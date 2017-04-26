17:40 26 апреля
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Унижающие коэффициенты

Дискриминация военных и приравненных к ним лиц по признаку социальной принадлежности не ограничивается введенным в 2012 году пресловутым коэффициентом и приостановкой повышения пенсий на величину инфляции («Антиармейские санкции»). Ряд чиновников в погонах, госслужащих из различных ведомств имеют особые привилегии. И это в государстве, где Основной закон наделяет равными правами всех граждан страны. Все большее число служивых людей обращаются в Генпрокуратуру и Конституционный суд, к президенту Российской Федерации за справедливостью.

Военнослужащие, судьи Военной коллегии ВС РФ и военных судов, прокурорские работники (в том числе органов военной прокуратуры), сотрудники СК РФ на законодательном уровне входят в единую систему федеральной госслужбы. Это установлено законом. А раз так, то и в сфере пенсионного обеспечения должны действовать единые нормы. Ведь государство гарантирует равенство прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, имущественного и должностного положения, о чем гласит ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Никакие законодательные акты не должны ей противоречить, органы госвласти, местного самоуправления и должностные лица обязаны ее чтить.

Бумажное равенство


Если говорить о федеральной государственной службе, то военная – ее особый вид, выдвигающий повышенные требования для допуска к ней, обусловливающий в связи с этим законодательные ограничения прав и свобод. Но одновременно с этим государство берет на себя гарантии повышенной социальной защиты, включая соответствующее особому статусу и характеру службы пенсионное обеспечение (Постановление КС РФ от 18 марта 2004 года № 6-П).

Принцип равенства означает запрет на введение не имеющих объективного и разумного оправдания различий в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (Постановление КС РФ от 16 июня 2007 года № 12-П). Внося изменения в содержание мер социальной защиты, в том числе ограничивающие, законодатель должен исходить из недопустимости установлений, отменяющих или умаляющих права граждан (ч. 2 ст. 55 Конституции РФ). Требования предсказуемости нормотворчества в социальной сфере тоже никто не отменял. На этот счет есть постановления КС РФ от 24 октября 2000 года № 13-П, от 24 мая 2001 года № 8-П, от 3 июня 2004 года № 11-П и от 15 июня 2006 года № 6-П, определения КС РФ от 4 декабря 2003 года № 415-О, от 27 июня 2005 года № 231-О и от 1 декабря 2005 года № 428-О.

Казалось бы, какие еще нужны подтверждения после такого количества решений Конституционного суда – высшей правовой инстанции страны. Более того, все так прозрачно и конкретно, что и никаких лазеек уже не должно остаться.

Унижающие коэффициентыОднако за последние семь – десять лет законодательные власти, пользуясь своими правами и возможностями, при разработке актов, регламентирующих служебную и финансовую деятельность федеральных госслужащих, прямо нарушили ч. 2 ст. 19 Конституции РФ и постановления (определения) КС РФ. Об этом, в частности, пишут в редакцию военные пенсионеры Г. Завьялов, Л. Гришин, В. Русаков, А. Ефремов, Е. Винницкий, В. Карабанов и другие. Тем самым, сообщают ветераны, судьи, прокурорские работники, сотрудники СК РФ, пенсионеры из числа указанных лиц и членов их семей, федеральные государственные гражданские служащие поставлены в привилегированное положение по отношению к военным. Хотя все они относятся к одной категории.

Своими действиями законодатели принизили роль и особый статус военной службы, установленный Конституцией РФ: ст. 1 (ч. 1), 2, 7, 15 (ч. 1), 17 (ч. 3), 19 (ч. 2), 37 (ч. 1 и 3), 39 (ч. 1 и 2), 45 (ч. 1), 59 и 71 (пункты «в», «м», «т»), постановлениями (определениями) КС РФ, и тем самым, поправ принцип единства в отношении однородных профессий, дискриминировали по признаку социальной принадлежности военнослужащих (военных пенсионеров).

Если говорить конкретно, то ситуация такова.

В соответствии со статьей 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 денежное довольствие военнослужащих учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 процентов и начиная с 1 января 2013-го должно ежегодно увеличиваться на два процента до достижения 100 процентов. С учетом уровня инфляции (потребительских цен) Законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанная прибавка может быть установлена в размере, превышающем два процента. Но этого не происходит. А в отношении судей Военной коллегии ВС РФ и военных судов, прокурорских работников, сотрудников СК РФ, пенсионеров из числа указанных лиц и членов их семей, а также федеральных государственных гражданских служащих дискриминационные положения п. 2 ст. 43 не применяются.

