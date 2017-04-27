18:04 27 апреля

Так начинается третья мировая война…

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с очередным заявлением: призвал Запад «не демонизировать Россию», на него предсказуемо не обратили внимания. Мировые западные СМИ с каким-то остервенением лепят из России «образ агрессора». В изобретении поводов не стесняются.

Так начинается третья мировая война…


Государственный переворот в Киеве и приход к власти бандеровцев Запад себе простил. А вот то, что на юго-востоке Украины Россия не даёт, как в Одессе, убивать и жечь русскоязычное население бандеровским нацистам, — это уже и оккупация, и агрессия, угрожающая безопасности Запада. Якобы поэтому развёрнуты антироссийские санкции, но в солидных западных СМИ всерьёз обсуждаются сценарии начала горячей войны с Россией, «глобального молниеносного» ракетно-ядерного блицкрига вослед Гитлеру. Премьер Британии Тереза Мэй и её министр обороны публично допустили возможность первого превентивного ядерного удара Британии… Вместе с американцами?


Мировые войны не случаются «вдруг»: они долго и целенаправленно подготавливаются, не только в военном отношении, но и в медийном и информационном пространстве. СМИ и вся культурная сфера начинают работать таким образом, чтобы народы возненавидели друг друга, а голоса разума заглохли напрочь. Когда эта цель достигнута — война практически неизбежна… Эту цель и преследует сознательная демонизация России западными СМИ, которые превращаются по факту в СМЛ — средства массовой лжи, по заказу политических властных кругов, в чём и призналась Тереза Мэй. Поэтому остаются без внимания все призывы России остановиться.

Россия пока не становится на путь информационной войны, и призывает Запад отказаться от информационной подготовки мировой войны. Однако, волны пропагандистской ненависти с Запада вызывают всё большие ответные волны ненависти с Востока. Москва не может вполне их купировать: они спонтанно возникают в российском медийном, культурном и информационном пространстве после знакомства с продукцией западного агитпропа.

С другой стороны, Запад для России, объективно, становится всё более расистским и фашистским сообществом стран, как и в 30-х годах прошлого века, с которыми не возможен равноправный, взаимовыгодный диалог. Поскольку они считают себя «исключительными», «цивилизованными», а прочих даже официально относят к «развивающимся демократиям», то есть недоразвитым народам, которых можно и нужно поучать. Это обычный западный фашизм, прикрытый демократическим фиговым листком, с которого начинался и гитлеровский фашизм. Правда, пока без Гитлера, но, придёт время, появится на Западе и он.

Россия видит воочию, что Запад создаёт на её границах аналог фашистской Германии в виде бандеровской Украины, которая не скрывает ни своего родства с бандеровскими пособниками Гитлера из ОУН-УПА, ни идеологии расового и культурного превосходства над «генетически неполноценным» русскоязычным населением Украины. Запад, столь проницательный в иных случаях, происходящего на Украине становления бандеровского фашизма не видит. Почему? Сам ведь создаёт его, но не только поэтому.

На самом Западе повторяется история поощрения фашизма западным либерализмом, которых, на практике, соединяет одинаковый идеологический посыл культурного, или цивилизационного, превосходства. Сначала либеральные активисты-экстремисты распространяют свои «исключительные» ценности и власть мирным «демократическим» путём, в «белых перчатках», а когда не получается в «белых перчатках», то обращаются и к «чёрным перчаткам» нацистов. Как это произошло в Германии в 1933 году, и на Украине в 2014 году, когда мирный Евромайдан как бы неожиданно перерос в неофашистский путч бандеровского «Правого сектора».

Немецкие либералы были причастны к приходу к власти Гитлера, и многие известные философы, писатели и интеллектуалы, например, титан западной философии Мартин Хайдеггер и нобелевский лауреат норвежец Кнут Гамсун, пошли к нему в услужение, так же сегодня украинские либералы, и многие российские, сотрудничают с бандеровскими фашистами. Либеральный экстремизм и наци-экстремизм всегда находят, в конце концов, общий язык.

Сегодня Запад проигрывает путинской России, сумевшей опереться на незападный мир, одну партию за другой: в Сирии, в Афганистане, на Украине он не достигает поставленных целей, потому что Россия занимает всякий раз «неправильную сторону истории», по откровению экс-президента США Барака Обамы. Антироссийские санкции оказываются так же бесполезны. Это вызывает антироссийскую истерию у западных властных элит, и, объективно, сталкивает мир к «красной черте», когда ненависть застит глаза и простая случайность, непреднамеренная ошибка, могут стать роковыми.

