14:26 26 апреля

Яркие кадры: ВКС России сыграли решающую роль в битве за Хаму

ВКС России ежедневно наносят массированные удары по позициям и коммуникациям боевиков в разных сирийских провинциях. После начала наступления бандформирований в провинции Хама, российская военная авиация начала ежедневные вылеты на север этой мухафазы, а также на границe с провинцией Идлиб, откуда группировки перебрасывают подкрепления и боеприпасы.






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Комментарии 1

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  1. Мар.Тира Сегодня, 13:46
    Когда же они кончаться?Давим их давим,А они вылазят как тараканы из нор.Зря всё таки их выпускают из городов живыми.Ведь 100% ясно,что они возвращаются убивать.Успехов нам,и Сирийской армии.Одна в воздухе сработала.Красиво.
    Мар.Тира
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