Комплекс интеллектуального контроля и мониторинга «Заслон-РЭБ»

По материалам:

http://izvestia.ru/news/686054

http://ng.ru/armies/2017-04-20/2_6978_zaslon.html

http://function.mil.ru/

https://defence.ru/

Развитие средств связи военного и гражданского назначения продолжается, что приводит к появлению новых возможностей и каналов коммуникации. В то же время, все подобные новинки предъявляют особые требования к системам защиты каналов связи от несанкционированного подключения и перехвата. Не так давно российские вооруженные силы получили новый комплекс подобного назначения – «Заслон-РЭБ».Система «Заслон-РЭБ» обозначена разработчиком как комплекс интеллектуального контроля и мониторинга. Целью этого комплекса является отслеживание обстановки в эфире, фиксация различных сигналов и предотвращение неразрешенного в данной ситуации обмена данными по разным каналам. С учетом прогресса последних лет новый комплекс контроля и мониторинга работает с радиоканалами и может быть отнесен к средствам радиоэлектронной борьбы.Не так давно было объявлено о принятии системы «Заслон-РЭБ» на вооружение. Об этом 19 апреля сообщило издание «Известие», получившее соответствующие данные от неназванного источника в военном ведомстве. По данным «Известий», в прошлом году были проведены все необходимые испытания перспективного комплекса. После этого он был рекомендован к принятию на вооружение, серийному производству и развертыванию на объектах. Сообщается, что к настоящему времени несколько комплексов нового типа были изготовлены и переданы вооруженным силам. Задачей этого оборудования теперь является защита нескольких частей воздушно-космических сил.Главной задачей комплекса «Заслон-РЭБ» является создания районов «информационной безопасности» вокруг важных военных объектов, таких как воинские части, полигоны, штабы и т.д. За счет имеющихся средств комплекс должен изучать обстановку в эфире, и, в зависимости от режима работы, подавлять неразрешенные каналы связи, создавать новые и т.д. Система выпускается в стационарном исполнении и предназначена для монтажа на объектах сравнительно большой площади.По имеющимся данным, в состав перспективного комплекса входит несколько основных устройств. Предлагается применение ряда антенн с требуемыми характеристиками, а также 11 отдельных генераторов помех и четырех виртуальных базовых станций. Также используется пульт, при помощи которого осуществляется одновременное управление всеми прочими устройствами и выбор способа защиты прикрываемого объекта. Вся аппаратура комплекса соответствует существующим требованиям безопасности и может развертываться без применения каких-либо дополнительных мер, направленных на защиту личного состава или окружающей среды.Основным способом информационной защиты части или штаба является подавление всех несанкционированных каналов связи. Для этого используются генераторы активных помех, попросту заглушающие определенные диапазоны частот. Комплекс способен подавлять все известные диапазоны, применяемые основными стандартами гражданской связи. Вследствие этого все лица, находящиеся в зоне действия «Заслона-РЭБ», теряют возможность использования клиентского оборудования, работающего по технологиям GSM, CDMA, Wi-Fi и т.д.Тем не менее, в проекте предусматривается возможность сохранения связи с помощью имеющегося клиентского оборудования. Для этого используются отдельные базовые станции, способные работать в разных режимах и стандартах. В зависимости от текущих потребностей, оператор комплекса «Заслон-РЭБ» может включить базовую станцию стандартов GSM, DCS, LTE, CDMA или UTS. Также предусматривается создание точек доступа Wi-Fi. Таким образом, одновременно с подавлением уже имеющихся сетей производится развертывание собственной системы связи, полностью совместимой с имеющимся оборудованием.Оператор может определять абонентские устройства, находящиеся в зоне действия комплекса, и давать им доступ к базовым станциям либо блокировать их. Благодаря этому в системах связи, организованных при помощи комплекса интеллектуального контроля и мониторинга, могут работать только конкретные устройства, прошедшие требуемые проверки. Как следствие, доступ к коммуникациям получают только проверенные лица, тогда как посторонние не могут пользоваться ими. Более того, находясь в зоне действия системы «Заслон-РЭБ», постороннее лицо теряет возможность использования даже общегражданских систем связи.Система «Заслон-РЭБ» является закономерным ответом на требования времени. Гражданская связь давно и уверенно освоила беспроводные каналы, получила большое число новых технологий с разными возможностями и использует их в разных целях. Кроме того, наблюдается большой прогресс в области беспроводных систем военного назначения, предназначенных для решения различных задач. Фактически в основе нового комплекса лежат уже известные и проверенные на практике идеи, прошедшие серьезную доработку с учетом актуальных требований и нынешнего состояния дел в области средств связи.В настоящее время армейские объекты, как части или штабы, так и полигоны, представляют собой сложные структуры с развитыми системами связи и управления. Часть каналов связи по-прежнему организована с использованием проводов, тогда как другие элементы общего комплекса используют радиосвязь. Кроме того, используются гражданские системы голосовой связи и передачи данных. Наконец, личный состав располагает значительным числом собственного абонентского оборудования – в первую очередь, мобильных телефонов.Контроль за проводными каналами связи представляет собой достаточно простую задачу. Известны и проверены на практике методы защиты беспроводной связи по радиоканалам при использовании штатных армейских радиостанций. Гражданское оборудование, в свою очередь, пока не охвачено современными средствами защиты информационной безопасности. С определенными оговорками можно даже сказать, что одной из главных целей системы «Заслон-РЭБ» была защита объектов именно от несанкционированного применения гражданской электроники.