Крупнейшие экспортёры вооружений и их покупатели
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), мировые продажи продукции военного назначения по итогам 2012-2016 годов увеличились на 8,4% в сравнении с предшествующей пятилеткой. Человечество продолжает вооружаться, а продажа военной техники и оборудования по-прежнему остается важной составной частью экспорта и экономического потенциала ряда стран. Что лишь подтверждает, что на войне не только убивают, но также продают и зарабатывают. При этом США и Россия остаются основными поставщиками вооружений на планете, суммарно занимая более 58% всего мирового рынка торговли оружием.
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) — это международный институт исследования проблем мира и конфликтов, который, прежде всего, занимается освещением вопросов контроля над вооружениями и процессами разоружения. По данным специалистов данного института, США контролируют порядка трети всего мирового рынка вооружений, при этом почти половина всех их поставок приходится на государства Ближнего Востока. Россия контролирует более 23% мирового рынка. По оценкам института SIPRI, порядка 70% российских поставок приходится на 4 страны: Индию, Китай, Вьетнам и Алжир.
В то же время по итогам 2012-2016 годов Пекин сумел повысить долю поставляемых вооружений на международном рынке с 3,8% до 6,2%. В то же время самым крупным мировым импортером оружия на планете остается Индия, которая за указанный период нарастила закупки в этой сфере на 43% в сравнении с 2007-2011 годами. Второе место по импорту вооружений занимает Саудовская Аравия. Стоит отметить, что Индия является самым крупным покупателем российского оружия в мире, а Саудовская Аравия — самым крупным покупателем оружия американского производства.
В Африке 46% всего импорта вооружений и военной техники приходится на Алжир (который входит в Топ-5 покупателей российского оружия). Другие крупные импортеры, по информации шведских исследователей, находятся в зонах застарелых вооруженных конфликтов: Эфиопия, Судан и Нигерия. Африканский рынок является довольно важным для Китая, который поставляет вооружение собственного производства в 18 африканских стран, при этом Танзания замыкает Топ-5 стран, которые закупают оружие в Поднебесной.
В середине апреля 2017 года сайт bigthink.com опубликовал материал о четырех крупнейших экспортерах вооружений в мире (США, Россия, Франция и Китай). Материал основан на данных Стокгольмского института исследования проблем мира за 2011-2015 годы. В статье сопоставляются крупнейшие мировые экспортеры вооружений на планете, а также их крупнейшие покупатели, также представлены графические материалы, раскрывающие направление поставок. При этом составители карт не брали в расчет страны, которые за указанный период приобрели оружия на сумму менее 100 миллионов долларов. Также шведские специалисты отметили, что за 2011-2015 годы общий объем продаж вооружений был выше, чем за любой другой пятилетний период с момента окончания холодной войны в начале 90-х годов XX века.
В настоящее время США являются не только лидером по объему военных расходов (611 миллиардов долларов по итогам 2016 года), но и главным экспортером вооружений на планете. Американское оружие продается лучше всех в мире, причем штаты опережают другие страны с существенным отрывом. За 2011-2015 годы США продали различных вооружений на сумму 46,4 миллиарда долларов, что составляет практически треть от общего объема международного рынка вооружений (32,8%). Сразу за США следует Россия, экспорт которой за тот же период оценивается специалистами SIPRI в 35,4 миллиарда долларов (или 25,4% от мирового экспорта). Показатели двух крупнейших мировых экспортеров вооружений по отдельности выше, чем совокупный экспорт государств, занимающих в рейтинге третье и четвертое место: это Франция с объемом экспорта вооружений 8,1 миллиарда долларов и КНР с показателем 7,9 миллиарда долларов.
За этот же временной период (2011-2015 год) крупнейшими импортерами вооружений на планете стали в порядке убывания: Индия, Саудовская Аравия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Австралия.
Крупнейшие покупатели американских вооружений
Потоки поставок вооружений позволяют оценить геополитические приоритеты крупнейших стран-экспортеров. Так геополитические интересы США, по всей видимости, лежат на Ближнем Востоке. В пятерку крупнейших покупателей американских вооружений и военной техники в порядке убывания вошли: Саудовская Аравия — 4,57 миллиарда долларов, ОАЭ — 4,2 миллиарда долларов, Турция — 3,1 миллиарда долларов, Южная Корея — 3,1 миллиарда долларов и Австралия — 2,92 миллиарда долларов. В целом же США продали вооружений на сумму более чем 100 миллионов долларов в 42 страны мира, многие из которых также находятся на Ближнем Востоке.
