18:34 25 апреля

Тайвань рассматривает возможность покупки американских F-35B

Минобороны Тайваня объявит свое окончательное решение по поводу закупки в США истребителей F-35B «Лайтнинг-2» в июле текущего года, сообщает ЦАМТО со ссылкой на издание «Тайбэй таймс».



«Вопрос приобретения F-35 стал основной темой на состоявшейся на прошлой неделе сессии парламента, где оборонное ведомство объявило о предстоящей проверке возможностей национальной обороны путем компьютерного моделирования. Симуляция будет основана на военном балансе между Тайванем и Китаем, ожидаемым к 2025 году с учетом того, что НОАК будет иметь на вооружении три авианосца и истребители Су-35», – говорится в статье.


Сообщается, что Тайвань окончательно отказался от планов по закупке в США 66 новых многоцелевых истребителей F-16C/D Блок.52. Теперь ВВС сосредоточены на модернизации с помощью США около 150 имеющихся на вооружении F-16A/B Блок.20, а также 130 истребителей национального производства F-CK-1/IDF.

Кроме того, Минобороны рассматривает возможность приобретения самолетов 5-го поколения F-35B с вертикальной посадкой и коротким разбегом. О намерении МО Тайваня прибрести такие истребители стало известно еще в 2012 году. Однако официально эти планы были подтверждены лишь в 2014-ом. При этом Минобороны оговорилось, что «они рассчитаны на долгосрочную перспективу».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 29

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:23
    Тайвань решил континентальному Китаю показать зубы? И обострения не боятся? Трампу эта заваруха поможет решать внутренние проблемы. А двум китайским странам вряд ли пойдет на пользу. В выигрыше только Америка будет.
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 17:26
      США будет всеми возможными средствами поддерживать Тайвань и дразнить Китай.
      cniza
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:44
        так они еще и заваруху могут посодействовать...
        Скептик-Самоучка
        1. Pirogov Сегодня, 17:51
          Цитата: Скептик-Самоучка
          так они еще и заваруху могут посодействовать.

          Да нет ,просто пропихивают Тайваню свою вундервафлю ФУ 35.
          Pirogov
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:53
            это сейчас пропихивают - а вообще если в китае случится майдан/война/цунами/катаклизм - им только на руку...
            так что на противоречиях Тайваня и Китая они будут играть долго
            Скептик-Самоучка
        2. Arzoo Сегодня, 17:51
          Матрасам важно впарить как можно больше пингвинов, кому не важно. Пентагон с Лохед Мартин уже столько бабла утопили на "фэшках", что просто страшно. Какую-то Гамбию на эти деньги можно десять лет кормить и не задумываться.
          Arzoo
    2. МПК105 Сегодня, 17:34
      Да не зубы показать,а в ответ оскалиться...Разве не Китай давно Тайвань на картах рисует как свой остров?Трамп предвыборные обещания выполняет-у американских рабочих прибавится теперь работы,надо много самолётов всем теперь делать.Значит,не так уж он и плох,35,раз покупают... wink
      МПК105
      1. cniza Сегодня, 17:35
        Это США на руку , создать проблем Китаю и поиграть на амбициях.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:12
          Цитата: cniza
          Это США на руку , создать проблем Китаю и поиграть на амбициях.

          Вот именно . Матрасам крайне не нравятся добрососедские отношения Китая с кем бы то ни было . Кроме них самих , естественно .
          bouncyhunter
      2. bouncyhunter Сегодня, 18:14
        Цитата: МПК105
        Значит,не так уж он и плох,35,раз покупают..

        Лёха ! hi Ёж - птица гордая ! Пока не пнёшь - нихрена не полетит ... soldier
        bouncyhunter
        1. МПК105 Сегодня, 18:19
          Не ну,просто,берут же люди...Чать не дурачки же,чтоб откровенное ..... покупать... feel
          МПК105
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:22
            Лёш , хочешь быть другом Матрасии - покупай и не задавай лишних вопросов ... yes
            bouncyhunter
    3. kpotr Сегодня, 17:43
      Цитата: oleg-gr
      Тайвань решил континентальному Китаю показать зубы? И обострения не боятся? Трампу эта заваруха поможет решать внутренние проблемы. А двум китайским странам вряд ли пойдет на пользу. В выигрыше только Америка будет.

      Это скорее ответ. Обострение уже давно идет. Чего только стоит проход китайского авианосца .
      kpotr
    4. рич Сегодня, 18:13
      По китайски Тайвань - это провинция КНР. По тайваньски Тайвань - это провинция Китая. Основной спорный вопрос между государствами - это кто является правоприемником Китая после 1949 года. По одной версии правопримником Китая стала КНР, по другой КНР и Тайвань.
      рич
  2. Холуай Сегодня, 17:27
    Надо покупать! Тогда преимущества ВВС НОАК не будет, вы их самолёты как гелиевые шары сбивать будете...
    Холуай
  3. А1845 Сегодня, 17:36
    Вертолетоносцы есть, значит вертикалки нужны однозначно.
    А1845
    1. Владимирец Сегодня, 17:38
      Цитата: А1845
      Вертолетоносцы есть

      А они есть? what
      Владимирец
      1. kpotr Сегодня, 17:45
        Лучше иметь f-35 и строящийся авианосец, нежели иметь готовый авианосец, но не иметь к нему самолетов.
        kpotr
        1. А1845 Сегодня, 18:07
          Цитата: kpotr
          Лучше иметь f-35 и строящийся авианосец, нежели иметь готовый авианосец, но не иметь к нему самолетов

          при том, что вертикалки можно хоть на контейнеровозах пока использовать wink
          А1845
      2. А1845 Сегодня, 18:04
        ну пока закупки да освоение - как раз успеют
        новость была на ВО "Тайвань намерен строить вертолетоносец"
        А1845
        1. Владимирец Сегодня, 18:05
          Цитата: А1845
          "Тайвань намерен строить вертолетоносец"

          Вот именно, "намерен", те корабль даже не заложен.
          Владимирец
          1. А1845 Сегодня, 18:06
            Кстати я там же вопрос задавал про F-35 laughing
            А1845
  4. Сергей уи Сегодня, 17:40
    Рано или поздно Китай вернет себе Тайвань, не тот масштаб у острова , чтобы с Китаем тягаться.
    Сергей уи
  5. kpotr Сегодня, 17:41
    Тайвань же не может на прямую в США закупать оружие, только технологии и производить у себя на острове.
    kpotr
  6. sir_obs Сегодня, 17:44
    Новости про тридцать пятый сразу публикуйте с коментами из предыдущих, чтобы время на них не ираиить
    sir_obs
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:48
    Тайвань слишком богат, или там слишком сильно проамериканское лобби? Не пустят ли они сами себя по миру с этим самолетом? Пока что он еще сырой, и нету смысла за него хвататься, подождать лет пять, посмотреть как его доведут до ума, а потом и делать выводы-стоит ли ф35 покупать.
    Изгоняющий либероидов
  8. Altona Сегодня, 17:50
    Цитата: oleg-gr
    Тайвань решил континентальному Китаю показать зубы?

    --------------------------------
    Это США через Тайвань Китай раззадоривает.Не факт, что продадут в ближайшее время, но потроллить можно.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 17:56
      Что бы позлить Китай продадут.
      cniza
  9. _Ugene_ Сегодня, 18:09
    Симуляция будет основана на военном балансе между Тайванем и Китаем, ожидаемым к 2025 году с учетом того, что НОАК будет иметь на вооружении три авианосца и истребители Су-35

    Прям без этих 24 Су-35 военного баланса между Тайванем и Китаем не видать.
    _Ugene_
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