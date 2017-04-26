10:47 26 апреля

В РФ создается глиссирующая БМП для загоризонтной высадки

Согласно информации интернет-портала flotprom.ru , главный конструктор научно-производственного центра "Специальное машиностроение" (НПЦ СМ) МГТУ им. Баумана Сергей Попов пояснил, что с 2013 года ведется разработка боевой машины для морской пехоты (БММП). Изначально работы осуществлялись в рамках гособоронзаказа, однако заказчик остановил их и в данный момент они ведутся в инициативном порядке.

Вскоре после заключения государственного контракта работы по этой НИР были заказчиком остановлены.


В РФ создается глиссирующая БМП для загоризонтной высадки



Как заявил С. Попов, разработка БМПП велась еще в 1980-х годах в рамках инициативной ОКР. Позднее рассматривались различные варианты БММП – колесный, гусеничный, четырехгусеничный и даже шнеко-роторный. В качестве одного из них рассматривалась глиссирующая машина с газотурбинным двигателем ГТД-1250, созданным для танка Т-80.

В современных условиях разработчики столкнулись с проблемой амфибийности машины. На воде она должна представлять собой быстроходный катер, способный преодолеть дистанцию, необходимую для загоризонтной высадки, и выдержать волну высотой не менее 1,5 метров. На суше БММП должна являться полноценным транспортером для пехоты. Разработчик справился, по крайней мере, с задачей мореходности: в декабре 2014 года была подана заявка на патент мореходной скоростной амфибии с изменяемой поверхностью глиссирования, он был опубликован в марте 2016 года.

Машина оснащена двумя боковыми щитками по бортам корпуса, на концах которых располагаются управляемые гидродинамические поверхности. Щитки и поверхности могут менять свое положение, уменьшая гидродинамическое сопротивление и управляя дифферентом и креном. Таким образом БММП выходит на глиссаду при меньшей потребной мощности.



В 2015 году на Международном военно-морском салоне был продемонстрирован масштабный макет машины.

Адмирал Игорь Хмельнов (в 1995-1996 годах командовал ТОФ) полагает, что большие десантные корабли, находящиеся в составе флота, не совсем подходят для загоризонтной высадки.

Это американская концепция, создававшаяся еще в 1970-х годах.


К 2015 году в США был разработан EFV (Expeditionary Fighting Vehicle) – 34-тонный гусеничный глиссирующий бронетранспортер. Для него характерна скорость хода на воде до 46 км/ч. На текущий момент массовое производство EFV не началось.

Экс-начальник Береговых войск (1987-1995) генерал-полковник Иван Скуратов считает, что нет нужды копировать американские стандарты, тем более учитывая финансовые возможности стран:

У нас совершенно другой ТВД, более оборонительного характера. Россия не нуждается в таких десантных операциях. Загоризонтное десантирование – это красиво, но не очень эффективно. Страны с развитыми ВВС или ракетно-артиллерийскими системами в состоянии потопить десантные корабли даже на таком удалении, поэтому американский способ высадки десанта пригоден разве что для свержения неугодных режимов в "банановых республиках". Даже с КНДР этот фокус уже не пройдет.


В начале апреля в СМИ появились сведения о включении разработки семейства машин на базе БММП в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. Разработчик пока не известен. Изначально в 2013 году им должен был стать КамАЗ, затем конкурс выиграла "Бауманка". В конце 2015 года было заявлено о том, что военную технику для морской пехоты будет создавать КБ "Волгоградского тракторного завода".


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Комментарии 26

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  1. cniza Сегодня, 07:43
    В начале апреля в СМИ появились сведения о включении разработки семейства машин на базе БММП в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. Разработчик пока не известен. Изначально в 2013 году им должен был стать КамАЗ, затем конкурс выиграла "Бауманка". В конце 2015 года было заявлено о том, что военную технику для морской пехоты будет создавать КБ "Волгоградского тракторного завода".



    Долго не мог понять , что хотели до нас донести ?
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:51
      Цитата: cniza
      Долго не мог понять , что хотели до нас донести ?

      Видимо то , что эта БММП сродни кораблю-призраку ... request
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 08:02
        Создается впечатление , что у нас ищут способ как не сделать и себя оправдать , при этом освоив бюджет.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:11
          Аналогичные мысли посещают . Правда , в статье есть оговорка о "инициативной разработке" , но кого это остановит ?
          bouncyhunter
      2. venaya Сегодня, 08:15
        Цитата: bouncyhunter
        эта БММП сродни кораблю-призраку ...

