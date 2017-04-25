Пентагон заказал новую партию контрбатарейных радаров AN-TPQ-53 Firefinder
Как сообщает пресс-служба корпорации Lockheed Martin, корпорация подписала с Минобороны США контракт на поставку новой партии контрбатарейных радаров AN-TPQ-53 Firefinder, для усиления защиты своих войск от артиллерийских ударов, сообщает "Warspot"
Данную разработку радаров AN-TPQ-53 Lockheed Martin ведет с 2007 года. В 2015 году американская армия протестировала их и приняла на вооружение. Сумма сделки оценивается в $1,6 млрд, количество заказанных систем не сообщается, но в Lockheed Martin указывают, что в рамках предыдущих пяти контрактов было заказано более 100 AN-TPQ-53, а с учетом нового заказа общее число новых радаров достигнет 170 единиц.
AN-TPQ-53 является многофункциональной радиолокационной станцией для контрбатарейной борьбы. С ее помощью можно обнаруживать артиллерийские залпы, отслеживать траекторию полета снарядов, а также с высокой точностью определять местоположение противника, ведущего огонь. Кроме того, такие системы позволяют отслеживать летающие объекты, в том числе, небольшие беспилотники. Высокая точность обнаружения позволяет радару фиксировать ракетные пуски и даже минометные выстрелы. Помимо обнаружения точки ведения огня, система AN-TPQ-53 способна просчитывать траектории полета и места приземления боеприпасов, летящих по баллистической траектории. Это позволяет использовать радары в паре с системами перехватывания снарядов (Multi-Mission Launcher), разработка которых ведется в США.
Радар размещается на платформе грузового автомобиля, что обеспечивает ему высокую мобильность и возможность вести боевые действия в отдаленных районах. По своим характеристикам AN-TPQ-53 значительно превосходит системы AN-TPQ-36, состоящие на вооружении армии США — новый радар имеет больший радиус обнаружения снарядов и более высокую точность обнаружения источника огня при меньшей вероятности ошибки.
Данную разработку радаров AN-TPQ-53 Lockheed Martin ведет с 2007 года. В 2015 году американская армия протестировала их и приняла на вооружение. Сумма сделки оценивается в $1,6 млрд, количество заказанных систем не сообщается, но в Lockheed Martin указывают, что в рамках предыдущих пяти контрактов было заказано более 100 AN-TPQ-53, а с учетом нового заказа общее число новых радаров достигнет 170 единиц.
Система AN-TPQ-53
AN-TPQ-53 является многофункциональной радиолокационной станцией для контрбатарейной борьбы. С ее помощью можно обнаруживать артиллерийские залпы, отслеживать траекторию полета снарядов, а также с высокой точностью определять местоположение противника, ведущего огонь. Кроме того, такие системы позволяют отслеживать летающие объекты, в том числе, небольшие беспилотники. Высокая точность обнаружения позволяет радару фиксировать ракетные пуски и даже минометные выстрелы. Помимо обнаружения точки ведения огня, система AN-TPQ-53 способна просчитывать траектории полета и места приземления боеприпасов, летящих по баллистической траектории. Это позволяет использовать радары в паре с системами перехватывания снарядов (Multi-Mission Launcher), разработка которых ведется в США.
Радар размещается на платформе грузового автомобиля, что обеспечивает ему высокую мобильность и возможность вести боевые действия в отдаленных районах. По своим характеристикам AN-TPQ-53 значительно превосходит системы AN-TPQ-36, состоящие на вооружении армии США — новый радар имеет больший радиус обнаружения снарядов и более высокую точность обнаружения источника огня при меньшей вероятности ошибки.
Использованы фотографии: lockheedmartin.com
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