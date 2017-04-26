Размышления над картой Сирии
Основные спонсоры ближневосточного (да и международного) терроризма решили, что экономические векторы вложений в ставленников нужно в срочном порядке пересматривать. Инвестиции, что называется, не оправдываются на том уровне, который изначально закладывался в предполагаемый результат. И если в первое время всё складывалось для таких инвесторов просто замечательно, то теперь о проблемах сигнализирует, к примеру, вот эта карта.
Территории, которые контролируются так называемой «умеренной оппозицией» (в общем и целом – «Аль-Каидой» (* запрещена в РФ)), не просто сжались по площадям, но ещё и распались на отдельные звенья. Крупнейшая группировка террористов, численностью около 12 тысяч человек (это по самым скромным подсчётам), находится в полукольце – на территории провинции Идлиб (к ней примыкают силы «Аль-Каиды» в западной части провинции Алеппо и на севере провинции Хама). Другой крупный территориальный «кусок» - в северной части упомянутой провинции Алеппо (Халеб).
Учитывая тот факт, что этим группировкам стратегически необходимо держаться вместе и иметь выход к, мягко говоря, сочувствующим силам в Турции, проблема противников Дамаска просматривается «невооружённым глазом». Проблема в том, что выход на турецких сочувствующих есть, а вот соединения в единое целое нет. Те потоки поддержки, которые шли с турецкой территории по так называемому северному маршруту в главный «логистический центр» - Алеппо, «сочувствующим» приходится делить. Частично отправляют в сторону Идлиба (в обход), так как сам город Алеппо – под полным контролем сирийской правительственной армии, а между группировкой на севере Алеппо и Идлибом – ещё и курдские вооружённые отряды, чудом сохранившие свои позиции после турецкой операции «Щит Евфрата». Операция, как известно, заявлялась как антиигиловская.
Кстати, сама карта только подтверждает тот факт, что к реальной борьбе с ИГИЛ (*ДАЕШ, DAESH – запрещено в РФ) турецкая операция имела откровенно малое отношение, а вот к попытке создать буферную зону для стыка с группировками, действующими в Сирии – прямое. Буфер вроде бы действительно создан – в нём (на границе с Турцией в северных районах провинции Алеппо) и пригрето отребье, называемое «вооружённой оппозицией». Вот только проблема для турецких сил, спонсирующих это отребье, состоит в том, что соединить опекаемую группировку на севере Алеппо с основной массой в Идлибе в нынешней ситуации вряд ли получится. Шанс был на фейк с применением Асадом химического оружия. Но сегодня, похоже, даже Иванку Трамп начали терзать смутные сомнения относительно неуязвимых от зарина «Белых касок» и так называемых корреспондентов «Шама», базирующегося в Стамбуле.
Другие направления – Израиль и Иордания. К границам этих стран тоже как-то странно прижимаются группировки, аффилированные с «Аль-Каидой». Плюс, Израиль практически регулярно постреливает через границу по позициям армии САР, даже если снаряд в израильском направлении посылает «бомжахед» из «Ахрар аш-Шама» или «Джебхат ан-Нусры» (всё это г... запрещено в РФ). Запрещено ли в Иордании и Израиле? – вопрос. Ах, да... Там же «Асад должен уйти». А если ему в этом и собирались помочь с использованием «ахраров», «шамов» и прочего ползучего сорняка А тогда к чему ж запреты, не правда ли, господа партнёры?
Да и вообще – судя по карте распределения сил в Сирии так называемая вооружённая (и там же «умеренная») оппозиция предпочитает биться за те территории, которые примыкают к границам иностранных государств. И с чего бы вдруг Башар Асад неоднократно обвинял упомянутые Израиль, Турцию и Иорданию в пособничестве терроризму? Неужели «кроваво-зариновый тиран Асад» пытается навести тень на плетень своих честнейших и непорочнейших соседей?
Кстати, в израильских, турецких и иорданских СМИ неоднократно появлялись материалы, в которых было заявлено, что Россия «создала буфер» в виде ЛДНР на востоке Украине и поддерживает тех, кто там воюет с киевским режимом. И, судя по карте Сирии, израильские, турецкие и иорданские СМИ знакомы с ситуацией... Опытные - что тут ещё скажешь...