В Топ-10 покупателей американского оружия, помимо перечисленных выше государств входят: Тайвань (Китайская Республика) — 2,83 миллиарда долларов, Индия — 2,76 миллиарда долларов, Сингапур — 2,32 миллиарда долларов, Ирак — 2,1 миллиарда долларов и Египет — 1,6 миллиарда долларов.
Крупнейшие покупатели российских вооружений
Двусторонние отношения, которые существуют сегодня между Россией и Индией, характеризуются самыми крупными показателями в области поставок вооружений во всем мире. За пять лет с 2011 по 2015 год включительно Индия приобрела оружия российского производства на сумму 13,4 миллиарда долларов. На втором месте по объему покупок российского вооружения разместился Китай, который сам входит в число крупнейших экспортеров оружия в мире. Пекин за указанный период приобрел в России вооружений на 3,8 миллиарда долларов. На третьем месте с небольшим отставанием располагается Вьетнам — 3,7 миллиарда долларов, на четвертом и пятом месте расположились соответственно Алжир и Венесуэла с показателями 2,64 и 1,9 миллиарда долларов соответственно.
В Топ-10 покупателей российского оружия, помимо перечисленных выше стран вошли: Азербайджан — 1,8 миллиарда долларов, Сирия — 983 миллиона долларов, Ирак — 853 миллиона долларов, Мьянма — 619 миллионов долларов и Уганда — 616 миллионов долларов. В целом же за 2011-2015 годы Россия продала вооружений на сумму более 100 миллионов долларов в 24 страны мира. Россия поставляла оружие и военно-политическому сопернику Индии, Пакистану, однако эти поставки на порядок меньше, всего 134 миллиона долларов (23-е место в рейтинге), даже Афганистан, являющийся географическим соседом Пакистана, приобрел в разы больше российского оружия — на 441 миллион долларов (14-е место в рейтинге).
Крупнейшие покупатели французских вооружений
В то время как Россия активно продает оружие Алжиру, государству соседу и конкуренту — Марокко оружие поставляет Франция, эта североафриканская страна является основным покупателем французского оружия в мире. В пятерку крупнейших покупателей французских вооружений и военной техники в порядке убывания вошли: Марокко — 1,3 миллиарда долларов, Китай — 1 миллиард долларов, Египет — 759 миллионов долларов, ОАЭ — 548 миллионов долларов и Саудовская Аравия — 521 миллион долларов. Можно отметить, что интересы Франции также как и США, тяготеют к Ближнему Востоку, где сосредоточены очень крупные покупатели французского оружия.
В топ-10 покупателей французского оружия вошли также: Австралия — 361 миллион долларов, Индия — 337 миллионов долларов, США — 327 миллионов долларов, Оман — 245 миллионов долларов и Великобритания — 207 миллионов долларов. Всего за указанный период с 2011 по 2015 год включительно Франция продала оружия на сумму более 100 миллионов долларов в 17 стран мира.
Крупнейшие покупатели китайских вооружений
Если Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Индию, то Китай вооружает соседние страны: Пакистан, который является крупнейшим покупателем военной техники китайского производства, а также Бангладеш и Мьянму. В пятерку крупнейших покупателей китайских вооружений и военной техники в порядке убывания вошли: Пакистан — 3 миллиарда долларов, Бангладеш — 1,4 миллиарда долларов, Мьянма — 971 миллион долларов, Венесуэла — 373 миллиона долларов, Танзания — 323 миллиона долларов.
В целом же за 2011-2015 годы Китай продал вооружений на сумму более 100 миллионов долларов в 10 страны мира, так что помимо перечисленных выше стран в Топ-10 покупателей китайского оружия вошли: Алжир — 314 миллионов долларов, Индонезия — 237 миллионов долларов, Камерун — 198 миллионов долларов, Судан — 134 миллиона долларов и Иран — 112 миллионов долларов.
Исходя из представленных данных, очевидно, что в ближайшей перспективе основное соперничество на международном рынке вооружений за третье место по объему поставок будет вестись между Францией и Китаем. При этом у последнего есть все шансы выйти на твердое третье место уже в самой ближайшей перспективе. В то же время США и Россия абсолютно точно сохранят за собой первое и второе место в рейтинге с существенным отрывом от преследователей.
