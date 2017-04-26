Унижающие коэффициенты

Дискриминация военных и приравненных к ним лиц по признаку социальной принадлежности не ограничивается введенным в 2012 году пресловутым коэффициентом и приостановкой повышения пенсий на величину инфляции («Антиармейские санкции»). Ряд чиновников в погонах, госслужащих из различных ведомств имеют особые привилегии. И это в государстве, где Основной закон наделяет равными правами всех граждан страны. Все большее число служивых людей обращаются в Генпрокуратуру и Конституционный суд, к президенту Российской Федерации за справедливостью.Военнослужащие, судьи Военной коллегии ВС РФ и военных судов, прокурорские работники (в том числе органов военной прокуратуры), сотрудники СК РФ на законодательном уровне входят в единую систему федеральной госслужбы. Это установлено законом. А раз так, то и в сфере пенсионного обеспечения должны действовать единые нормы. Ведь государство гарантирует равенство прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, имущественного и должностного положения, о чем гласит ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Никакие законодательные акты не должны ей противоречить, органы госвласти, местного самоуправления и должностные лица обязаны ее чтить.Если говорить о федеральной государственной службе, то военная – ее особый вид, выдвигающий повышенные требования для допуска к ней, обусловливающий в связи с этим законодательные ограничения прав и свобод. Но одновременно с этим государство берет на себя гарантии повышенной социальной защиты, включая соответствующее особому статусу и характеру службы пенсионное обеспечение (Постановление КС РФ от 18 марта 2004 года № 6-П).Принцип равенства означает запрет на введение не имеющих объективного и разумного оправдания различий в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (Постановление КС РФ от 16 июня 2007 года № 12-П). Внося изменения в содержание мер социальной защиты, в том числе ограничивающие, законодатель должен исходить из недопустимости установлений, отменяющих или умаляющих права граждан (ч. 2 ст. 55 Конституции РФ). Требования предсказуемости нормотворчества в социальной сфере тоже никто не отменял. На этот счет есть постановления КС РФ от 24 октября 2000 года № 13-П, от 24 мая 2001 года № 8-П, от 3 июня 2004 года № 11-П и от 15 июня 2006 года № 6-П, определения КС РФ от 4 декабря 2003 года № 415-О, от 27 июня 2005 года № 231-О и от 1 декабря 2005 года № 428-О.Казалось бы, какие еще нужны подтверждения после такого количества решений Конституционного суда – высшей правовой инстанции страны. Более того, все так прозрачно и конкретно, что и никаких лазеек уже не должно остаться.Однако за последние семь – десять лет законодательные власти, пользуясь своими правами и возможностями, при разработке актов, регламентирующих служебную и финансовую деятельность федеральных госслужащих, прямо нарушили ч. 2 ст. 19 Конституции РФ и постановления (определения) КС РФ. Об этом, в частности, пишут в редакцию военные пенсионеры Г. Завьялов, Л. Гришин, В. Русаков, А. Ефремов, Е. Винницкий, В. Карабанов и другие. Тем самым, сообщают ветераны, судьи, прокурорские работники, сотрудники СК РФ, пенсионеры из числа указанных лиц и членов их семей, федеральные государственные гражданские служащие поставлены в привилегированное положение по отношению к военным. Хотя все они относятся к одной категории.Своими действиями законодатели принизили роль и особый статус военной службы, установленный Конституцией РФ: ст. 1 (ч. 1), 2, 7, 15 (ч. 1), 17 (ч. 3), 19 (ч. 2), 37 (ч. 1 и 3), 39 (ч. 1 и 2), 45 (ч. 1), 59 и 71 (пункты «в», «м», «т»), постановлениями (определениями) КС РФ, и тем самым, поправ принцип единства в отношении однородных профессий, дискриминировали по признаку социальной принадлежности военнослужащих (военных пенсионеров).Если говорить конкретно, то ситуация такова.В соответствии со статьей 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 денежное довольствие военнослужащих учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 процентов и начиная с 1 января 2013-го должно ежегодно увеличиваться на два процента до достижения 100 процентов. С учетом уровня инфляции (потребительских цен) Законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанная прибавка может быть установлена в размере, превышающем два процента. Но этого не происходит. А в отношении судей Военной коллегии ВС РФ и военных судов, прокурорских работников, сотрудников СК РФ, пенсионеров из числа указанных лиц и членов их семей, а также федеральных государственных гражданских служащих дискриминационные положения п. 2 ст. 43 не применяются.Федеральным законом от 7 октября 2011 года № 306-ФЗ (п. 13 ст. 2) ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания военнослужащих установлена в следующих размерах при выслуге:от 2 до 5 лет – 10 процентов;от 5 до 10 лет – 15 процентов;от 10 до 15 лет – 20 процентов;от 15 до 20 лет – 25 процентов;от 20 до 25 лет – 30 процентов;25 лет и более – 40 процентов.Но для прокурорских работников Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 (абзац 18–23 п. 1 ст. 44) доплата или процентная надбавка за выслугу лет установлена в других размерах при выслуге:от 2 до 5 лет – 20 процентов;от 5 до 10 лет – 35 процентов;от 10 до 15 лет – 45 процентов;от 15 до 20 лет – 55 процентов;свыше 20 лет – 70 процентов.Процентная надбавка за выслугу лет в размере 70 процентов распространяется и на военных прокуроров (п. 3 ст. 12 ФЗ от 8 октября 2011 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации…»). Притом что согласно п. 8 ст. 48 ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 офицеры органов военной прокуратуры имеют статус военнослужащих, подпадают под действие ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», обладают правами и социальными гарантиями, установленными ФЗ «О статусе военнослужащих».