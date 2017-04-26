Проект «ЗЗ». «Дух Севастополя» и Украина: исторический раскол новейшего времени

«Вызвав в воображении людей чувство ностальгии и сыграв на внешней угрозе, Путин смог укрепить свой режим и подавить инакомыслие в период экономического кризиса. Это была игра. Российский флаг теперь снова гордо реет над Севастополем — но какой ценой?»

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