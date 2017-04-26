Яркие кадры: ВКС России сыграли решающую роль в битве за Хаму

ВКС России ежедневно наносят массированные удары по позициям и коммуникациям боевиков в разных сирийских провинциях. После начала наступления бандформирований в провинции Хама, российская военная авиация начала ежедневные вылеты на север этой мухафазы, а также на границe с провинцией Идлиб, откуда группировки перебрасывают подкрепления и боеприпасы.