Прокурорские привилегии

Федеральным законом от 7 октября 2011 года № 306-ФЗ (п. 13 ст. 2) ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания военнослужащих установлена в следующих размерах при выслуге:

от 2 до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 15 процентов;
от 10 до 15 лет – 20 процентов;
от 15 до 20 лет – 25 процентов;
от 20 до 25 лет – 30 процентов;
25 лет и более – 40 процентов.

Но для прокурорских работников Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 (абзац 18–23 п. 1 ст. 44) доплата или процентная надбавка за выслугу лет установлена в других размерах при выслуге:

от 2 до 5 лет – 20 процентов;
от 5 до 10 лет – 35 процентов;
от 10 до 15 лет – 45 процентов;
от 15 до 20 лет – 55 процентов;
свыше 20 лет – 70 процентов.

Процентная надбавка за выслугу лет в размере 70 процентов распространяется и на военных прокуроров (п. 3 ст. 12 ФЗ от 8 октября 2011 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации…»). Притом что согласно п. 8 ст. 48 ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 офицеры органов военной прокуратуры имеют статус военнослужащих, подпадают под действие ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», обладают правами и социальными гарантиями, установленными ФЗ «О статусе военнослужащих».

Федеральным государственным гражданским служащим ФЗ от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ (пп. 1 п. 5 ст. 50) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе определена в размерах при выслуге:

от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 15 процентов;
от 10 до 15 лет – 20 процентов;
свыше 15 лет – 30 процентов.

Что из этого следует? То, что законодатели установили для прокурорских работников (военных прокуроров) очевидно большие и неоправданные чем-либо размеры процентной надбавки за выслугу лет.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу (доплата) для федеральных государственных гражданских служащих начинает действовать уже после года гражданской службы, а у военнослужащих и прокурорских работников (военных прокуроров) отсчет ведется от двух лет.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу до пяти лет установлена для военных и федеральных государственных гражданских служащих в размере 10 процентов, а для прокурорских работников (военных прокуроров) – 20 процентов.

При выслуге от пяти и свыше 20 лет доплата или процентная надбавка за выслугу у прокурорских работников (военных прокуроров) в разы превышает то же самое у военных и федеральных государственных гражданских служащих. С увеличением стажа растут и диспропорции.

Чем объективно могут быть оправданы такие различия в социальном обеспечении? Каким конституционно значимым целям они соответствуют?

Понятно значение правосудия в государстве, но введение подобных различий в социальном обеспечении для одной категории федеральных госслужащих не имеет никаких юридических, экономических и моральных оснований. А уж если говорить о морали, то еще свежи в памяти истории с крышеванием казино прокурорскими работниками.

Масштабные «мелочи»

В соответствии со ст. 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 при исчислении пенсии военнослужащим по выслуге лет учитываются оклад по должности и званию плюс одна ежемесячная надбавка, другие в расчет не берутся.

Вместе с тем с 1 января 2017 года в соответствии с п. 2 и п. 3 постановления правительства РФ от 17 октября 2009 года № 818 (в ред. от 09.08.2016) размер пенсии федеральным государственным гражданским служащим рассчитывается из их среднемесячного заработка. При его определении учитывается денежное содержание, состоящее из:

месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином;
надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
надбавки за особые условия федеральной государственной гражданской службы;
процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну;
ежемесячного денежного поощрения;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий и т. д.

Берутся в расчет и другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Иными словами, с 1 января 2017 года пенсия за выслугу для федеральных государственных гражданских служащих исчисляется со всего их дохода, всех выплат, а военным и приравненным к ним лицам засчитывается только ежемесячная надбавка.

Кто-то скажет: мелочь. Но речь не о количестве надбавок, а о справедливости, соблюдении буквы и духа закона. Введение разных подходов к исчислению пенсий за выслугу лет для лиц, относящихся к одной категории федеральных госслужащих, является, повторим, прямым нарушением ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Об этом, впрочем, говорит и постановление КС РФ от 16 июня 2007 года № 12-П: «Соблюдение принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории».

