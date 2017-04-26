10:39 26 апреля

Натовский командир: русские снабжали талибов оружием

По словам генерала Джона Николсона, русские нарушали международное право, поставляя кое-кому оружие. По мнению высокопоставленных американских военных, Соединённым Штатам следует «противостоять действиям России в Афганистане».

Натовский командир: русские снабжали талибов оружием

Николсон и Мэттис. Фото: AFP


Командующий силами НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон убеждён, что Москва поставляла оружие боевикам «Талибана» (группировка запрещена в РФ). Вооружая «Талибан», Россия нарушала международное право, пишет британская газета «The Telegraph» . В том, что русские поставляли талибам оружие, у генерала «нет никаких сомнений».


Генерал Джон Николсон выступил в Кабуле на пару с Джеймсом Мэттисом, министром обороны США. Последний считает, что Америке необходимо противостоять России в её действиях в Афганистане — в стране, где некогда воевал и проиграл кровопролитную войну в 1980-х годах Советский Союз.

«Мы будем сотрудничать с Россией через дипломатию, — сказал мистер Мэттис. — Мы будем делать это там, где сможем, но нам придётся столкнуться с Россией и там, где то, что она делает, противоречит международному праву, а то и отрицает суверенитет других стран».

«К примеру, отправка сюда [в Афганистан] любого оружия из другой страны оказалась бы нарушением международного права», — уточнил он.

По словам анонимного американского военного чиновника, Россия поставляла талибам пулемёты и другое оружие. По данным разведки, оружие использовалось для нападения на силы безопасности Афганистана в южных провинциях Гильменд, Кандагар и Урузган.

Как отмечается в материале, Россия отрицает, что она оказывает какую-либо военную поддержку талибам, а контакты Москвы с группировкой ограничены соображениями в сфере безопасности и жёсткого принуждения религиозных фундаменталистов к примирению с правительством.

Что касается американского министра Мэттиса, то он был в Афганистане для проведения встреч с президентом Ашрафом Гани и другими политическими и военными лидерами. Администрация Дональда Трампа ставит целью разработать новую стратегию по Афганистану.

Издание напоминает, что более 140 афганских солдат погибли в пятницу, когда несколько боевиков и среди них смертников в военной форме проникли в военный комплекс в северной провинции Балх.

Мистер Мэттис уверил руководство страны, что международный контингент вместе с местными силами безопасности будет продолжать «стоять плечом к плечу с Афганистаном» в борьбе против терроризма. Талибов он заклеймил как «варваров».

Очевидно, добавим, что США не намерены отступаться от Афганистана. Разработка новой стратегии и заявление о борьбе «плечом к плечу» — тому свидетельства.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 60

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:19
    Натовский командир: русские снабжали талибов оружием
    Белые и пушистые решили пофилософствовать.Ню-ню
    Наблюдатель2014
    1. Shurik70 Сегодня, 07:34
      А ещё русские создали ядерное оружие, бомбили Японию, а ещё ... а ещё ... И вообще они РУССКИЕ! Вот!
      laughing
      Shurik70
      1. cniza Сегодня, 07:38
        Цитата: Наблюдатель2014
        Натовский командир: русские снабжали талибов оружием
        Белые и пушистые решили пофилософствовать.Ню-ню


        Продолжается демонизация России и подготовка к применению дополнительных санкций.
        cniza
      2. рич Сегодня, 08:36
        Империя зла, что с нее взять
        рич
      3. Тень тьмы Сегодня, 09:17
        А ещё русские создали ядерное оружие, бомбили Японию, а ещё ... а ещё ...

        Разрушили Рим, китайскую Великую стену и потопили Атлантиду, а ещё истребили всех динозавров! Только тихо, пусть и дальше все думают что это был метеорит! bully
        Русские хакеры.
        Тень тьмы
    2. сибиралт Сегодня, 07:48
      Неужто у НАТО возникли проблемы по торговле афганским опиумом? belay
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 08:37
        Более того талибы и российские спецслужбы контрголируют наркотрафики через Россию в Европу.И этим расчитываются талибы за оружие. Почему журналисты не проведут по этому вопросу свое расследование. Много интересного можно узнать. fool
        рич
    3. Kibalchish Сегодня, 08:54
      А они типа их не снабжали оружием в свое время? Чего это? Им можно, а нам нельзя? Мы тоже хотим!
      Kibalchish
      1. Genry Сегодня, 09:35
        И "стингеры" были в Афгане по международному праву.
        Genry
    4. venik Сегодня, 09:38
      Цитата: Наблюдатель2014
      Белые и пушистые решили пофилософствовать.Ню-ню

      =====
      Ну а как же без них то? В "каждой бочке затычка"......
      venik
  2. Владимирец Сегодня, 07:19
    "По словам генерала Джона Николсона, русские нарушали международное право, поставляя кое-кому оружие."

