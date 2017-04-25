Сирийские бойцы засняли позорную сдачу боевиков в Дейр эз-Зор Сегодня, 20:00 На севере провинции Дейр эз-Зор правительственным силам сдались 22 боевика. С поднятыми вверх автоматами они подошли к позициям сирийской армии. 3 Первый мусульманский Битва за Берлин. Неизвестная война Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти