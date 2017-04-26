Сводка за неделю (17-23 апреля) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»
На прошлой неделе продолжились обстрелы по уровню ниже среднего – меньше 50 обстрелов. Также ВСУ предприняли отдельные попытки проникновения ДРГ через наши позиции.
В одном случае западнее Горловки они зашли на собственное минное поле. Потери составили один убитый и трое раненных бойцов ВСУ. Во втором случае в районе Авдеевской промзоны была попытка совершить разведку боем. Потери составили 1 убитый и 7 раненых бойцов ВСУ. Наши потери составили, 1 погибший защитник Новороссии.
С обеих сторон распространяются слухи о скором наступлении. С той стороны говорят о наступлении ДНР и ЛНР. При этом добавляют, что если что НАТО поможет в обороне. А у нас распространяют слухи, что будет наступать ВСУ, но бояться не нужно, так как поможет Россия.
Все эти слухи порядком надоели мирным жителям и военным. Очень много сил забрала война и уже порядком всем надоела. Собственно в каждой сводке я привожу видео и вы сами все видите, о чем говорят и о чем мечтают люди.
17.04.17, понедельник
С утра и до обеда на всем фронте было тихо.
12:30 поселок Белая Каменка под обстрелом украинского танка.
16:25 в районе Докучаевска и поселка Ясное позиционные бои с применением минометов. На выходных в ходе контратаки нам удалось отбить высота западнее Докучаевска.
16:40 на южном фронте и в Старобешевском районе идут бои с применением минометов, артиллерии и техники.
17:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением АГС, СПГ и минометов 82-мм и 120-мм, работает также артиллерия и техника.
18:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП вот уже час продолжается бой, обстрелы усилились. По перехватам у ВСУ есть потери.
18:30 севернее Горловки в районе поселка Зайцево тяжелые бои с применением минометов.
19:40 на южном фронте три часа продолжаются бои с применением минометов и техники.
Командование ВСУ продолжает проводить мероприятия по усилению своих позиций вдоль всей линии фронта. Так, по данным нашей разведки, отмечено прибытие в поселке Новолуганское (3 км от фронта) одиннадцати минометов калибром 82 и 120-мм и двухсот военнослужащих из состава 53-й омбр.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 32 раза. Территорию Республики обстреливали из минометов калибром 82 и 120-мм, танков, БМП, БТР-ов, гранатометов и стрелкового оружия.
Минометные расчеты 46-й одшбр и 72-й омбр ВСУ выпустили 398 мин калибром 82 и 120-мм по районам населенных пунктов Ясиноватая, Спартак и аэропорта г. Донецка. С позиций 30-й омбр было выпущено по району поселку Белая Каменка 9 танковых снарядов и двенадцать мин различного калибра.
18.04.17, вторник
С утра и до позднего вечера было относительно тихо. За редким исключением были обстрел на южном фронте и в районе авдеевской промки.
19:20 на южном фронте на линии фронта Широкино – Водяное – Лебединское начался бой с применением к/к пулеметов, минометов и техники. Пока без артиллерии и танков.
22:20 на южном фронте три часа продолжаются позиционные бои с применением минометов 82 и 120-мм.
22:30 в Тельмоновском районе ВСУ, пытаясь вскрыть нашу оборону и огневые точки, ведут обстрелы наших позиций с к/к пулеметов и минометов.
22:40 ЯБП периодически стрелковое, в основном снайперские дуэли и работа пулеметов, видимо по засеченным снайперам.
Нашей разведкой фиксируются факты усиления группировки войск противника вдоль линии фронта, в том числе и размещение подразделений ВСУ на объектах гражданской промышленности и инфраструктуры. Так, на территории Авдеевского коксохимического завода выявлено размещение подразделений украинских силовиков. Подступы к местам расположения оборудованы в инженерном отношении и заминированы. Что представляет потенциальную опасность для мирных граждан.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз. Территорию обстреливали из миномётов калибром 82 и 120-мм, БМП, БТР-ов, гранатометов и стрелкового оружия.
С позиций 36-й обр морской пехоты ВСУ было выпущено 49 мин калибром 82 и 120-мм по районам поселков Сосновское и Саханка.