    Вот это поворот! belay На пенсии этот персонаж может писать сценарии для голливудских фантастических боевиков. А кто, интересно, создатель Талибана? what
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 07:28
      Доказательств как всегда НОЛЬ. как говорится , главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.. laughing
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:31
        Цитата: Чёрный
        Доказательств как всегда НОЛЬ. как говорится , главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.. laughing

        hi Матрасам уже давно никакие доказательства нафиг не нужны . Как всегда - сваливают на Россию то , в чём сами виноваты .
        bouncyhunter
        1. PSih2097 Сегодня, 07:37
          Цитата: bouncyhunter
          Матрасам уже давно никакие доказательства нафиг не нужны . Как всегда - сваливают на Россию то , в чём сами виноваты .

          вспомнилось...
          — Когда у вас где-нибудь что-то опять бабахнет или обрушится, — пожал плечами министр иностранных дел России на очередной пресс-конференции, — вы уж там не слишком утруждайтесь в поисках виновников. Валите и это на нас — не в первый раз небось… Мы такие, от нас всего ожидать можно… Доказывать свою непричастность мы попросту не станем, смысла нет — у вас всегда виновник известен заранее. Так что не утруждайтесь установлением истинных причин! А то еще кого-нибудь не того потом отыщете, конфуз выйти может! Ведь в демократических странах ничего и никогда случайно не ломается, всегда Кремль виноват! Почитаешь ваши газеты, и сам, того и гляди, поверишь в то, что лично президент России опору у рухнувшего моста подпиливал. А снесенную наводнением плотину своими руками подкапывал министр обороны.(с)Александр Конторович "Музейный экспонат"
          PSih2097
        2. cniza Сегодня, 07:40
          Они вознесли себя в ранг безгрешных и вправе за всех все решать , это всегда приводило к краху ... , а если по простому - надувают щеки , забывая что могут лопнуть.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 07:42
            Привет , Витя ! hi
            Цитата: cniza
            надувают щеки , забывая что могут лопнуть.

            Давно жду этого эффектного финала .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 07:52
              Доброго времени Паша , забрызгает всех дерьмом , поэтому надо этого избежать , лучше пусть медленно сдуются.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 07:56
                Цитата: cniza
                забрызгает всех дерьмом , поэтому надо этого избежать , лучше пусть медленно сдуются.

                Эти медленно сдуваться не умеют . Надо просто подальше стоять чтобы не обляпало .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 07:58
                  В этом вижу нашу задачу - помочь им медленно сдуться.
                  cniza
  3. мичман Сегодня, 07:26
    Он забыл как США поставляли "Стрингеры", стрелковое оружие и боеприпасы в Афганистан душманам . Нам пришлось вывести 40-ю армию из-за этого. США вскормило душманов. Мне пришлось участвовать в этом конфликте. Под Ташкентом развернули РСДН "Тропик" для точного бомбометания. Честь имею
    мичман
    1. san4es Сегодня, 08:22
      ...Наверное "забыл". Вот памятка:
      san4es
      1. Околоточный Сегодня, 08:27
        Правильно Юрий Григорьевич. Получите "тем же концом по тому же месту". "Ничего личного, только бизнес".
        Околоточный
    2. ser65 Сегодня, 10:34
      "Нам пришлось вывести 40-ю армию из-за этого." вы это серьёзно?
      ser65
  4. Шукшин Сегодня, 07:27
    Предлагаю провести НЕЗАВИСИМОЕ расследование.
    После которого придать международному трибуналу, создателей, покровителей и спонсоров "Талибана".
    Шукшин
    1. рич Сегодня, 08:45
      А чего их искать. Талибан - зто не ИГ и Аль-каяда. Талибан -это структура, в своё время созданная без поддержки западных спецслужб. Талибан - это в двух словах самооборона пуштунских племен Афганистана против моджахедов, с целью создания "истинно исламского" государства
      Оно направлено против правительства, а так-же против иностранной интервенции и всех военно-политических группировок афганских моджахедов, непрерывно боровшихся за власть после ухода в 1989 г. из Афганистана советских войск. Вобщем афганские шариат-махновцы
      "Талибан" свое название получило от слова "талиб" – учащийся духовного учебного заведения, поскольку ядром движения стали бывшие учащиеся медресе, оставшихся сиротами во время афганской войны
      рич
  5. Мар.Тира Сегодня, 07:27
    Цитата: Владимирец
    "По словам генерала Джона Николсона, русские нарушали международное право, поставляя кое-кому оружие."
    Вот это поворот! belay На пенсии этот персонаж может писать сценарии для голливудских фантастических боевиков. А кто, интересно, создатель Талибана? what

