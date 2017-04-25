22:19 25 апреля

ОБСЕ "озаботилось" дальнейшей судьбой "Свидетелей Иеговы" в России

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сегодня распространило заявление, в котором глава данного бюро Михаэль Линк и представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией Ингеборг Габриэль выразили озабоченность в связи с решением Верховного суда (ВС) России о признании религиозной организации "Свидетели Иеговы" и ее общин экстремистскими, передает ТАСС

Меня беспокоит необоснованная криминализация мирной деятельности членов общин "Свидетелей Иеговы" в России, ликвидация этого сообщества в стране,
- отметил Линк. -
Это решение ВС представляет собой угрозу ценностям и принципам, на которых основываются демократические, свободные, открытые, плюралистические и толерантные общества.





Запрет, преследование мирных людей за простое богослужение, явно нарушает фундаментальное право на свободу вероисповедания, а вместе с ним и международные стандарты в области прав человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Поэтому его необходимо как можно скорее пересмотреть,
- указала Габриэль.

БДИПЧ также обеспокоено сообщениями, поступающими от организаций гражданского общества о том, что полиция прекратила религиозные службы "Свидетелей Иеговы", задерживала отдельных верующих, конфисковала библии во время богослужений.

Я настоятельно призываю российские власти обеспечить соблюдение права на свободу религии или убеждений, мнений и их выражения, мирных собраний и объединений лиц, принадлежащих к сообществу "Свидетели Иеговы". Их права должны быть соблюдены в соответствии с обязательствами ОБСЕ и международным правом в области прав человека,
- добавил Линк.

20 апреля ВС РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность всех 395 ее отделений на территории России. Таким образом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции РФ. Имущество "Свидетелей Иеговы" суд обратил в доход государства. В организации заявили, что будут обжаловать решение ВС РФ.

Возникает такое ощущение, что кроме проблемы очередной секты, взращенной Западом в начале 90-х и финансируемой ими же, ОБСЕ больше ничего не интересует.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ОБСЕ
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 122

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 Сегодня, 19:07
    Забирайте их всех даром, и другие сексуальные меньшинства тоже.)) И исключите Россию из этого совета европы на всегда, чтобы у наших "демократов" и мысли не было туда соваться.
    maxim947
    1. Монос Сегодня, 19:12
      20 апреля ВС РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской

      Судя по последним событиям, придётся и ОБСЕ признавать экстремистской организацией. А жаль - смешные были клоуны.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:16
        Цитата: Монос
        А жаль - смешные были клоуны.

        Сказал корректировщик артиллерии ... soldier
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 19:22
          Цитата: bouncyhunter
          Сказал корректировщик артиллерии ...

          Да... До европейских стандартов толерантности Вам, Павел, ещё шагать и шагать.
          Кстати, в дорогу свой Дегтярь не забудь прихватить. Пригодиться. laughing
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:28
            Да на шпинделе я эту толерастию гейропейскую вертел , Витя ! Кстати - меняю антикварный ДП (пять раз б/у) с тремя дисками на "Корд" минимум с двумя лентами . bully
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 19:43
              Цитата: bouncyhunter
              Кстати - меняю антикварный ДП (пять раз б/у) с тремя дисками на "Корд" минимум с двумя лентами .

              Ещё чего! У тебя, небось, боёк сточился и пламегаситель заржавел. А у нас всё "под роспись". Четыре диска и ящик "лимонок"(не б/у!!!). Ленты сам набивать будешь.
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:59
                Цитата: Монос
                У тебя, небось, боёк сточился и пламегаситель заржавел.

                Фиг ты угадал - всё вылизано , как положено ! good
                Цитата: Монос
                ящик "лимонок"(не б/у!!!)

                Не катит - у самого хватает . Эхо войны , понимаешь ... bully
                Цитата: Монос
                Ленты сам набивать будешь.

                Негоже царскому дитяти таким маяться - холопы нашто ? wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 20:44
                  Зря мы так легкомысленно относимся к этому вопросу , это щелчок по носу США и надо понимать , что они будут искать ответку , а нам надо уже не щелкать их по носу , а бить полбу , что бы не было желания лесть в наши дела.
                  cniza
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:00
        Монос hi Уважаемый коллега! Я ,согласен с вами по подавляющим темам.И практически всегда поддерживаю ваше мнение.Но это не тот вопрос где уместно сказать
        А жаль -
        Никакой жалости.Даже в шутку hi В этом щепетильном вопросе ,нужно быть как кремень.Никаких сожалений.
        Секта ,это ловцы душ.И вирус сравнимый с ВИЧ.Уничтожающий государство.Медленно и верно.Единым фронтом за убрать из России напрочь все эти американские секты.95% всех известных сект в Америке появились.Изучите практически любую секту.Они именно от туда.
        Наблюдатель2014
        1. Монос Сегодня, 20:07
          Добрый вечер, Сергей hi
          Это я про ОБСЕ. А в остальном... И снова наши позиции совпадают! Американским и любым другим сектам не место в нашем обществе! Своих жуликов хватает. Простите, что ввёл Вас в заблуждение. sad
          Монос
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:32
            Монос
            Это я про ОБСЕ
            Сами понимаете ,это не "живой" разговор. Просто вас не так понял! hi
            Наблюдатель2014
        2. ALLxANDr Сегодня, 20:36
          Вот я тоже чешу репу и думаю... а как же насчёт населения? Что если население против такого вероисповедания?! Кто тогда их права будет отстаивать? Я так понимаю, такие аргументы сегодня не в моде? )
          ALLxANDr
      3. volot-voin Сегодня, 21:22
        Цитата: Монос
        А жаль - смешные были клоуны.

