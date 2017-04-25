18:39 25 апреля

Пентагон заказал новую партию контрбатарейных радаров AN-TPQ-53 Firefinder

Как сообщает пресс-служба корпорации Lockheed Martin, корпорация подписала с Минобороны США контракт на поставку новой партии контрбатарейных радаров AN-TPQ-53 Firefinder, для усиления защиты своих войск от артиллерийских ударов, сообщает "Warspot"

Данную разработку радаров AN-TPQ-53 Lockheed Martin ведет с 2007 года. В 2015 году американская армия протестировала их и приняла на вооружение. Сумма сделки оценивается в $1,6 млрд, количество заказанных систем не сообщается, но в Lockheed Martin указывают, что в рамках предыдущих пяти контрактов было заказано более 100 AN-TPQ-53, а с учетом нового заказа общее число новых радаров достигнет 170 единиц.


Система AN-TPQ-53



AN-TPQ-53 является многофункциональной радиолокационной станцией для контрбатарейной борьбы. С ее помощью можно обнаруживать артиллерийские залпы, отслеживать траекторию полета снарядов, а также с высокой точностью определять местоположение противника, ведущего огонь. Кроме того, такие системы позволяют отслеживать летающие объекты, в том числе, небольшие беспилотники. Высокая точность обнаружения позволяет радару фиксировать ракетные пуски и даже минометные выстрелы. Помимо обнаружения точки ведения огня, система AN-TPQ-53 способна просчитывать траектории полета и места приземления боеприпасов, летящих по баллистической траектории. Это позволяет использовать радары в паре с системами перехватывания снарядов (Multi-Mission Launcher), разработка которых ведется в США.

Радар размещается на платформе грузового автомобиля, что обеспечивает ему высокую мобильность и возможность вести боевые действия в отдаленных районах. По своим характеристикам AN-TPQ-53 значительно превосходит системы AN-TPQ-36, состоящие на вооружении армии США — новый радар имеет больший радиус обнаружения снарядов и более высокую точность обнаружения источника огня при меньшей вероятности ошибки.

Использованы фотографии: lockheedmartin.com
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Комментарии 30

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  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:39
    где наша техническая разведка?
    почему еще не сперли?
    Скептик-Самоучка
    1. Серый брат Сегодня, 17:41
      Цитата: Скептик-Самоучка
      почему еще не сперли?

      У нас не хуже есть.
      Серый брат
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:42
        спереть все равно не помешает - да хотя бы для того, что бы посмотреть и понять куда идет западная военная мысль...
        Скептик-Самоучка
        1. Arzoo Сегодня, 17:45
          Это позволяет использовать радары в паре с системами перехватывания снарядов (Multi-Mission Launcher), разработка которых ведется в США.

          ЛОХед Мартин вновь бьет свои же рекорды. Фантастические мастера распила, наши отдыхают.
          Arzoo
          1. Pirogov Сегодня, 17:53
            Цитата: Arzoo
            ЛОХед Мартин вновь бьет свои же рекорды. Фантастические мастера распила, наши отдыхают.

            С ихним лобби в конгрессе ,я бы удивился если бы было, по другому.
            Pirogov
        2. МПК105 Сегодня, 17:48
          Спереть-то сопрём,не вопрос,а мне вот подумалось,чьи же батареи засекать собрались-талибов в Афганистане,или в Африке у кого. laughing Явно же к нашим пушкам приноравливаются...
          МПК105
          1. iConst Сегодня, 17:54
            Цитата: МПК105
            Явно же к нашим пушкам приноравливаются...

            Если выпущенный снаряд будет маневрировать, то вероятность вычисления точного места выстрела становится минимальной. Т.е. все эти радары превращаются в ненужный хлам.
            iConst
            1. Монос Сегодня, 18:24
              Цитата: iConst
              Если выпущенный снаряд будет маневрировать, то вероятность вычисления точного места выстрела становится минимальной. Т.е. все эти радары превращаются в ненужный хлам.

              Ну, как бы не совсем хлам, но против 2С35 «Коалиция-СВ» уже не тянет. У AN-TPQ-53 дальность обнаружения 34 км, а "Коалиция" бьёт на 70. И "Смерч" им не достать.
              Монос
          2. bouncyhunter Сегодня, 18:19
            Цитата: МПК105
            чьи же батареи засекать собрались

            Лёх , ну я просто вынужден тебе попенять на твою политическую близорукость ! Ну как - чьи ? А если вдруг папуасы их из катапульт кокосами закидают ?
            bouncyhunter
      2. cniza Сегодня, 17:44
        США — новый радар имеет больший радиус обнаружения снарядов и более высокую точность обнаружения источника огня при меньшей вероятности ошибки.


        Как то расплывчато , но агрегат серьезный.
        cniza
        1. Серый брат Сегодня, 17:47
          Цитата: cniza
          но агрегат серьезный

          И довольно много их закуплено, но платформа дрянь.
          Серый брат
          1. Владимирец Сегодня, 17:50
            Цитата: Серый брат
            платформа дрянь.

            От неё и не требуется никаких чудес.
            Владимирец
            1. Серый брат Сегодня, 17:51
              Цитата: Владимирец
              От неё и не требуется никаких чудес.

              Проходимость не нужна?
              Серый брат
              1. Владимирец Сегодня, 17:57
                Цитата: Серый брат
                Проходимость не нужна?

                А у тягача 6х6 плохая проходимость?
                Владимирец
                1. Серый брат Сегодня, 18:07
                  Цитата: Владимирец
                  А у тягача 6х6 плохая проходимость?

                  Она однозначно хуже чем у гусеничной техники, за отечественным сундуком правда тоже пара "Уралов" таскается, но их хотя бы таскать есть кому)))
                  Серый брат
        2. iConst Сегодня, 17:57
          Цитата: cniza
          США — новый радар имеет больший радиус обнаружения снарядов и более высокую точность обнаружения источника огня при меньшей вероятности ошибки.

          Как то расплывчато , но агрегат серьезный.

          Да не — не расплывчато, а масло-масленое — более высокая точность это и есть меньшая ошибка.
          Жюрнализды жжут нипадецки... wassat
          iConst
      3. igorserg Сегодня, 17:46
        Цитата: Серый брат
        У нас не хуже есть.

        А у нас что?
        igorserg
        1. Серый брат Сегодня, 17:50
          Цитата: igorserg
          А у нас что?

          "Зоопарк"
          Серый брат
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:43
      Скептик -Самоучка-вам под дверь только что сунули комплект чертежей этого самого радара -пользуйтесь lol
      Изгоняющий либероидов
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:45
        упс... проверил... собрал - обманули.... соковыжималка получилось...
        я так полагаю, что мне лично эти чертежи совсем не нужны - у меня не тот масштаб, не то образование...
        Скептик-Самоучка
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:51
          Скептик -Самоучка -несите свою соковыжималку на военный полигон, и будете приятно изумлены ее возможностью перехватывать боеприпасы, и даже воровать их у супостата lol
          Изгоняющий либероидов
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:54
            ну если воровать - то такую вундервафлю я даже знаю кому втюхать...
            когда там очередной транш кредита от МВФ на 404 назначен?
            Скептик-Самоучка
        2. cniza Сегодня, 17:52
          "А дальше напильником" , у нас только так.
          cniza
    3. opus Сегодня, 17:46
      Цитата: Скептик-Самоучка
      почему еще не сперли?

      Американские РЛС AN/TPQ-48A LCMR, очень пригодились ополчению Новороссии.

      По моему по 650 000$ штука
      =========================
      Эти тоже в дело пойдут
      opus
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:47
        красавцы :)
        Скептик-Самоучка
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:55
        Антон -Опус hi по моему у последнего в этом списке большая погрешность при определении места обстрела, и это может привести к тому что в ответ снаряды или ракеты полетят по гражданским целям случайно оказавшимися неподалеку.
        Изгоняющий либероидов
        1. opus Сегодня, 17:59
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          и это может привести к тому что в ответ снаряды или ракеты полетят по гражданским целям случайно оказавшимися неподалеку.

          36: 2-3% от 18 км погрешность от 360 до 540 м.
          против 50-150 м (для 53) на дальности 20км.
          Нормально
          Там всё равно в ответ поле накрывается
          opus
    4. APASUS Сегодня, 18:32
      Цитата: Скептик-Самоучка
      где наша техническая разведка?
      почему еще не сперли?

      В Дебальцево захватили один еще в 15 году
      APASUS
  2. Етишка Сегодня, 17:49
    Сначала было прочитал "Пентагон заказал новую партию контрабандных радаров..." и чаем чуть не поперхнулся lol
    Етишка
  3. Bronevick Сегодня, 18:32
    Нам такой же на колёсном шасси Зоопарк не помешает.
    Bronevick
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