Россия будет падать в рейтинге мировых военных расходов

Обнародованный СИПРИ рейтинг мировых военных расходов вряд ли объективно отражает соответствующие траты России. По крайней мере в этом уверены российские специалисты, знакомые со структурой российских затрат на оборону. Более того, можно дать точный прогноз по поводу того, что будет с позицией России в этом рейтинге в ближайшие годы.Россия за несколько лет рывком догнала по уровню вооружений страны «потенциального противника» и с этого года может позволить себе меньше тратить на оборону, не втягиваясь в гонку вооружений. Так отзываются российские военные эксперты на рейтинг, который в понедельник обнародовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI, СИПРИ). Россия в нем вернулась на третье место, с которого ее год назад потеснила Саудовская Аравия.Как считает институт, по итогам прошлого года Россия нарастила военные расходы на 5,9% – до $69,2 млрд. Увеличение расходов происходит в момент, когда российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за низких цен на нефть и газ и экономических санкций, введенных с 2014 года», – оговаривают составители рейтинга. По их оценке, затраты на армию составили 5,3% ВВП, это самый высокий показатель по отношению к валовому продукту за всю историю независимой России и седьмой из числа самых больших в мире.Отметим, что данные СИПРИ сильно отличаются от официальных. Наши расходы на оборону в 2016 году составили 4,7% от ВВП, говорил в декабре на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.Глава центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД счел цифры СИПРИ завышенными.«Все-таки у нас в прошлом году военный бюджет составлял 3 трлн 2000 млрд. Если его поделить на 60, то получается около 55 млрд долларов. На основании многолетних наблюдений шведы берутся оценивать и косвенные военные расходы – те, которые идут по другим статьям бюджета, например, вложения в «промышленные фонды». Но все уже достаточно спорно. Это эксперты мудрят. Даже если прибавить еще 5 млрд, то получается около 60, но никак не 69. То есть миллиардов на десять они завысили. Но они всегда завышали», – напомнил эксперт.Как полагает Арбатов, официальные расходы на оборону в России будут снижаться, косвенные – тем более. По его мнению, через год третье место в рейтинге, возможно, займет какая-то другая страна, однако в целом это не ослабит нашу обороноспособность.Напомним, что Путин в декабре также отметил, что в 2017 году оборонные расходы снизятся до 3,3%, а к 2019 году – 2,8% (то есть военные расходы снизятся примерно до уровня, на каком они были в 2011 году – 2,7% от ВВП). «Потому что мы уже сделали необходимые вещи для того, чтобы выйти на тренд модернизации, которая должна привести к тому, что у нас к 2021 году 70% будет новейших и новых вооружений, сейчас где-то уже под 50%, в отдельных сегментах – под 60%, в ядерных – 90% уже», – отметил Путин.Директор Центра анализа, стратегий и технологий (ЦАСТ), член общественного совета при Минобороны Руслан Пухов, который ранее не раз критиковал методику расчетов СИПРИ, и на этот раз отказался оценивать, насколько точны цифры.«Даже если в абсолютных цифрах СИПРИ ошибся, тенденция подхвачена правильно. Совершенно точно, что Россия по паритету покупательной способности – на третьем месте, поскольку мы сами выпускаем военную технику, ее у других стран нам покупать не надо. Грубо говоря, курс доллара сейчас – 60 рублей. Но мы на свои 60 рублей можем получить больше, чем американцы – на свой доллар. Формально наш военный бюджет раз в десять меньше американского, реально он меньше американского раза в четыре. То есть пропасть не кажется такой большой», – сказал Пухов газете ВЗГЛЯД.«В этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы? В 90-е и нулевые годы целый ряд военных программ у нас был недофинансирован. То есть мы сейчас догоняем, финансируем их «и за себя, и за того парня». Минусы? Ясно, что российская экономика уже не генерирует столько денег, сколько 5–10 лет назад. Мы не можем себе позволить долгое время нести такие высокие расходы. Поэтому военные расходы необходимо снижать», – отметил эксперт.«Сейчас готовится новая программа вооружений, которая должна вступить в силу с 2018 года. Очевидно, что она будет не такой амбициозной, как прежняя. Правительство стимулирует компании ОПК развивать программы гражданские, двойного назначения».В рейтинге СИПРИ первые два места традиционно сохранили США и Китай. Вашингтон потратил 611 млрд долларов, рост достиг 1,7%. Пекин свои расходы увеличил на 5,4% – они составили 215 млрд долларов. Тратят больше на оборону и в Западной Европе – там расходы выросли на 2,6%. По оценке СИПРИ, это происходит из-за угрозы террора. Лидером стала Италия, чьи расходы увеличились сразу на 11%.Причины, по которым Саудовская Аравия уступила свое место России, общеизвестны. Королевство заключило несколько лет назад огромные военные контракты с США. Например, только одна партия из 84 истребителей F-15 обошлась саудитам в 29,4 млрд долларов. Кроме того, администрация Барака Обамы решила продать Эр-Рияду вертолеты, бомбы, запчасти для техники и другие товары и услуги на общую сумму до 60 млрд долларов.Однако в прошлом году военные расходы королевства упали сразу на 30% до уровня 63,7 млрд долларов. В денежном выражении падение составило 25,8 млрд долларов. Как известно, Саудовская Аравия фактически ведет две войны. Одну напрямую – в Йемене, вторую опосредованно – помогая в Сирии боевикам из числа своих союзников.Зато удивила экспертов Германия, выделившая на оборону 41,1 млрд долларов. В рейтинге шведского института она заняла девятое место.«Военные расходы Германии растут больше, чем когда-либо после «холодной войны», а большинство заказов на новое оборудование и модернизацию существующего получили крупнейшие производители вооружений страны – Rheinmetall AG RHM и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) GmbH & Co. KG, – написала в понедельник Wall Street Journal. Так, одним из самых крупных заказов станет контракт на 800 млн евро по модернизации 100 танков «Леопард-2».«Здоровая экономика, могут себе позволить такую роскошь, – отметил по этому поводу Пухов. – У Германии лет пять назад упало количество исправных танков до двухсот штук, то есть они сдулись почти полностью, поэтому они выходят на те параметры, которые, условно говоря, были у них 7–10 лет назад».Основные же причины роста военных расходов ФРГ общеизвестны, напоминает эксперт: общая нестабильность в мире плюс антирусская паранойя на Западе.