Дискриминация военнослужащих и военных пенсионеров подтверждается фактами:

индексация денежного довольствия и пенсий была приостановлена с 2013 года, а для федеральных государственных гражданских служащих, судей Военной коллегии ВС РФ и военных судов, прокурорских работников и сотрудников СК РФ, пенсионеров из числа указанных лиц – только с 1 января 2017-го;

пенсия за выслугу лет для федеральных госслужащих, прокурорских работников (военных прокуроров) исчисляется со всего дохода, всех выплат, получаемых при прохождении госслужбы. Для военных же пенсионеров и приравненных к ним лиц учитывается только процентная надбавка за выслугу;

все граждане (мужчины) РФ, в том числе судьи Военной коллегии ВС РФ и военных судов, прокурорские работники и сотрудники СК РФ, федеральные государственные гражданские служащие при достижении 60 лет и выходе на пенсию сразу получают ее в размере 100 процентов, а военные пенсионеры с 1 января 2012 года такой возможности лишены.

По факту усилиями законодателей повышенные гарантии государства по социальной защите военнослужащих, чей ратный труд сопряжен с ограничением прав и свобод, необходимостью выполнения задач со значительным риском для жизни и здоровья, были изъяты из нормативной базы и закреплены за вышеназванными категориями, пользующимися сегодня почему-то особыми привилегиями. Законодательные органы госвласти не исполнили надлежащим образом положения Конституции РФ, отступили от требований КС РФ и превысили свои полномочия.

Дальнейшее затягивание принятия соответствующих мер для разрешения создавшейся правовой коллизии подрывает у защитников Отечества, ветеранов и членов их семей веру к органам госвласти, высшему командованию, не говоря уже о справедливости законов. Складывается мнение, что быть «эффективным менеджером» более почетно, чем защищать Родину.

И последнее. Те, от кого зависит решение вопроса, должны понимать – люди в погонах, ветераны не просят для себя особых привилегий, они призывают соблюдать закон, который должен быть одинаковым для всех, в том числе и власть имущих. Думается, эти люди видят дальше некоторых чиновников, поскольку берегут тем самым их же благополучие и гражданское согласие. Потому что понимают: социальные протесты не должны выплескиваться на улицы, проблемы следует решать спокойно, в конституционном поле – как положено в правовом государстве, каковым, хочется надеяться, была и остается Российская Федерация.
Автор: Олег Фаличев
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/36413


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Комментарии 18

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  1. leonardo_1971 Сегодня, 15:17
    И за ветерана боевых действий не прибавляют давно.
    leonardo_1971
    1. raid14 Сегодня, 15:50
      Как это не прибавляют?
      С 01.02.2017 индексация ЕДВ ВБД повысилась на 147 рублей 47 копеек.
      raid14
  2. Ivan staryi Сегодня, 15:21
    Не первый раз уже подобные статьи выходят. У сотрудников и пенсионеров ОВД абсолютно аналогичная ситуация - на индексацию, предусмотренную законом, с 2012 года наложен мораторий. "Просто денег нет".
    Ivan staryi
  3. Николай К Сегодня, 15:25
    Опять нытье, все бедных военных дискриминируют, платят меньше прокурорских. А вы сравнивайте не с прокурорами и федеральными чинушами, а с врачами, учителями и прочими рядовым гражданами. Тогда сразу станет понятно, кому на Руси жить хорошо.
    Нужно не военным пенсии увеличивать, а уменьшать пенсии госслужащих, а экономию направлять в пенсионный фонд.
    Николай К
  4. yehat Сегодня, 15:35
    люди в погонах, ветераны не просят для себя особых привилегий, они призывают соблюдать закон, который должен быть одинаковым для всех

    знакомый полковник в отставке (прослужил все время в глубоком тылу) получает пенсию около 40 т.р., он в армии пробыл 9 лет с небольшим лет, получил БЕСПЛАТНО 3 комнатную квартиру в СПБ.
    моя мать работала всю жизнь с 17 лет, стаж 64 года, из них почти все в ИТР в Сибири, живет в квартире, которую купили с мужем за свои деньги и получает пенсию 14 т.р.
    закон одинаков для всех? лицемерное утверждение.
    yehat
    1. проходящий Сегодня, 16:09
      Цитата: yehat
      люди в погонах, ветераны не просят для себя особых привилегий, они призывают соблюдать закон, который должен быть одинаковым для всех

      знакомый полковник в отставке (прослужил все время в глубоком тылу) получает пенсию около 40 т.р., он в армии пробыл 9 лет с небольшим лет, получил БЕСПЛАТНО 3 комнатную квартиру в СПБ.
      моя мать работала всю жизнь с 17 лет, стаж 64 года, из них почти все в ИТР в Сибири, живет в квартире, которую купили с мужем за свои деньги и получает пенсию 14 т.р.
      закон одинаков для всех? лицемерное утверждение.