На таком фоне СМИ (израильские) публикуют информацию о заявлении главаря террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири. Этот самый Завахири фактически и даёт понять, что террористическое пушечное мясо перестало оправдывать возлагавшиеся на него надежды сочувствующими государствами и негосударственными структурами. Главарь «Аль-Каиды» объявил, что пора снова переходить « партизанской войне против крестоносцев и их союзников», добавив, что «союзники крестоносцев» - это «алавиты и шииты». Это говорит г-н, саму структуру возглавляемую которым сегодня в своё время – на просторах Афганистана - породили американские «крестоносцы». Несли ли они крест или что-то иное в Афганистан – вопрос больше риторический, но сам факт...
Анализируя заявления аз-Завахири, можно прийти к выводу, что масштабная война с полноценными боестолкновениями, которая на территории Сирии шла все последние годы, отнимает у спонсоров слишком много ресурсов, не приводя тех к желаемому результату. Миллиарды уже потрачены, а территории контроля «бомжахедов» продолжают сокращаться. Только с начала 2017 года сирийская армия освободила от террористов, включая террористов ИГИЛ, более 4 тыс. квадратных километров территории и сотни населённых пунктов.
По мнению «инвесторов» в сирийский кризис, пора менять тактику и переходить к практике точечного террора – в наиболее уязвимых местах – без ярко выраженного фронта. А тут ещё этот Трамп со своей экономией: финансирование Киева собирается урезать, финансирование ООН – тоже. А если и впрямь соберётся записаться в победители ИГИЛ, тогда той же «Аль-Каиде» снова придётся ужиматься до взрывов, вылазок и прочих провокаций, на которые спонсорам не понадобится слишком много средств.
Как вывод – тысячи «умеренных» могут понять призыв Завахири так, что пора брить бороды... Грошей хозяин даст меньше – число сбритых бород станет больше. Вот только вряд ли это в ближайшем будущем принесёт в Сирию долгожданный и полноценный мир. Не для того генераторы хаоса всю эту кашу заваривали.
P.S. Накануне организация, занимающая мониторингом информационной и дезинформационной активности террористов в Интернете - SITE - заявила, что ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" (*) группировка. Якобы террорист Джалолов получал указания чуть ли не от главаря "Аль-Каиды" (*) Завахири.
Территории, которые контролируются так называемой «умеренной оппозицией» (в общем и целом – «Аль-Каидой» (* запрещена в РФ)), не просто сжались по площадям, но ещё и распались на отдельные звенья. Крупнейшая группировка террористов, численностью около 12 тысяч человек (это по самым скромным подсчётам), находится в полукольце – на территории провинции Идлиб (к ней примыкают силы «Аль-Каиды» в западной части провинции Алеппо и на севере провинции Хама). Другой крупный территориальный «кусок» - в северной части упомянутой провинции Алеппо (Халеб).
Учитывая тот факт, что этим группировкам стратегически необходимо держаться вместе и иметь выход к, мягко говоря, сочувствующим силам в Турции, проблема противников Дамаска просматривается «невооружённым глазом». Проблема в том, что выход на турецких сочувствующих есть, а вот соединения в единое целое нет. Те потоки поддержки, которые шли с турецкой территории по так называемому северному маршруту в главный «логистический центр» - Алеппо, «сочувствующим» приходится делить. Частично отправляют в сторону Идлиба (в обход), так как сам город Алеппо – под полным контролем сирийской правительственной армии, а между группировкой на севере Алеппо и Идлибом – ещё и курдские вооружённые отряды, чудом сохранившие свои позиции после турецкой операции «Щит Евфрата». Операция, как известно, заявлялась как антиигиловская.
Кстати, сама карта только подтверждает тот факт, что к реальной борьбе с ИГИЛ (*ДАЕШ, DAESH – запрещено в РФ) турецкая операция имела откровенно малое отношение, а вот к попытке создать буферную зону для стыка с группировками, действующими в Сирии – прямое. Буфер вроде бы действительно создан – в нём (на границе с Турцией в северных районах провинции Алеппо) и пригрето отребье, называемое «вооружённой оппозицией». Вот только проблема для турецких сил, спонсирующих это отребье, состоит в том, что соединить опекаемую группировку на севере Алеппо с основной массой в Идлибе в нынешней ситуации вряд ли получится. Шанс был на фейк с применением Асадом химического оружия. Но сегодня, похоже, даже Иванку Трамп начали терзать смутные сомнения относительно неуязвимых от зарина «Белых касок» и так называемых корреспондентов «Шама», базирующегося в Стамбуле.