        Смешные клоуны столько людей на бабки развели, семей разрушили, квартир отобрали, просто мозги промыли. Как то совсем не смешно становится....Надо было иеговистов еще лет 20-ть тому назад запрещать, и сажать за мошенничество.
        volot-voin
    2. Терский Сегодня, 19:12
      Цитата: maxim947
      Забирайте их всех даром, и другие сексуальные меньшинства тоже.))

      С языка сняли, ИГИЛ пусть то же прихватят, а то двум первым скучновато будет. Первые их будут "просвящать", ну а вторые по прямому назначению.
      Терский
    3. DMB_95 Сегодня, 19:13
      Цитата: maxim947
      Забирайте их всех даром, и другие сексуальные меньшинства тоже.))

      Можно даже им заплатить , если заберут . Как за уборку мусора .
      DMB_95
      1. Reptiloid Сегодня, 19:32
        Цитата: DMB_95
        Цитата: maxim947
        Забирайте их всех даром, и другие сексуальные меньшинства тоже.))

        Можно даже им заплатить , если заберут . Как за уборку мусора .

        Наверно, не совсем это правильно..Ведь это оболваненные наши граждане, которых эти ловцы
        душ человеческих-----поймали в свои сети, когда у людей случилась трудная ситуация в жизни.Они ведь появились в РФ, когда пьяный у руля был, помоему.
        А те,кто наверху----конечно, агенты гос департамента или ещё кого.
        Reptiloid
        1. Paranoid50 Сегодня, 21:52
          Цитата: Reptiloid
          Они ведь появились в РФ, когда пьяный у руля был, помоему.

          Чуть раньше, "на стыке эпох". Год 1988-89-й,емнип. В 1991-м уже "цвели и пахли". Причём,проникали не только с запада,но и через пролив. В частности,в Магадане, некоторые "церкви" разворачивали деятельность и оттуда уже, с новыми адептами, расползались дальше по России. Кого-то,как иеговистов, закрыли. Кто-то,как "слово жизни",коптит мозг до сих пор. Но источник у всех один, и этот источник,как видно, озаботился судьбой "чад своих". Ну,нехай заботится.
          Paranoid50
    4. рич Сегодня, 19:20
      ОБСЕ всегда беспокоится, когда в России что-нибудь делают правильно.
      рич
      1. Вас Влад Сегодня, 20:03
        Цитата: рич
        ОБСЕ всегда беспокоится, когда в России что-нибудь делают правильно.

        Для меня ихняя озабоченность как бальзам на душу,сразу настроение поднимается laughing
        Вас Влад
  2. kouldoom Сегодня, 19:12
    Что раскудахтались забирайте если так их любите.
    kouldoom
  3. Бензорез Сегодня, 19:13
    Наплевать с высокой колокольни.
    Бензорез
  4. bouncyhunter Сегодня, 19:13
    Уже писал , но не поленюсь повторить : одни прихвостни антихриста защищают других исчадий Ада . am
    bouncyhunter
    1. Принц_Пенсии Сегодня, 19:16
      Одни и другие в неведение. Расплачиваться будут на том свете.
      Принц_Пенсии
    2. Терский Сегодня, 19:18
      Цитата: bouncyhunter
      одни прихвостни антихриста защищают других исчадий Ада .

      Терский
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:21
        А у бабули-то , у Ягули кренделёчки сахарные ...
        bouncyhunter
        1. Ныробский Сегодня, 20:50
          Цитата: bouncyhunter
          А у бабули-то , у Ягули кренделёчки сахарные ...

