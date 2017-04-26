17:40 26 апреля

Размышления над картой Сирии

Основные спонсоры ближневосточного (да и международного) терроризма решили, что экономические векторы вложений в ставленников нужно в срочном порядке пересматривать. Инвестиции, что называется, не оправдываются на том уровне, который изначально закладывался в предполагаемый результат. И если в первое время всё складывалось для таких инвесторов просто замечательно, то теперь о проблемах сигнализирует, к примеру, вот эта карта.

Размышления над картой Сирии


Территории, которые контролируются так называемой «умеренной оппозицией» (в общем и целом – «Аль-Каидой» (* запрещена в РФ)), не просто сжались по площадям, но ещё и распались на отдельные звенья. Крупнейшая группировка террористов, численностью около 12 тысяч человек (это по самым скромным подсчётам), находится в полукольце – на территории провинции Идлиб (к ней примыкают силы «Аль-Каиды» в западной части провинции Алеппо и на севере провинции Хама). Другой крупный территориальный «кусок» - в северной части упомянутой провинции Алеппо (Халеб).


Учитывая тот факт, что этим группировкам стратегически необходимо держаться вместе и иметь выход к, мягко говоря, сочувствующим силам в Турции, проблема противников Дамаска просматривается «невооружённым глазом». Проблема в том, что выход на турецких сочувствующих есть, а вот соединения в единое целое нет. Те потоки поддержки, которые шли с турецкой территории по так называемому северному маршруту в главный «логистический центр» - Алеппо, «сочувствующим» приходится делить. Частично отправляют в сторону Идлиба (в обход), так как сам город Алеппо – под полным контролем сирийской правительственной армии, а между группировкой на севере Алеппо и Идлибом – ещё и курдские вооружённые отряды, чудом сохранившие свои позиции после турецкой операции «Щит Евфрата». Операция, как известно, заявлялась как антиигиловская.

Кстати, сама карта только подтверждает тот факт, что к реальной борьбе с ИГИЛ (*ДАЕШ, DAESH – запрещено в РФ) турецкая операция имела откровенно малое отношение, а вот к попытке создать буферную зону для стыка с группировками, действующими в Сирии – прямое. Буфер вроде бы действительно создан – в нём (на границе с Турцией в северных районах провинции Алеппо) и пригрето отребье, называемое «вооружённой оппозицией». Вот только проблема для турецких сил, спонсирующих это отребье, состоит в том, что соединить опекаемую группировку на севере Алеппо с основной массой в Идлибе в нынешней ситуации вряд ли получится. Шанс был на фейк с применением Асадом химического оружия. Но сегодня, похоже, даже Иванку Трамп начали терзать смутные сомнения относительно неуязвимых от зарина «Белых касок» и так называемых корреспондентов «Шама», базирующегося в Стамбуле.

Другие направления – Израиль и Иордания. К границам этих стран тоже как-то странно прижимаются группировки, аффилированные с «Аль-Каидой». Плюс, Израиль практически регулярно постреливает через границу по позициям армии САР, даже если снаряд в израильском направлении посылает «бомжахед» из «Ахрар аш-Шама» или «Джебхат ан-Нусры» (всё это г... запрещено в РФ). Запрещено ли в Иордании и Израиле? – вопрос. Ах, да... Там же «Асад должен уйти». А если ему в этом и собирались помочь с использованием «ахраров», «шамов» и прочего ползучего сорняка А тогда к чему ж запреты, не правда ли, господа партнёры?

Да и вообще – судя по карте распределения сил в Сирии так называемая вооружённая (и там же «умеренная») оппозиция предпочитает биться за те территории, которые примыкают к границам иностранных государств. И с чего бы вдруг Башар Асад неоднократно обвинял упомянутые Израиль, Турцию и Иорданию в пособничестве терроризму? Неужели «кроваво-зариновый тиран Асад» пытается навести тень на плетень своих честнейших и непорочнейших соседей?

Кстати, в израильских, турецких и иорданских СМИ неоднократно появлялись материалы, в которых было заявлено, что Россия «создала буфер» в виде ЛДНР на востоке Украине и поддерживает тех, кто там воюет с киевским режимом. И, судя по карте Сирии, израильские, турецкие и иорданские СМИ знакомы с ситуацией... Опытные - что тут ещё скажешь...

На таком фоне СМИ (израильские) публикуют информацию о заявлении главаря террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири. Этот самый Завахири фактически и даёт понять, что террористическое пушечное мясо перестало оправдывать возлагавшиеся на него надежды сочувствующими государствами и негосударственными структурами. Главарь «Аль-Каиды» объявил, что пора снова переходить « партизанской войне против крестоносцев и их союзников», добавив, что «союзники крестоносцев» - это «алавиты и шииты». Это говорит г-н, саму структуру возглавляемую которым сегодня в своё время – на просторах Афганистана - породили американские «крестоносцы». Несли ли они крест или что-то иное в Афганистан – вопрос больше риторический, но сам факт...

