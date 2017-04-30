Американский стратегический исследовательский институт Фонд« Наследие» (Heritage Foundation) в конце 2015 года опубликовал очередное изыскание под названием «Комплексная стратегия США в отношении России». Анализ доклада дает понимание того, чего ожидать от Вашингтона в ближайшее время, а также позволяет проследить в общих чертах изменения программы и позиций Трампа.Фонд «Наследие» хотя и дает рекомендации всему правящему классу и обществу, однако в большей мере ориентирован на Республиканскую партию. Исследование, сделанное накануне очередных выборов президента США, содержит оценки, отражающие общую критику текущей внешнеполитической линии Белого дома в отношении Кремля, и типовые предложения для республиканских спикеров на тему «Как наказать Россию, потому что Обама делал это неправильно и недостаточно жестко».Текст само собой набит различными пропагандистскими клише вроде «Россия напала на Украину», «тиранический режим» Путина и прочими. В документе отмечается, что с окончания холодной войны в США не было всеобъемлющей, комплексной стратегии в отношении России. Действия Москвы на Украине продемонстрировали, что Америка заплатила высокую цену за упущение, но многим это стоило куда дороже. Суть столь досадного просчета кроется, по оценке Фонда, в нежелании оценить российский режим трезво. Зачастую США полагаются на предрассудки, а не на реальные факты.Американские стратеги отмечают: после холодной войны Россия не являлась основным противником США. Хотя она сама думала иначе. В своей стратегии Россия представляет четыре отдельные, но взаимосвязанные проблемы для американской политики.1. Существующий в России режим якобы сочетает в себе несоблюдение политических, гражданских и экономических прав с нефункционирующей экономикой.2. Россия бросает стратегические и дипломатические вызовы по всему миру, включая наращивание ядерного арсенала и военного потенциала.3. Представляет угрозу отдельным партнерам и союзникам США, а также американским интересам.4. Продолжает сотрудничество с «плохими» режимами.Начиная с 1991 года американские политики, ученые и журналисты действовали, исходя из того, что постсоветская Россия на сложном пути к демократии. Они были настолько ослеплены, что упустили из виду: Россия уже становилась клептократической автократией. Несмотря на то, что режим не способствовал модернизации российской экономики, страна с середины 90-х начала резко стремиться к свободе: ее лидеры, в частности Владимир Путин, очень мудро и системно действовали с целью сделать Россию такой, как сейчас, – высокоразвитой страной, хотя и по-прежнему тирания.Неудачи США в том, что никто не заметил перемены вектора. РФ позвали в различные международные организации, куда обычно приглашают государства с процветающей демократией. Выборы президентом страны Дмитрия Медведева в 2008 году были восприняты на Западе как серьезный шаг на пути к сближению, а самого «преемника» видели предвестником светлого будущего, а не номинальным назначенцем, каковым тот являлся.В 2001 году президент США Джордж Буш сделал вывод о том, что Путин, должно быть, очень прямолинейный и надежный человек. Но в конце 2008-го, после того как случилась война России с Грузией», американцы признали ошибку Буша.Обращаясь к истории взаимоотношений России с западными странами, авторы доклада констатируют: с конца ХVII века Россия колеблется между двумя полюсами, то представляет себя в основном западной страной, то великой имперской силой, у которой есть историческое право контролировать соседей. Этот вопрос не решен до сих пор, хотя он и является жизненно важным. По тем же причинам американским политикам, отмечается в исследовании, стоит учитывать то, что определяет путинский режим – либо он движим идеологией (сожаление о распаде СССР, ненависть к США и западным странам с их миропорядком, желание собрать как можно больше обломков прошлого) или более традиционным русским империализмом. Это не новый вопрос, во время холодной войны США приходилось это учитывать.По оценкам института, у России нет тех экономических преимуществ, какие были у СССР. Слабая ее сторона, считает Heritage Foundation, – отсутствие целостной экономической стратегии. Режим опирается на внешнюю «мощь» и репрессии внутри страны. Американцы возвращаются к политике сдерживания. Но в этом нет смысла, считают специалисты института. Сейчас «сдерживание» часто используется как заклинание, средство ухода от реальности. Во-вторых, в некоторых сферах оно неэффективно. Именно поэтому коммунистический режим до сих пор существует на Кубе. В-третьих, сдерживание не дает понимания того, что является жизненно важным, а что не так существенно. В-четвертых, сдерживание можно было применять в отношении СССР из-за того, что площадь его территории была значительной, а политика устрашающей. В исследовании отмечено, что путинская Россия даже близко не стоит к СССР хотя бы конца 1940-х. Призывы к сдерживанию больше направлены на перспективу.Во втором разделе доклада Heritage Foundation отмечается, что ядром проблем в российско-американских отношениях является режим. С утверждением Путина как «самодержца» отношения Москвы с Западом, безусловно, ухудшились. По оценкам представителей Республиканской партии, в рейтинге за 2015 год Россия определяется как «несвободная» страна. Она находится на одном уровне с Ираном, Ираком и Демократической Республикой Конго. Убийство Бориса Немцова, лидера оппозиции, устранило «выдающегося человека, голос демократии в России». Многие НПО США вывели свои офисы за границы РФ, а большинство оппозиционеров находятся в изгнании, хотя и там нет никаких гарантий безопасности. Российские СМИ под контролем, а Кремль ведет тихую, но хорошо спонсируемую войну в этой сфере.