По словам специалистов, экспорт российских вооружений по итогам 2017 года существенно превысить показатели 2016 года. Об этом журналистам в рамках 14-й международной военно-морской и авиационно-космической выставки LIMA 2017, которая проходила в Малайзии с 21 по 25 марта, рассказал Виктор Кладов, занимающий пост директора по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации «Ростех», а также главы объединенной делегации госкорпорации и АО «Рособоронэкспорт» на данной выставке. По словам Кладова, портфель заказов «Рособоронэкспорта» в настоящее время составляет около 45 миллиардов долларов, что позволяет загрузить предприятия российского ОПК на три года непрерывной работы, а количество контрактов в 2017 году превысит количество контрактов 2016 года.
Основным покупателем и партнером России по-прежнему будет оставаться Индия. По словам Виктора Кладова, в 2017 году планируется подписать многомиллиардный контракт с Индией на постройку четырех фрегатов проекта 11356 по формуле «2+2» (два фрегата будут поставлены Россией, а еще два построены в Индии по лицензии). «Данный контракт зависит от того, как быстро завершатся переговоры, которые идут в настоящее время. В частности уже прошла целая серия достаточно серьезных встреч с индийскими партнерами, если переговоры пройдут хорошо, контракт будет подписан уже в 2017 году», — отметил Кладов. Отмечается, что в настоящее время индийская сторона занята выбором подходящей судостроительной верфи для лицензионного выпуска части фрегатов. Помимо этого директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха рассказал о планируемом контракте на выпуск 200 легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т в Индии. Также в 2017 году планируется подписать крупный контракт на поставку в Индию 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5.
Если говорить о других странах, то очень крупный контракт планируется заключить с Индонезией. Речь идет о поставке в эту страну многофункциональных истребителей Су-35. Контракт на поставку истребителей должен стать первым в серии планируемых соглашений с Индонезией о поставках продукции военного назначения. По словам Кладова, исходя из имеющихся финансовых ресурсов, индонезийская сторона приоритетное значение придает закупке в России истребителей Су-35, затем последуют контракты по военно-морской технике, а после и по вертолетам. Он также добавил, что Индонезия проявляет повышенный интерес к уникальному российскому самолету-амфибии Бе-200. Страна готова приобрести 2-3 подобных самолета. При этом Индонезия в настоящее время наиболее близкое государство к закупке Бе-200 в связи с постоянной необходимостью борьбы с лесными пожарами.
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) — это международный институт исследования проблем мира и конфликтов, который, прежде всего, занимается освещением вопросов контроля над вооружениями и процессами разоружения. По данным специалистов данного института, США контролируют порядка трети всего мирового рынка вооружений, при этом почти половина всех их поставок приходится на государства Ближнего Востока. Россия контролирует более 23% мирового рынка. По оценкам института SIPRI, порядка 70% российских поставок приходится на 4 страны: Индию, Китай, Вьетнам и Алжир.
В то же время по итогам 2012-2016 годов Пекин сумел повысить долю поставляемых вооружений на международном рынке с 3,8% до 6,2%. В то же время самым крупным мировым импортером оружия на планете остается Индия, которая за указанный период нарастила закупки в этой сфере на 43% в сравнении с 2007-2011 годами. Второе место по импорту вооружений занимает Саудовская Аравия. Стоит отметить, что Индия является самым крупным покупателем российского оружия в мире, а Саудовская Аравия — самым крупным покупателем оружия американского производства.
В Африке 46% всего импорта вооружений и военной техники приходится на Алжир (который входит в Топ-5 покупателей российского оружия). Другие крупные импортеры, по информации шведских исследователей, находятся в зонах застарелых вооруженных конфликтов: Эфиопия, Судан и Нигерия. Африканский рынок является довольно важным для Китая, который поставляет вооружение собственного производства в 18 африканских стран, при этом Танзания замыкает Топ-5 стран, которые закупают оружие в Поднебесной.
В середине апреля 2017 года сайт bigthink.com опубликовал материал о четырех крупнейших экспортерах вооружений в мире (США, Россия, Франция и Китай). Материал основан на данных Стокгольмского института исследования проблем мира за 2011-2015 годы. В статье сопоставляются крупнейшие мировые экспортеры вооружений на планете, а также их крупнейшие покупатели, также представлены графические материалы, раскрывающие направление поставок. При этом составители карт не брали в расчет страны, которые за указанный период приобрели оружия на сумму менее 100 миллионов долларов. Также шведские специалисты отметили, что за 2011-2015 годы общий объем продаж вооружений был выше, чем за любой другой пятилетний период с момента окончания холодной войны в начале 90-х годов XX века.
