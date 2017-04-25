Тайвань рассматривает возможность покупки американских F-35B
Минобороны Тайваня объявит свое окончательное решение по поводу закупки в США истребителей F-35B «Лайтнинг-2» в июле текущего года, сообщает ЦАМТО со ссылкой на издание «Тайбэй таймс».
«Вопрос приобретения F-35 стал основной темой на состоявшейся на прошлой неделе сессии парламента, где оборонное ведомство объявило о предстоящей проверке возможностей национальной обороны путем компьютерного моделирования. Симуляция будет основана на военном балансе между Тайванем и Китаем, ожидаемым к 2025 году с учетом того, что НОАК будет иметь на вооружении три авианосца и истребители Су-35», – говорится в статье.
Сообщается, что Тайвань окончательно отказался от планов по закупке в США 66 новых многоцелевых истребителей F-16C/D Блок.52. Теперь ВВС сосредоточены на модернизации с помощью США около 150 имеющихся на вооружении F-16A/B Блок.20, а также 130 истребителей национального производства F-CK-1/IDF.
Кроме того, Минобороны рассматривает возможность приобретения самолетов 5-го поколения F-35B с вертикальной посадкой и коротким разбегом. О намерении МО Тайваня прибрести такие истребители стало известно еще в 2012 году. Однако официально эти планы были подтверждены лишь в 2014-ом. При этом Минобороны оговорилось, что «они рассчитаны на долгосрочную перспективу».
«Вопрос приобретения F-35 стал основной темой на состоявшейся на прошлой неделе сессии парламента, где оборонное ведомство объявило о предстоящей проверке возможностей национальной обороны путем компьютерного моделирования. Симуляция будет основана на военном балансе между Тайванем и Китаем, ожидаемым к 2025 году с учетом того, что НОАК будет иметь на вооружении три авианосца и истребители Су-35», – говорится в статье.
Сообщается, что Тайвань окончательно отказался от планов по закупке в США 66 новых многоцелевых истребителей F-16C/D Блок.52. Теперь ВВС сосредоточены на модернизации с помощью США около 150 имеющихся на вооружении F-16A/B Блок.20, а также 130 истребителей национального производства F-CK-1/IDF.
Кроме того, Минобороны рассматривает возможность приобретения самолетов 5-го поколения F-35B с вертикальной посадкой и коротким разбегом. О намерении МО Тайваня прибрести такие истребители стало известно еще в 2012 году. Однако официально эти планы были подтверждены лишь в 2014-ом. При этом Минобороны оговорилось, что «они рассчитаны на долгосрочную перспективу».
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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