    Они Аль Каиду создали.А Талибан ,возник из-за внутиклановых разборок внутри самого Афганистана,как протестное движение пуштунов против власти узбеков.А вот высказывание его символично.Только тот кто сам занимается поставками оружия противникам власти,может это сказать.
    Мар.Тира
    1. Владимирец Сегодня, 07:36
      Цитата: Мар.Тира
      А Талибан ,возник из-за внутиклановых разборок внутри самого Афганистана,как протестное движение пуштунов против власти узбеков.

      Допустим, тем не менее, США активно его поддерживало, напрямую или опосредованно через персидские монархии.
      Владимирец
  6. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:31
    Ключевая фраза: "По мнению." Дальше можно не читать.
    Лёня Пантелеев
  7. Чёрный Сегодня, 07:35
    Цитата: Шукшин
    Предлагаю провести НЕЗАВИСИМОЕ расследование.
    После которого придать международному трибуналу, создателей, покровителей и спонсоров "Талибана".

    Какое международное расследование? Назовите хоть одну независимую авторитетную международную организацию. Ныне существвющие давно превратились в адвокатов США, которые оправдывают любяе их действия.....
    Чёрный
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:35
    Стоит ли вообще возмущаться? Кто громче всех кричит "Держи вора!" Вот то-то же laughing
    Горный стрелок
  9. Павловский Сегодня, 07:36

    Похоже кто то из них русский... Кто?
    Павловский
    1. zoolu300 Сегодня, 08:43
      Вот и доказательство привели русских поставок и участия. Ясно что комок пошит на фабрике "Большевичка" и рожа рязанская, а у тех кто видит на типе с орегонской рожей "Гриндерс" галики или зрение нужно проверить. Жаль что "олигархат" РФ реально не способен поставлять антиматрасным силам оружие, ибо тогда матрасы умылись бы кровью по всему миру.
      zoolu300
  10. Altona Сегодня, 07:43
    Цитата: мичман
    Он забыл как США поставляли "Стрингеры", стрелковое оружие и боеприпасы в Афганистан душманам . Нам пришлось вывести 40-ю армию из-за этого. США вскормило душманов. Мне пришлось участвовать в этом конфликте. Под Ташкентом развернули РСДН "Тропик" для точного бомбометания. Честь имею

    -------------------------------
    Оружие наверняка хохлятское, ещё с советских складов. Хохлов на этом неоднократно палили, но виноваты конечно русские.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 07:54
      Да чьё угодно может быть , но скакуны суетятся там больше всех , а обвинять будут Россию.
      cniza
    2. Ныробский Сегодня, 08:00
      Цитата: Altona
      Оружие наверняка хохлятское, ещё с советских складов. Хохлов на этом неоднократно палили, но виноваты конечно русские.

      Стопудово! Те же матрасы, помогали укропам переправить оружие афганскому филиалу игиловцев, а талибанцы перехватили. Что бы самим соскочить и прикрыть поставщика, решили свалить всё на Россию, т.к.оружие всё равно с клеймом СССР.
      Ныробский
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
        Привет , Дима ! hi
        Цитата: Ныробский
        Те же матрасы, помогали укропам переправить оружие афганскому филиалу игиловцев, а талибанцы перехватили. Что бы самим соскочить и прикрыть поставщика, решили свалить всё на Россию, т.к.оружие всё равно с клеймом СССР.

