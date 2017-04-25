22:24 25 апреля

Близкая к "Аль-Каиде" группировка взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

Информационное агентство Reuters , ссылаясь на организацию SITE Intelligence Group, занимающуюся мониторингом активности террористических групп в сети Интернет, публикует заявление, в котором утверждается, что ответственность за взрыв в поезде метро Санкт-Петербурга взяла на себя аффилированная с «Аль-Каидой» (*запрещена в РФ) группировка. Приводится её название – «Батальон имама Шамиля (*).

Близкая к "Аль-Каиде" группировка взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге


Информационное агентство утверждает, что террорист-смертник Акбаржон Джалилов действовал по указаниям верхушки «Аль-Каиды» (*), главарём которой на сегодняшний день выступает Айман Завахири.


Ранее группировка, носящая имя Шамиля, известного по участию в войне против Российской империи, никакой информационной активности в сети не проявляла. Не производилось и террористических атак от её имени. Если теракт – действительно дело рук группировки, тесно связанной с «Аль-Каидой» (*), то стоит говорить о том, что структура, в своё время созданная не без поддержки западных спецслужб, продолжает предпринимать все меры, чтобы проникнуть на российскую территорию с целью дестабилизации обстановки в стране, используя для этого терроризм.

Использованы фотографии: соцсети
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Комментарии 11

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:36
    В аду его встретят заместо гурий- свиньи, и заставят сами себя сьесть. fool
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 20:38
      Ранее группировка, носящая имя Шамиля, известного по участию в войне против Российской империи, никакой информационной активности в сети не проявляла.


      Похоже на пиар , но мочить будем.
      cniza
    2. Владимир 38 Сегодня, 20:47
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      В аду его встретят заместо гурий- свиньи, и заставят сами себя сьесть. fool

      Уничтожить всех до одного
      Владимир 38
      1. Монос Сегодня, 20:57
        Да какая хрен разница к кому они близки! Аллах пусть разбирается. А нам достаточно увидеть их трупы.
        Монос
    3. рич Сегодня, 20:56
      Если теракт – действительно дело рук группировки, тесно связанной с «Аль-Каидой» (*), то стоит говорить о том, что структура, в своё время созданная не без поддержки западных спецслужб, продолжает предпринимать все меры, чтобы проникнуть на российскую территорию с целью дестабилизации обстановки в стране, используя для этого терроризм.

      И что у нее появилось финансирование
      рич
  2. Грэг Миллер Сегодня, 20:36
    Это называется: "Ну раз никто не взял - так я возьму. Того глядишь и прославлюсь.... Ну а потом гранты от персидских монархий получать начну"...
    Грэг Миллер
  3. МПК105 Сегодня, 20:39
    А зачем вот они,интересно,в таких случаях "берут на себя ответственность"...?Я-не я,и лошадь не моя,ничё не знаю,никого не видел-так не безопаснее им,нет?Это то же самое,что ФСБ открытку с адресом своим прислать,получается... request
    МПК105
    1. рич Сегодня, 21:01
      Ответственность на себя они берут в основном по двум причинам: выказать свою значимость и главное отчет о проделанной работе для своих финансовых спонсоров
      рич
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:30
      МПК105 -ваше время закончилось, на гаршок и в люлю, а то завтра за вами в 5,27 опять придет Ын lol lol lol
      Изгоняющий либероидов
  4. Александр 3 Сегодня, 20:42
    Хрен редьки не слаще-Всю эту хреновщину-игил,алькаидида и все их производные надо хреначить до полного уничтожения.
    Александр 3
  5. болот Сегодня, 20:49
    Там желающих взять ответственность поди очередь.
    болот
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