          Ага))) И личико Саманты Пауэр. Она теперь после ООН в эпизодах снимается...
          Ныробский
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:42
            Дим , добро пожаловать в "Клуб Садистов и Добрых Гестаповцев" ! good Нашивки и петлицы вышлю по адресу , который укажешь .
            bouncyhunter
  5. LostCoast Сегодня, 19:13
    Это современные "иезуиты".И если государство не будет чистить себя от такой заразы-грош цена тогда такому государству.
    LostCoast
  6. san4es Сегодня, 19:14
    Дальнейшая судьба "Свидетелей иеговы"
    san4es
    1. монастырь Сегодня, 21:10
      если не покаяться и дел богомерзких не оставят то так и будет.
      монастырь
  7. Masya Masya Сегодня, 19:15
    Вот почему каждая... считает вправе учить нас жить? лесом, лесом...
    Masya Masya
  8. warriordima Сегодня, 19:16
    Даа,при ебн бы эта их лажа проканала бы,но не сейчас.))
    И вообще как по мне то все эти борцы за свободы и демократии,самые что ни на есть надзиратели за этой их мнимолй свободой.Как кто то говорил(дословно не помню),что типа если не знаешь как победить ситуацию,возглавь её.,так и тут,борются за права свобод рабов,оксюморон какой то.))
    warriordima
  9. МПК105 Сегодня, 19:18
    А у нас они давно на нелегальном положении-недавно на работе обсуждали-куда пропали,мол,может Мартин дудочкой увёл куда(несколько лет не видать,не слыхать),Один такой-да нет,в районе для богатых в особняке одном собираются втихаря,по улицам и домам давно не шастают с книжечками своими...
    МПК105
    1. Терский Сегодня, 19:21
      Цитата: МПК105
      в особняке одном собираются втихаря,п

      Номерок подсказать? wink laughing
      Терский
      1. МПК105 Сегодня, 19:25
        А мне зачем laughing laughing laughing Ну,сидят там себе,книжечки читают,песенки поют-да на здоровье... laughing Никому же не мешают,как в 90-ну и ладно,они у нас безобидные теперь...
        МПК105
        1. Терский Сегодня, 20:00
          Цитата: МПК105
          А мне зачем

          winked Как зачем? Сообщите координаты а мы их "Утесом", "Утесом", "Утесом". yes laughing laughing Ну коллега, drinks, за смех и шутку. Они нам строить и жить помогают yes
          Терский
          1. МПК105 Сегодня, 20:10
            good Ну да-он только для этого и годен-безобидных ДБ пугать laughing laughing laughing Ну,за чуйство умора(как здесь многим его не хватат,как живут люди без него request ) drinks drinks drinks
            МПК105
    2. Masya Masya Сегодня, 19:24
      Алексей! Доброго вечера! А у нас новый тренд, письма в почтовый ящик кидают, типа подумайте, приобщитесь... В квартиру соваться боятся, хорошо если пошлют, а то и в табло получить могут... а так писульку скинул и всё...
      Masya Masya
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:35
        Привет , Мариша ! hi love
        Цитата: Masya Masya
        а то и в табло зарядить могут..

        Вот поэтому ко мне уже давненько не заходят , слуги дьявола . am
        bouncyhunter
        1. Masya Masya Сегодня, 19:37
          Паша, привет! love
          Ну, пару раз с пятого этажа спустить и ни одна зараза больше не потревожит! good
          Masya Masya
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:41
            Цитата: Masya Masya
            пару раз с пятого этажа спустить и ни одна зараза больше не потревожит!

            Всё серьёзней - я на восьмом живу . yes
            bouncyhunter
            1. Masya Masya Сегодня, 19:49
              Всё серьёзней - я на восьмом живу . yes

              Вообще жесть!!! laughing
              Masya Masya
            2. Терский Сегодня, 20:01
              Цитата: bouncyhunter
              Всё серьёзней - я на восьмом живу .

              В этом случае главное не забыть лифт отключить. yes ...
              Терский
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:03
                Цитата: Терский
                В этом случае главное не забыть лифт отключить.

                А мусоропровод на что ? wink
                bouncyhunter
                1. Терский Сегодня, 20:07
                  Цитата: bouncyhunter
                  А мусоропровод на что ?

                  Не.... no , не вариант, это удобрение может не пролезть, да и прямое падение неэффективно , вот лестница это да, yes , столько ступенек и углов.., good
                  Терский
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:13
                    Цитата: Терский
                    столько ступенек и углов..

                    Надо будет спросить , ежели осмелятся объявиться ... Ну а коли не ответят - предоставлю бесплатную возможность припомнить математику и чью-то родню вплоть до седьмого колена ... angry
                    bouncyhunter
      2. vovanpain Сегодня, 19:42
        Цитата: Masya Masya
        В квартиру соваться боятся, хорошо если пошлют, а то и в табло получить могут.

        Ах да,зашли как то лет 6 назад.да я в плохом настроении был,да еще соизволил коньячку откушать what чего то начали вещать request Вот уже лет 6 в подьезде тихо и спокойно. yes
        vovanpain
        1. Masya Masya Сегодня, 19:46
          Вот уже лет 6 в подьезде тихо и спокойно. yes

          Кости берегут! laughing
          Masya Masya
          1. vovanpain Сегодня, 19:55
            Цитата: Masya Masya
            Кости берегут!

            Да Маришка love ,жене моей спасибо то они успели все таки сказать что она усадила меня обратно за обед. laughing love hi
            vovanpain
            1. Masya Masya Сегодня, 19:59
              ,жене моей спасибо

              Ну и куда же без нас? Без нас ни куда!!! love
              Masya Masya
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:01
                Цитата: Masya Masya
                Ну и куда же без нас? Без нас ни куда!!!

