Это не борщ. Это нечто другое, судя по сценарию

Действительно, если посмотреть на череду событий, которые в той или иной степени касаются Украины, Донбасса и России, то возникают странные вопросы.Давайте внимательно посмотрим на факты без болтологии типа Минска-2 и заседаний ОБСЕ. Оставим это тем, у кого много свободного времени.Начнем, пожалуй, с Украины.Итак, дороги постепенно подсыхают, на улице день ото дня теплее, земноводные и пресмыкающиеся просыпаются от зимней спячки. Ну и некоторая часть организмов, имеющая внешнее сходство с людьми.И начались в СМИ заявления откровенных нацистов на тему того, что на Юго-Востоке снова проявляются пророссийские настроения. И с этим срочно надо что-то делать, и чем быстрее, тем лучше.Особенно впечатлили крики Билецкого (это который «Азов») на тему того, что Донбасс надо поскорее душить, а вместе с ним и остальные регионы, которые «не ровно дышат» в сторону России. Иначе 9 мая начнется нечто такое, за чем следует ожидать всего, от гражданского неповиновения до восстания и «перехода на сторону Донбасса».Билецкого можно понять, ибо именно его сторонники огребли по рогам 10 апреля в Одессе, когда в день освобождения города от немецко-румынских оккупантов желающие поорать неонацистские лозунги были довольно корректно, но остановлены властями. «Довольно корректно» - это без трупов. Но с приводами и задержаниями от полиции.Билецкого яростно поддерживают коллеги по ВРУ типа Ильенко и Тягнибока от «Свободы».Далее.Турчинов и Аваков запели песню на тему того, что «С Донбассом надо решать» почти одновременно. Разница только лишь в том, что Аваков сказал о том, что донбасский вопрос можно решить не военным путем, а Турчинов сделал вид, что он старый солдат и таких слов не знает. И дальше все в курсе, боевая готовность всех и вся, главное – не проскочить границу с Россией.Турчинов рассказывает о восстановлении ракетного щита на Украине и о создании РЛС для подавления «Калибров» и «Томагавков». О возобновлении производства ракет. Положим, ракеты и прочее можно и не производить, в том, что военная промышленность Украины в состоянии это сделать, мы вполне справедливо сомневаемся.Но можно же просто доставить все это на Украину, поставить местную маркировку, и вуаля…Вроде бы все готовы, да? Весеннее обострение, нацисты за спиной вояк ВСУ, батальоны, готовые быстро решить донбасский вопрос.Смотрим на Запад.Там тоже некоторые движения наблюдаются. Уже в открытую европарламентарии начинают говорить о том, о чем мы знаем давным-давно. О фикции Минских соглашений. И о необходимости вводить на территорию Украины миротворческого контингента ООН.Ввести не введут. И в НАТО не примут. Хотя, приняв быстро и безоговорочно в НАТО Черногорию, Украине прописали некую конфетку, предназначенную несколько смягчить горечь ситуации. Дескать, вы там дальше думайте, двери в альянс никто не закрывает.Хорошая такая поддержка. Моральная. Ни к 2020-му году, ни к 2030-му Украина не сможет обеспечить заявленную полную совместимость своих вооруженных сил со стандартами альянса.Но война идет, и война против русского мира продолжается. И, как это принято у англо-саксов, она идет чужими руками. Так что все всех устраивает на Западе.Теперь посмотрим в сторону ЛДНР.Там тоже несколько повышен уровень агрессии. Но без какой-либо накачки, достаточно усилившихся обстрелов с украинской стороны.Не прошла незамеченной акция по сбору резервистов. Демонстрация призывного резерва количеством под 30 тысяч человек неспроста. И дает понять, что несмотря ни на что, будет кому встать на смену тем, кто сегодня на первой линии обороны.Планы Захарченко, которые он озвучил на своей «прямой линии» 14 апреля, тоже должны были впечатлить кого надо. Тем более, что речь шла уже не об освобождении территорий Луганской и Донецкой областей, а о некоем расширении Новороссии за счет тех частей Украины, которые примыкают к ЛДНР.