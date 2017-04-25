Росгвардия примет на вооружение детектор опасных веществ

Сейчас мы с предприятием ведем работы, чтобы создать один прибор, который будет реагировать и на радиоактивные вещества, и на отравляющие, и на химическо-опасные вещества, и подавать сигнал как о химическом заражении, так и о радиоактивном заражении… Прибор может поступить на вооружение в конце этого года или в начале следующего,

Национальная гвардия России планирует до конца текущего года принять на вооружение прибор, одновременно реагирующий на радиацию и на отравляющие вещества, передает РИА Новости сообщение начальника отдела радиационной, химической и биологической защиты силового ведомства полковника Сергея Богданова.сказал Богданов журналистам.Полковник отметил, что проект находится на завершающей стадии.Он сообщил также, что «этот прибор пока что носит название "Эдельвейс", так предложила компания-разработчик, но это рабочее название». Впоследствии название прибора будет наверняка изменено.Кроме того, по словам Богданова, ведомство планирует работы по использованию беспилотников «для ведения традиционной химической разведки».