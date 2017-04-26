Пхеньян попытался сохранить лицо, отказавшись от ядерных испытаний

От границы до Сеула — рукой подать, около 24 километров. В сеульской агломерации проживает 20 миллионов человек. И не нужно никакой ядерной бомбы, чтобы устроить катастрофу. Достаточно десятка залпов фугасными снарядами. Так что если северокорейцы решатся устроить серьезную заварушку, они ее устроят. Ключевое здесь — "если решатся". А технические возможности у них есть.

Очень часто Южную Корею изображают невинной школьницей, которой приставил к горлу заточку отъявленный северокорейский хулиган. Однако думать так ошибочно. Напомню, что КНДР — на четвертом место в мире по численности армии. Пятое место — наше, а шестое занимает Южная Корея. У них под ружьем — 600 с лишним тысяч человек. И техническое оснащение у южан на порядок лучше, чем у северян, как и возможности для ведения эффективной контрбатарейной борьбы. С другой стороны, КНДР берет количеством. К тому же позиции их артиллерии на границе хорошо подготовлены и защищены, вскрыть их все — задача очень сложная. Но это все предположения. Эффективность северокорейской артиллерии может подтвердить только полномасштабная война. А ее КНДР, как мне кажется, не начнет.