhunter
            1. болот Сегодня, 18:02
              Цитата: bouncyhunter
              Солдату в походе и иголка тяжела ... Надеюсь на компактность и малую массу ...

              А вы разве хим защиту не проходили,еще в СССР были разовые девайсы для индивидуального пользования.
              Просто мы все это подзабыли.
              болот
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:08
                Проходил и помню , хоть и служил уже после распада СССР .
                bouncyhunter
                1. болот Сегодня, 18:24
                  Цитата: bouncyhunter
                  Проходил и помню , хоть и служил уже после распада СССР .

                  Да я сам учился и служил после распада.
                  Тут еще одно,жил в микре где дома принадлежали КЭЧу,по щегляне таскали всякие стеклянные трубки да аптечки. laughing За что были наказаны.
                  А так на кафедре РБХЗ подробно потом рассказали.
                  болот
                  1. bouncyhunter Сегодня, 18:27
                    Не будите в моей сентиментальной душе ностальгию ... crying
                    bouncyhunter
  2. Pirogov Сегодня, 16:47
    Нужная вещь ,не дать последователям белых касок ,не одного шанса.
    Pirogov
  3. LostCoast Сегодня, 16:53

    До чего забавно выглядит laughing
    LostCoast
    1. LostCoast Сегодня, 16:54
      Это я к тому,что и маски должны быть одного образца,а не такая жесть
      LostCoast
      1. болот Сегодня, 17:03
        Цитата: LostCoast
        Это я к тому,что и маски должны быть одного образца,а не такая жесть

        Это для курящих laughing
        болот
        1. LostCoast Сегодня, 17:09
          А некурящим разве не хочется сплюнуть или водички попить?На рту нужно сделать разрез в нахлёст на резинке,что-бы легко пальцем оттягивался,а материал нужен тонкий и в облипочку.Боец не должен её ощущать,а это больше на носок с прорезями похоже. laughing
          LostCoast
          1. болот Сегодня, 17:16
            Цитата: LostCoast
            А некурящим разве не хочется сплюнуть или водички попить?На рту нужно сделать разрез в нахлёст на резинке,что-бы легко пальцем оттягивался,а материал нужен тонкий и в облипочку.Боец не должен её ощущать,а это больше на носок с прорезями похоже.

            Лижь бы молнию бы не пришили. laughing
            болот
  4. Громобой Сегодня, 17:05
    Проверка с использованием имитаторов СВУ и подсадных "подозрительных" агентов выявила,что охрана Самарского метро осуществляется халатно.Даже визуальный контроль на турникетах осуществляется непостоянно.С техническими средствами и того хуже.Ещё в двух городах результат тот же.
    Работать необходимо сразу по двум направлениям:
    -оснащение служб охраны и контроля современными средствами и методиками работы по предотвращению терактов.
    -жёсткий контроль за выполнением всех норм и инструкций сотрудниками правопорядка и безопасности непосредственно на местах.
    Громобой
    1. болот Сегодня, 17:10
      Цитата: Громобой
      Проверка с использованием имитаторов СВУ и подсадных "подозрительных" агентов выявила,что охрана Самарского метро осуществляется халатно.Даже визуальный контроль на турникетах осуществляется непостоянно.С техническими средствами и того хуже.Ещё в двух городах результат тот же.
      Работать необходимо сразу по двум направлениям:
      -оснащение служб охраны и контроля современными средствами и методиками работы по предотвращению терактов.
      -жёсткий контроль за выполнением всех норм и инструкций сотрудниками правопорядка и безопасности непосредственно на местах.

      Кинологов привлекайте,у собак нюх поразителен.Даже остатки на одежде после стирок чуют.Даже выплюнутую жевательную резинку после марихуаны чуют.
      болот
      1. LostCoast Сегодня, 17:12
        Прибор нужен.Собаки радиацию не найдут. К сожалению и такое возможно
        LostCoast
        1. болот Сегодня, 17:21
          Цитата: LostCoast
          Прибор нужен.Собаки радиацию не найдут. К сожалению и такое возможно

          Громобой пишет про СВУ а она в основном на нитратах.
          Да радиацию не учуют да и по химии тоже,здесь прибор нужен.
          болот
      2. Masya Masya Сегодня, 17:16
        Да вы садист, после марихуаны заставлять пса, ещё и выплюнутую жвачку искать...
        Masya Masya
        1. болот Сегодня, 17:18
          Цитата: Masya Masya
          Да вы садист, после марихуаны заставлять пса, ещё и выплюнутую жвачку искать...

          Сами,псины, находят а это повод для серьезного шмона.
          болот
      3. Громобой Сегодня, 18:05
        Цитата: болот
        Кинологов привлекайте

        На майские обещают.У нас располагается достаточно крупный зональный центр кинологии и спецы есть.Всегда приятно видеть таких собачек,а уж если её ведёт красивая девушка,то вдвойне любо-дорого поглядеть.Хотя это и не обязательно овчарка,охотничьих пород много.
        19.04.2017
        Служебные собаки будут дежурить на майские праздники в самарском метро.https://www.kommersant.ru/doc/3275696
        Громобой
        1. болот Сегодня, 18:14
          Цитата: Громобой
          На майские обещают.У нас располагается достаточно крупный зональный центр кинологии и спецы есть.Всегда приятно видеть таких собачек,а уж если её ведёт красивая девушка,то вдвойне любо-дорого поглядеть.Хотя это и не обязательно овчарка,охотничьих пород много.

          Одно волнует,у вас и у нас все немцы и восточники с генетическими нарушениями,от родственных связей ,качество собак утрачивается,вплоть до нарушении в костяке,дисплазии.Так что кинологам не початый край работы в плане селекции.
          болот
  5. Холуай Сегодня, 17:15
    Съездили бы в Израиль, по изучали бы их опыт что ли! Что велосипед то изобретать? Израиль в этом плане охотно помогает...
    Холуай
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