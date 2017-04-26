Президентская гонка во Франции: а выбирает кто?

Первый тур президентских выборов во Франции, состоявшийся 23 апреля, сюрпризов не принес. Дальнейшее участие в гонке за кресло в Елисейском дворце примут создатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, разница в количестве голосов между которыми составила лишь чуть более 2% голосов. Несмотря на это, политики из других европейских стран уже обозначили, кого бы они хотели видеть на посту главы Франции.В числе первых официальных лиц, выразивших удовлетворенность успехом бывшего министра экономики в первом туре, оказался глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Он выразил уверенность в том, что Макрону удастся «поставить на место правых популистов и антиевропейцев». Собственно, установка на сохранение Франции в составе Европейского союза – один из ключевых пунктов, на котором построил предвыборную кампанию главный противник Марин Ле Пен. Благодаря обещанию сохранить тесные связи Парижа с Брюсселем независимому кандидату, позиционирующему себя как «ни правого, ни левого», удалось заручиться поддержкой партнеров по Евросоюзу.Европейские бюрократы также открыто дали знать о своем видении исхода президентских выборов во Франции. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер официально поздравил Макрона, пожелав ему удачи, а представитель коллегии этого органа Маргаритис Схинас заявил, что в период до второго тура будет проводиться работа по разоблачению «ложной информации» с целью защиты европейских ценностей. За этими патетическими высказываниями стоит стремление скрыть банальное вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несмотря на слова о намерении ЕС «разъяснять при необходимости реальное положение дел, развеивать домыслы и мифы».Видимо, под неправдивой информацией, которую необходимо опровергать, подразумевается критика со стороны Марин Ле Пен Евросоюза в том виде, в котором он существует на сегодняшний день. Действительно, Франция, являясь одним из крупнейших «доноров» в общий бюджет, сталкивается с чрезмерным количеством требований, регламентирующих миграционный режим, торгово-экономические отношения с другими странами, объемы промышленного и сельскохозяйственного производства. Такое подчиненное по отношению к Брюсселю положение не только не соответствует огромному потенциалу Парижа, но и наносит прямой вред национальной безопасности, на чем настаивает Ле Пен и в чем в течение последних лет, к сожалению, продолжают убеждаться простые французы.Учитывая тенденцию к углублению европейской интеграции, наивно было бы полагать, что «Центр» не заинтересован в том или ином результате выборов «на местах», будь то президентские или парламентские. Интерес чиновников из ЕС понятен, ведь именно за счет поступлений из стран Союза осуществляется финансирование их деятельности. Кроме того, после Brexit потенциальный выход из состава интеграционного объединения других крупных государств приведет к дальнейшему ослаблению позиций Брюсселя, и без того ослабленного тем же миграционным кризисом. Поэтому поддержка Макрона внешними силами, в интересах которых не допустить развала Евросоюза, вполне закономерна. Вопрос в другом – смогут ли граждане Французской Республики сделать выбор, исходя из интересов собственной страны, а не абстрактных глобалистских установок, уже давно превратившихся из благородных целей в пустые лозунги?