Рекомендации Heritage Foundation сводятся к тому, что Соединенные Штаты потеряют многое, если не будут искренними в вопросах несоблюдения прав человека при президенте Путине. В России, где нет уважения к независимости гражданского общества, необходимо детально рассматривать каждое злоупотребление, как во время холодной войны. В тот период США регулярно приводили примеры основных, бросающихся в глаза свидетельств нарушений прав человека в СССР. При новом президенте Соединенным Штатам следует поступать так же. По мнению института, путинский режим больше всего опасается враждебности русских граждан, которые могут восстать в случае раскрытия преступлений, взяточничества и дезорганизации руководства. В этой связи Фонд рекомендует и общественности страны, и новому президенту обращать больше внимания на подобные случаи.Особым образом в докладе выделена тема российской экономики и санкций. Исследователи рисуют мрачные перспективы. Россия – «неудачливое, коррумпированное нефтяное государство со стремительно стареющим населением». Половина бюджета страны складывается из доходов от продажи углеводородов. Но доля на европейском рынке дает мощнейший геополитический рычаг воздействия, потому что заменить экспортируемые Россией продукты за короткие сроки невозможно. Чтобы переместить стержень бюджета подальше от ЕС, Россия в 2014 году подписала энергетический контракт с Китаем на 400 миллиардов долларов. Ухудшающиеся экономические условия делают российскую внешнюю политику менее предсказуемой, отмечается в докладе Фонда. Путин может стать более агрессивным в связи с продолжающимся в стране и мире кризисом.В соответствии с такими оценками Heritage Foundation рекомендует, чтобы США и избранный новый президент от республиканской партии продолжали оказывать сопротивление попыткам европейских стран сократить объем санкций или вовсе их отменить. Во-вторых, США следует поддерживать строительство трубопроводов, огибающих российские территории, таких как транскаспийский. Рекомендуется снять все ограничения с поставок нефти и природного газа США, что даст альтернативные энергоресурсы Европе и Азии. Для ухудшения экономического состояния России также предлагается исключить ее из банковской системы SWIFT.В исследовании подчеркивается необходимость глобальной стратегии для защиты интересов США и союзников от ядерной угрозы и кибератак, уменьшения зависимости США от космического ресурса России, а также противодействия кремлевской пропаганде. Важно донести до международного сообщества то, что режим Путина - это антиамериканская автократия.Отмечается необходимость продолжать контроль над вооружениями и политику в области использования ядерного потенциала. Российская программа модернизации ЯО и нарушение ею режима контроля требуют изменить американский подход. Преимущество РФ в тактических вооружениях составляет 10:1, также Россия обладает более продвинутыми ядерными средствами. Новому президенту рекомендуется провести модернизацию ЯО. Предлагается выйти из СНВ-3, поскольку договор ограничивает возможности США. Для повышения боевых возможностей США и НАТО в Европе следует отказаться от переговоров по поводу запрещения или сокращения тактических ядерных вооружений в Европе. Американцы считают, что у России здесь значительное преимущество. Заключение договора вынудит США убрать это оружие из Европы, в то время как Россия просто отведет свое за Урал, откуда все равно будет угрожать ЕС.Внимание новой администрации обращается на необходимость требовать от России соблюдения договоров по контролю над вооружениями и других документов, в том числе Хельсинского акта, Будапештского меморандума, соглашения о выводе войск из Грузии и Молдавии, Конвенции о химическом оружии.Что касается ПРО США, американцам следует учитывать: Россия выступает против этой программы и хочет, чтобы США и союзники были уязвимы для баллистических ракет. Рекомендации Фонда сводятся к увеличению финансирования и разработке многоуровневой всеобъемлющей системы ПРО. Далее рекомендуется передать систему спутниковой связи европейскому члену НАТО. Ранее Чехия лучше всего подходила для отслеживания баллистических ракет, запущенных Ираном. Предлагается призвать союзников – членов НАТО улучшить собственную ПРО и ПВО, публично заявить, что стратегическая стабильность больше не является основой для отношений между США и Россией, так как та модернизирует свое ядерное вооружение и систему ПРО.В вопросах кибербезопасности рекомендации института новому президенту США основываются на том, что существует реальная угроза для военной, экономической, государственной и социальной инфраструктуры Соединенных Штатов. Поэтому официальная дипломатия должна быть направлена на публичное осуждение кибератак России. Если агрессия не прекратится, США стоит активизировать усилия по пропаганде Интернета и свободы в РФ.В проблемах освоения космического пространства следует исходить из того, что в настоящее время США зависимы от России в доступе на МКС и ракетных двигателях. Поэтому рекомендуется модернизировать индустриальную базу США.Особенностью представленного институтом Heritage Foundation документа является его всеобъемлющий характер. Охватываются все возможные области взаимодействия нового президента с правительством, Госдепартаментом, Пентагоном, основными союзниками США по НАТО, друзьями в Америке и других регионах мира, во всех сферах повседневной деловой и политической деятельности.Американский фонд «Наследие» создан в 1973 году для исследований в целях содействия правительству США, средствам массовой информации и научным организациям, придерживается философии свободного рынка, ограниченного вмешательства правительства в жизнь общества и максимальной свободы личности. Фонд не связан с какой-либо конкретной партией, но известно, что придерживается консервативного подхода к социально-политическим проблемам.