С использованием гражданских сетей стандартов GSM, LTE или Wi-Fi могут быть созданы средства наблюдения, при помощи которых разведка противника будет следить за важным объектом и постоянно получать новые данные. Генераторы помех из состава «Заслона-РЭБ» смогут заглушить их сигнал и помешать передаче разведывательных данных. Кроме того, вероятно, штатными средствами комплекса могут быть выявлены подозрительные передатчики, присутствующие в эфире. Заглушая основные частотные диапазоны помехами, комплекс интеллектуального контроля также может мешать работе радиотехнических средств разведки. Наличие помех, как минимум, затруднит перехват рабочих каналов связи.Также, по-видимому, полностью исключается возможность взлома имеющихся систем связи извне. Для решения подобной задачи противнику требуется подключение к имеющимся сетям, но возможность его осуществления фактически исключается в связи с наличием полного контроля над абонентскими устройствами. Остается возможность подключения к каналам при помощи взлома одного из одобренных к применению устройств, но это самым серьезным образом затрудняет ведение разведки.Таким образом, в распоряжении вооруженных сил теперь имеются современные системы, способные защитить часть средств связи от несанкционированного доступа со стороны, а также, при соответствующей необходимости, создать собственные сети, не требующие отдельного абонентского оборудования. Несколько частей уже получили подобное оснащение, и поставки новой аппаратуры должны будут продолжаться в течение длительного времени. Это позволит защитить информационно-управляющие системы большого числа различных армейских объектов.В целом, последние сообщения о принятии на вооружение комплекса «Заслон-РЭБ» являются поводом для оптимизма. Тем не менее, есть определенные основания сдерживать энтузиазм и обходиться без неоправданно излишнего оптимизма. Подобное мнение 21 апреля было опубликовано «Независимой газетой» в статье «Скромный потенциал комплекса «Заслон-РЭБ». Как ясно из названия, автор этого материала не склонен переоценивать новинку российских вооруженных сил.Напомнив последние сообщения о новейшей отечественной системе контроля и мониторинга, автор «Независимой газеты» указывает, что современные электронные устройства уже успели войти в повседневную жизнь. Ими пользуются почти все возрастные и социальные группы, в том числе высшее руководство страны и личный состав вооруженных сил. В таких условиях появление необходимости в средствах защиты было естественным явлением.Также автор напоминает, что средства подобного класса не являются новинкой и достаточно давно используются за рубежом. Как следствие, отечественный комплекс «Заслон-РЭБ» не может считаться уникальным. Тем не менее, важна не уникальность системы, а ее реальная польза. Отмечается, что подавление основных диапазонов, используемых гражданскими средствами связи, не является сложной задачей. Создание узкодиапазонных каналов при одновременном глушении прочих частот тоже не является чем-то революционно новым. При этом современная обстановка придает решению таких задач первостепенное значение.Исходя из этого, автор «Независимой газеты» делает интересный вывод. По его мнению, комплекс «Заслон-РЭБ» с точки зрения общей идеологии представляет собой старую систему защиты информации и каналов связи, получившую новые качества и отличающуюся более широкими возможностями. Таким образом, на данный момент система смотрится достаточно скромно, но в то же время не исключается возможность появления более совершенных комплексов в будущем. На данный момент, однако, имеющиеся средства защиты просто не позволят использовать открытые каналы при разговоре открытым текстом. Иными словами – приводит пример автор – сержант-срочник не сможет позвонить по мобильному телефону домой и рассказать о своей службе.«Независимая газета» также напоминает, что к настоящему времени в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и других видах вооруженных сил были созданы т.н. группы информационного обеспечения. Вероятно, подобные структуры существуют и в составе военно-морского флота, хотя официальные ресурсы министерства обороны на этот вопрос не отвечают. Задачей групп является развертывание систем связи в ходе различных мероприятий. Кроме того, они должны обеспечивать защиту такого единого информационного поля. Получив системы нового типа – подводит итог автор статьи «Скромный потенциал комплекса «Заслон-РЭБ» – группы обзаводятся «игрушкой с весьма ограниченными возможностями».Важно отметить, что в публикации «Независимой газеты» отсутствует критика новейшего комплекса интеллектуального контроля и мониторинга. Наоборот, в этом материале предпринимается попытка составить объективную картину. И действительно, с определенной точки зрения новейшая отечественная разработка является идейным продолжателем более старых систем, хотя и выполненным на ином техническом уровне с соответствующим расширением круга решаемых задач.В таком свете недавно принятый на вооружение комплекс сам по себе не выглядит чем-то уникальным и выдающимся. Тем не менее, в таком контексте необходимо учитывать иные факторы. Несмотря на отсутствие принципиально новых идей и решений, система «Заслон-РЭБ» является первым представителем своего класса в войсках, отвечающего специфическим требованиям нынешнего времени. Иными словами, войска наконец-то начали получать важнейшее оборудование, способное оказать самое серьезное влияние на уровень защиты связи и информации. С такой точки зрения текущие поставки новейшего оборудования действительно выглядят важнейшим шагом в деле развития систем связи и управления войсками. А если учесть приоритет развития этой сферы, то они и в самом деле являются таковыми.