      А вы не задавались вопросом почему людям в погонах можно уходить на пенсию после 20 лет службы?
      А ваша мама много времени провела в палаточных городках?
      И знает ли она что такое анти- террор ?
      И рисковала ли она при розыске и задержании хотя бы пьяного быдла?
      проходящий
      1. yehat Сегодня, 16:30
        военные очень разные получают плюшки
        есть те, кто не то что заслужил, а еще сильно не додали, но много, слишком много
        есть и таких, которые вообще не понятно за что заслужили столько.

        тот военный провел все время в военном городке с водой, отоплением и электричеством, в кирпичном доме, иногда уезжая на 2-3 дня в тайгу на плановые мероприятия
        никакого антитеррора или задержания быдла или еще какой-то иной жести.
        Почти всегда именно он забирал своего сына из садика. Это говорит о "напряженной" работе.
        Другой пример - флотский офицер. 6 лет после училища в Выборге, потом переезжает в штаб в СПБ - бесплатная шикарная квартира, денежное довольствие 70 т.р. - это было 4 года назад. НИКОГДА не выходил в море на боевом корабле. Думаю, и пенсия будет не хилая.
        И ставить в укор, что есть такие, кто рискует - вы хоть задумывались, какие риски на производстве? Не все там сидят в кабинетах с кондиционерами. Есть те, кто падает при строительстве, есть те, кого давят, бьет током и т.д. Я вам открою страшную тайну - там гибнут тоже и к сожалению регулярно. А сколько инвалидов, разного рода тяжелых болезней получают?
        yehat
        1. проходящий Сегодня, 16:47
          Должности, в силовых структурах, где ничего не надо делать раздаются по блату или везению и их очень мало. А остальным не платить потому, что нескольким сотням повезло?
          И ставить в укор, что есть такие, кто рискует - вы хоть задумывались, какие риски на производстве?Есть те, кто падает при строительстве, есть те, кого давят, бьет током и т.д. Я вам открою страшную тайну - там гибнут тоже и к сожалению регулярно

          А есть те кто дома подавился огурцом. Или бухой на стройке уснул под трактором.
          Я так понял вы не задавались вопросом, почему разрешают двадцать лет служить?
          Быть боеготовым 24 часа в сутки 365 дней в году, минимум 20 лет
          Для yehat - без выходных И заработать на квартиру не возможно, квартиры давать начали лет 7-8 как
          проходящий
          1. yehat Сегодня, 17:01
            бросьте демагогию про боеготовность 24 часа, ну не серьезно это.
            Такая боеготовность бывает только при боевых действиях и очень редко в других случаях.
            если взять всю армию, 95% времени там проводят буднично. Никто не отрицает, что есть части, постоянно находящиеся в напряжении, но их списочный состав меньше 0.1 процента от общего.
            yehat
            1. проходящий Сегодня, 17:07
              бросьте демагогию про боеготовность 24 часа, ну не серьезно это.


              Ну, в таком случае, и нечего с тобой на эту тему рассуждать.
              Ты из тех которые-" надо отнять у армии и отдать учителям и врачам"
              проходящий
              1. yehat Сегодня, 17:23
                я видел части, где вся боеготовность сводилась к одному караульному.
                ни дежурных, ни офицеров там по нескольку дней не видели.
                А какой беспредел там творился, даже анекдоты рассказать не могут.
                вот вы готовы сказать, что там боеготовность 24 часа?
                yehat
                1. проходящий Сегодня, 17:31
                  вот вы готовы сказать, что там боеготовность 24 часа?

                  А ты готов сказать, что ИТР нужно на всех предприятиях?
                  Или все предприятия производили что то нужное?
                  не скромный вопрос- в каких войсках ты служил?
                  проходящий
    2. лис Сегодня, 17:33
      Цитата: yehat
      моя мать работала всю жизнь с 17 лет, стаж 64 года, из них почти все в ИТР в Сибири, живет в квартире, которую купили с мужем за свои деньги и получает пенсию 14 т.р.