19.04.17, среда
С утра и до самого вечера было тихо, видимо сказывается погода. Ветер с холодным дождем.
16:50 ЯБП сильный бой с применением минометов и артиллерии.
17:10 Ясиноватая попала под обстрел минометов 120-мм.
19:10 поселок Зайцево под обстрелом из СПГ-9 и минометов 82-мм.
20:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается бой, работает минометы 82 и 120-мм, артиллерия и техника.
В районе населенного пункта Широкая Балка, нашими наблюдательными постами была замечена группа противника численностью до отделения, выдвигающаяся в сторону наших позиций. Нами велось наблюдение за происходящим, огонь на поражение не открывался.
При попытке проникновения на нашу территорию украинской ДРГ в районе поселка Широкая Балка на минах подорвались диверсанты ВСУ. В результате погиб один и трое диверсантов ранено. При осмотре места происшествия нами было обнаружено брошенное диверсантами вооружение, в том числе РПО «Шмель», наступательные гранаты РГН, мины ОЗМ, МОН и фугасы.
Данный факт доказывает, что украинская ДРГ планировала совершить теракты на территории Республики, а также подтверждает то, что ВСУ используют данное вооружение при ведении боевых действий. При этом, говоря о наличии данных средств только на вооружении подразделений Народной милиции, якобы, завезенных из России.
За прошедшие сутки потери НМ ДНР составили: один погибший.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 25 раз. Территорию Республики обстреливали из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.
Минометные расчеты 72-й омбр ВСУ выпустили 79 мин калибром 82 и 120-мм по районам н.п. Ясиноватая, Васильевка и Белая Каменка. С позиций 46-й одшбр ВСУ выпустили 30 мин различного калибра по районам поселка Спартак и аэропорта г. Донецка. С позиций 53-й омбр военные преступники выпустили 12 мин калибром 82-мм по району поселка Зайцево, а с позиций 36-й обр морской пехоты четыре мины калибром 82-мм по районному поселку Безыменное.
20.04.17, четверг
С утра до обеда было тихо.
11:00 поселок Зайцево подвергся одиночному обстрелу СПГ-9.
12:15 наши батареи наносят удары по позициям ВСУ юго-западнее Донецка.
13:15 наши батареи наносят удары в районе поселка Коминтерново (ЛНР).
17:30 севернее Донецка в районе Аэропорт – Спартак позиционные вечерние бои с применением минометов. стрелковое и минометы.
17:30 в районе Ясиноватского блокпоста (ЯБП) бои с применением минометов и артиллерии.
19:50 в районе ЯБП бой усилился, работают без перерыва минометы и артиллерия противника.
21:40 на южном фронте снайперские дуэли, к/к, АГС и изредка миномёты.
21:45 в районе поселков Калиново (ЛНР) и Борщеватое (ЛНР) серьезный бой с применением 82-мм и 120-мм минометов, артиллерии и техники.
За прошедшие сутки ВСУ нас обстреляли 38 раз. При обстрелах территории Республики применялись: тяжелая артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.
21.04.17, пятница
Утром и до позднего вечера было тихо.
16:50 на южном фронте в районе Коминтерново и Ленинское начались позиционные перестрелки. Пока ничего серьезного.
16:50 западнее Докучаевска ВСУ пытаются накрывать наши позиции на высотках минами 82-мм и 120-мм.
16:50 поселок Крутая Балка под обстрелом 82-мм мин. Боев пока нет.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов АГС, СПГ и минометов.
17:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) идут позиционные бои с применением 120-мм минометов и 12-мм артиллерии.
21:55 на южном фронте пять часов с короткими перерывами идет бой с применением минометов и артиллерии. ВСУ применяют САУ «Гвоздика» калибра 122-мм.
За эти сутки потери среди военнослужащих ВСУ составили: 2 убитых и 8 раненых. Причем 1 убитых и 7 ранено были в Авдеевской промке.
За сутки ВСУ нас обстреляли 39 раз.
Территорию Республики обстреливали из минометов 82 и 120-мм калибра, танков, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелу со стороны ВСУ подверглись Ясиноватая, Яковлевка, Веселое, Спартак, район аэропорта г. Донецка. По указанным населенным пунктам со стороны позиций 46-й одшбр ВСУ было выпущено пятьдесят три мины различного калибра, 2 танковых выстрела и 266 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов.