        То ли он бушлат спёр , то ли у него свистнули - но слух-то уже пошёл ...
        bouncyhunter
  11. Ст.пропорщик Сегодня, 07:44
    Привычная песня: "Я убежден...", а я вот убежден, что русским оружием торгует окраина, ей сильно деньги нужны. Генералу мало платят - мог бы купить, что ли советский пулемет и предоставить как факт, а то - "Убежден".
    Ст.пропорщик
  12. Мар.Тира Сегодня, 07:46
    Цитата: Владимирец
    Цитата: Мар.Тира
    А Талибан ,возник из-за внутиклановых разборок внутри самого Афганистана,как протестное движение пуштунов против власти узбеков.

    Допустим, тем не менее, США активно его поддерживало, напрямую или опосредованно через персидские монархии.

    Согласен.Я про это и говорю.Политика кнута и пряника.Госдеп пытается и запугивать,и заигрывать с ними Не давнее выступление пресс секретаря Госдепа США ,яркое тому подтверждение.Он говорит ,мы не против Талибов,пусть они перестанут убивать нас,режим правительства Афганистана,сложат оружие,и добро пожаловать в демократический мир.А на следующий день сбрасывают мать всех бомб.Красота!!!!Пойдут на поводу у них Талибы,оружие хлынет к ним потоком.И плевать США хотели на все законы цивилизации.
    Мар.Тира
  13. лесовозник Сегодня, 07:48
    Не ребят - это не героин - это синтетика так выстёгивают под "скоростью" - тяжёлый случай
    лесовозник
  14. Васян1971 Сегодня, 07:51
    А Россия такая! Так и норовит порой кое-где кое-что кое-кому поставить! wassat
    Васян1971
  15. vladimirvn Сегодня, 08:05
    Чья бы корова мычала?!!
    vladimirvn
  16. askort154 Сегодня, 08:13
    Надо же, "исключительные" вспомнили про международное право, а сами пользуются им, как зонтиком от дождя. tongue
    askort154
  17. Sasha_Sar Сегодня, 08:21
    А то что эти парни снабжают оружием всех кого не лень, ой простите у них они повстанцами , борцами за демократию называются. Если честно то мне на плевать снабжали наши талибов оружием или нет, а да же если и снабжали?! Значит перешли от слов к делу и руководствуются словами ...У НАС НЕТ НИ ВЕЧНЫХ СОЮЗНИКОВ, НИ ПОСТОЯННЫХ ВРАГОВ, НО ПОСТОЯННЫ И ВЕЧНЫ НАШИ ИНТЕРЕСЫ, И ЗАЩИЩАТЬ ИХ – НАШ ДОЛГ
    Sasha_Sar
  18. segamegament Сегодня, 08:21
    Отлично! Как говорится попробуйте на вкус собственное блюдо... горько, нет? А рожу корчите, что наплодили, то и жрите, падлы матрасные...
    segamegament
  19. Aleks713 Сегодня, 08:22
    «Нет никаких сомнений» - самый весомый аргумент? выходит, других доказательств не нужно, достаточно "чес-слово" американского генерала?
    А с другой стороны, как говорится, долг платежом страшен. США афганским исламистам поставляли оружие против нас в 80-е годы ХХ века. Вот и ответка приходит.
    Пусть привыкают, что государственные интересы России выше любого американского якобы международного права.
    Aleks713
  20. romandostalo Сегодня, 08:30
    Слишком много времени прошло со времён Вьетнама. Давно по морде не получали!
    romandostalo
  21. To be or not to be Сегодня, 08:32
    "Натовский командир: русские снабжали талибов оружием"
    НАТОВСКОЕ обычное прикрытие своих неблагородных дел
    Перевод с НАТОВСКОГО на нормальный:"НАТО всегда снабжало талибов оружием!"
    А Вот и причина (попались на горячем)--Только в болгарской Прессе появилось разоблачения о поставке Болгарией оружия антиасадовским группировкам -тут как тут друзья по НАТО пришли на помощь...
    To be or not to be
  22. rotmistr60 Сегодня, 08:37
    нам придётся столкнуться с Россией и там, где то, что она делает, противоречит международному праву, а то и отрицает суверенитет других стран».