...Личный врач Слободана Милошевича, экс-президента Сербии, профессор Андрич Вукашин написал книгу, в которой предъявил Гаагскому трибуналу обвинение в убийстве Милошевича, отравлении его дроперидолом в тюремной камере. Это заявление предсказуемо не будет расследоваться ни Гаагским, ни каким-либо другим международным судом, западная общественность его проигнорирует, или объявит российской пропагандой. Если западные, вполне солидные СМИ обсуждают возможность убийства российского президента Путина и даже американского президента Трампа, что для них убийство Милошевича? На каком языке можно говорить с такими средствами массовой лжи, такой общественностью? Только на языке информационной войны: с волками жить — по-волчьи выть…
Автор: Виктор Каменев


21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:06
    На каком языке можно говорить с такими средствами массовой лжи, такой общественностью? Только на языке информационной войны: с волками жить — по-волчьи выть…

    Абсолютно верно...в любом другом варианте
    просто сожрут и не подавятся.
    Тот же ЛЕХА
    1. Pancer Сегодня, 15:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      не подавятся.

      Либерализм,в крайней фазе-НАЦИЗМ.Что творится в змеином гнезде-Ельцин-центре?А то и происходит-сборище либеральных нацистов.
      Pancer
      1. лигр Сегодня, 15:49
        Цитата: Pancer
        Либерализм,в крайней фазе-НАЦИЗМ


        Что вы такое говорите, крайняя стадия либерализма это анархия, ну уж никак не нацизм чего вы нацистов оскорбляете в конце концов то, а насчёт либерализма - нормального либерализма, вы ещё не видели просто.
        лигр
        1. Алекс_1973 Сегодня, 16:35
          лигр Сегодня, 15:49 ↑ Новый
          а насчёт либерализма - нормального либерализма, вы ещё не видели просто.
          Приведите пример пожалуйста, НОРМАЛЬНОГО либерализма?
          Либерализм, это зло и порождение западной буржуазии. Это оружие в руках этой самой буржуазии и оно не менее действенно и разрушительно, чем обычные вооруженные силы. Или вам пример России 90-х ни о чем не говорит?
          Алекс_1973
          1. лигр Сегодня, 16:54
            Цитата: Алекс_1973
            Либерализм, это зло и порождение западной буржуази


            В неумелых руках и лекарство зло, пользоваться уметь надо, поэтому пример 90 -х не показатель, а то что у либерализма есть отрицательная сторона, так она у любого режима есть, вот чем вам плохо в либерализме что права есть у разных и даже противоположных груп населения, а не только у большинства, разве плохо когда люди могут самовыражаться не боясь преследований.
            лигр
            1. Астарт Сегодня, 17:13
              А если ты своей Толерантностью оскорбляешь мой Расизм ?
              Астарт
              1. лигр Сегодня, 17:30
                Расисты кстати самые толерантные люди, так что не надо расизм приплетать.
                лигр
            2. Алекс_1973 Сегодня, 17:27
              лигр Сегодня, 16:54 ↑
              В неумелых руках и лекарство зло, пользоваться уметь надо
              Не занимайтесь словоблудием. Я просил привести пример нормального либерализма? Если такового примера нет, то ваши слова пустой звук.
              Алекс_1973
              1. лигр Сегодня, 17:59
                Да пожалуйста, Чехия, Хорватия,Голандия,Португалия,Ямайка,Аргентина,Экв
                адор.
                лигр
        2. михаил3 Сегодня, 17:03
          Да видели мы. Нормальный либерализм - примат личных интересов над общественными. Только и всего. Вот только гнусь, текущая сейчас из всех щелей западного общества, это и есть следствие самого что ни на есть нормального либерализма.
          Вот смотрите. Нужно ли защищать Родину? Обратитесь к определению. Видите? Либералу - ни в коем случае не нужно! Личные интересы вперед. Так что нужно удирать, желательно попутно наварившись на чужой крови.
          Нужно ли помогать людям? Только в том случае, если это выгодно либералу. В твердом расчете на немедленную или грядущую выгоду - да.
          Во всех иных случаях - нет! Нужно ли дружить? То есть бескорыстно подчинять свое время и силы интересам друга, если другу это нужно? Смотрите определение, смотрите...
          А теперь так - нужно ли воевать, убить много людей, замучить, уничтожить, если это несет либералу процветание? Можно ли для достижения процветания лгать, убивать, да что угодно делать, лишь бы для себя, безгранично любимого?
          Вот что такое либерализм.
          михаил3
          1. лигр Сегодня, 17:16
            Ну что сказать грамотное определение эгоизма вы дали, но однобокое немножко ведь кроме прав существуют и обязанности, ведь личная свобода заканчивается там где начинаются права других. так получше будет не находите. вот это либерализм. живи сам и не мешай жить другим.
            лигр
    2. Starik72 Сегодня, 16:35
      Нет ЛЁХА, не СОЖРУТ,а ПОДАВЯТСЯ !!!
      Starik72
    3. De Laert Сегодня, 16:37
      Только сказали о навязывании военной истерии, как в конце подводится итог, что надо эту истерию самим нагнетать...
      De Laert
      1. Астарт Сегодня, 17:10
        Автор путается
        Цитата: De Laert
        Россия пока не становится на путь информационной войны