По Саханке и Ленинскому было выпущено 215 боеприпасов из различных типов гранатометов с позиций 36-й обр морской пехоты ВСУ.
Противник активно применял стрелковое оружие вблизи Зайцево, Крутой Балки, Докучаевска, Доломитного и Петровского района Донецка.
22.04.17, суббота
В 9 утра под обстрел попала ДФС. На остальных участках фронта было тихо.
Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена и остановила свою работу из-за обстрелов. Об этом сегодня сообщил представитель коммунального предприятия компания «Вода Донбасса».
12:25 в районе Первомайска (ЛНР) слышна канонада в стороне позиций ВСУ в районе Попасная.
12:40 Докучаевск подвергается минометному обстрелу, есть попадания в жилые дома.
16:00 в районе ЯБП сильный бой с применением тяжелого вооружения.
17:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилился с применением минометов, артиллерии и танков.
18:30 в районе поселка Зайцево бой с применением РПГ и минометов.
18:50 в районе Первомайска (ЛНР) с обеда идут бои с применением минометов и техники. 20:30 в Петровском районе Донецка позиционный бой.
21:30 в районе Первомайска (ЛНР) восемь часов продолжаются бои с применением минометов и техники.
21:40 в Петровском районе Донецка несколько часов бой, периодически работают украинские минометы.
22:20 в районе поселка Зайцево бой продолжается с применением РПГ, АГС, минометов и техники.
22:20 на южном фронте наши позиции под сильным минометным обстрелом. Под прикрытием обстрела, ВСУ пытается продвинуться и улучшить свои позиции.
23:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов и техники.
В поселке Зайцево ранения получил мирный житель.
За прошедшие сутки ВСУ нас обстреляли 41 раз.
В общей сложности под огнем украинских подразделений оказались 13 населенных пунктов Республики. Восемь жилых домостроений за сутки получили повреждения в результате обстрелов стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, Докучаевске и Зайцево. По этим территориям они выпустили 15 мин калибром 82 и 120 мм. Обстрелами со стороны украинских силовиков повреждены в Докучаевске по улицам: Ленина, 100, 102, 104, 106, 108, Центральная, 93 и Полевая, 5. Кроме того, поврежден дом в поселке Зайцево по улице Полетаева, 187.
Наибольшему обстрелу со стороны украинских преступников подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка и район аэропорта города Донецка. По указанным районам со стороны позиций 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ было выпущено 92 мины различного калибра, шесть танковых выстрелов и 586 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов.
23.04.17, воскресенье
05:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП с раннего утра идет бой.07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП два с половиной часа идет бой, подключились минометные батареи противника.
23 апреля 2017 года, при следовании 2-х экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе н.п. Пришиб, произошёл подрыв на противотанковой мине одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение.
18:00 в районе Петровского района Донецка бои, периодически работают минометы.
18:00 наши накрывают позиции ВСУ севернее Бахмутки (ЛНР), где было замечено накопление л/с и техники.
21:10 в районе поселка Станица Луганская (ЛНР) на протяжении 20 минут периодически слушает канонаду.
22:10 в районе поселка Станица Луганская (ЛНР) около часа бои и канонада.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП тяжелые бои с применением всего вооружения, минометов, артиллерии и техники.
За прошедшие сутки потери НМ ДНР составили: один убитый и один раненый.
Командование 72 бригады, своим бездействием, продолжает приносить ВСУ небоевые потери. Причем с каждым днем они все комичнее. Например, вчера, по данным наших источников, командир отделения одного из подразделений бригады, решил провести занятие по огневой подготовке и показать подчиненным внутреннее устройство боеприпаса ВОГ-17. И не на плакате, как это принято везде, а вживую. В процессе разборки боеприпаса произошел взрыв. Итог – трое раненных. И так почти каждый день.
За сутки ВСУ обстреляли территорию Республики 28 раз. Обстреливали из артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
С позиций 72-йомбр ВСУ по районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и району аэропорта г. Донецка было выпущено 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 72 мины калибром 82 и 120-мм и 250 боеприпасов из различных видов гранатометов.
Всего за прошедшую неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое убитых и шестеро раненых.