                Особенно если в одной руке скалка , а в другой - чугуниевая сковородка ... yes
                bouncyhunter
                1. Masya Masya Сегодня, 20:08
                  Особенно если в одной руке скалка , а в другой - чугуниевая сковородка ... yes
                  жути не гони... крайние меры, на то они и крайние... wink
                  Masya Masya
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:20
                    Цитата: Masya Masya
                    жути не гони... крайние меры, на то они и крайние...

                    Вы ещё и превентивные удары наносить умеете ... wink lol
                    bouncyhunter
              2. vovanpain Сегодня, 20:14
                Цитата: Masya Masya
                Ну и куда же без нас? Без нас ни куда!!!

                Это уж точно.32 года уж без нее никуда yes request love
                Цитата: bouncyhunter
                Особенно если в одной руке скалка , а в другой - чугуниевая сковородка ...

                Паша,Паша,Паша what эт ты где ж таких видел то. belay
                vovanpain
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:18
                  Цитата: vovanpain
                  эт ты где ж таких видел то

                  Видел , братка , видел ... Моя бывшая тёща , не к ночи будь помянута ...
                  bouncyhunter
                  1. Masya Masya Сегодня, 20:35
                    Ну, ты, сравнил... бомбу и любимую.... recourse
                    Masya Masya
      3. МПК105 Сегодня, 20:02
        Приветик!!!Прости,я не здесь сейчас был- love love love love love love love Не поверишь-даже в ящики ничего не кидают-как вымерли,чесс слов request
        МПК105
        1. Masya Masya Сегодня, 20:06
          Не поверишь-даже в ящики ничего не кидают-как вымерли,чесс слов request

          Тебе везёт или воспитал??? love
          Masya Masya
          1. МПК105 Сегодня, 20:13
            Скорее,везёт...Вот и здесь много хороших,приятных и добрых ЛЮДЕЙ повстречал feel
            МПК105
  10. birs Сегодня, 19:18
    А закрытие мечетей и запрет паранжи в отдельных европейских странах почему-то угрозу демократическим ценностям не представляет, раз БДИПЧ молчит на эту тему
    birs
  11. AVA77 Сегодня, 19:19
    Мне глубоко наплевать!на ВАШИ принципы и ценности у вас их нет.Да и вас скоро не будет.Вы растворитесь в толпе беженцев которых вы сами и породили.потому что у вас нет не принципов не ценностей.
    AVA77
  12. болот Сегодня, 19:21
    Иеговисты,безобидные люди.Что там ,против войны и насилия.Правда надоедливые.
    Запретить организацию,это тупо топорно.Думаю что и без РПЦ здесь не обошлось.Если не нужны,надо было действовать экономически тонко и филигранно.
    У нас с кришнаитами в рамках закона по умному разобрались ,да же посольство Индии не придралось.
    болот
    1. Владимирец Сегодня, 19:25
      Цитата: болот
      Иеговисты,безобидные люди.

      Ага, особенно для членов семьи, в которых завёлся "безобидный" иеговист. Они прямо от счастья плачут, насколько им повезло. yes
      Владимирец
      1. болот Сегодня, 19:33
        Цитата: Владимирец
        Ага, особенно для членов семьи, в которых завёлся "безобидный" иеговист. Они прямо от счастья плачут, насколько им повезло.

        Если завелся то вся семья уже иеговисты,община уже обработала.Да и десятину платят в общак.
        Меня больше интересует почему к всевышнему они пошли именно этим путем.Не традиционным для России.Ладно в Казахстане они то же есть но их здорово экономически прижали,да и паства не растет.Пройдет время вообще исчезнут.
        болот
        1. Владимирец Сегодня, 19:50
          Цитата: болот
          то вся семья уже иеговисты,община уже обработала.

          Далеко не факт, часто иеговист или муж (реже), или жена (гораздо чаще), а чаще всего бабки-дедки.
          Цитата: болот
          Меня больше интересует почему к всевышнему они пошли именно этим путем.

          Кто они? Секта или люди?
          Владимирец
          1. болот Сегодня, 20:19
            Цитата: Владимирец
            Далеко не факт, часто иеговист или муж (реже), или жена (гораздо чаще), а чаще всего бабки-дедки.

            Бабки, дедки так обзор у нас делал,в религию в дарились бывшие партийные.Но не могут жить без идеологии.Потом дети их ,многие асоциальный образ вели но исправились.
            Цитата: Владимирец
            Кто они? Секта или люди?

            Может новое течение старой религии.Иной раз завидуешь что такой веры как у них у меня нет.
            болот
    2. AVA77 Сегодня, 19:30
      По военкоматам Вы их собирать будете.Хороши граждане которым наплевать на свою страну и своих сограждан .
      AVA77
      1. болот Сегодня, 19:35
        Цитата: AVA77
        По военкоматам Вы их собирать будете.Хороши граждане которым наплевать на свою страну и своих сограждан .