      у меня товарищи,служившие со мной,многие не дожили и до 50 лет...вот и льготная пенсия.
      лис
  5. Earnest Сегодня, 16:33
    Цитата: yehat
    моя мать работала всю жизнь с 17 лет, стаж 64 года, из них почти все в ИТР в Сибири, живет в квартире, которую купили с мужем за свои деньги и получает пенсию 14 т.р.
    закон одинаков для всех? лицемерное утверждение.

    А я на пенсию вышел, когда моему отцу до пенсии же оставалось ещё 10 лет, но почему-то несправедливым это не считаю! ВБД, в 32 года комиссован с выслугой 23 года (это не я с 9 лет служил, а намек на "год за три"), нашивка на кителе красного цвета, пенсия за выслугу 21 513,71 руб., и ни в одном из госпиталей, в которых лежал, Ваших уважаемых мать или отца не встречал, но при этом не говорю, что "несправедливо, что во мне пулевые дырки есть, а в них нет...". Цитата из замечательного фильма: "А ты сначала замуж за лейтенанта выйди да по гарнизонам с ним помотайся" почему-то многими забыта. А если без "сам ", то речь в статье о том, что отдельные категории госслужащих могут на законодательном уровне "приподнять", невзирая на Конституцию и прочие правовые "глупости"
    Earnest
    1. yehat Сегодня, 16:53
      я вклинился в обсуждение потому, что этот вопрос да, важен, но есть куда более важные, чем коэффициенты из статьи. Печально, что лично у вас такая низкая пенсия - я видел не одного бывшего военного, который без ранений и проблем получает куда больше. Печально то, что нарушают закон, но есть нарушения более сильные, более значимые.
      И это не глупости, а осознанная политика. Сегодня пенсия многих пенсионеров практически заставляет их если не голодать, то уж точно не здорово питаться, провоцируя болезни и делает их беззащитными при любой неприятности. На фоне этого выдавать весьма не слабые пенсии военным , не бывавшим ни разу в боевых действиях и чиновникам, это лицемерие.
      вот вы как считаете, можно нормально прожить лет 10, имея пенсию в 14-15 т.р.?
      А ведь человек не просто работал - за много лет отчислил условно четверть своей зарплаты в ПФ. Если даже грубо прикинуть - только на проценты по ставке рефинансирования мог бы отлично жить, но этого нет.
      yehat
      1. рич Сегодня, 17:26
        Даже обсуждать противно. Это как медаль "Ветеран труда"
        - Ну поздравляем. Вам к отставке как раз награда
        - Медаль Ветеран Труда? Мне? Это что прикол?
        -Какой прикол? Это чтобы у Вас льготы в общественном транспорте были
        -Ну ведь у меня...
        -А это уже не защитывается
        рич
  6. трофим Сегодня, 16:52
    Проблема старая. Решить можно одним способом, введением (принятием) табеля о рангах федеральных государственных служащих и установлением единой системы формирования денежного довольствия (оплаты труда). Когда то достаточно давно похожая идея витала в верхах, но была успешно похерена. В рамках нашей нынешней гос. системы и социального строя реализация данной концепции не возможна. А по поводу ежегодных обязательных индексаций, так вспомните как принимался закон и к какому общероссийскому мероприятию был приурочен. По этому в него и забивались всякие ништяки, успешно похеренные после окончания мероприятия. Есть шанс что что нибудь подкинут к грядущему аналогичному сабантую, но вряд ли, у ребят в кремле и все не так уж плохо на сегодняшний день.
    трофим
    1. yehat Сегодня, 17:07
      проблема совсем другая. Пока наша экономика поделена между монополиями и трестами, никогда не будет справедливого распределения денег. Только введение каких-то единых стандартов, единой сетки тарифов может это изменить. А для этого необходимо ликвидировать часть самостоятельности монополий и других независимых структур. Почему учитель в МСК получает часто больше 40 т.р., а мне, например, недавно пришло шикарнейшее предложение работать учителем за 8? И это СПБ - в других местах может быть еще жестче. Взять к примеру Японию. Там основная масса народа зарабатывает очень близкие деньги. Не жирно, но если не транжирить - хватает на все. Пенсию скурпулезно высчитывают, чтобы тоже ХВАТАЛО и им не важно - служил ты в силах самообороны или подметал пол в храме 60 лет. Пенсии должно хватать на необходимые нужды.
      yehat
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