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Напоминаем, что экстремистские украинские организации ОУН, "Правый сектор" запрещены в РФ по решению суда.
В одном случае западнее Горловки они зашли на собственное минное поле. Потери составили один убитый и трое раненных бойцов ВСУ. Во втором случае в районе Авдеевской промзоны была попытка совершить разведку боем. Потери составили 1 убитый и 7 раненых бойцов ВСУ. Наши потери составили, 1 погибший защитник Новороссии.
С обеих сторон распространяются слухи о скором наступлении. С той стороны говорят о наступлении ДНР и ЛНР. При этом добавляют, что если что НАТО поможет в обороне. А у нас распространяют слухи, что будет наступать ВСУ, но бояться не нужно, так как поможет Россия.
Все эти слухи порядком надоели мирным жителям и военным. Очень много сил забрала война и уже порядком всем надоела. Собственно в каждой сводке я привожу видео и вы сами все видите, о чем говорят и о чем мечтают люди.
17.04.17, понедельник
С утра и до обеда на всем фронте было тихо.
12:30 поселок Белая Каменка под обстрелом украинского танка.
16:25 в районе Докучаевска и поселка Ясное позиционные бои с применением минометов. На выходных в ходе контратаки нам удалось отбить высота западнее Докучаевска.
16:40 на южном фронте и в Старобешевском районе идут бои с применением минометов, артиллерии и техники.
17:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением АГС, СПГ и минометов 82-мм и 120-мм, работает также артиллерия и техника.
18:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП вот уже час продолжается бой, обстрелы усилились. По перехватам у ВСУ есть потери.
18:30 севернее Горловки в районе поселка Зайцево тяжелые бои с применением минометов.
19:40 на южном фронте три часа продолжаются бои с применением минометов и техники.
Командование ВСУ продолжает проводить мероприятия по усилению своих позиций вдоль всей линии фронта. Так, по данным нашей разведки, отмечено прибытие в поселке Новолуганское (3 км от фронта) одиннадцати минометов калибром 82 и 120-мм и двухсот военнослужащих из состава 53-й омбр.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 32 раза. Территорию Республики обстреливали из минометов калибром 82 и 120-мм, танков, БМП, БТР-ов, гранатометов и стрелкового оружия.
Минометные расчеты 46-й одшбр и 72-й омбр ВСУ выпустили 398 мин калибром 82 и 120-мм по районам населенных пунктов Ясиноватая, Спартак и аэропорта г. Донецка. С позиций 30-й омбр было выпущено по району поселку Белая Каменка 9 танковых снарядов и двенадцать мин различного калибра.
18.04.17, вторник
С утра и до позднего вечера было относительно тихо. За редким исключением были обстрел на южном фронте и в районе авдеевской промки.
19:20 на южном фронте на линии фронта Широкино – Водяное – Лебединское начался бой с применением к/к пулеметов, минометов и техники. Пока без артиллерии и танков.
22:20 на южном фронте три часа продолжаются позиционные бои с применением минометов 82 и 120-мм.
22:30 в Тельмоновском районе ВСУ, пытаясь вскрыть нашу оборону и огневые точки, ведут обстрелы наших позиций с к/к пулеметов и минометов.
22:40 ЯБП периодически стрелковое, в основном снайперские дуэли и работа пулеметов, видимо по засеченным снайперам.
Нашей разведкой фиксируются факты усиления группировки войск противника вдоль линии фронта, в том числе и размещение подразделений ВСУ на объектах гражданской промышленности и инфраструктуры. Так, на территории Авдеевского коксохимического завода выявлено размещение подразделений украинских силовиков. Подступы к местам расположения оборудованы в инженерном отношении и заминированы. Что представляет потенциальную опасность для мирных граждан.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз. Территорию обстреливали из миномётов калибром 82 и 120-мм, БМП, БТР-ов, гранатометов и стрелкового оружия.
С позиций 36-й обр морской пехоты ВСУ было выпущено 49 мин калибром 82 и 120-мм по районам поселков Сосновское и Саханка.
19.04.17, среда
С утра и до самого вечера было тихо, видимо сказывается погода. Ветер с холодным дождем.
16:50 ЯБП сильный бой с применением минометов и артиллерии.