        По крайне мере не взрываются.
        болот
        1. AVA77 Сегодня, 19:43
          Да хоть какая то от них польза (они не взрываются) winked
          AVA77
          1. болот Сегодня, 19:47
            Цитата: AVA77
            Да хоть какая то от них польза (они не взрываются)

            Да в ихних,примеру,СТО -сталкивался не обманывают.Не бухают и машины оставленные не угоняют.
            болот
    3. Терский Сегодня, 19:32
      Цитата: болот
      Запретить организацию,это тупо топорно.Думаю что и без РПЦ здесь не обошлось.
      При чем здесь РПЦ? Нужна ли государству тоталитарная секта, для которой “истинное правительство” находится в Бруклинском районе Нью-Йорка, США (штаб-квартира “Правящей корпорации Свидетелей Иеговы”)? Нужна ли государству тоталитарная секта, которая запрещает служить в армии? Нужна ли государству тоталитарная секта, которая недоброжелательно относится к получению адептами высшего образования? Нужна ли государству тоталитарная секта, которая запрещает под угрозой отлучения от секты переливание крови, даже в тех случаях, когда человек может умереть, а своей “проповеднической” деятельностью может привести человека к попытке покончить жизнь самоубийством? Нужна ли государству тоталитарная секта с гордостью называющая себя “губительной язвой” (?!), у которой одной из основных целей является мучение и нанесение вреда представителям иных религиозных организаций?
      Терский
      1. болот Сегодня, 19:38
        Цитата: Терский
        Ну это же кришнаиты и Индия, а у этих штаб-квартира в Бруклине (США) , почувствуйте разницу.

        Когда процесс был по финансовой деятельности,посольство пыталось выразить протест но тут наши прокуроры постарались.
        Сейчас где кришнаиты?у нас их нема,и уже их подзабыли, у вас тусуются.
        болот
        1. Терский Сегодня, 19:45
          Цитата: болот
          у вас тусуются.

          СИ оттусовались, и лысых барабанщиков то же самое ждет.
          Терский
      2. ochakow703 Сегодня, 19:55
        Ответ прост - не нужна. Был опыт общения с этими индивидами, моего ангельского терпения хватило на 10 минут... далее был полет с крыльца.
        ochakow703
        1. болот Сегодня, 20:06
          Цитата: ochakow703
          далее был полет с крыльца.

          это что ребенка обидеть.За то они в своей вере будут крепче ,отождествляя с гонимым Христом.
          Индийцы не насильственным путем свою страну вернули.
          болот
          1. Терский Сегодня, 20:14
            Цитата: болот
            За то они в своей вере будут крепче ,отождествляя с гонимым Христом.

            Вы о чем? Уже писал как то, но повторюсь- Свидетели Иеговы это духовные наследники фарисеев и книжников Первого века, которые убили Иисуса Христа, а сегодня преследуют учеников Христа. Для них Иисус Христос Богом не был, ни один из них не принял крещение во имя Иисуса Христа.
            Терский
            1. болот Сегодня, 20:46
              Цитата: Терский
              Вы о чем? Уже писал как то, но повторюсь- Свидетели Иеговы это духовные наследники фарисеев и книжников Первого века, которые убили Иисуса Христа, а сегодня преследуют учеников Христа. Для них Иисус Христос Богом не был, ни один из них не принял крещение во имя Иисуса Христа.

              Вообще по легенде Христа распяли римляне а Христос для фарисеев -книжников был последователем не традиционной религии.
              Теперь можно спор учинить какая религия традициональная.Кто здесь прав.
              болот
              1. Терский Сегодня, 21:08
                Цитата: болот
                Вообще по легенде Христа распяли римляне

                Это всего лишь исполнители...Фарисеи в массе своей пошли другим путем: не признали Иисуса своим Мессией, и средневековый иудаизм (талмудический или раввинистический, как его часто называют) вырос по преимуществу из их учения.
                Терский
          2. ochakow703 Сегодня, 20:57
            Знаете, я хоть и атеист, но верую в Русь и православие твердо, и когда на пороге моего дома начинают "уши притирать", я не искушенный в тонкостях религии, на генном уровне отторгаю лживые речи этих (кстати и других, баптистов к примеру) ловцов душ. Так что "полет" это закономерность, а дети они или не очень, не интересно. Зато у ворот больше не гадят.
            ochakow703
            1. болот Сегодня, 21:05
              Цитата: ochakow703
              (кстати и других, баптистов к примеру)

              У меня соседи немцы баптисты были ,не употребляли .С рассвета на огороде или в поле,пару приличных дальномеров,телята но не шиковали ,поди десятину свою платили.В Германию уехали ,религиозно не давили.А какое хорошее у них молоко было,только воспоминание остались,тихие не шумные.Хорошие соседи.
              болот
    4. 0255 Сегодня, 19:46
      Цитата: болот
      Иеговисты,безобидные люди.Что там ,против войны и насилия.Правда надоедливые.