        Давно я ждал аппаратов с таким принципом передвижения по воде. При доработке возможно значительное увеличение скорости передвижения, правда обеспечить при этом мореходность почти не возможно, для больших скоростей желательно гладкая поверхность воды.
        venaya
      3. рич Сегодня, 08:33
        Тема очень интересная.Кроме загоризонтной высадки десанта ещё много где можно применить.Почему бы например не разогнать ПТС-3 с помощью этой системы.С 10км до 40-50км.Попробовать на БМП-3.Реки никто не отменял для форсирования.
        Если получится то у неё есть экспортный потенциал для островных государств.Для МЧС такой транспортёр мне кажется будет в самый раз.
        рич
        1. dauria Сегодня, 09:01
          С 10км до 40-50км.Попробовать на БМП-3.


          Трудность в переходе на режим глиссирования - в момент "волнового кризиса" нужна мощность вдвое больше , чем у БМП. Потом она начнет глиссировать и с 20 л.с. на тонну. Есть ли возможность так кратковременно форсировать движок ? А просто поставить лишние лошадки на БМП - палка о двух концах. Это и на запасе хода отразится, да и на всей конструкции. Ради речки ( даже Волги) шириной 1 км ( а таких мест немного) городить огород нет смысла.
          dauria
    2. Самаритянин Сегодня, 09:55
      Цитата: cniza
      В начале апреля в СМИ появились сведения о включении разработки семейства машин на базе БММП в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. Разработчик пока не известен. Изначально в 2013 году им должен был стать КамАЗ, затем конкурс выиграла "Бауманка". В конце 2015 года было заявлено о том, что военную технику для морской пехоты будет создавать КБ "Волгоградского тракторного завода".

      Долго не мог понять , что хотели до нас донести ?

      Ага в названии ...СОЗДАЁТСЯ... по тексту нам такое не надо!!!
      Америкосы и то отказались, а ведь у них был вариант:
      Самаритянин
  2. Coronel76 Сегодня, 07:44
    Это квадратно гнездовое убожество создал человек с атрафированным чувством прекрасного. Боевая машина должна быть красивой. Я бы на такой высаживаться не стал.
    Coronel76
    1. zivXP Сегодня, 07:56
      Хотите умереть красиво? Десантная машина должна во первых быть функциональной и безопасной для экипажа.
      zivXP
      1. Per se. Сегодня, 10:37
        Цитата: zivXP
        Хотите умереть красиво?
        Умереть "красиво", скорее, это на глиссирующем мастодонте и получится. Сомнительная "лодка" на воде, и сомнительная бронетехника на суше. Надо понимать, что эффект глиссера возможен лишь при относительно спокойном море, а "загоризонтная высадка" далеко не везде нам нужна и возможна. Чего ради огород городить с этим уродством? Почему БМП-3Ф нельзя для морпехов параллельно закупать, не понятно, пусть и при работах над иной техникой для высадки... Имеем колёсные БТР для морской пехоты и изобретаем глиссирующую хрень в подражании америкосам.
        Per se.
    2. askort154 Сегодня, 07:58
      Coronel76......Я бы на такой высаживаться не стал.

      Да уж. Больше смахивает на многоместный гробик.
      askort154
    3. Nikolaevich I Сегодня, 09:55
      Цитата: Coronel76
      Я бы на такой высаживаться не стал.

      Не хочешь или не можешь ? no Не можешь-научим;не хочешь-заставим! angry
      Nikolaevich I
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:50
    Видел по ТВ про амерский EFV -эффектно волны рассекает, и по берегу шустро бегает, но вес и высота ! И явно цена !
    Может поэтому и не пошел в серию.
    Uncle Lee
    1. san4es Сегодня, 07:54
      EFV на плаву

      san4es
  4. Svetoch Сегодня, 07:50
    Интересная машина. Даже если она не нужна, любые разработки это хорошо. Не пойдёт разработка способа сдесь может зайдёт в другом месте. soldier
    Svetoch
    1. Orionvit Сегодня, 08:25
      Концепция отработана уже давно, даже с использованием подводных крыльев, вот только желание сделать "пять в одном", ещё никому не удавалось. Любое умение боевой машины, хорошо делать что то одно, всегда влечет за собой ухудшение параметров в другом. Основной акцент, всегда был на слове боевая машина. Плавает, уже хорошо, а пробовать прицепить к ней другие "способности", сводит её боевые качества к нулю. Хорошо, что в министерстве обороны, кое кто, это ещё понимает.
      Orionvit
      1. Genry Сегодня, 09:20
        Цитата: Orionvit
        Плавает, уже хорошо, а пробовать прицепить к ней другие "способности", сводит её боевые качества к нулю.