17:10 Ясиноватая попала под обстрел минометов 120-мм.
19:10 поселок Зайцево под обстрелом из СПГ-9 и минометов 82-мм.
20:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается бой, работает минометы 82 и 120-мм, артиллерия и техника.
В районе населенного пункта Широкая Балка, нашими наблюдательными постами была замечена группа противника численностью до отделения, выдвигающаяся в сторону наших позиций. Нами велось наблюдение за происходящим, огонь на поражение не открывался.
При попытке проникновения на нашу территорию украинской ДРГ в районе поселка Широкая Балка на минах подорвались диверсанты ВСУ. В результате погиб один и трое диверсантов ранено. При осмотре места происшествия нами было обнаружено брошенное диверсантами вооружение, в том числе РПО «Шмель», наступательные гранаты РГН, мины ОЗМ, МОН и фугасы.
Данный факт доказывает, что украинская ДРГ планировала совершить теракты на территории Республики, а также подтверждает то, что ВСУ используют данное вооружение при ведении боевых действий. При этом, говоря о наличии данных средств только на вооружении подразделений Народной милиции, якобы, завезенных из России.
Фото найденного вооружения украинской ДРГ
За прошедшие сутки потери НМ ДНР составили: один погибший.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 25 раз. Территорию Республики обстреливали из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.
Минометные расчеты 72-й омбр ВСУ выпустили 79 мин калибром 82 и 120-мм по районам н.п. Ясиноватая, Васильевка и Белая Каменка. С позиций 46-й одшбр ВСУ выпустили 30 мин различного калибра по районам поселка Спартак и аэропорта г. Донецка. С позиций 53-й омбр военные преступники выпустили 12 мин калибром 82-мм по району поселка Зайцево, а с позиций 36-й обр морской пехоты четыре мины калибром 82-мм по районному поселку Безыменное.
20.04.17, четверг
С утра до обеда было тихо.
11:00 поселок Зайцево подвергся одиночному обстрелу СПГ-9.
12:15 наши батареи наносят удары по позициям ВСУ юго-западнее Донецка.
13:15 наши батареи наносят удары в районе поселка Коминтерново (ЛНР).
17:30 севернее Донецка в районе Аэропорт – Спартак позиционные вечерние бои с применением минометов. стрелковое и минометы.
17:30 в районе Ясиноватского блокпоста (ЯБП) бои с применением минометов и артиллерии.
19:50 в районе ЯБП бой усилился, работают без перерыва минометы и артиллерия противника.
21:40 на южном фронте снайперские дуэли, к/к, АГС и изредка миномёты.
21:45 в районе поселков Калиново (ЛНР) и Борщеватое (ЛНР) серьезный бой с применением 82-мм и 120-мм минометов, артиллерии и техники.
За прошедшие сутки ВСУ нас обстреляли 38 раз. При обстрелах территории Республики применялись: тяжелая артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.
21.04.17, пятница
Утром и до позднего вечера было тихо.
16:50 на южном фронте в районе Коминтерново и Ленинское начались позиционные перестрелки. Пока ничего серьезного.
16:50 западнее Докучаевска ВСУ пытаются накрывать наши позиции на высотках минами 82-мм и 120-мм.
16:50 поселок Крутая Балка под обстрелом 82-мм мин. Боев пока нет.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов АГС, СПГ и минометов.
17:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) идут позиционные бои с применением 120-мм минометов и 12-мм артиллерии.
21:55 на южном фронте пять часов с короткими перерывами идет бой с применением минометов и артиллерии. ВСУ применяют САУ «Гвоздика» калибра 122-мм.
За эти сутки потери среди военнослужащих ВСУ составили: 2 убитых и 8 раненых. Причем 1 убитых и 7 ранено были в Авдеевской промке.
За сутки ВСУ нас обстреляли 39 раз.
Территорию Республики обстреливали из минометов 82 и 120-мм калибра, танков, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелу со стороны ВСУ подверглись Ясиноватая, Яковлевка, Веселое, Спартак, район аэропорта г. Донецка. По указанным населенным пунктам со стороны позиций 46-й одшбр ВСУ было выпущено пятьдесят три мины различного калибра, 2 танковых выстрела и 266 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов.
