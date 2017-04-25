22:24 25 апреля

Сирийские бойцы засняли позорную сдачу боевиков в Дейр эз-Зор

На севере провинции Дейр эз-Зор правительственным силам сдались 22 боевика. С поднятыми вверх автоматами они подошли к позициям сирийской армии.




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Комментарии 4

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  1. ИмПерц Сегодня, 20:27
    Побольше таких роликов и в соцсети.
    Это хорошо стимулирует колеблющихся.
    ИмПерц
  2. Брови Брежнева Сегодня, 20:47
    Мне вот интересно, что с ними делают? убить нельзя, сдались ведь-пленные. Просто так тоже нельзя глаза закрыть на то что они там творили с мирными жителями
    Брови Брежнева
  3. commbatant Сегодня, 20:50
    Напомнило мне сериал "Государственная граница", серия про басмачей....там тоже банда пришла сдаваться...
    commbatant
    1. монастырь Сегодня, 21:16
      бывших не бывает! кровь попробовал и все. война уже не отпустит.
      монастырь
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