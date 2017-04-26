Пхеньян попытался сохранить лицо, отказавшись от ядерных испытаний
Как сообщает РИА Новости , 85-я годовщина создания вооруженных сил КНДР была отпразднована самыми масштабными артиллерийскими учениями за всю историю страны. В маневрах, которые прошли в районе порта Вонсан на северо-востоке страны, было задействовано от 300 до 400 дальнобойных орудий. При этом на Западе считали, что к этой дате Пхеньян планировал приурочить очередные ядерные испытания. По мнению ряда экспертов, вовлечением артиллерии в празднества Ким Чен Ын попытался сохранить лицо в условиях широкого международного давления.
Согласно информации из открытых источников, Корейская народная армия (КНА) располагает в составе своих сухопутных войск двумя артиллерийскими корпусами и примерно 30 артиллерийскими бригадами различного назначения. На вооружении страны состоит около 4,5 тыс. самоходных орудий, 3,5 тыс. буксируемых пушек и более 2 тыс. реактивных систем залпового огня (РСЗО). Всего 10,5 тыс. единиц артиллерии, из которых около 8 тыс. размещены на границе с Южной Кореей.
- полагает военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.
Артиллерия КНДР оснащена всем спектром вооружений СССР и Китая. В её рядах несут службу 122-мм самоходные установки на базе советских гаубиц Д-30 и М-30, 130-мм пушки (советская М-46), 152-мм гаубицы (советские Д-20 и китайские "Тип-66") и другие типы. Реактивная артиллерия представлена 107-, 120- и 240-мм многоствольными реактивными минометами.
Самоходные орудия главным образом размещены на шасси средних танков СССР и КНР, а также артиллерийских тягачей. В КНДР широко распространено расположение на самоходках турелей для переносных зенитно-ракетных комплексов, в основном китайского производства.
Но наиболее грозные пушки северокорейцы разработали самостоятельно. К их числу относятся 170-мм самоходные орудия " Коксан ", впервые продемонстрированные на параде в Пхеньяне в 1985 году.
— считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
Согласно информации из открытых источников, Корейская народная армия (КНА) располагает в составе своих сухопутных войск двумя артиллерийскими корпусами и примерно 30 артиллерийскими бригадами различного назначения. На вооружении страны состоит около 4,5 тыс. самоходных орудий, 3,5 тыс. буксируемых пушек и более 2 тыс. реактивных систем залпового огня (РСЗО). Всего 10,5 тыс. единиц артиллерии, из которых около 8 тыс. размещены на границе с Южной Кореей.
От границы до Сеула — рукой подать, около 24 километров. В сеульской агломерации проживает 20 миллионов человек. И не нужно никакой ядерной бомбы, чтобы устроить катастрофу. Достаточно десятка залпов фугасными снарядами. Так что если северокорейцы решатся устроить серьезную заварушку, они ее устроят. Ключевое здесь — "если решатся". А технические возможности у них есть.
- полагает военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.
Артиллерия КНДР оснащена всем спектром вооружений СССР и Китая. В её рядах несут службу 122-мм самоходные установки на базе советских гаубиц Д-30 и М-30, 130-мм пушки (советская М-46), 152-мм гаубицы (советские Д-20 и китайские "Тип-66") и другие типы. Реактивная артиллерия представлена 107-, 120- и 240-мм многоствольными реактивными минометами.
Самоходные орудия главным образом размещены на шасси средних танков СССР и КНР, а также артиллерийских тягачей. В КНДР широко распространено расположение на самоходках турелей для переносных зенитно-ракетных комплексов, в основном китайского производства.
Но наиболее грозные пушки северокорейцы разработали самостоятельно. К их числу относятся 170-мм самоходные орудия " Коксан ", впервые продемонстрированные на параде в Пхеньяне в 1985 году.
Очень часто Южную Корею изображают невинной школьницей, которой приставил к горлу заточку отъявленный северокорейский хулиган. Однако думать так ошибочно. Напомню, что КНДР — на четвертом место в мире по численности армии. Пятое место — наше, а шестое занимает Южная Корея. У них под ружьем — 600 с лишним тысяч человек. И техническое оснащение у южан на порядок лучше, чем у северян, как и возможности для ведения эффективной контрбатарейной борьбы. С другой стороны, КНДР берет количеством. К тому же позиции их артиллерии на границе хорошо подготовлены и защищены, вскрыть их все — задача очень сложная. Но это все предположения. Эффективность северокорейской артиллерии может подтвердить только полномасштабная война. А ее КНДР, как мне кажется, не начнет.
— считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
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