В настоящее время США являются не только лидером по объему военных расходов (611 миллиардов долларов по итогам 2016 года), но и главным экспортером вооружений на планете. Американское оружие продается лучше всех в мире, причем штаты опережают другие страны с существенным отрывом. За 2011-2015 годы США продали различных вооружений на сумму 46,4 миллиарда долларов, что составляет практически треть от общего объема международного рынка вооружений (32,8%). Сразу за США следует Россия, экспорт которой за тот же период оценивается специалистами SIPRI в 35,4 миллиарда долларов (или 25,4% от мирового экспорта). Показатели двух крупнейших мировых экспортеров вооружений по отдельности выше, чем совокупный экспорт государств, занимающих в рейтинге третье и четвертое место: это Франция с объемом экспорта вооружений 8,1 миллиарда долларов и КНР с показателем 7,9 миллиарда долларов.
За этот же временной период (2011-2015 год) крупнейшими импортерами вооружений на планете стали в порядке убывания: Индия, Саудовская Аравия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Австралия.
Крупнейшие покупатели американских вооружений
Потоки поставок вооружений позволяют оценить геополитические приоритеты крупнейших стран-экспортеров. Так геополитические интересы США, по всей видимости, лежат на Ближнем Востоке. В пятерку крупнейших покупателей американских вооружений и военной техники в порядке убывания вошли: Саудовская Аравия — 4,57 миллиарда долларов, ОАЭ — 4,2 миллиарда долларов, Турция — 3,1 миллиарда долларов, Южная Корея — 3,1 миллиарда долларов и Австралия — 2,92 миллиарда долларов. В целом же США продали вооружений на сумму более чем 100 миллионов долларов в 42 страны мира, многие из которых также находятся на Ближнем Востоке.
В Топ-10 покупателей американского оружия, помимо перечисленных выше государств входят: Тайвань (Китайская Республика) — 2,83 миллиарда долларов, Индия — 2,76 миллиарда долларов, Сингапур — 2,32 миллиарда долларов, Ирак — 2,1 миллиарда долларов и Египет — 1,6 миллиарда долларов.
Крупнейшие покупатели российских вооружений
Двусторонние отношения, которые существуют сегодня между Россией и Индией, характеризуются самыми крупными показателями в области поставок вооружений во всем мире. За пять лет с 2011 по 2015 год включительно Индия приобрела оружия российского производства на сумму 13,4 миллиарда долларов. На втором месте по объему покупок российского вооружения разместился Китай, который сам входит в число крупнейших экспортеров оружия в мире. Пекин за указанный период приобрел в России вооружений на 3,8 миллиарда долларов. На третьем месте с небольшим отставанием располагается Вьетнам — 3,7 миллиарда долларов, на четвертом и пятом месте расположились соответственно Алжир и Венесуэла с показателями 2,64 и 1,9 миллиарда долларов соответственно.
В Топ-10 покупателей российского оружия, помимо перечисленных выше стран вошли: Азербайджан — 1,8 миллиарда долларов, Сирия — 983 миллиона долларов, Ирак — 853 миллиона долларов, Мьянма — 619 миллионов долларов и Уганда — 616 миллионов долларов. В целом же за 2011-2015 годы Россия продала вооружений на сумму более 100 миллионов долларов в 24 страны мира. Россия поставляла оружие и военно-политическому сопернику Индии, Пакистану, однако эти поставки на порядок меньше, всего 134 миллиона долларов (23-е место в рейтинге), даже Афганистан, являющийся географическим соседом Пакистана, приобрел в разы больше российского оружия — на 441 миллион долларов (14-е место в рейтинге).
Крупнейшие покупатели французских вооружений
В то время как Россия активно продает оружие Алжиру, государству соседу и конкуренту — Марокко оружие поставляет Франция, эта североафриканская страна является основным покупателем французского оружия в мире. В пятерку крупнейших покупателей французских вооружений и военной техники в порядке убывания вошли: Марокко — 1,3 миллиарда долларов, Китай — 1 миллиард долларов, Египет — 759 миллионов долларов, ОАЭ — 548 миллионов долларов и Саудовская Аравия — 521 миллион долларов. Можно отметить, что интересы Франции также как и США, тяготеют к Ближнему Востоку, где сосредоточены очень крупные покупатели французского оружия.