        В этом проекте десантной машины, только один недостаток - использование не очень экономичного ГТД. Но используя огромный выхлоп, из такой машины легко сделать скеговое судно (воздушная подушка). Нужно только добавить щитки, для уменьшения потери воздуха из под днища, которые можно легко сбросить.
        Genry
        1. Orionvit Сегодня, 09:45
          Я смотрю с техническими знаниями у вас напряг. Сделать, даже не танк, а просто судно на воздушной подушке, на основе номенклатуры автомобильных (не авиационных) деталей, уже проблема. Всё, что вы написали
          Но используя огромный выхлоп, из такой машины легко сделать скеговое судно (воздушная подушка). Нужно только добавить щитки, для уменьшения потери воздуха из под днища, которые можно легко сбросить.
          есть несусветная глупость. Об этом вам скажет любой авиационный инженер. Тем более, такое уже было как эксперимент интересен, но как реальный вариант, его даже в расчёт не брали.
          Orionvit
      2. IS-80_RVGK2 Сегодня, 09:34
        Цитата: Orionvit
        Концепция отработана уже давно, даже с использованием подводных крыльев, вот только желание сделать "пять в одном", ещё никому не удавалось. Любое умение боевой машины, хорошо делать что то одно, всегда влечет за собой ухудшение параметров в другом. Основной акцент, всегда был на слове боевая машина. Плавает, уже хорошо, а пробовать прицепить к ней другие "способности", сводит её боевые качества к нулю. Хорошо, что в министерстве обороны, кое кто, это ещё понимает.

        Эта попытка сделать самоплавучую БМП для загоризонтной высадки мне с самого начала не нравилась,потому что получалась машина либо хреновая в качестве БМП либо в качестве десантного средства, почему бы если прямо так хочется этой загоризонтности не сделать компактную плавучую платформу и на ней транспортировать. машину.
        IS-80_RVGK2
        1. Orionvit Сегодня, 09:57
          Во времена СССР, даже проводились учения, когда обычные ПТ-76, преодолевали по воде до 30 километров, чем не загоризонтная высадка. Вот только правильно в статье пишут, что расстреляют любую технику уже на подходе, не зависимо от скорости.
          почему бы если прямо так хочется этой загоризонтности не сделать компактную плавучую платформу и на ней транспортировать. машину.
          В всём мире так и делают. Во всяком случае и у нас и в штатах. Сначала подавить береговую оборону, потом силами морской пехоты захватить плацдарм, а потом уже и тяжёлую технику подтягивают, для закрепления успеха. Для этих целей у России есть десантные корабли, в том числе и на воздушной подушке (кстати крупнейшие в мире). Но это в теории, и прокатит наверное только с папуасами.
          Orionvit
      3. san4es Сегодня, 09:39
        Был и такой вариант:
        san4es
  5. Чёрный Сегодня, 07:55
    Цитата: Coronel76
    Боевая машина должна быть красивой. Я бы на такой высаживаться не стал.

    Боевая машина должна быть эффективной. smile
    Чёрный
    1. dokusib Сегодня, 10:31
      Эффективное всегда почему-то получается красивым! wink
      dokusib
  6. g1washntwn Сегодня, 09:50
    Высадка на Омаха-Бич еще в прошлую войну показала, что высадки "на ура", в лоб на обороняющийся берег - это самоубийство. А в век загоризонтной радиолокации и ракет так можно высаживаться только против папуасов с луком и стрелами (да и то, исключительно укрывшись за броней, верхом на надувной лодке - э то уже опасно)))))).
    Подводные средства доставки десанта надо для скрытного десантирования, чтобы из под брюха какого-нибудь якобы танкера, под водой до берега подбирались сперва роботизированные средства разминирования, а за ними десантные модули. Через торпедный аппарат ведь замучаешься больше одной ДРГ десантировать.
    g1washntwn
  7. Canecat Сегодня, 10:35
    Это концепция 70-х годов... или эту БМП будут производить по технологии стелс? При современном развитии ракетно-артелерийского вооружения, само боевое применение подобной машины ставится под вопрос.
    Касаемо МЧС, есть для этого катера на воздушной подушке, которые не раз доказали свою эффективность в любое время года.
    Очередной попил бабла... и не более. Правильно что отказались.
    Canecat
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