      Отдать в секту все свои деньги, жильё, машину, бизнес - это "безобидно"?
      Цитата: болот
      Запретить организацию,это тупо топорно.

      Да, надо вести пропаганду против сект. В СМИ публиковать не лозунги про Сирию, Украину, духовные скрепы и плохую "пятую колонну", а писать про тех, кто лишился всего вступив в секту.
      Цитата: болот
      Думаю что и без РПЦ здесь не обошлось.

      Что-то я не видел чтобы православные отдавали всё своё имущество в секты, или приставали к людям на улице со своими брошюрками.
      0255
      1. avg-mgn Сегодня, 19:54
        Старина, Вы либо слепы, возможно просто рассеяны, или живете (на Ваше счастье) на не зараженной трритории, скорее что то из первых двух вариантов. Заразе уже лет 50 и она как рак жрет страну..., главня цель - молодежь.
        avg-mgn
      2. болот Сегодня, 19:56
        Цитата: 0255
        Отдать в секту все свои деньги, жильё, машину, бизнес - это "безобидно"?

        Это их выбор,хотя слышал что десятину платят,все отдавали кришноиты.
        Цитата: 0255
        Да, надо вести пропаганду против сект. В СМИ публиковать не лозунги про Сирию, Украину, духовные скрепы и плохую "пятую колонну", а писать про тех, кто лишился всего вступив в секту.

        Что вам мешает,просто финансовую подноготную на божий свет вытащите,сразу много отвернется.
        У нас есть салафиты,запрещены,но у этих даже офиса не было а народ по убивать мечтают.Как их вычислить даже финансовых следов не оставляют.
        Цитата: 0255
        Что-то я не видел чтобы православные отдавали всё своё имущество в секты, или приставали к людям на улице со своими брошюрками.

        Рядом церковь,баюшка рыжий на крузаке 200 ездит.Бабка умерла ,молитву сосед прочитал мусульманскую а когда по просили на могилку батюшку съездить,то он на мать мою наехал что вы церковь не ходили и тд...
        болот
  13. aleksfill Сегодня, 19:22
    "....20 апреля ВС РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность всех 395 ее отделений на территории России...."
    Вместе с этой шоблой резидентур не мешало бы сплавить и фаст - фуд, Макдональдс с рынком
    энергетических напитков
    aleksfill
  14. Монархист Сегодня, 19:22
    А меня их озабоченность беспокоит как и прошлогоднее дерьмо.
    Монархист
  15. ИванИванов Сегодня, 19:30
    Значит таки ваш казачек.
    ИванИванов
  16. roskot Сегодня, 19:31
    Опять слюной брызжут в нашу сторону. Одно слово - клоуны.
    roskot
  17. mikh-korsakov Сегодня, 19:32
    Я не понимаю, зачем вообще Россия участвует в деятельности БДИПЧ. Кто-нибудь может привести пример когда наше там участие дало России или простым людям какую-то выгоду. Я понимаю, что их нытье не приносит большого вреда. Скучно это все, но денег от России требуют. Что касается конкретно этой секты - ее деятельность вступает в противоречие с законами России. Так нафиг?
    mikh-korsakov
  18. commbatant Сегодня, 19:32
    Таки мы еще членские взносы платим. По членству в ОБСЕ в БДИПЧ участвуют все государства-участники СНГ.
    Деятельность БДИПЧ, расположенного в Варшаве (Польша), распространяется на Европу, Кавказ, Центральную Азию и Северную Америку. http://iacis.ru/about/partners/partnerskie_organi
    zatsii/byuro_obse_po_demokraticheskim_institutam_
    i_pravam_cheloveka_bdipch/
    commbatant
  19. Мар.Тира Сегодня, 19:33
    Цитата: maxim947
    Забирайте их всех даром, и другие сексуальные меньшинства тоже.)) И исключите Россию из этого совета европы на всегда, чтобы у наших "демократов" и мысли не было туда соваться.