В топ-10 покупателей французского оружия вошли также: Австралия — 361 миллион долларов, Индия — 337 миллионов долларов, США — 327 миллионов долларов, Оман — 245 миллионов долларов и Великобритания — 207 миллионов долларов. Всего за указанный период с 2011 по 2015 год включительно Франция продала оружия на сумму более 100 миллионов долларов в 17 стран мира.
Крупнейшие покупатели китайских вооружений
Если Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Индию, то Китай вооружает соседние страны: Пакистан, который является крупнейшим покупателем военной техники китайского производства, а также Бангладеш и Мьянму. В пятерку крупнейших покупателей китайских вооружений и военной техники в порядке убывания вошли: Пакистан — 3 миллиарда долларов, Бангладеш — 1,4 миллиарда долларов, Мьянма — 971 миллион долларов, Венесуэла — 373 миллиона долларов, Танзания — 323 миллиона долларов.
В целом же за 2011-2015 годы Китай продал вооружений на сумму более 100 миллионов долларов в 10 страны мира, так что помимо перечисленных выше стран в Топ-10 покупателей китайского оружия вошли: Алжир — 314 миллионов долларов, Индонезия — 237 миллионов долларов, Камерун — 198 миллионов долларов, Судан — 134 миллиона долларов и Иран — 112 миллионов долларов.
Исходя из представленных данных, очевидно, что в ближайшей перспективе основное соперничество на международном рынке вооружений за третье место по объему поставок будет вестись между Францией и Китаем. При этом у последнего есть все шансы выйти на твердое третье место уже в самой ближайшей перспективе. В то же время США и Россия абсолютно точно сохранят за собой первое и второе место в рейтинге с существенным отрывом от преследователей.
По словам специалистов, экспорт российских вооружений по итогам 2017 года существенно превысить показатели 2016 года. Об этом журналистам в рамках 14-й международной военно-морской и авиационно-космической выставки LIMA 2017, которая проходила в Малайзии с 21 по 25 марта, рассказал Виктор Кладов, занимающий пост директора по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации «Ростех», а также главы объединенной делегации госкорпорации и АО «Рособоронэкспорт» на данной выставке. По словам Кладова, портфель заказов «Рособоронэкспорта» в настоящее время составляет около 45 миллиардов долларов, что позволяет загрузить предприятия российского ОПК на три года непрерывной работы, а количество контрактов в 2017 году превысит количество контрактов 2016 года.
Основным покупателем и партнером России по-прежнему будет оставаться Индия. По словам Виктора Кладова, в 2017 году планируется подписать многомиллиардный контракт с Индией на постройку четырех фрегатов проекта 11356 по формуле «2+2» (два фрегата будут поставлены Россией, а еще два построены в Индии по лицензии). «Данный контракт зависит от того, как быстро завершатся переговоры, которые идут в настоящее время. В частности уже прошла целая серия достаточно серьезных встреч с индийскими партнерами, если переговоры пройдут хорошо, контракт будет подписан уже в 2017 году», — отметил Кладов. Отмечается, что в настоящее время индийская сторона занята выбором подходящей судостроительной верфи для лицензионного выпуска части фрегатов. Помимо этого директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха рассказал о планируемом контракте на выпуск 200 легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т в Индии. Также в 2017 году планируется подписать крупный контракт на поставку в Индию 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5.
Если говорить о других странах, то очень крупный контракт планируется заключить с Индонезией. Речь идет о поставке в эту страну многофункциональных истребителей Су-35. Контракт на поставку истребителей должен стать первым в серии планируемых соглашений с Индонезией о поставках продукции военного назначения. По словам Кладова, исходя из имеющихся финансовых ресурсов, индонезийская сторона приоритетное значение придает закупке в России истребителей Су-35, затем последуют контракты по военно-морской технике, а после и по вертолетам. Он также добавил, что Индонезия проявляет повышенный интерес к уникальному российскому самолету-амфибии Бе-200. Страна готова приобрести 2-3 подобных самолета. При этом Индонезия в настоящее время наиболее близкое государство к закупке Бе-200 в связи с постоянной необходимостью борьбы с лесными пожарами.
Автор: Юферев Сергей
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