Туда же можно отправить и разговоры о «сопротивлении» на всей территории Украины, и в особенности, о «вопросах послевоенного устройства мира». Надо отдать лидеру ДНР должное, сказано было спокойно, уверенно и весомо.И еще один момент, который тоже можно назвать демонстрацией силы. Запрет на въезд в ДНР Януковичу и Азарову (с последним не согласен), как предателям. Спорно, но демонстрирует определенный уровень ценностей.Итак, промежуточный итог.Дороги сохнут, людские резервы и техника стягивается к линии фронта, все чаще вместо минометов говорят гаубицы и системы залпового огня. Лидеры демонстрируют решимость и уверенность. Лидеры – это все вышеупомянутые, за исключением Порошенко. Он как раз ничего не демонстрирует.Вроде бы складывается полная картина того, что сейчас ЛДНР и Украина снова сцепятся в поединке, который унесет сотни жизней.Возможно. Очень возможно.Однако, случившееся 25 апреля, дает повод подумать в другую сторону.Речь идет о прекращении подачи электроэнергии со стороны Украины республикам. Вроде бы как за неуплату. Хотя должники «свои», находящиеся на подконтрольной территории, отключены не были.Спросите, причем тут электроэнергия, когда дело идет к очередному обострению и военным действиям?Разложим по полочкам.На протяжении всего 2016 года «Укрэнерго» работало в авральном режиме, монтируя перемычки, новые ЛЭП и станции распределения, суть которых сводилась к одному: исключить из энергосети неподконтрольные территории ЛДНР.Экономия? Отнюдь. Ничего на этом не сэкономить, тем более, что платежи из республик шли до последнего момента.Бог с ним, с блэкаутом, справились. Не в первый раз. Здесь суть в том, что Киев целенаправленно и усиленно (при своем бюджете) вкладывался в то, чтобы отрезать ЛДНР от себя в плане электроэнергии.Как вы думаете, были в Киеве специалисты в курсе, что ничего толкового из этого не выйдет? Однозначно, были. Структура подпитки республик со стороны России была создана еще в 2015 году. Именно тогда, когда «Укрэнерго» суматошно начало отделяться.В январе 2017 года «Укрэнерго» провело тендер на строительство подстанции 500 кВ «Кременской». Сумма 1 млрд 60 млн гривен. Сроки реализации 2017-18 годы.Тендер выиграла "Киевская энергетическая строительная компания». Суть строительства – компенсировать нехватку электроэнергии на севере Луганской области.Что это, попытка окончательного уничтожения инфраструктуры Донбасса, или нечто иное? С одной стороны, уничтожение оставшихся связей с ЛНР и ДНР логично. Равно как и продолжающиеся боевые действия.Однако, главная причина вряд ли будет озвучена Киевом. Можно долго и упорно клокотать на тему того, что пусть сепаратистов и террористов содержит Россия. Хотя здесь все нормально, Россия-то как раз справится. И не в долгах даже дело, тем более. Что проходившее у нас на глазах «уголь-шоу» прекрасно все показало в плане того, кто кого содержит в плане энергии.Здесь важнее политическая составляющая возможного (теоретически) возвращения Донбасса в состав Украины, все равно на каких условиях. Киеву это не то что не выгодно, а равносильно смерти. Получить обратно регион, который является эпицентром распространения антимайдана – вот реальная причина столь высоких трат.И на это, понятное дело, деньги найдутся всегда.Война, или ее видимость, вместе с популистскими заявлениями, возможность списывать на боевые действия огромные суммы и требовать еще – вот главная цель киевской хунты. И решать проблему Донбасса там не будут. Это не выгодно ни политически, ни экономически.Поэтому Киев при любой возможности будет делать все, чтобы Донбасс не вернулся обратно. Отрезая и уничтожая последние ниточки, связывавшие некогда одно целое.И тем более, что сегодня с Донбасса идут заявления на эту тему. Но с иным акцентом. «Сами придем, порядок наведем».Но об этом будет отдельная тема.