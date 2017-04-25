ОБСЕ "озаботилось" дальнейшей судьбой "Свидетелей Иеговы" в России

Меня беспокоит необоснованная криминализация мирной деятельности членов общин "Свидетелей Иеговы" в России, ликвидация этого сообщества в стране,

Это решение ВС представляет собой угрозу ценностям и принципам, на которых основываются демократические, свободные, открытые, плюралистические и толерантные общества.

Запрет, преследование мирных людей за простое богослужение, явно нарушает фундаментальное право на свободу вероисповедания, а вместе с ним и международные стандарты в области прав человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Поэтому его необходимо как можно скорее пересмотреть,

Я настоятельно призываю российские власти обеспечить соблюдение права на свободу религии или убеждений, мнений и их выражения, мирных собраний и объединений лиц, принадлежащих к сообществу "Свидетели Иеговы". Их права должны быть соблюдены в соответствии с обязательствами ОБСЕ и международным правом в области прав человека,