Анализируя заявления аз-Завахири, можно прийти к выводу, что масштабная война с полноценными боестолкновениями, которая на территории Сирии шла все последние годы, отнимает у спонсоров слишком много ресурсов, не приводя тех к желаемому результату. Миллиарды уже потрачены, а территории контроля «бомжахедов» продолжают сокращаться. Только с начала 2017 года сирийская армия освободила от террористов, включая террористов ИГИЛ, более 4 тыс. квадратных километров территории и сотни населённых пунктов.

По мнению «инвесторов» в сирийский кризис, пора менять тактику и переходить к практике точечного террора – в наиболее уязвимых местах – без ярко выраженного фронта. А тут ещё этот Трамп со своей экономией: финансирование Киева собирается урезать, финансирование ООН – тоже. А если и впрямь соберётся записаться в победители ИГИЛ, тогда той же «Аль-Каиде» снова придётся ужиматься до взрывов, вылазок и прочих провокаций, на которые спонсорам не понадобится слишком много средств.

Как вывод – тысячи «умеренных» могут понять призыв Завахири так, что пора брить бороды... Грошей хозяин даст меньше – число сбритых бород станет больше. Вот только вряд ли это в ближайшем будущем принесёт в Сирию долгожданный и полноценный мир. Не для того генераторы хаоса всю эту кашу заваривали.

P.S. Накануне организация, занимающая мониторингом информационной и дезинформационной активности террористов в Интернете - SITE - заявила, что ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" (*) группировка. Якобы террорист Джалолов получал указания чуть ли не от главаря "Аль-Каиды" (*) Завахири.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: @SyrianLense
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Приговор Сегодня, 15:11
    Ну, что за наезды на честнейший Израиль? Сейчас господа евреи расскажут нам тут свежие сказки о ХАМАС, Хезболле, кровавом Асаде и прочих злых террористах, которые воюют с благородными "повстанцами". Удивительно только то, что после их циничного бреда и беззастенчивого вранья тут, они обижаются на то, что их считают не вполне адекватными.
    Приговор
    1. xetai9977 Сегодня, 16:00
      Если отмести словесную шелуху, то по карте видно, что асадисты едва контролируют 1:5 или 1:6 территории Сирии. Да, сегодня курды и другие воюют между собой, но по сути они все- против Асада по сути. Правы те,кто говорит,что с Асадом война в Сирии точно не закончится.
      xetai9977
    2. лигр Сегодня, 16:46
      Евреи, вот проблема которая действительно угрожает миру и Росии в частности, по круче чем все террористы мира.
      лигр
    3. tihiy Сегодня, 17:33
      Цитата: Приговор
      Ну, что за наезды на честнейший Израиль? Сейчас господа евреи расскажут нам тут свежие сказки о ХАМАС, Хезболле, кровавом Асаде и прочих злых террористах, которые воюют с благородными "повстанцами". Удивительно только то, что после их циничного бреда и беззастенчивого вранья тут, они обижаются на то, что их считают не вполне адекватными.

      Цитата: лигр
      Евреи, вот проблема которая действительно угрожает миру и Росии в частности, по круче чем все террористы мира.


      Вы что на бедных евреев наезжаете?
      их уже несколько тысячелетий гоняют ни за что, просто так от нечего делать. и вообще они сидят на хлебе и воде в нищете, без крыши над головой, а вокруг одни фошисты и онтисемиты
      tihiy
      1. рич Сегодня, 17:37
        Размышления над картой Сирии

        Хорошо, что у меня планшет. На нем почапаевски над картой Сирии с картошкой пованговать можно yes
        рич
  2. Беларусь это Россия Сегодня, 15:35
    Россия в Сирии выиграет лишь в том случае-если полностью уберёт всех бандитов и террористов из Сирии.При том-что Сирия останется целой,пророссийской.и ничего от Сирии-не отделится и не отвалится.Ни миллиметра.и будут в сирии-вонная база России.А ещё лучше-что Сирия сделает референдум и войдёт в состав России после полного восстановления после убирания из Сирии-всех терроритов и бандюков.
    Беларусь это Россия
  3. ланс Сегодня, 17:35
    то что от сирии не что не отвалится это иллюзия, кудам надо обещать автономию под что это дело асада, южную и центральную часть надо брать даже с помощью иранцев. тогда на международной площадке сирия удержит статус кво.
    ланс
Картина дня