    Была бы моя воля,вообще все запретил,кроме православной.И ту урезать от аппетитов их нескромных..Если честно,то достали уже эти Иеговисты,со своими бумажками под дверями, да назойливыми приставаниями,как цыгане.Было дело собаку на них спускал.Правильно и сделали,что придержали.Надеюсь,это только начало.
    Мар.Тира
    1. avg-mgn Сегодня, 20:03
      Проходили уже в прошлом веке. Вот именно это и явилось следствием появления левых, правых и прочих извращенных религиозных течений (от баптистов, адвентисто, до не самых страшных иеговых).
      avg-mgn
  20. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:34
    Нужно им жестко ответить что нефиг совать свое поганое мурло в наши внутренние дела, мы сами знаем какие религиозные конфессии у нас могут занематься своим делом -проповедовать и или иную религию, а всяким сектам у нас не должно быть места.
    Изгоняющий либероидов
    1. fif21 Сегодня, 20:09
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      мы сами знаем какие религиозные конфессии у нас могут занематься своим делом -проповедовать и или иную религию,
      А я терпеть не могу посредников laughing Все эти конфессии просто бизнес , делают деньги на вере людей в бога, им это выгодно ! hi
      fif21
  21. ZAVal Сегодня, 19:36
    На прошлой неделе, в моем городе, с фасада дома снимали табличку "Зал царства свиделелей Иеговы". Снимавшие при этом причитали на тему и что им теперь делать, куда деваться. Проходящие мимо мужики на это им сказали, что ж\д вагон с ними и ихним скарбом они подтолкнут в сторону Украины, до границы докатятся, а дальше как хотят. Глаза были при этом "добрые, добрые", а ведь за пару лет до этого хотели что бы эта "богодельня" "случайно сгорела".
    P.S. Город на севере Крыма, до границы 20 км.
    ZAVal
  22. sgazeev Сегодня, 19:38
    Не международные стандарты.А европейские стандарты.Страны Африки вообще не подозревают про международные стандарты,тем более в странах Персидского залива.
    sgazeev
  23. osoboye_mneniye Сегодня, 19:38
    значит, всё прально сделали... Когда всякие европейские общественные или административные организации начинают защищать у нас какие-нить совершенно неприметные организации, до которых им дела быть не должно по идее (гринписы, свидетели, фонды, опросники общественного мнения итп), это говорит о том, что им наступили на больную мозоль. Этого достаточно, чтобы понять, что мы на верном пути. И даже неинтересно, виноваты в чем-то эти запрещённые или нет. Потому что в жись не поверю в благие намерения этих самых европейских общественных или административных организаций, протестующих для нашего "блага и торжества демократии")))
    osoboye_mneniye
  24. bk316 Сегодня, 19:42
    А я правильно понял что их теперь можно сажать, в том числе и агитаторов. Ну по крайне мере можно брать за шкирку и тащить в мен товку?
    Счастье-то какое!
    bk316
    1. avg-mgn Сегодня, 20:11
      Примерно так, только не в полицию, а в ФСБ, а по пути можно пару раз уронить (обязательно на асфальт, обязательно больно с хрустом) - помогает клиенту вернуться из просрации и Комитет лишних вопросов не задаст (меньше работы - клиент уже готов сотрудничать). Удачи в борьбе с нечестью!
      avg-mgn
  25. Alget87 Сегодня, 19:45
    Меня беспокоит необоснованная криминализация мирной деятельности членов общин "Свидетелей Иеговы" в России, ликвидация этого сообщества в стране,
    - отметил Линк. - Беспокоит, говоришь? Ну можешь почесать где беспокоит wink , успокоительных принять , если сильно беспокоит, ну а уж если совсем беспокойство припрёт, то цианидику можешь хряпнуть lol , при таких сильных беспокойствах- цианидик первое дело, поможет сто пудов, не сумлевайся. А если серьёзно, то лучше министра нашего иностранных дел и не скажешь "Д.... Б....!" Вот как то так , комрады!
    Alget87
  26. avg-mgn Сегодня, 19:47
    Вынужден повториться, вместо озабоченности выскажите дикое желание предоставить этим "гонимым" ЕВРО-ПМЖ, полагаю, ЧТО ВАШИ НЕТРАДИЦИЛЫ И ЭТИ ИЗГОИ найдут общий язык, ну а тех, кто упрется - есть повод переместить в ГЕЙОПУ традиционным методом - на три буквы.
    avg-mgn
  27. Горный стрелок Сегодня, 19:57
    Так ведь и ИГИЛ молятся по пять раз в день. Только не о том. И головы на камеры - чик! И что, ждать, пока эти "свидетели" ещё чего придумают - костры инквизиции, к примеру? Для неверующих wassat
    Горный стрелок
    1. avg-mgn Сегодня, 20:19
      Вот потому и получили в ж.... палец, пока. Всех в Европу без гражданства, со всеми вытекающими (входящими и прочими), Напалм все таки вещь, по крайней мере здесь.
      avg-mgn
  28. APASUS Сегодня, 19:59
    Не мудрено что хозяева выступят в защиту своего проекта и это даже не религия,это чистая разведка.Кто хоть чуть чуть знаком тот знает какую анкету они просят заполнить
    APASUS
  29. Грэг Миллер Сегодня, 20:03
    В России нужно просто принять закон "О сектах", включить туда Свидетелей Иеговы, Мормонов, Ваххабитов и прочих Баптистов... Ну и соответственно сроки за сектантство сделать от 15 лет....
    Грэг Миллер
  30. fif21 Сегодня, 20:04
    Разрешить смертную казнь, ввести уголовную ответственность для извращенцев (геев , лезбиянок). Россия наша страна, и не им указывать как нам жить. am Сектантов - в ЕС , пусть там резвятся! wassat
    fif21
  31. masiya Сегодня, 20:06
    А мормонами в штатах они не хотят озаботиться, это тоже секта причем довольно одиозная, , а уж про "свидетелей иеговы" помолчали бы, на территории нашей страны мы сами разберемся , кто экстремист, кто террорист...
    masiya
  32. viktor_ui Сегодня, 20:08
    Дофига тут челам еговисты жизнЮ и крови попортили...не ожидал прочитать столько сдержанно-восторженных комментов о бандюках-еговых... цука, да и тема прямо вот такая своевременная . Я теперь точно буду знать, что ЭТО ТЕРРОРИСТЫ и видимо самая отпетая их тусовка. Особо как на их звериные морды глянешь походя, так палец сам собою спусковой крюк нагана ищет... А уж как одеты вызывающе , нагло все дерьмо вокруг своих зиккуратах-светилищах повыбрасывали и вычистили, ходят гады трезвые и свою волю нам правильным православным как цыгане да все навяливают ...норовят сделать своими адептами и бабосов грь наших кровных. Как страшно стало жить. Трава по пояс,а мы на лыжах... че курите ? wassat
    viktor_ui
  33. viktor_ui Сегодня, 20:22
    Вот ЦКБ "Рубин" хранит бабло в амерском банке на депозите и их там вроде как американцы и нахлобучили в плане ареста - это ай я яй и с кем небывает ...., а еговисты чистые звери и их пришло время прижать по полной и тут наша справедливая фемида махом показала свою прыть и неподкупность ... Еговисты с кем то не поделились ОДНОЗНАЧНО ?!.
    P.C. сам я православный.
    viktor_ui
  34. мичман Сегодня, 20:28
    Желательно бы еще и бога Кузю им отдать. Пусть у себя содержат этот рассадник. Честь имею.
    мичман
  35. afrikanez Сегодня, 20:45
    ОБСЕ "озаботилось" дальнейшей судьбой "Свидетелей Иеговы" в России
    Это лишний раз доказывает, что всё сделано правильно. Только вот по срокам "немного" затянули. Ну как говорится: лучше поздно, чем ни когда!
    afrikanez
  36. AVA77 Сегодня, 20:49
    Цитата: болот
    Цитата: AVA77
    Да хоть какая то от них польза (они не взрываются)

