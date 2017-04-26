В РФ создается глиссирующая БМП для загоризонтной высадки

Вскоре после заключения государственного контракта работы по этой НИР были заказчиком остановлены.

Это американская концепция, создававшаяся еще в 1970-х годах.

У нас совершенно другой ТВД, более оборонительного характера. Россия не нуждается в таких десантных операциях. Загоризонтное десантирование – это красиво, но не очень эффективно. Страны с развитыми ВВС или ракетно-артиллерийскими системами в состоянии потопить десантные корабли даже на таком удалении, поэтому американский способ высадки десанта пригоден разве что для свержения неугодных режимов в "банановых республиках". Даже с КНДР этот фокус уже не пройдет.