        ...ну это не совсем так. Определенные информационные бои мы ведем, и даже успешно.
        Астарт
  2. NordUral Сегодня, 15:32
    Какие белые перчатки? Запад развивался с руками по локоть в крови собственных и угнетенных народов. И только в России ему пока не удалось сделать то, что они проделали со всем миром. Надеюсь, что в Москве поймут, наконец, что шутки давно уже закончились. И вопрос стоит так - или выстоим, или сметут нас с поверхности земной.
    NordUral
  3. Киса77 Сегодня, 15:33
    Что этому западу не живётся спокойно? Уровень жизни самый высокий в мире, радуйтесь наслаждайтесь, своей сладкой жизнью добытой за счёт разграбления, уничтожения других стран за прошлые столетия. Все им мало что ли? Не весь мир еще дограбили, или хочется мирового господства своего звериного, западной сатанинской клановой элите? Я думаю наверно второе. Дай Бог западная элита не добъется всего того, чего им хочется.
    Киса77
  4. 1536 Сегодня, 16:11
    Что бы было с Миром, если бы Чингиз Хан захватил его полностью? А если бы А. Гитлер установил свой "новый порядок" на всей планете? И Наполеон Бонапарт лозунги "Свобода, Равенство, Братство" понимаемые им по-своему, по-французски, распространил бы на весь белый свет. И если бы сбылась заветная мечта Л.Д. Троцкого о торжестве мировой революции под руководством партии большевиков?
    Как видим, буквально каждое столетие рождает государства и правителей, которые хотят подчинить себе всё человечество, захватить природные богатства, разделить мир на "достойных" и "недостойных", правильных и не правильных, на расу господ и недолюдей и т.д. и т.п. Это как вирус какой-то. Теперь этот вирус подхватили США. Увы, конец будет один.
    1536
  5. bandabas Сегодня, 16:23
    Насчет Пескова. Вспомнился фильм "Марс атакует". Да,да.
    bandabas
  6. nokki Сегодня, 16:41
    На Западе, ребята, обыкновенный САТАНИЗМ. Это должны признать даже атеисты. Такое дьявольское стремление к разрушению и саморазрушению присуще только одержимым. На их пути только одна преграда - Россия. И они готовы сжечь весь мир, чтобы уничтожить это ненавистное государство и непокорный народ.
    nokki
    1. Dimy4 Сегодня, 17:01
      Да уж, своих красивых девок всех пережгли, обвинив в колдовстве, остались почти одни лошади. Так вот на наших глаза-то теперь косят.
      Dimy4
    2. Астарт Сегодня, 17:38
      Цитата: nokki
      На Западе, ребята, обыкновенный САТАНИЗМ. Это должны признать даже атеисты

      Спасибо по улыбался от души :))) Хотя мысль ваша понятна, ее надо как ни будь по другому аргументировать
      Астарт
  7. iouris Сегодня, 16:50
    Третья мировая идёт уже давно. Рейх - это США. Украина, Прибалтика - это плацдарм, который должен расширяться. Открытый удар тоже может быть нанесён, но лишь после того, как разложение государства и общества достигнет заданного уровня.
    iouris
Картина дня