    Да в ихних,примеру,СТО -сталкивался не обманывают.Не бухают и машины оставленные не угоняют.

    Работают на себя ,не взрываются,служить не хотят,ну и.
    AVA77
    1. болот Сегодня, 21:17
      Цитата: AVA77
      Работают на себя ,не взрываются,служить не хотят,ну и.

      По крайне мере с Астаны до Алматы доехал а дело было в Караганде,довольно криминальный регион.Это из за спец.лагов.
      болот
  37. кедр Сегодня, 21:23
    Цитата: viktor_ui
    P.C. сам я православный.


    Уточните. Православный кто? Иеговист?
    кедр
  38. cariperpaint Сегодня, 21:30
    они запрещены в 37 странах преимущественно мусульманских. тоже мне нашли повод опять забеспокоиться.
    cariperpaint
  39. NKVD Сегодня, 21:32
    Они еще и озаботились чеченскими геями, кроме абхазов не видел на кавказе геев
    NKVD
  40. DiViZ Сегодня, 21:33
    о наших пенсионерах побеспокойтесь товарищи из обсе . на 0.38 % пенсию подняли.
    DiViZ
  41. noct Сегодня, 21:38
    Существуют официальные мировые религии... Среди них есть "свидетели Иеговы"??? нет. Это секта. Может нам еще и ваххабизм разрешить, чё нет то. А то что нетолерантно, ну вот такие мы автократичные
    noct
  42. DeniosF Сегодня, 21:44
    А не пойти бы вам, господа из ОБСЕ, куда подальше!!! И не суйте свой нос в дела нашей страны!!!
    DeniosF
  43. Кот недоученый Сегодня, 21:49
    Если нас ругают наши недоброжелатели - значит мы всё правильно сделали. Не помню кто сказал но, к данном
    у случаю подходит стопроцентно. Теперь ещё с мормонами так же надо поступить. Тоже очень интересная секта. Дотации получают из бюджета США. А если погуглить где их миссионеров неоднократно задерживали - очень интересная картина получается.
    Кот недоученый
  44. Snakebyte Сегодня, 21:58
    Упустил эту новость - наконец их прикрыли.
    По сути, это была не религиозная организация, а бизнес по отжатию имущества оболваненных "свидетелей".
    Snakebyte
  45. Vz.58 Сегодня, 22:00
    А вам мешают? Мне не мешают. Стоят тут на вокзалах и станциях метро. Захочу, поговорю с ними, не захочу, пройду мимо. Ни кому не мешают. А вам компанию надо создать, на кого-то ополчится? Хунвейбины - это не ругательство и не троллинг
    Vz.58
  46. romandostalo Сегодня, 22:14
    Гадюжник зашевелился!
    romandostalo
Картина дня