Федеральным государственным гражданским служащим ФЗ от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ (пп. 1 п. 5 ст. 50) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе определена в размерах при выслуге:от 1 года до 5 лет – 10 процентов;от 5 до 10 лет – 15 процентов;от 10 до 15 лет – 20 процентов;свыше 15 лет – 30 процентов.Что из этого следует? То, что законодатели установили для прокурорских работников (военных прокуроров) очевидно большие и неоправданные чем-либо размеры процентной надбавки за выслугу лет.Ежемесячная надбавка к должностному окладу (доплата) для федеральных государственных гражданских служащих начинает действовать уже после года гражданской службы, а у военнослужащих и прокурорских работников (военных прокуроров) отсчет ведется от двух лет.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу до пяти лет установлена для военных и федеральных государственных гражданских служащих в размере 10 процентов, а для прокурорских работников (военных прокуроров) – 20 процентов.При выслуге от пяти и свыше 20 лет доплата или процентная надбавка за выслугу у прокурорских работников (военных прокуроров) в разы превышает то же самое у военных и федеральных государственных гражданских служащих. С увеличением стажа растут и диспропорции.Чем объективно могут быть оправданы такие различия в социальном обеспечении? Каким конституционно значимым целям они соответствуют?Понятно значение правосудия в государстве, но введение подобных различий в социальном обеспечении для одной категории федеральных госслужащих не имеет никаких юридических, экономических и моральных оснований. А уж если говорить о морали, то еще свежи в памяти истории с крышеванием казино прокурорскими работниками.В соответствии со ст. 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 при исчислении пенсии военнослужащим по выслуге лет учитываются оклад по должности и званию плюс одна ежемесячная надбавка, другие в расчет не берутся.Вместе с тем с 1 января 2017 года в соответствии с п. 2 и п. 3 постановления правительства РФ от 17 октября 2009 года № 818 (в ред. от 09.08.2016) размер пенсии федеральным государственным гражданским служащим рассчитывается из их среднемесячного заработка. При его определении учитывается денежное содержание, состоящее из:месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином;надбавки к должностному окладу за выслугу лет;надбавки за особые условия федеральной государственной гражданской службы;процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну;ежемесячного денежного поощрения;премии за выполнение особо важных и сложных заданий и т. д.Берутся в расчет и другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.Иными словами, с 1 января 2017 года пенсия за выслугу для федеральных государственных гражданских служащих исчисляется со всего их дохода, всех выплат, а военным и приравненным к ним лицам засчитывается только ежемесячная надбавка.Кто-то скажет: мелочь. Но речь не о количестве надбавок, а о справедливости, соблюдении буквы и духа закона. Введение разных подходов к исчислению пенсий за выслугу лет для лиц, относящихся к одной категории федеральных госслужащих, является, повторим, прямым нарушением ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Об этом, впрочем, говорит и постановление КС РФ от 16 июня 2007 года № 12-П: «Соблюдение принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории».Дискриминация военнослужащих и военных пенсионеров подтверждается фактами:индексация денежного довольствия и пенсий была приостановлена с 2013 года, а для федеральных государственных гражданских служащих, судей Военной коллегии ВС РФ и военных судов, прокурорских работников и сотрудников СК РФ, пенсионеров из числа указанных лиц – только с 1 января 2017-го;пенсия за выслугу лет для федеральных госслужащих, прокурорских работников (военных прокуроров) исчисляется со всего дохода, всех выплат, получаемых при прохождении госслужбы. Для военных же пенсионеров и приравненных к ним лиц учитывается только процентная надбавка за выслугу;все граждане (мужчины) РФ, в том числе судьи Военной коллегии ВС РФ и военных судов, прокурорские работники и сотрудники СК РФ, федеральные государственные гражданские служащие при достижении 60 лет и выходе на пенсию сразу получают ее в размере 100 процентов, а военные пенсионеры с 1 января 2012 года такой возможности лишены.По факту усилиями законодателей повышенные гарантии государства по социальной защите военнослужащих, чей ратный труд сопряжен с ограничением прав и свобод, необходимостью выполнения задач со значительным риском для жизни и здоровья, были изъяты из нормативной базы и закреплены за вышеназванными категориями, пользующимися сегодня почему-то особыми привилегиями. Законодательные органы госвласти не исполнили надлежащим образом положения Конституции РФ, отступили от требований КС РФ и превысили свои полномочия.Дальнейшее затягивание принятия соответствующих мер для разрешения создавшейся правовой коллизии подрывает у защитников Отечества, ветеранов и членов их семей веру к органам госвласти, высшему командованию, не говоря уже о справедливости законов. Складывается мнение, что быть «эффективным менеджером» более почетно, чем защищать Родину.И последнее. Те, от кого зависит решение вопроса, должны понимать – люди в погонах, ветераны не просят для себя особых привилегий, они призывают соблюдать закон, который должен быть одинаковым для всех, в том числе и власть имущих. Думается, эти люди видят дальше некоторых чиновников, поскольку берегут тем самым их же благополучие и гражданское согласие. Потому что понимают: социальные протесты не должны выплескиваться на улицы, проблемы следует решать спокойно, в конституционном поле – как положено в правовом государстве, каковым, хочется надеяться, была и остается Российская Федерация.