По Саханке и Ленинскому было выпущено 215 боеприпасов из различных типов гранатометов с позиций 36-й обр морской пехоты ВСУ.
Противник активно применял стрелковое оружие вблизи Зайцево, Крутой Балки, Докучаевска, Доломитного и Петровского района Донецка.
22.04.17, суббота
В 9 утра под обстрел попала ДФС. На остальных участках фронта было тихо.
Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена и остановила свою работу из-за обстрелов. Об этом сегодня сообщил представитель коммунального предприятия компания «Вода Донбасса».
12:25 в районе Первомайска (ЛНР) слышна канонада в стороне позиций ВСУ в районе Попасная.
12:40 Докучаевск подвергается минометному обстрелу, есть попадания в жилые дома.
16:00 в районе ЯБП сильный бой с применением тяжелого вооружения.
17:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилился с применением минометов, артиллерии и танков.
18:30 в районе поселка Зайцево бой с применением РПГ и минометов.
18:50 в районе Первомайска (ЛНР) с обеда идут бои с применением минометов и техники. 20:30 в Петровском районе Донецка позиционный бой.
21:30 в районе Первомайска (ЛНР) восемь часов продолжаются бои с применением минометов и техники.
21:40 в Петровском районе Донецка несколько часов бой, периодически работают украинские минометы.
22:20 в районе поселка Зайцево бой продолжается с применением РПГ, АГС, минометов и техники.
22:20 на южном фронте наши позиции под сильным минометным обстрелом. Под прикрытием обстрела, ВСУ пытается продвинуться и улучшить свои позиции.
23:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов и техники.
В поселке Зайцево ранения получил мирный житель.
За прошедшие сутки ВСУ нас обстреляли 41 раз.
В общей сложности под огнем украинских подразделений оказались 13 населенных пунктов Республики. Восемь жилых домостроений за сутки получили повреждения в результате обстрелов стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, Докучаевске и Зайцево. По этим территориям они выпустили 15 мин калибром 82 и 120 мм. Обстрелами со стороны украинских силовиков повреждены в Докучаевске по улицам: Ленина, 100, 102, 104, 106, 108, Центральная, 93 и Полевая, 5. Кроме того, поврежден дом в поселке Зайцево по улице Полетаева, 187.
Наибольшему обстрелу со стороны украинских преступников подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка и район аэропорта города Донецка. По указанным районам со стороны позиций 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ было выпущено 92 мины различного калибра, шесть танковых выстрелов и 586 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов.
23.04.17, воскресенье
05:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП с раннего утра идет бой.07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП два с половиной часа идет бой, подключились минометные батареи противника.
23 апреля 2017 года, при следовании 2-х экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе н.п. Пришиб, произошёл подрыв на противотанковой мине одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение.
18:00 в районе Петровского района Донецка бои, периодически работают минометы.
18:00 наши накрывают позиции ВСУ севернее Бахмутки (ЛНР), где было замечено накопление л/с и техники.
21:10 в районе поселка Станица Луганская (ЛНР) на протяжении 20 минут периодически слушает канонаду.
22:10 в районе поселка Станица Луганская (ЛНР) около часа бои и канонада.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП тяжелые бои с применением всего вооружения, минометов, артиллерии и техники.
За прошедшие сутки потери НМ ДНР составили: один убитый и один раненый.
Командование 72 бригады, своим бездействием, продолжает приносить ВСУ небоевые потери. Причем с каждым днем они все комичнее. Например, вчера, по данным наших источников, командир отделения одного из подразделений бригады, решил провести занятие по огневой подготовке и показать подчиненным внутреннее устройство боеприпаса ВОГ-17. И не на плакате, как это принято везде, а вживую. В процессе разборки боеприпаса произошел взрыв. Итог – трое раненных. И так почти каждый день.
За сутки ВСУ обстреляли территорию Республики 28 раз. Обстреливали из артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
С позиций 72-йомбр ВСУ по районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и району аэропорта г. Донецка было выпущено 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 72 мины калибром 82 и 120-мм и 250 боеприпасов из различных видов гранатометов.
Всего за прошедшую неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое убитых и шестеро раненых.
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Напоминаем, что экстремистские украинские организации ОУН, "Правый сектор" запрещены в РФ по решению суда.
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