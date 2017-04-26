Сводка за неделю (17-23 апреля) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»









Фото найденного вооружения украинской ДРГ





















На прошлой неделе продолжились обстрелы по уровню ниже среднего – меньше 50 обстрелов. Также ВСУ предприняли отдельные попытки проникновения ДРГ через наши позиции.В одном случае западнее Горловки они зашли на собственное минное поле. Потери составили один убитый и трое раненных бойцов ВСУ. Во втором случае в районе Авдеевской промзоны была попытка совершить разведку боем. Потери составили 1 убитый и 7 раненых бойцов ВСУ. Наши потери составили, 1 погибший защитник Новороссии.С обеих сторон распространяются слухи о скором наступлении. С той стороны говорят о наступлении ДНР и ЛНР. При этом добавляют, что если что НАТО поможет в обороне. А у нас распространяют слухи, что будет наступать ВСУ, но бояться не нужно, так как поможет Россия.Все эти слухи порядком надоели мирным жителям и военным. Очень много сил забрала война и уже порядком всем надоела. Собственно в каждой сводке я привожу видео и вы сами все видите, о чем говорят и о чем мечтают люди.С утра и до обеда на всем фронте было тихо.12:30 поселок Белая Каменка под обстрелом украинского танка.16:25 в районе Докучаевска и поселка Ясное позиционные бои с применением минометов. На выходных в ходе контратаки нам удалось отбить высота западнее Докучаевска.16:40 на южном фронте и в Старобешевском районе идут бои с применением минометов, артиллерии и техники.17:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением АГС, СПГ и минометов 82-мм и 120-мм, работает также артиллерия и техника.18:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП вот уже час продолжается бой, обстрелы усилились. По перехватам у ВСУ есть потери.18:30 севернее Горловки в районе поселка Зайцево тяжелые бои с применением минометов.19:40 на южном фронте три часа продолжаются бои с применением минометов и техники.Командование ВСУ продолжает проводить мероприятия по усилению своих позиций вдоль всей линии фронта. Так, по данным нашей разведки, отмечено прибытие в поселке Новолуганское (3 км от фронта) одиннадцати минометов калибром 82 и 120-мм и двухсот военнослужащих из состава 53-й омбр.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 32 раза. Территорию Республики обстреливали из минометов калибром 82 и 120-мм, танков, БМП, БТР-ов, гранатометов и стрелкового оружия.Минометные расчеты 46-й одшбр и 72-й омбр ВСУ выпустили 398 мин калибром 82 и 120-мм по районам населенных пунктов Ясиноватая, Спартак и аэропорта г. Донецка. С позиций 30-й омбр было выпущено по району поселку Белая Каменка 9 танковых снарядов и двенадцать мин различного калибра.С утра и до позднего вечера было относительно тихо. За редким исключением были обстрел на южном фронте и в районе авдеевской промки.19:20 на южном фронте на линии фронта Широкино – Водяное – Лебединское начался бой с применением к/к пулеметов, минометов и техники. Пока без артиллерии и танков.22:20 на южном фронте три часа продолжаются позиционные бои с применением минометов 82 и 120-мм.22:30 в Тельмоновском районе ВСУ, пытаясь вскрыть нашу оборону и огневые точки, ведут обстрелы наших позиций с к/к пулеметов и минометов.22:40 ЯБП периодически стрелковое, в основном снайперские дуэли и работа пулеметов, видимо по засеченным снайперам.Нашей разведкой фиксируются факты усиления группировки войск противника вдоль линии фронта, в том числе и размещение подразделений ВСУ на объектах гражданской промышленности и инфраструктуры. Так, на территории Авдеевского коксохимического завода выявлено размещение подразделений украинских силовиков. Подступы к местам расположения оборудованы в инженерном отношении и заминированы. Что представляет потенциальную опасность для мирных граждан.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз. Территорию обстреливали из миномётов калибром 82 и 120-мм, БМП, БТР-ов, гранатометов и стрелкового оружия.С позиций 36-й обр морской пехоты ВСУ было выпущено 49 мин калибром 82 и 120-мм по районам поселков Сосновское и Саханка.С утра и до самого вечера было тихо, видимо сказывается погода. Ветер с холодным дождем.16:50 ЯБП сильный бой с применением минометов и артиллерии.17:10 Ясиноватая попала под обстрел минометов 120-мм.19:10 поселок Зайцево под обстрелом из СПГ-9 и минометов 82-мм.20:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается бой, работает минометы 82 и 120-мм, артиллерия и техника.В районе населенного пункта Широкая Балка, нашими наблюдательными постами была замечена группа противника численностью до отделения, выдвигающаяся в сторону наших позиций. Нами велось наблюдение за происходящим, огонь на поражение не открывался.При попытке проникновения на нашу территорию украинской ДРГ в районе поселка Широкая Балка на минах подорвались диверсанты ВСУ. В результате погиб один и трое диверсантов ранено. При осмотре места происшествия нами было обнаружено брошенное диверсантами вооружение, в том числе РПО «Шмель», наступательные гранаты РГН, мины ОЗМ, МОН и фугасы.Данный факт доказывает, что украинская ДРГ планировала совершить теракты на территории Республики, а также подтверждает то, что ВСУ используют данное вооружение при ведении боевых действий. При этом, говоря о наличии данных средств только на вооружении подразделений Народной милиции, якобы, завезенных из России.За прошедшие сутки потери НМ ДНР составили: один погибший.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 25 раз. Территорию Республики обстреливали из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.Минометные расчеты 72-й омбр ВСУ выпустили 79 мин калибром 82 и 120-мм по районам н.п. Ясиноватая, Васильевка и Белая Каменка. С позиций 46-й одшбр ВСУ выпустили 30 мин различного калибра по районам поселка Спартак и аэропорта г. Донецка. С позиций 53-й омбр военные преступники выпустили 12 мин калибром 82-мм по району поселка Зайцево, а с позиций 36-й обр морской пехоты четыре мины калибром 82-мм по районному поселку Безыменное.С утра до обеда было тихо.11:00 поселок Зайцево подвергся одиночному обстрелу СПГ-9.12:15 наши батареи наносят удары по позициям ВСУ юго-западнее Донецка.13:15 наши батареи наносят удары в районе поселка Коминтерново (ЛНР).17:30 севернее Донецка в районе Аэропорт – Спартак позиционные вечерние бои с применением минометов. стрелковое и минометы.17:30 в районе Ясиноватского блокпоста (ЯБП) бои с применением минометов и артиллерии.19:50 в районе ЯБП бой усилился, работают без перерыва минометы и артиллерия противника.21:40 на южном фронте снайперские дуэли, к/к, АГС и изредка миномёты.21:45 в районе поселков Калиново (ЛНР) и Борщеватое (ЛНР) серьезный бой с применением 82-мм и 120-мм минометов, артиллерии и техники.За прошедшие сутки ВСУ нас обстреляли 38 раз. При обстрелах территории Республики применялись: тяжелая артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.Утром и до позднего вечера было тихо.16:50 на южном фронте в районе Коминтерново и Ленинское начались позиционные перестрелки. Пока ничего серьезного.16:50 западнее Докучаевска ВСУ пытаются накрывать наши позиции на высотках минами 82-мм и 120-мм.16:50 поселок Крутая Балка под обстрелом 82-мм мин. Боев пока нет.17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов АГС, СПГ и минометов.17:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) идут позиционные бои с применением 120-мм минометов и 12-мм артиллерии.21:55 на южном фронте пять часов с короткими перерывами идет бой с применением минометов и артиллерии. ВСУ применяют САУ «Гвоздика» калибра 122-мм.За эти сутки потери среди военнослужащих ВСУ составили: 2 убитых и 8 раненых. Причем 1 убитых и 7 ранено были в Авдеевской промке.За сутки ВСУ нас обстреляли 39 раз.Территорию Республики обстреливали из минометов 82 и 120-мм калибра, танков, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелу со стороны ВСУ подверглись Ясиноватая, Яковлевка, Веселое, Спартак, район аэропорта г. Донецка. По указанным населенным пунктам со стороны позиций 46-й одшбр ВСУ было выпущено пятьдесят три мины различного калибра, 2 танковых выстрела и 266 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов.По Саханке и Ленинскому было выпущено 215 боеприпасов из различных типов гранатометов с позиций 36-й обр морской пехоты ВСУ.Противник активно применял стрелковое оружие вблизи Зайцево, Крутой Балки, Докучаевска, Доломитного и Петровского района Донецка.В 9 утра под обстрел попала ДФС. На остальных участках фронта было тихо.Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена и остановила свою работу из-за обстрелов. Об этом сегодня сообщил представитель коммунального предприятия компания «Вода Донбасса».12:25 в районе Первомайска (ЛНР) слышна канонада в стороне позиций ВСУ в районе Попасная.12:40 Докучаевск подвергается минометному обстрелу, есть попадания в жилые дома.16:00 в районе ЯБП сильный бой с применением тяжелого вооружения.17:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилился с применением минометов, артиллерии и танков.18:30 в районе поселка Зайцево бой с применением РПГ и минометов.18:50 в районе Первомайска (ЛНР) с обеда идут бои с применением минометов и техники. 20:30 в Петровском районе Донецка позиционный бой.21:30 в районе Первомайска (ЛНР) восемь часов продолжаются бои с применением минометов и техники.21:40 в Петровском районе Донецка несколько часов бой, периодически работают украинские минометы.22:20 в районе поселка Зайцево бой продолжается с применением РПГ, АГС, минометов и техники.22:20 на южном фронте наши позиции под сильным минометным обстрелом. Под прикрытием обстрела, ВСУ пытается продвинуться и улучшить свои позиции.23:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов и техники.В поселке Зайцево ранения получил мирный житель.За прошедшие сутки ВСУ нас обстреляли 41 раз.В общей сложности под огнем украинских подразделений оказались 13 населенных пунктов Республики. Восемь жилых домостроений за сутки получили повреждения в результате обстрелов стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, Докучаевске и Зайцево. По этим территориям они выпустили 15 мин калибром 82 и 120 мм. Обстрелами со стороны украинских силовиков повреждены в Докучаевске по улицам: Ленина, 100, 102, 104, 106, 108, Центральная, 93 и Полевая, 5. Кроме того, поврежден дом в поселке Зайцево по улице Полетаева, 187.Наибольшему обстрелу со стороны украинских преступников подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка и район аэропорта города Донецка. По указанным районам со стороны позиций 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ было выпущено 92 мины различного калибра, шесть танковых выстрелов и 586 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов.05:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП с раннего утра идет бой.07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП два с половиной часа идет бой, подключились минометные батареи противника.23 апреля 2017 года, при следовании 2-х экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе н.п. Пришиб, произошёл подрыв на противотанковой мине одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение.18:00 в районе Петровского района Донецка бои, периодически работают минометы.18:00 наши накрывают позиции ВСУ севернее Бахмутки (ЛНР), где было замечено накопление л/с и техники.21:10 в районе поселка Станица Луганская (ЛНР) на протяжении 20 минут периодически слушает канонаду.22:10 в районе поселка Станица Луганская (ЛНР) около часа бои и канонада.23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП тяжелые бои с применением всего вооружения, минометов, артиллерии и техники.За прошедшие сутки потери НМ ДНР составили: один убитый и один раненый.Командование 72 бригады, своим бездействием, продолжает приносить ВСУ небоевые потери. Причем с каждым днем они все комичнее. Например, вчера, по данным наших источников, командир отделения одного из подразделений бригады, решил провести занятие по огневой подготовке и показать подчиненным внутреннее устройство боеприпаса ВОГ-17. И не на плакате, как это принято везде, а вживую. В процессе разборки боеприпаса произошел взрыв. Итог – трое раненных. И так почти каждый день.За сутки ВСУ обстреляли территорию Республики 28 раз. Обстреливали из артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.С позиций 72-йомбр ВСУ по районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и району аэропорта г. Донецка было выпущено 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 72 мины калибром 82 и 120-мм и 250 боеприпасов из различных видов гранатометов.Всего за прошедшую неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое убитых и шестеро раненых._____________________________________________________________________________________________________________Напоминаем, что экстремистские украинские организации ОУН, "Правый сектор" запрещены в РФ по решению суда.