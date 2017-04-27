Так начинается третья мировая война…

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с очередным заявлением: призвал Запад «не демонизировать Россию», на него предсказуемо не обратили внимания. Мировые западные СМИ с каким-то остервенением лепят из России «образ агрессора». В изобретении поводов не стесняются.Государственный переворот в Киеве и приход к власти бандеровцев Запад себе простил. А вот то, что на юго-востоке Украины Россия не даёт, как в Одессе, убивать и жечь русскоязычное население бандеровским нацистам, — это уже и оккупация, и агрессия, угрожающая безопасности Запада. Якобы поэтому развёрнуты антироссийские санкции, но в солидных западных СМИ всерьёз обсуждаются сценарии начала горячей войны с Россией, «глобального молниеносного» ракетно-ядерного блицкрига вослед Гитлеру. Премьер Британии Тереза Мэй и её министр обороны публично допустили возможность первого превентивного ядерного удара Британии… Вместе с американцами?Мировые войны не случаются «вдруг»: они долго и целенаправленно подготавливаются, не только в военном отношении, но и в медийном и информационном пространстве. СМИ и вся культурная сфера начинают работать таким образом, чтобы народы возненавидели друг друга, а голоса разума заглохли напрочь. Когда эта цель достигнута — война практически неизбежна… Эту цель и преследует сознательная демонизация России западными СМИ, которые превращаются по факту в СМЛ — средства массовой лжи, по заказу политических властных кругов, в чём и призналась Тереза Мэй. Поэтому остаются без внимания все призывы России остановиться.Россия пока не становится на путь информационной войны, и призывает Запад отказаться от информационной подготовки мировой войны. Однако, волны пропагандистской ненависти с Запада вызывают всё большие ответные волны ненависти с Востока. Москва не может вполне их купировать: они спонтанно возникают в российском медийном, культурном и информационном пространстве после знакомства с продукцией западного агитпропа.С другой стороны, Запад для России, объективно, становится всё более расистским и фашистским сообществом стран, как и в 30-х годах прошлого века, с которыми не возможен равноправный, взаимовыгодный диалог. Поскольку они считают себя «исключительными», «цивилизованными», а прочих даже официально относят к «развивающимся демократиям», то есть недоразвитым народам, которых можно и нужно поучать. Это обычный западный фашизм, прикрытый демократическим фиговым листком, с которого начинался и гитлеровский фашизм. Правда, пока без Гитлера, но, придёт время, появится на Западе и он.Россия видит воочию, что Запад создаёт на её границах аналог фашистской Германии в виде бандеровской Украины, которая не скрывает ни своего родства с бандеровскими пособниками Гитлера из ОУН-УПА, ни идеологии расового и культурного превосходства над «генетически неполноценным» русскоязычным населением Украины. Запад, столь проницательный в иных случаях, происходящего на Украине становления бандеровского фашизма не видит. Почему? Сам ведь создаёт его, но не только поэтому.На самом Западе повторяется история поощрения фашизма западным либерализмом, которых, на практике, соединяет одинаковый идеологический посыл культурного, или цивилизационного, превосходства. Сначала либеральные активисты-экстремисты распространяют свои «исключительные» ценности и власть мирным «демократическим» путём, в «белых перчатках», а когда не получается в «белых перчатках», то обращаются и к «чёрным перчаткам» нацистов. Как это произошло в Германии в 1933 году, и на Украине в 2014 году, когда мирный Евромайдан как бы неожиданно перерос в неофашистский путч бандеровского «Правого сектора».Немецкие либералы были причастны к приходу к власти Гитлера, и многие известные философы, писатели и интеллектуалы, например, титан западной философии Мартин Хайдеггер и нобелевский лауреат норвежец Кнут Гамсун, пошли к нему в услужение, так же сегодня украинские либералы, и многие российские, сотрудничают с бандеровскими фашистами. Либеральный экстремизм и наци-экстремизм всегда находят, в конце концов, общий язык.Сегодня Запад проигрывает путинской России, сумевшей опереться на незападный мир, одну партию за другой: в Сирии, в Афганистане, на Украине он не достигает поставленных целей, потому что Россия занимает всякий раз «неправильную сторону истории», по откровению экс-президента США Барака Обамы. Антироссийские санкции оказываются так же бесполезны. Это вызывает антироссийскую истерию у западных властных элит, и, объективно, сталкивает мир к «красной черте», когда ненависть застит глаза и простая случайность, непреднамеренная ошибка, могут стать роковыми....Личный врач Слободана Милошевича, экс-президента Сербии, профессор Андрич Вукашин написал книгу, в которой предъявил Гаагскому трибуналу обвинение в убийстве Милошевича, отравлении его дроперидолом в тюремной камере. Это заявление предсказуемо не будет расследоваться ни Гаагским, ни каким-либо другим международным судом, западная общественность его проигнорирует, или объявит российской пропагандой. Если западные, вполне солидные СМИ обсуждают возможность убийства российского президента Путина и даже американского президента Трампа, что для них убийство Милошевича? На каком языке можно говорить с такими средствами массовой лжи, такой общественностью? Только на языке информационной войны: с волками жить — по-волчьи выть…