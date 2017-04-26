В РФ создается глиссирующая БМП для загоризонтной высадки
Согласно информации интернет-портала flotprom.ru , главный конструктор научно-производственного центра "Специальное машиностроение" (НПЦ СМ) МГТУ им. Баумана Сергей Попов пояснил, что с 2013 года ведется разработка боевой машины для морской пехоты (БММП). Изначально работы осуществлялись в рамках гособоронзаказа, однако заказчик остановил их и в данный момент они ведутся в инициативном порядке.
Как заявил С. Попов, разработка БМПП велась еще в 1980-х годах в рамках инициативной ОКР. Позднее рассматривались различные варианты БММП – колесный, гусеничный, четырехгусеничный и даже шнеко-роторный. В качестве одного из них рассматривалась глиссирующая машина с газотурбинным двигателем ГТД-1250, созданным для танка Т-80.
В современных условиях разработчики столкнулись с проблемой амфибийности машины. На воде она должна представлять собой быстроходный катер, способный преодолеть дистанцию, необходимую для загоризонтной высадки, и выдержать волну высотой не менее 1,5 метров. На суше БММП должна являться полноценным транспортером для пехоты. Разработчик справился, по крайней мере, с задачей мореходности: в декабре 2014 года была подана заявка на патент мореходной скоростной амфибии с изменяемой поверхностью глиссирования, он был опубликован в марте 2016 года.
Машина оснащена двумя боковыми щитками по бортам корпуса, на концах которых располагаются управляемые гидродинамические поверхности. Щитки и поверхности могут менять свое положение, уменьшая гидродинамическое сопротивление и управляя дифферентом и креном. Таким образом БММП выходит на глиссаду при меньшей потребной мощности.
В 2015 году на Международном военно-морском салоне был продемонстрирован масштабный макет машины.
Адмирал Игорь Хмельнов (в 1995-1996 годах командовал ТОФ) полагает, что большие десантные корабли, находящиеся в составе флота, не совсем подходят для загоризонтной высадки.
К 2015 году в США был разработан EFV (Expeditionary Fighting Vehicle) – 34-тонный гусеничный глиссирующий бронетранспортер. Для него характерна скорость хода на воде до 46 км/ч. На текущий момент массовое производство EFV не началось.
Экс-начальник Береговых войск (1987-1995) генерал-полковник Иван Скуратов считает, что нет нужды копировать американские стандарты, тем более учитывая финансовые возможности стран:
В начале апреля в СМИ появились сведения о включении разработки семейства машин на базе БММП в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. Разработчик пока не известен. Изначально в 2013 году им должен был стать КамАЗ, затем конкурс выиграла "Бауманка". В конце 2015 года было заявлено о том, что военную технику для морской пехоты будет создавать КБ "Волгоградского тракторного завода".
Вскоре после заключения государственного контракта работы по этой НИР были заказчиком остановлены.
Как заявил С. Попов, разработка БМПП велась еще в 1980-х годах в рамках инициативной ОКР. Позднее рассматривались различные варианты БММП – колесный, гусеничный, четырехгусеничный и даже шнеко-роторный. В качестве одного из них рассматривалась глиссирующая машина с газотурбинным двигателем ГТД-1250, созданным для танка Т-80.
В современных условиях разработчики столкнулись с проблемой амфибийности машины. На воде она должна представлять собой быстроходный катер, способный преодолеть дистанцию, необходимую для загоризонтной высадки, и выдержать волну высотой не менее 1,5 метров. На суше БММП должна являться полноценным транспортером для пехоты. Разработчик справился, по крайней мере, с задачей мореходности: в декабре 2014 года была подана заявка на патент мореходной скоростной амфибии с изменяемой поверхностью глиссирования, он был опубликован в марте 2016 года.
Машина оснащена двумя боковыми щитками по бортам корпуса, на концах которых располагаются управляемые гидродинамические поверхности. Щитки и поверхности могут менять свое положение, уменьшая гидродинамическое сопротивление и управляя дифферентом и креном. Таким образом БММП выходит на глиссаду при меньшей потребной мощности.
В 2015 году на Международном военно-морском салоне был продемонстрирован масштабный макет машины.
Адмирал Игорь Хмельнов (в 1995-1996 годах командовал ТОФ) полагает, что большие десантные корабли, находящиеся в составе флота, не совсем подходят для загоризонтной высадки.
Это американская концепция, создававшаяся еще в 1970-х годах.
К 2015 году в США был разработан EFV (Expeditionary Fighting Vehicle) – 34-тонный гусеничный глиссирующий бронетранспортер. Для него характерна скорость хода на воде до 46 км/ч. На текущий момент массовое производство EFV не началось.
Экс-начальник Береговых войск (1987-1995) генерал-полковник Иван Скуратов считает, что нет нужды копировать американские стандарты, тем более учитывая финансовые возможности стран:
У нас совершенно другой ТВД, более оборонительного характера. Россия не нуждается в таких десантных операциях. Загоризонтное десантирование – это красиво, но не очень эффективно. Страны с развитыми ВВС или ракетно-артиллерийскими системами в состоянии потопить десантные корабли даже на таком удалении, поэтому американский способ высадки десанта пригоден разве что для свержения неугодных режимов в "банановых республиках". Даже с КНДР этот фокус уже не пройдет.
В начале апреля в СМИ появились сведения о включении разработки семейства машин на базе БММП в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. Разработчик пока не известен. Изначально в 2013 году им должен был стать КамАЗ, затем конкурс выиграла "Бауманка". В конце 2015 года было заявлено о том, что военную технику для морской пехоты будет создавать КБ "Волгоградского тракторного завода".
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти