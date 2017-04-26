Натовский командир: русские снабжали талибов оружием
По словам генерала Джона Николсона, русские нарушали международное право, поставляя кое-кому оружие. По мнению высокопоставленных американских военных, Соединённым Штатам следует «противостоять действиям России в Афганистане».
Командующий силами НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон убеждён, что Москва поставляла оружие боевикам «Талибана» (группировка запрещена в РФ). Вооружая «Талибан», Россия нарушала международное право, пишет британская газета «The Telegraph» . В том, что русские поставляли талибам оружие, у генерала «нет никаких сомнений».
Генерал Джон Николсон выступил в Кабуле на пару с Джеймсом Мэттисом, министром обороны США. Последний считает, что Америке необходимо противостоять России в её действиях в Афганистане — в стране, где некогда воевал и проиграл кровопролитную войну в 1980-х годах Советский Союз.
«Мы будем сотрудничать с Россией через дипломатию, — сказал мистер Мэттис. — Мы будем делать это там, где сможем, но нам придётся столкнуться с Россией и там, где то, что она делает, противоречит международному праву, а то и отрицает суверенитет других стран».
«К примеру, отправка сюда [в Афганистан] любого оружия из другой страны оказалась бы нарушением международного права», — уточнил он.
По словам анонимного американского военного чиновника, Россия поставляла талибам пулемёты и другое оружие. По данным разведки, оружие использовалось для нападения на силы безопасности Афганистана в южных провинциях Гильменд, Кандагар и Урузган.
Как отмечается в материале, Россия отрицает, что она оказывает какую-либо военную поддержку талибам, а контакты Москвы с группировкой ограничены соображениями в сфере безопасности и жёсткого принуждения религиозных фундаменталистов к примирению с правительством.
Что касается американского министра Мэттиса, то он был в Афганистане для проведения встреч с президентом Ашрафом Гани и другими политическими и военными лидерами. Администрация Дональда Трампа ставит целью разработать новую стратегию по Афганистану.
Издание напоминает, что более 140 афганских солдат погибли в пятницу, когда несколько боевиков и среди них смертников в военной форме проникли в военный комплекс в северной провинции Балх.
Мистер Мэттис уверил руководство страны, что международный контингент вместе с местными силами безопасности будет продолжать «стоять плечом к плечу с Афганистаном» в борьбе против терроризма. Талибов он заклеймил как «варваров».
Очевидно, добавим, что США не намерены отступаться от Афганистана. Разработка новой стратегии и заявление о борьбе «плечом к плечу» — тому свидетельства.
Николсон и Мэттис. Фото: AFP
Командующий силами НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон убеждён, что Москва поставляла оружие боевикам «Талибана» (группировка запрещена в РФ). Вооружая «Талибан», Россия нарушала международное право, пишет британская газета «The Telegraph» . В том, что русские поставляли талибам оружие, у генерала «нет никаких сомнений».
Генерал Джон Николсон выступил в Кабуле на пару с Джеймсом Мэттисом, министром обороны США. Последний считает, что Америке необходимо противостоять России в её действиях в Афганистане — в стране, где некогда воевал и проиграл кровопролитную войну в 1980-х годах Советский Союз.
«Мы будем сотрудничать с Россией через дипломатию, — сказал мистер Мэттис. — Мы будем делать это там, где сможем, но нам придётся столкнуться с Россией и там, где то, что она делает, противоречит международному праву, а то и отрицает суверенитет других стран».
«К примеру, отправка сюда [в Афганистан] любого оружия из другой страны оказалась бы нарушением международного права», — уточнил он.
По словам анонимного американского военного чиновника, Россия поставляла талибам пулемёты и другое оружие. По данным разведки, оружие использовалось для нападения на силы безопасности Афганистана в южных провинциях Гильменд, Кандагар и Урузган.
Как отмечается в материале, Россия отрицает, что она оказывает какую-либо военную поддержку талибам, а контакты Москвы с группировкой ограничены соображениями в сфере безопасности и жёсткого принуждения религиозных фундаменталистов к примирению с правительством.
Что касается американского министра Мэттиса, то он был в Афганистане для проведения встреч с президентом Ашрафом Гани и другими политическими и военными лидерами. Администрация Дональда Трампа ставит целью разработать новую стратегию по Афганистану.
Издание напоминает, что более 140 афганских солдат погибли в пятницу, когда несколько боевиков и среди них смертников в военной форме проникли в военный комплекс в северной провинции Балх.
Мистер Мэттис уверил руководство страны, что международный контингент вместе с местными силами безопасности будет продолжать «стоять плечом к плечу с Афганистаном» в борьбе против терроризма. Талибов он заклеймил как «варваров».
Очевидно, добавим, что США не намерены отступаться от Афганистана. Разработка новой стратегии и заявление о борьбе «плечом к плечу» — тому свидетельства.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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