Другие направления – Израиль и Иордания. К границам этих стран тоже как-то странно прижимаются группировки, аффилированные с «Аль-Каидой». Плюс, Израиль практически регулярно постреливает через границу по позициям армии САР, даже если снаряд в израильском направлении посылает «бомжахед» из «Ахрар аш-Шама» или «Джебхат ан-Нусры» (всё это г... запрещено в РФ). Запрещено ли в Иордании и Израиле? – вопрос. Ах, да... Там же «Асад должен уйти». А если ему в этом и собирались помочь с использованием «ахраров», «шамов» и прочего ползучего сорняка А тогда к чему ж запреты, не правда ли, господа партнёры?
Да и вообще – судя по карте распределения сил в Сирии так называемая вооружённая (и там же «умеренная») оппозиция предпочитает биться за те территории, которые примыкают к границам иностранных государств. И с чего бы вдруг Башар Асад неоднократно обвинял упомянутые Израиль, Турцию и Иорданию в пособничестве терроризму? Неужели «кроваво-зариновый тиран Асад» пытается навести тень на плетень своих честнейших и непорочнейших соседей?
Кстати, в израильских, турецких и иорданских СМИ неоднократно появлялись материалы, в которых было заявлено, что Россия «создала буфер» в виде ЛДНР на востоке Украине и поддерживает тех, кто там воюет с киевским режимом. И, судя по карте Сирии, израильские, турецкие и иорданские СМИ знакомы с ситуацией... Опытные - что тут ещё скажешь...
На таком фоне СМИ (израильские) публикуют информацию о заявлении главаря террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири. Этот самый Завахири фактически и даёт понять, что террористическое пушечное мясо перестало оправдывать возлагавшиеся на него надежды сочувствующими государствами и негосударственными структурами. Главарь «Аль-Каиды» объявил, что пора снова переходить « партизанской войне против крестоносцев и их союзников», добавив, что «союзники крестоносцев» - это «алавиты и шииты». Это говорит г-н, саму структуру возглавляемую которым сегодня в своё время – на просторах Афганистана - породили американские «крестоносцы». Несли ли они крест или что-то иное в Афганистан – вопрос больше риторический, но сам факт...
Анализируя заявления аз-Завахири, можно прийти к выводу, что масштабная война с полноценными боестолкновениями, которая на территории Сирии шла все последние годы, отнимает у спонсоров слишком много ресурсов, не приводя тех к желаемому результату. Миллиарды уже потрачены, а территории контроля «бомжахедов» продолжают сокращаться. Только с начала 2017 года сирийская армия освободила от террористов, включая террористов ИГИЛ, более 4 тыс. квадратных километров территории и сотни населённых пунктов.
По мнению «инвесторов» в сирийский кризис, пора менять тактику и переходить к практике точечного террора – в наиболее уязвимых местах – без ярко выраженного фронта. А тут ещё этот Трамп со своей экономией: финансирование Киева собирается урезать, финансирование ООН – тоже. А если и впрямь соберётся записаться в победители ИГИЛ, тогда той же «Аль-Каиде» снова придётся ужиматься до взрывов, вылазок и прочих провокаций, на которые спонсорам не понадобится слишком много средств.
Как вывод – тысячи «умеренных» могут понять призыв Завахири так, что пора брить бороды... Грошей хозяин даст меньше – число сбритых бород станет больше. Вот только вряд ли это в ближайшем будущем принесёт в Сирию долгожданный и полноценный мир. Не для того генераторы хаоса всю эту кашу заваривали.
P.S. Накануне организация, занимающая мониторингом информационной и дезинформационной активности террористов в Интернете - SITE - заявила, что ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" (*) группировка. Якобы террорист Джалолов получал указания чуть ли не от главаря "Аль-Каиды" (*) Завахири.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: @SyrianLense
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