    Прямо по Фрейду. Подсознание сработало и генерал выдал на гора то, чем занимаются Сша уже десятки лет. Раньше я удивлялся как можно так откровенно и нагло врать и при этом самому верить в то, что сказал. Теперь (за десятки лет) привык и воспринимаю это, как одно из составляющих американского менталитета.
    rotmistr60
  23. Farid05 Сегодня, 08:43
    хочу чтобы это оказалось правдой. Месть сладка, даже спустя 30 лет как мы оттуда го вышли.
    Farid05
  24. nov_tech.vrn Сегодня, 08:51
    Вор громче всех кричит, держи вора. Это пресловутые миротворцы поддерживали наркоторговцев, как явно так и неявно. Если были бы зафиксированы поставки хоть кремниевых ружей или луков, все средства массовой дезинформации кричали бы об этом на каждом шагу. А тут два белых и пушистых генерала, решили доказать, что это не они воевать не умеют, это им мешают.
    nov_tech.vrn
  25. KIBL Сегодня, 09:01
    Все просто,талибы срывают американцам поставки опиумного мака.Производители героина напрягают Пентагон
    KIBL
  26. Галеон Сегодня, 09:10
    Натовский командир: русские снабжали талибов оружием

    К чему может привести легализация легких наркотиков, регулярное смотрение телевизора и жевание жвачки...
    Галеон
  27. ИванИванов Сегодня, 09:11
    А чем еще объяснить собственные неудачи. У нас неплохие отношения с официальным афганистаном, зачем вооружать их противников? под обещания противостоять ИГ?
    ИванИванов
  28. Pacifist Сегодня, 09:17
    Вообще-то это их епархия. Всю жизнь движения американцы снабжали их. Теперь начали валить с больной головы на здоровую. Все как обычно, не удивили. И то, что у них нет никаких сомнений тоже не удивляет. Исключительные, с ясным, без капли сомнения взором, паскудные т.вари, без стыда и совести.
    Pacifist
  29. Толстоевский Сегодня, 09:22
    у нато своё оружие - ХУЦПА
    Толстоевский
  30. 4ekist Сегодня, 09:31
    Цитата: Лёня Пантелеев
    Ключевая фраза: "По мнению." Дальше можно не читать.

    Правильно, пусть свое мнение заткнут себе в ..... Кто вооружает , обучает , провоцирует в Афганестане давно известно с 20-х годов прошлого столетия-это господа англосаксы (Великобритания и США).
    4ekist
  31. Orionvit Сегодня, 09:34
    Цитата: Владимирец
    На пенсии этот персонаж может писать сценарии

    На пенсии, данный персонаж прозреет, и начнёт говорить правду, о которой сейчас не может даже заикнуться, в силу своего служебного положения. Особенно понравилось
    В том, что русские поставляли талибам оружие, у генерала «нет никаких сомнений».
    Зачем какие то доказательства, главное, что бы не было сомнений.
    Orionvit
  32. gleb49 Сегодня, 09:38
    Талибан - наши друзья навек!Будет свой жандарм в Средней Азии и Пакистане.Да и ИГ не поздоровится.
    gleb49
  33. Willkinz Сегодня, 10:07
    Охреневший генерал. Вся Игил ходит с американским оружием ( якобы потерянным США при передаче умеренной оппозиции), ездят на Хамерах, а он заблеял о русском оружии. Курды, которые воюют под эгидой США воюют российским оружием, так об этом америкосы молчат. На ходу придумывают чем бы Россию зацепить, а наши всё опровергают, опровергают, опровергают. Уже давно бы озадачили америкосов какой нибудь информационной подлянкой. Пусть с пеной у рта доказывают, что не верблюды. Они такие наивные бывают, а наши всё стесняются их разводить.
    Willkinz
  34. Стройбат запаса Сегодня, 10:18
    Не нарушая международное право поставлять оружие кому угодно (в т.ч. террористам) могут только наши "исключительные" Д.Б.
    И кстати, а доказательства, кроме "уверенности" у него есть? А то надоело уже. То пробирки со стиральным порошком, то Асад, бомбящий уничтоженным химоружием по принципу "назло маме отморожу уши", то Россия "нарушающая РСМД"... Скучно, девочки...(с)
    Стройбат запаса
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