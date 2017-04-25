Близкая к "Аль-Каиде" группировка взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге
Информационное агентство Reuters , ссылаясь на организацию SITE Intelligence Group, занимающуюся мониторингом активности террористических групп в сети Интернет, публикует заявление, в котором утверждается, что ответственность за взрыв в поезде метро Санкт-Петербурга взяла на себя аффилированная с «Аль-Каидой» (*запрещена в РФ) группировка. Приводится её название – «Батальон имама Шамиля (*).
Информационное агентство утверждает, что террорист-смертник Акбаржон Джалилов действовал по указаниям верхушки «Аль-Каиды» (*), главарём которой на сегодняшний день выступает Айман Завахири.
Ранее группировка, носящая имя Шамиля, известного по участию в войне против Российской империи, никакой информационной активности в сети не проявляла. Не производилось и террористических атак от её имени. Если теракт – действительно дело рук группировки, тесно связанной с «Аль-Каидой» (*), то стоит говорить о том, что структура, в своё время созданная не без поддержки западных спецслужб, продолжает предпринимать все меры, чтобы проникнуть на российскую территорию с целью дестабилизации обстановки в стране, используя для этого терроризм.
Информационное агентство утверждает, что террорист-смертник Акбаржон Джалилов действовал по указаниям верхушки «Аль-Каиды» (*), главарём которой на сегодняшний день выступает Айман Завахири.
Ранее группировка, носящая имя Шамиля, известного по участию в войне против Российской империи, никакой информационной активности в сети не проявляла. Не производилось и террористических атак от её имени. Если теракт – действительно дело рук группировки, тесно связанной с «Аль-Каидой» (*), то стоит говорить о том, что структура, в своё время созданная не без поддержки западных спецслужб, продолжает предпринимать все меры, чтобы проникнуть на российскую территорию с целью дестабилизации обстановки в стране, используя для этого терроризм.
Использованы фотографии: соцсети
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